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Proxy Amazoni andmete kogumiseks

IPv4 proxyd Amazoni andmete kraapimiseks ja kontohalduseks: toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5 protokolle, IP-rotatsiooni iga päringu kohta suuremahuliseks andmekogumiseks ning pühendatud IP-sid mitme konto eraldamiseks — automaatse tarne ja API juurdepääsuga.

Seadista oma pakett →
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidSiin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
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Siin soovitatud

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

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Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta a 5 million credit rotating plan Amazon data collection
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu Amazon puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Nagu innukas MMORPG-mängija, kes peab sageli ühendama välisriikide serveritega, olen ma proovinud peaaegu kõiki VPN-id ja proxy lahendusi. FineProxy.org on ainus teenus, mis andis mulle stabiilset pingit ilma viivituseta tunni pikkate rünnakute ajal. Minu jaoks oli oluline võimalus valida puhta IP-aadressi konkreetsest linnast, et kõrvale hoida piirkondlikke lukke Steam'i võtmetel. Adressid ei ole märgistatud võõrustajatena, mis sageli diskvalifitseerib neid pettustevastaste süsteemide ja kaupluste silmis. Transaksioon toimus kiirelt ja puhverserverid olid aktiivsed kohe pärast makset. Mu virtuaalne mängimine on lõpuks sujuv.

kluczykpikpikDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Kvaliteetne, kiire ja stabiilne töö, olen väga õnnelik, see on täpselt see, mida ma vajan. Minu riigis (Ukrainas) on palju veebisaite ja sotsiaalvõrgustikke blokeeritud, nüüd on see probleem lahendatud. Hinnad on meeldivalt rahul, suurele hulgale (1000+) proxy eest maksan ma ainult 20 dollarit, see on odavam ja kiirem kui proxy, mida sa kusagil ei leia, nii et soovitan teile seda teenust.

Darya MolchanovaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

See puhverserverite leht on parim, mida ma oma elus proovinud olen. Neid ei ole kusagil blokeeritud ja need on täiesti privaatsed. Mulle meeldivad need väga.

Andres DomfTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

FineProxy teenus on ausalt üsna hea kiire toetus ja palju erinevaid asukohti. Ainus selle teenuse puudus on 600 proxy taotlemise piira. Mõnedel inimestel ei piisa sellest, nad soovivad rohkem, kuid ettevõte ütleb: "See on meie poliitika".

kristina1999SaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Millised proxyd sobivad Amazoni jaoks kõige paremini?Residentsed ja ISP

Residentsed ja ISP proxyd sobivad ideaalselt ostlemiseks, kontohalduseks ja turunduseks tänu nende kõrgele usaldustasemele. Mobiilsed proxyd pakuvad maksimaalset anonüümsust, kui IP-maine on kriitilise tähtsusega. Andmekeskuste proxysid kasutatakse sageli Amazoni andmete kogumise proxydena, kuna need pakuvad suurt kiirust, stabiilseid ühendusi ja suuri IP-kogumeid, mis sobivad automatiseeritud andmete kogumiseks. Suuremahuliseks andmete kogumiseks on parim kasutada suurt proxy-kogumit koos IP rotatsiooniga iga päringu korral.

Milline proxy on parim Amazon Prime'i jaoks?Parim proxy Amazon

Parim proxy Amazon Prime'i jaoks on tavaliselt residentsiaalne või ISP proxy vajalikust piirkonnast pärit IP-aadressiga. Need proxyd tagavad korrektsele Prime'i sisule, tellimustele ja piirkondlikele funktsioonidele ligipääsu, minimeerides samal ajal vigu ja juurdepääsupiiranguid.

Kas Amazoni jaoks saab kasutada tasuta proxysid?Tehniliselt saab

Tehniliselt saab Amazoni jaoks kasutada tasuta proxysid, kuid seda ei soovitata kindlalt. Enamik tasuta IP-sid on juba intensiivselt kasutuses ja platvormi poolt kiiresti blokeeritud, mis toob kaasa CAPTCHA-sid, piiranguid ja ebastabiilset jõudlust. Puhta IP-mainega tasulised proxyd on palju turvalisem ja usaldusväärsem valik.

Kas ma saan kasutada mitut proxy IP-d ühe Amazoni konto jaoks?Ei

Ei. Iga Amazoni konto peaks kasutama ühte unikaalset proxy IP-d ja järjepidevat brauseri sõrmejälge. Mitme proxy kasutamine või IP sagedane vahetamine ühe konto puhul suurendab kahtlase tegevuse märgistamise tõenäosust ning võib kaasa tuua piiranguid või konto peatamise. Soovitatav praktika on: üks konto, üks proxy.

Kui sageli teie proxysid uuendatakse ja kas asendused on saadaval?Uuendame

Uuendame ja laiendame pidevalt oma proxy-kogumit, lisades uusi IP-sid ja avardades geograafilist katvust, et tagada kõrge töökindlus ja mitmekesisus. Kui mõni IP muutub kompromiteerituks või ei toimi optimaalselt, on tasuta asendused saadaval taotluse alusel meie tugimeeskonna kaudu — nii püsib teie kogum puhas ja tõhus ilma lisakuludeta. Meie eesmärk on pakkuda järjepidevalt värskeid ja kõrge mainega aadresse, mis sobivad nõudlike kasutusstsenaariumide jaoks nagu Amazoni andmete kraapimine ja kontohaldus.