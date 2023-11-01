Proxy Amazoni andmete kogumiseks
IPv4 proxyd Amazoni andmete kraapimiseks ja kontohalduseks: toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5 protokolle, IP-rotatsiooni iga päringu kohta suuremahuliseks andmekogumiseks ning pühendatud IP-sid mitme konto eraldamiseks — automaatse tarne ja API juurdepääsuga.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|Siin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta a 5 million credit rotating plan Amazon data collection
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu Amazon puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
- Näita which puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
Nagu innukas MMORPG-mängija, kes peab sageli ühendama välisriikide serveritega, olen ma proovinud peaaegu kõiki VPN-id ja proxy lahendusi. FineProxy.org on ainus teenus, mis andis mulle stabiilset pingit ilma viivituseta tunni pikkate rünnakute ajal. Minu jaoks oli oluline võimalus valida puhta IP-aadressi konkreetsest linnast, et kõrvale hoida piirkondlikke lukke Steam'i võtmetel. Adressid ei ole märgistatud võõrustajatena, mis sageli diskvalifitseerib neid pettustevastaste süsteemide ja kaupluste silmis. Transaksioon toimus kiirelt ja puhverserverid olid aktiivsed kohe pärast makset. Mu virtuaalne mängimine on lõpuks sujuv.
Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.
Aktiivsed kontod
Kvaliteetne, kiire ja stabiilne töö, olen väga õnnelik, see on täpselt see, mida ma vajan. Minu riigis (Ukrainas) on palju veebisaite ja sotsiaalvõrgustikke blokeeritud, nüüd on see probleem lahendatud. Hinnad on meeldivalt rahul, suurele hulgale (1000+) proxy eest maksan ma ainult 20 dollarit, see on odavam ja kiirem kui proxy, mida sa kusagil ei leia, nii et soovitan teile seda teenust.
See puhverserverite leht on parim, mida ma oma elus proovinud olen. Neid ei ole kusagil blokeeritud ja need on täiesti privaatsed. Mulle meeldivad need väga.
Asukohad ja saadavus
FineProxy teenus on ausalt üsna hea kiire toetus ja palju erinevaid asukohti. Ainus selle teenuse puudus on 600 proxy taotlemise piira. Mõnedel inimestel ei piisa sellest, nad soovivad rohkem, kuid ettevõte ütleb: "See on meie poliitika".
FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.
Millised proxyd sobivad Amazoni jaoks kõige paremini?Residentsed ja ISP
Residentsed ja ISP proxyd sobivad ideaalselt ostlemiseks, kontohalduseks ja turunduseks tänu nende kõrgele usaldustasemele. Mobiilsed proxyd pakuvad maksimaalset anonüümsust, kui IP-maine on kriitilise tähtsusega. Andmekeskuste proxysid kasutatakse sageli Amazoni andmete kogumise proxydena, kuna need pakuvad suurt kiirust, stabiilseid ühendusi ja suuri IP-kogumeid, mis sobivad automatiseeritud andmete kogumiseks. Suuremahuliseks andmete kogumiseks on parim kasutada suurt proxy-kogumit koos IP rotatsiooniga iga päringu korral.
Milline proxy on parim Amazon Prime'i jaoks?Parim proxy Amazon
Parim proxy Amazon Prime'i jaoks on tavaliselt residentsiaalne või ISP proxy vajalikust piirkonnast pärit IP-aadressiga. Need proxyd tagavad korrektsele Prime'i sisule, tellimustele ja piirkondlikele funktsioonidele ligipääsu, minimeerides samal ajal vigu ja juurdepääsupiiranguid.
Kas Amazoni jaoks saab kasutada tasuta proxysid?Tehniliselt saab
Tehniliselt saab Amazoni jaoks kasutada tasuta proxysid, kuid seda ei soovitata kindlalt. Enamik tasuta IP-sid on juba intensiivselt kasutuses ja platvormi poolt kiiresti blokeeritud, mis toob kaasa CAPTCHA-sid, piiranguid ja ebastabiilset jõudlust. Puhta IP-mainega tasulised proxyd on palju turvalisem ja usaldusväärsem valik.
Kas ma saan kasutada mitut proxy IP-d ühe Amazoni konto jaoks?Ei
Ei. Iga Amazoni konto peaks kasutama ühte unikaalset proxy IP-d ja järjepidevat brauseri sõrmejälge. Mitme proxy kasutamine või IP sagedane vahetamine ühe konto puhul suurendab kahtlase tegevuse märgistamise tõenäosust ning võib kaasa tuua piiranguid või konto peatamise. Soovitatav praktika on: üks konto, üks proxy.
Kui sageli teie proxysid uuendatakse ja kas asendused on saadaval?Uuendame
Uuendame ja laiendame pidevalt oma proxy-kogumit, lisades uusi IP-sid ja avardades geograafilist katvust, et tagada kõrge töökindlus ja mitmekesisus. Kui mõni IP muutub kompromiteerituks või ei toimi optimaalselt, on tasuta asendused saadaval taotluse alusel meie tugimeeskonna kaudu — nii püsib teie kogum puhas ja tõhus ilma lisakuludeta. Meie eesmärk on pakkuda järjepidevalt värskeid ja kõrge mainega aadresse, mis sobivad nõudlike kasutusstsenaariumide jaoks nagu Amazoni andmete kraapimine ja kontohaldus.