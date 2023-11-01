Kiire proxy

Laadige proxy kaudu alla testfail ja mõõtke läbilaskevõimet. Kasutage erineva suurusega faile, et kontrollida nii tippkiirust kui ka püsivat kiirust. Siin on kopeeritavad käsud — asendage IP:PORT oma proxy aadressiga:

Kiirtest (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Läbilaskevõime test (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Püsikiirus (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Kui proxy kasutab kasutajanime/parooli: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Väärtus speed_download on baitides sekundis. Jagage see 125 000-ga, et saada Mbps. TTFB (time to first byte) näitab latentsust — alla 100 ms samas piirkonnas asuva serveri puhul tähendab, et proxy on usaldusväärne. Käivitage iga test 3–5 korda ja võtke mediaan.

Tele2 testserverid asuvad Euroopas; teiste piirkondade jaoks kasutage Hetznerit (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin USA idaosa jaoks, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin Soome jaoks) või OVH-d (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat Prantsusmaa jaoks).

FineProxy kiire anonüümne proxy näitab nendes testides koduse ühenduse kaudu kergesti kuni 400–500 Mbps. Kui tulemus jääb oluliselt alla selle, kontrollige esmalt oma ISP kiirust — proxy ei ole pudelikael.