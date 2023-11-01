Proxy veloci

FineProxy opera su processori server-class AMD EPYC con uplink aggregati da 80 Gbps. Quando acquistate un servizio proxy veloce, la velocità effettiva dipende dall'hardware attraverso cui transita il vostro traffico, dalla distanza tra voi e il server e dal numero di hop di routing intermedi. Etichette di marketing come «turbo» o «ultra-fast» non vi dicono nulla. Le specifiche del server, sì.

L'hardware determina il limite massimo

Ogni richiesta coinvolge crittografia, routing e inoltro. Ciascun passaggio richiede cicli CPU. Su hardware obsoleto, questi cicli si accumulano — i soli TLS handshake possono aggiungere 5–15 ms per connessione su processori datati. Molti provider di proxy utilizzano chip Intel Xeon Gold ricondizionati, acquistati a prezzi stracciati datacenter dismessi. Questi processori erano di fascia alta cinque anni fa, ma oggi restano drammaticamente indietro rispetto ai moderni AMD EPYC sia in prestazioni single-thread che in throughput TLS. I chip AMD EPYC gestiscono migliaia di operazioni TLS simultanee grazie all'accelerazione hardware dedicata — con un overhead per richiesta inferiore anche sotto carico elevato.

I server di FineProxy si collegano attraverso canali da 80 Gbps. La maggior parte dei provider pubblicizza «fino a 1 Gbps» sulla propria landing page, ma se andate a leggere la documentazione effettiva troverete o nulla del tutto, oppure una nota che specifica che si tratta dell»uplink del server condiviso tra tutti gli IP su quella macchina. Nei test reali, i proxy FineProxy raggiungono fino a 500 Mbps su una tipica connessione domestica e 700–800 Mbps quando testati da un server remoto situato in un datacenter. Aggiorniamo l'hardware regolarmente — l'ultima generazione EPYC ha sostituito la precedente specificamente per migliorare le prestazioni single-thread e il throughput TLS.

I proxy server high speed più veloci non sono quelli con landing page più appariscente. Sono quelli il cui hardware è stato progettato per gestire carichi concorrenti, non assemblato con componenti riciclati.

Distanza e routing — la fisica che non potete aggirare

La luce nella fibra ottica percorre circa 200 km per millisecondo. Da New York a Francoforte si aggiungono ~40 ms di latenza di base prima di qualsiasi altra operazione. Nessun hardware può risolvere il problema. L'unica soluzione: scegliete una posizione proxy vicina al vostro target.

Il routing diretto del provider è altrettanto importante. Quando passate attraverso un reseller, il vostro traffico segue questo percorso: voi → gateway del reseller → provider upstream → target. Si tratta di un hop aggiuntivo — potenzialmente +10–30 ms. FineProxy possiede i propri server e il proprio pool di IP con oltre 100.000 indirizzi. Il vostro traffico segue: voi → il nostro server → target. Un solo hop. Nessun routing tramite intermediari.

Per un indirizzo IP e una porta a pagamento veloci, il percorso fisico dei vostri dati conta più di qualsiasi etichetta di velocità su una pagina di vendita.

Perché i proxy datacenter sono il tipo più veloce

I residential proxy passano attraverso dispositivi consumer e reti ISP. I mobile proxy passano attraverso le torri cellulari. Entrambi aggiungono latenza che i proxy datacenter semplicemente non hanno. Un proxy datacenter si trova in una struttura connessioni dirette alla backbone — networking di livello enterprise con hop minimi verso i principali internet exchange.

Gli IP datacenter di FineProxy offrono costantemente latenza più bassa e il throughput più alto. Nessun trucco software — solo un percorso dati più breve e hardware più veloce. Per scraping, monitoraggio, download massivi e qualsiasi attività in cui la velocità conta più della classificazione IP, il datacenter vince sempre.

Bandwidth illimitata significa che nessuno vi limita la velocità

I provider che addebitano per GB hanno un incentivo finanziario a rallentarvi su larga scala. State pagando a volume — se vi limitano la velocità, generate meno costi sulla loro rete. FineProxy addebita per IP, non per gigabyte. Che consumiate 10 GB o 10 TB — la velocità resta la stessa. L'unica cosa da tenere a mente: ogni piano ha un limite di velocità consigliato per proxy. Questi limiti esistono affinché ogni cliente ottenga velocità costanti anche nelle ore di punta — non per limitarvi, ma per mantenere l'infrastruttura equa per tutti gli utenti sullo stesso server.

Server proxy veloci e convenienti con traffico illimitato esistono perché il costo effettivo della bandwidth per i proxy datacenter è minimo. Il modello a prezzo per GB è una strategia di margine, non una necessità.

Cosa significa «veloce» per le diverse attività

Streaming — un proxy video veloce necessita di throughput sostenuto, non solo di bassa latenza. Un proxy che gestisce i picchi ma si blocca sullo streaming continuo in HD è inutile in questo scenario. Bandwidth illimitata con 80 Gbps aggregati mantiene il flusso video senza buffering.

Download — un proxy veloce per i download significa bandwidth pura. Il vostro file da 2 GB non dovrebbe competere con migliaia di altri utenti per lo stesso canale ridotto.

Sblocco rapido di internet — accedere a contenuti con restrizioni geografiche è soprattutto una questione di latenza. Scegliete un proxy nel Paese target e la connessione risulterà quasi nativa.

Scraping su larga scala — migliaia di richieste simultanee richiedono un server che non le metta in coda. I processori AMD EPYC gestiscono questo perché sono stati progettati esattamente per carichi di lavoro paralleli di questo tipo. Un proxy funzionante che non si blocca sotto carico costa meno a lungo termine rispetto a uno gratuito che perde metà delle vostre connessioni.