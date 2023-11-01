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Proxy veloci

Hardware AMD EPYC, uplink da 80 Gbps, fino a 500 Mbps per proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, attivazione istantanea via API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano con proxy veloci e sicuri.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 ad alta velocità IP datacenter in Europe
  • Esportate i miei fast lista di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei ad alta velocità servizio proxy
  • Mostrate which fast servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei fast servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Un proxy eccellente. Uso questo servizio da circa un mese e non mi sono pentito dell'abbonamento. È relativamente veloce, senza ritardi, comodo da usare e il consulente risponde rapidamente. È molto utile per il lavoro e per la normale navigazione in Internet. Per me il prezzo è leggermente elevato, ma almeno la qualità è eccellente. Do al progetto proxy 9 su 10.

KembyPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi

esta bazaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quanto sono veloci i proxy di FineProxy?700–800 Mbps

Nei test reali: fino a 500 Mbps su una tipica connessione domestica, 700–800 Mbps nei test server-to-server datacenter. La capacità aggregata dei server è di 80 Gbps su hardware AMD EPYC. Per la maggior parte delle attività — scraping, download, streaming — il limite è il sito target o il vostro ISP, non i nostri proxy. Quello che alcuni chiamano turbo quick proxy non si riduce a un singolo numero magico — è una questione di prestazioni costanti quando il carico aumenta.

Perché alcuni proxy sembrano lenti anche se sono etichettati come "high speed"?Tre motivi ricorrenti

Tre motivi ricorrenti. Il provider opera su hardware riciclato — vecchi chip Xeon Gold acquistati a prezzi stracciati, assemblati in server che non reggono il TLS moderno e i carichi concorrenti. Instradano il traffico attraverso intermediari, e ogni hop aggiuntivo aumenta latenza. Oppure pubblicizzano «fino a 1 Gbps», ma nella documentazione effettiva si scopre che si tratta dell»uplink totale del server condiviso tra tutti gli IP sulla macchina. FineProxy elimina tutti e tre i problemi: server AMD EPYC di proprietà, routing diretto, traffico illimitato su ogni piano.

SOCKS5 o HTTP — quale è più veloce?Con hardware

Con hardware moderno la differenza è marginale. SOCKS5 ha un overhead leggermente inferiore perché non analizza gli header HTTP, ma il tempo del TLS handshake domina in entrambi i protocolli. Scegliete quello meglio supportato dal vostro strumento. FineProxy supporta entrambi allo stesso prezzo, senza differenze di velocità.

Un proxy può davvero velocizzare la mia connessione?In casi specifici

In casi specifici, sì. Se il vostro ISP applica throttling su determinati tipi di traffico (streaming, download di grandi dimensioni), instradarlo attraverso un proxy aggira la limitazione perché l'ISP non riesce a identificare cosa state facendo. Se il CDN di un sito web vi indirizza verso un server distante, un proxy nella posizione giusta si connette a un nodo CDN più vicino. In tutti gli altri casi, un proxy aggiunge un hop e per leggi della fisica non può battere una connessione diretta.

Come posso testare la velocità del mio proxy?Scaricate un file

Scaricate un file di test attraverso il proxy e misurate il throughput. Utilizzate file dimensioni diverse per verificare sia la velocità di picco che quella sostenuta. Ecco i comandi pronti da copiare e incollare — sostituite IP:PORT con l'indirizzo del vostro proxy:

Test rapido (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Test di throughput (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Velocità sostenuta (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Se il proxy utilizza login/password: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Il valore speed_download è in byte al secondo. Dividete per 125.000 per ottenere i Mbps. Il TTFB (time to first byte) indica latenza — sotto i 100 ms per server nella stessa regione significa che il proxy è solido. Eseguite ogni test 3–5 volte e prendete la mediana.

I server di test Tele2 si trovano in Europa; per altre regioni, utilizzate Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin per US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin per la Finlandia) oppure OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat per la Francia).

Un proxy anonimo veloce di FineProxy può raggiungere facilmente 400–500 Mbps da una connessione domestica in questi test. Se riscontrate valori sensibilmente inferiori, verificate prima la velocità del vostro ISP — il proxy non è il collo di bottiglia.

Guida

Cosa rende davvero veloce un proxy

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

FineProxy opera su processori server-class AMD EPYC con uplink aggregati da 80 Gbps. Quando acquistate un servizio proxy veloce, la velocità effettiva dipende dall'hardware attraverso cui transita il vostro traffico, dalla distanza tra voi e il server e dal numero di hop di routing intermedi. Etichette di marketing come «turbo» o «ultra-fast» non vi dicono nulla. Le specifiche del server, sì.

L'hardware determina il limite massimo

Ogni richiesta coinvolge crittografia, routing e inoltro. Ciascun passaggio richiede cicli CPU. Su hardware obsoleto, questi cicli si accumulano — i soli TLS handshake possono aggiungere 5–15 ms per connessione su processori datati. Molti provider di proxy utilizzano chip Intel Xeon Gold ricondizionati, acquistati a prezzi stracciati datacenter dismessi. Questi processori erano di fascia alta cinque anni fa, ma oggi restano drammaticamente indietro rispetto ai moderni AMD EPYC sia in prestazioni single-thread che in throughput TLS. I chip AMD EPYC gestiscono migliaia di operazioni TLS simultanee grazie all'accelerazione hardware dedicata — con un overhead per richiesta inferiore anche sotto carico elevato.

I server di FineProxy si collegano attraverso canali da 80 Gbps. La maggior parte dei provider pubblicizza «fino a 1 Gbps» sulla propria landing page, ma se andate a leggere la documentazione effettiva troverete o nulla del tutto, oppure una nota che specifica che si tratta dell»uplink del server condiviso tra tutti gli IP su quella macchina. Nei test reali, i proxy FineProxy raggiungono fino a 500 Mbps su una tipica connessione domestica e 700–800 Mbps quando testati da un server remoto situato in un datacenter. Aggiorniamo l'hardware regolarmente — l'ultima generazione EPYC ha sostituito la precedente specificamente per migliorare le prestazioni single-thread e il throughput TLS.

I proxy server high speed più veloci non sono quelli con landing page più appariscente. Sono quelli il cui hardware è stato progettato per gestire carichi concorrenti, non assemblato con componenti riciclati.

Distanza e routing — la fisica che non potete aggirare

La luce nella fibra ottica percorre circa 200 km per millisecondo. Da New York a Francoforte si aggiungono ~40 ms di latenza di base prima di qualsiasi altra operazione. Nessun hardware può risolvere il problema. L'unica soluzione: scegliete una posizione proxy vicina al vostro target.

Il routing diretto del provider è altrettanto importante. Quando passate attraverso un reseller, il vostro traffico segue questo percorso: voi → gateway del reseller → provider upstream → target. Si tratta di un hop aggiuntivo — potenzialmente +10–30 ms. FineProxy possiede i propri server e il proprio pool di IP con oltre 100.000 indirizzi. Il vostro traffico segue: voi → il nostro server → target. Un solo hop. Nessun routing tramite intermediari.

Per un indirizzo IP e una porta a pagamento veloci, il percorso fisico dei vostri dati conta più di qualsiasi etichetta di velocità su una pagina di vendita.

Perché i proxy datacenter sono il tipo più veloce

I residential proxy passano attraverso dispositivi consumer e reti ISP. I mobile proxy passano attraverso le torri cellulari. Entrambi aggiungono latenza che i proxy datacenter semplicemente non hanno. Un proxy datacenter si trova in una struttura connessioni dirette alla backbone — networking di livello enterprise con hop minimi verso i principali internet exchange.

Gli IP datacenter di FineProxy offrono costantemente latenza più bassa e il throughput più alto. Nessun trucco software — solo un percorso dati più breve e hardware più veloce. Per scraping, monitoraggio, download massivi e qualsiasi attività in cui la velocità conta più della classificazione IP, il datacenter vince sempre.

Bandwidth illimitata significa che nessuno vi limita la velocità

I provider che addebitano per GB hanno un incentivo finanziario a rallentarvi su larga scala. State pagando a volume — se vi limitano la velocità, generate meno costi sulla loro rete. FineProxy addebita per IP, non per gigabyte. Che consumiate 10 GB o 10 TB — la velocità resta la stessa. L'unica cosa da tenere a mente: ogni piano ha un limite di velocità consigliato per proxy. Questi limiti esistono affinché ogni cliente ottenga velocità costanti anche nelle ore di punta — non per limitarvi, ma per mantenere l'infrastruttura equa per tutti gli utenti sullo stesso server.

Server proxy veloci e convenienti con traffico illimitato esistono perché il costo effettivo della bandwidth per i proxy datacenter è minimo. Il modello a prezzo per GB è una strategia di margine, non una necessità.

Cosa significa «veloce» per le diverse attività

Streaming — un proxy video veloce necessita di throughput sostenuto, non solo di bassa latenza. Un proxy che gestisce i picchi ma si blocca sullo streaming continuo in HD è inutile in questo scenario. Bandwidth illimitata con 80 Gbps aggregati mantiene il flusso video senza buffering.

Download — un proxy veloce per i download significa bandwidth pura. Il vostro file da 2 GB non dovrebbe competere con migliaia di altri utenti per lo stesso canale ridotto.

Sblocco rapido di internet — accedere a contenuti con restrizioni geografiche è soprattutto una questione di latenza. Scegliete un proxy nel Paese target e la connessione risulterà quasi nativa.

Scraping su larga scala — migliaia di richieste simultanee richiedono un server che non le metta in coda. I processori AMD EPYC gestiscono questo perché sono stati progettati esattamente per carichi di lavoro paralleli di questo tipo. Un proxy funzionante che non si blocca sotto carico costa meno a lungo termine rispetto a uno gratuito che perde metà delle vostre connessioni.

Vuoi provare il servizio con il tuo carico di lavoro? Configura e paga i Proxy per 48 ore, quindi esegui i benchmark descritti sopra sulle tue attività.