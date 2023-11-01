Kiire proxy

FineProxy töötab AMD EPYC serveriklassi protsessoritel, mille kogu üleslingi maht on 80 Gbps. Kui ostate kiiret proxy-teenust, sõltub saadav kiirus riistvarast, mida teie liiklus läbib, teie ja serveri vahelisest kaugusest ning marsruutimishüpete arvust. Turundussildid nagu “turbo” või “ultra-fast” ei ütle midagi. Serveri spetsifikatsioonid ütlevad.
Riistvara määrab lae
Iga päring hõlmab krüpteerimist, marsruutimist ja edastamist. Iga samm nõuab protsessori tsükleid. Vananenud riistvaral need tsüklid kuhjuvad — ainuüksi TLS-käepigistused võivad vanemate protsessorite puhul lisada 5–15 ms ühenduse kohta. Paljud proxy-teenuse pakkujad kasutavad mahakantud andmekeskustest jäägihinnaga ostetud taaskasutatud Intel Xeon Gold kiipe. Need protsessorid olid viis aastat tagasi tipptasemel, kuid jäävad kaasaegsetest AMD EPYC kiipidest dramaatiliselt maha nii ühe lõime jõudluse kui ka TLS läbilaskevõime osas. AMD EPYC kiibid käsitlevad tuhandeid samaaegseid TLS-operatsioone spetsiaalse riistvaralise kiirenduse abil — väiksem koormus päringu kohta isegi suure koormuse korral.
FineProxy serverid on ühendatud 80 Gbps kanalite kaudu. Enamik pakkujaid reklaamib oma lehel „kuni 1 Gbps", kuid kui dokumentatsiooni lähemalt uurida, leiate kas tühja koha või märkuse, et tegemist on serveri üleslingiga, mida jagavad kõik selle masina IP-d. Reaalsetes testides pakuvad FineProxy proxyd tavalise koduühenduse kaudu kuni 500 Mbps ja andmekeskuses asuvast kaugserverist testides 700–800 Mbps. Uuendame riistvara regulaarselt — viimane EPYC põlvkond vahetas eelmise välja just parema ühe lõime jõudluse ja TLS läbilaskevõime nimel.
Kõige kiiremad kiired proxy-serverid pole need, mille maandumisleht on kõige uhkem. Need on serverid, mille riistvara on ehitatud samaaegse koormuse jaoks, mitte kokku pandud taaskasutatud osadest.
Kaugus ja marsruutimine — füüsika, millest ei pääse
Valgus liigub fiiberoptilises kaablis ligikaudu 200 km millisekundis. New Yorgi ja Frankfurdi vahemaa lisab ~40 ms baaslatentsust enne, kui midagi muud üldse juhtub. Ükski riistvara seda ei paranda. Ainus lahendus: vali proxy asukoht, mis on sinu sihtpunktile võimalikult lähedal.
Otse pakkujalt marsruutimine on sama oluline. Edasimüüja kaudu liigub sinu liiklus teed: sina → edasimüüja lüüs → ülesvoolu pakkuja → sihtpunkt. See on üks lisa-hüpe — potentsiaalselt +10–30 ms. FineProxy omab ise oma servereid ja oma IP-kogumit, mis sisaldab üle 100 000 aadressi. Sinu liiklus liigub: sina → meie server → sihtpunkt. Üks hüpe. Ilma vahendajata.
Kiire tasulise IP-aadressi ja pordi puhul on andmete füüsiline teekond olulisem kui ükskõik milline kiiruse silt müügilehel.
Miks andmekeskuse proxyd on kõige kiiremad
Residential proxy'd suunatakse läbi tavatarbija seadmete ja ISP võrkude. Mobiilsed proxy'd suunatakse läbi mobiilimastide. Mõlemad lisavad latentsust, mida andmekeskuse proxy'del lihtsalt ei ole. Andmekeskuse proxy asub rajatises, millel on otseühendus magistraalvõrkudesse — ettevõttetasemel võrgulahendus minimaalse arvu vahesammudega suurte internetivahetuspunktideni.
FineProxy andmekeskuse IP-d pakuvad järjepidevalt madalaimat latentsust ja kõrgeimat läbilaskevõimet. Mitte tarkvaraliste trikkide abil — lihtsalt lühem andmeteekond ja kiirem riistvara. Andmete kaapimine, monitooring, massilised allalaadimised, iga ülesanne, kus kiirus on olulisem kui IP klassifikatsioon — andmekeskus võidab alati.
Piiramatu ribalaius tähendab, et keegi sind ei piira
Teenusepakkujatel, kes küsivad tasu GB põhiselt, on rahaline stiimul teid mahus aeglustada. Maksate mahu järgi — kui nad piiravad kiirust, tekitate nende võrgus vähem kulu. FineProxy küsib tasu IP, mitte gigabaidi kohta. Kasutage 10 GB või 10 TB — kiirus jääb samaks. Ainus, mida meeles pidada: igal plaanil on soovitatav kiiruspiirang proxy kohta. Need piirangud on selleks, et iga klient saaks ühtlast kiirust ka tipptundidel — mitte teie piiramiseks, vaid taristu õiglase jagamise tagamiseks kõigile samal serveril.
Kiired ja soodsad piiramatu liiklusega proxy-serverid on olemas, sest andmekeskuse proxyde tegelik ribalaiuse kulu on minimaalne. Gigabaidi-põhine hinnamudel on marginaalstrateegia, mitte hädavajadus.
Mida tähendab „kiire
Voogedastus — kiire videoproksi vajab püsivat läbilaskevõimet, mitte üksnes madalat latentsust. Proksi, mis tuleb toime lühiajaliste koormustippudega, kuid jääb pideva HD-voo puhul hätta, on siin kasutu. Piiramatu ribalaius 80 Gbps koguvõimsusega hoiab voo sujuvalt käimas ilma puhverdamiseta.
Allalaadimised — kiire proksi allalaadimiseks tähendab puhast ribalaiust. Teie 2 GB fail ei peaks konkureerima tuhandete teiste kasutajatega sama kitsa kanali pärast.
Kiire interneti avamine — piirkondlikult piiratud sisule juurdepääs sõltub eelkõige latentsusest. Valige proxy sihtriigist ja ühendus tundub peaaegu nagu kohalik.
Mastaapne andmekogumine — tuhanded samaaegsed päringud vajavad serverit, mis neid järjekorda ei pane. AMD EPYC protsessorid saavad sellega hakkama, sest need on loodud just sellise paralleelse töökoormuse jaoks. Toimiv proxy, mis koormuse all ei lämbu, tuleb pikas perspektiivis odavam kui tasuta proxy, mis kaotab pooled ühendused.
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