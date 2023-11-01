UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

Kiire proxy

AMD EPYC riistvara, 80 Gbps üleslingi kiirus, kuni 500 Mbps proxy kohta — HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus, kohene API-tarne.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett, mis sisaldab kiireid ja turvalisi puhverservereid.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 kiireid andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu fast puhverserverite loendit JSON-ina
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu kiireid puhverserveriteenust
  • Näita which fast puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu fast puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Tore puhverserver. Ma olen seda teenust juba kuu aega kasutanud. Ta ei kahetsenud tellimust. Relatiivselt kiire, ilma viivitamata, mugav kasutamiseks, konsultant vastab kiiresti, on väga kasulik töö jaoks ja lihtsalt tavapäraseks internetis. Minu jaoks on hind veidi ülekaalus, kuid vähemalt on kvaliteet suurepärane. Ma panin projekti 9 proxy välja 10

KembyFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kui kiired on FineProxy proxyd?700–800 Mbps

Reaalmaailma testides: kuni 500 Mbps tavalisel koduühendusel, 700–800 Mbps server-server mõõtmisel andmekeskuses. Serverite koguvõimsus on 80 Gbps AMD EPYC riistvaral. Enamiku ülesannete puhul — veebikraapimine, allalaadimised, voogedastus — on piiranguks sihtveebisait või teie ISP, mitte meie proxyd. See, mida mõned nimetavad „turbo kiireks proxyks,

Miks mõned proxyd tunduvad aeglased, kuigi neid reklaamitakse kui "ülikiireid"?Kolm levinud põhjust

Kolm levinud põhjust. Pakkuja kasutab taaskasutatud riistvara — vanad Xeon Gold kiibid, mis on ostetud vanametalli hinnaga ja pandud kokku serveriteks, mis ei suuda tänapäevase TLS-i ja samaaegse koormusega toime tulla. Liiklus suunatakse vahendajate kaudu ja iga lisahüpe suurendab viivitust. Või reklaamitakse “kuni 1 Gbps”, kuid dokumentidest selgub, et tegemist on serveri koguühendusega, mida jagavad kõik selle masina IP-d. FineProxy kõrvaldab kõik kolm probleemi: oma AMD EPYC serverid, otseühendus, piiramatu liiklus igal plaanil.

SOCKS5 või HTTP — kumb on kiirem?Kaasaegsel riistvaral

Kaasaegsel riistvaral on vahe minimaalne. SOCKS5 lisakoormus on veidi väiksem, kuna see ei parsi HTTP päiseid, kuid TLS-käepigistuse aeg domineerib mõlema protokolli puhul. Valige see, mida teie tööriist kõige paremini toetab. FineProxy toetab mõlemat sama hinnaga ja ilma kiiruse erinevuseta.

Kas proxy võib mu ühendust tegelikult kiirendada?Teatud juhtudel jah

Teatud juhtudel jah. Kui teie ISP piirab teatud liiklustüüpe (voogedastus, suured allalaadimised), siis proxy kaudu suunamine möödub piirangutest, sest ISP ei suuda tuvastada, mida teete. Kui veebisaidi CDN suunab teid kaugesse serverisse, loob õiges asukohas olev proxy ühenduse lähima CDN sõlmega. Muudel juhtudel lisab proxy ühe hüppe ja ei saa füüsika seaduste tõttu otsest ühendust ületada.

Kuidas ma saan oma proxy kiirust testida?Laadige proxy kaudu

Laadige proxy kaudu alla testfail ja mõõtke läbilaskevõimet. Kasutage erineva suurusega faile, et kontrollida nii tippkiirust kui ka püsivat kiirust. Siin on kopeeritavad käsud — asendage IP:PORT oma proxy aadressiga:

Kiirtest (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Läbilaskevõime test (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Püsikiirus (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Kui proxy kasutab kasutajanime/parooli: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Väärtus speed_download on baitides sekundis. Jagage see 125 000-ga, et saada Mbps. TTFB (time to first byte) näitab latentsust — alla 100 ms samas piirkonnas asuva serveri puhul tähendab, et proxy on usaldusväärne. Käivitage iga test 3–5 korda ja võtke mediaan.

Tele2 testserverid asuvad Euroopas; teiste piirkondade jaoks kasutage Hetznerit (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin USA idaosa jaoks, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin Soome jaoks) või OVH-d (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat Prantsusmaa jaoks).

FineProxy kiire anonüümne proxy näitab nendes testides koduse ühenduse kaudu kergesti kuni 400–500 Mbps. Kui tulemus jääb oluliselt alla selle, kontrollige esmalt oma ISP kiirust — proxy ei ole pudelikael.

Juhend

Mis tegelikult teeb proxy kiireks

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

FineProxy töötab AMD EPYC serveriklassi protsessoritel, mille kogu üleslingi maht on 80 Gbps. Kui ostate kiiret proxy-teenust, sõltub saadav kiirus riistvarast, mida teie liiklus läbib, teie ja serveri vahelisest kaugusest ning marsruutimishüpete arvust. Turundussildid nagu “turbo” või “ultra-fast” ei ütle midagi. Serveri spetsifikatsioonid ütlevad.

Riistvara määrab lae

Iga päring hõlmab krüpteerimist, marsruutimist ja edastamist. Iga samm nõuab protsessori tsükleid. Vananenud riistvaral need tsüklid kuhjuvad — ainuüksi TLS-käepigistused võivad vanemate protsessorite puhul lisada 5–15 ms ühenduse kohta. Paljud proxy-teenuse pakkujad kasutavad mahakantud andmekeskustest jäägihinnaga ostetud taaskasutatud Intel Xeon Gold kiipe. Need protsessorid olid viis aastat tagasi tipptasemel, kuid jäävad kaasaegsetest AMD EPYC kiipidest dramaatiliselt maha nii ühe lõime jõudluse kui ka TLS läbilaskevõime osas. AMD EPYC kiibid käsitlevad tuhandeid samaaegseid TLS-operatsioone spetsiaalse riistvaralise kiirenduse abil — väiksem koormus päringu kohta isegi suure koormuse korral.

FineProxy serverid on ühendatud 80 Gbps kanalite kaudu. Enamik pakkujaid reklaamib oma lehel „kuni 1 Gbps", kuid kui dokumentatsiooni lähemalt uurida, leiate kas tühja koha või märkuse, et tegemist on serveri üleslingiga, mida jagavad kõik selle masina IP-d. Reaalsetes testides pakuvad FineProxy proxyd tavalise koduühenduse kaudu kuni 500 Mbps ja andmekeskuses asuvast kaugserverist testides 700–800 Mbps. Uuendame riistvara regulaarselt — viimane EPYC põlvkond vahetas eelmise välja just parema ühe lõime jõudluse ja TLS läbilaskevõime nimel.

Kõige kiiremad kiired proxy-serverid pole need, mille maandumisleht on kõige uhkem. Need on serverid, mille riistvara on ehitatud samaaegse koormuse jaoks, mitte kokku pandud taaskasutatud osadest.

Kaugus ja marsruutimine — füüsika, millest ei pääse

Valgus liigub fiiberoptilises kaablis ligikaudu 200 km millisekundis. New Yorgi ja Frankfurdi vahemaa lisab ~40 ms baaslatentsust enne, kui midagi muud üldse juhtub. Ükski riistvara seda ei paranda. Ainus lahendus: vali proxy asukoht, mis on sinu sihtpunktile võimalikult lähedal.

Otse pakkujalt marsruutimine on sama oluline. Edasimüüja kaudu liigub sinu liiklus teed: sina → edasimüüja lüüs → ülesvoolu pakkuja → sihtpunkt. See on üks lisa-hüpe — potentsiaalselt +10–30 ms. FineProxy omab ise oma servereid ja oma IP-kogumit, mis sisaldab üle 100 000 aadressi. Sinu liiklus liigub: sina → meie server → sihtpunkt. Üks hüpe. Ilma vahendajata.

Kiire tasulise IP-aadressi ja pordi puhul on andmete füüsiline teekond olulisem kui ükskõik milline kiiruse silt müügilehel.

Miks andmekeskuse proxyd on kõige kiiremad

Residential proxy'd suunatakse läbi tavatarbija seadmete ja ISP võrkude. Mobiilsed proxy'd suunatakse läbi mobiilimastide. Mõlemad lisavad latentsust, mida andmekeskuse proxy'del lihtsalt ei ole. Andmekeskuse proxy asub rajatises, millel on otseühendus magistraalvõrkudesse — ettevõttetasemel võrgulahendus minimaalse arvu vahesammudega suurte internetivahetuspunktideni.

FineProxy andmekeskuse IP-d pakuvad järjepidevalt madalaimat latentsust ja kõrgeimat läbilaskevõimet. Mitte tarkvaraliste trikkide abil — lihtsalt lühem andmeteekond ja kiirem riistvara. Andmete kaapimine, monitooring, massilised allalaadimised, iga ülesanne, kus kiirus on olulisem kui IP klassifikatsioon — andmekeskus võidab alati.

Piiramatu ribalaius tähendab, et keegi sind ei piira

Teenusepakkujatel, kes küsivad tasu GB põhiselt, on rahaline stiimul teid mahus aeglustada. Maksate mahu järgi — kui nad piiravad kiirust, tekitate nende võrgus vähem kulu. FineProxy küsib tasu IP, mitte gigabaidi kohta. Kasutage 10 GB või 10 TB — kiirus jääb samaks. Ainus, mida meeles pidada: igal plaanil on soovitatav kiiruspiirang proxy kohta. Need piirangud on selleks, et iga klient saaks ühtlast kiirust ka tipptundidel — mitte teie piiramiseks, vaid taristu õiglase jagamise tagamiseks kõigile samal serveril.

Kiired ja soodsad piiramatu liiklusega proxy-serverid on olemas, sest andmekeskuse proxyde tegelik ribalaiuse kulu on minimaalne. Gigabaidi-põhine hinnamudel on marginaalstrateegia, mitte hädavajadus.

Mida tähendab „kiire

Voogedastus — kiire videoproksi vajab püsivat läbilaskevõimet, mitte üksnes madalat latentsust. Proksi, mis tuleb toime lühiajaliste koormustippudega, kuid jääb pideva HD-voo puhul hätta, on siin kasutu. Piiramatu ribalaius 80 Gbps koguvõimsusega hoiab voo sujuvalt käimas ilma puhverdamiseta.

Allalaadimised — kiire proksi allalaadimiseks tähendab puhast ribalaiust. Teie 2 GB fail ei peaks konkureerima tuhandete teiste kasutajatega sama kitsa kanali pärast.

Kiire interneti avamine — piirkondlikult piiratud sisule juurdepääs sõltub eelkõige latentsusest. Valige proxy sihtriigist ja ühendus tundub peaaegu nagu kohalik.

Mastaapne andmekogumine — tuhanded samaaegsed päringud vajavad serverit, mis neid järjekorda ei pane. AMD EPYC protsessorid saavad sellega hakkama, sest need on loodud just sellise paralleelse töökoormuse jaoks. Toimiv proxy, mis koormuse all ei lämbu, tuleb pikas perspektiivis odavam kui tasuta proxy, mis kaotab pooled ühendused.

Kas soovite teenust oma töökoormusega proovida? Seadistage ja tasuge Proksid 48 tunniks ning käivitage seejärel ülal kirjeldatud võrdlustestid oma ülesannetega.