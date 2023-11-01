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Proxy Germania

Proxy IPv4 tedeschi static e affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Germania e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei German proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Uso proxy per lavoro, più precisamente indirizzi IP di diversi Paesi per analizzare le applicazioni più popolari sul Play Market. I proxy dei vari Paesi funzionano senza interruzioni; posso citare gli indirizzi di Grecia e Germania. Il prezzo è relativamente contenuto e la qualità buona. Non si sono verificati ritardi rilevanti.

Anton EfagulPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Uso FineProxy da diversi mesi ed è facilmente uno dei migliori servizi proxy che abbia trovato! La connessione è stabile, veloce e sicura, perciò navigare e accedere a contenuti con restrizioni geografiche è semplicissimo. FineProxy offre una grande varietà di IP e passare dall'uno all'altro è rapido e senza complicazioni. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile, sempre pronta ad aiutarmi quando ho una domanda. Inoltre, i prezzi sono estremamente competitivi per il livello di servizio offerto. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy affidabili ed efficienti!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è il miglior servizio proxy disponibile. Connessioni molto veloci e stabili, velocità elevatissime e un'enorme gamma di proxy. Ho apprezzato soprattutto i proxy a rotazione, ideali per lo scraping e altri strumenti: dovete provarli.

ReKT JanDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Un IP datacenter funziona su Amazon.de oppure serve un proxy ISP?Per lo scraping

Per lo scraping di pagine prodotto, prezzi, recensioni — i proxy datacenter vanno benissimo. Amazon.de non blocca in modo rigido i range datacenter come fanno alcune piattaforme social. Dove i proxy ISP fanno la differenza: gestione di account venditore o test dei flussi di checkout. Il sistema antifrode di Amazon valuta il tipo di IP insieme al comportamento della sessione, e gli IP ISP ricevono meno scrutinio. Per la pura raccolta dati, il datacenter fa risparmiare.

Il PAngV salta fuori spesso nei forum — il mio IP influisce davvero sui prezzi mostrati dagli store .de?

Sì. Il PAngV (Preisangabenverordnung) obbliga i negozi rivolti al mercato tedesco a mostrare il prezzo finale comprensivo di IVA e il costo unitario. Quando uno store rileva un visitatore non-DE, può passare alla vetrina internazionale: prezzi diversi, zone di spedizione diverse, a volte persino disponibilità diverse. Idealo e gli strumenti di comparazione si comportano allo stesso modo. Raccogliere dati sui prezzi del mercato tedesco senza un IP tedesco? I numeri non rifletteranno ciò che vedono realmente gli acquirenti.

Come funzionano i banner di consenso e le protezioni anti-bot sui siti.de?Praticamente ogni grande

Praticamente ogni grande sito .de vi presenta un popup di consenso cookie prima di mostrare qualsiasi contenuto. È un requisito GDPR, e le autorità tedesche lo applicano con più rigore della maggior parte degli altri Paesi. Dovete accettarlo e salvare il cookie — poi inviarlo con ogni richiesta, altrimenti il popup si ripresenta. Una volta superato questo passaggio, vi trovate davanti ai sistemi anti-bot: Akamai sulla maggior parte dei grandi retailer, Cloudflare su molti altri, Imperva sui siti finanziari. Controllano fingerprint, TLS, timing, cookie — non solo l’IP. Mantenete Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin, e gestite il cookie di consenso prima di qualsiasi altra cosa. Se il sito inizia a restituire errori 429, state facendo richieste troppo veloci. Rallentate — non cambiate IP. Cambiare indirizzo quando si raggiunge un rate limit nella regione DACH di solito peggiora il rilevamento, non lo migliora.

Gli IP tedeschi di FineProxy funzionano anche per i siti austriaci e svizzeri?Per

Per la maggior parte dei casi, sì. Germania, Austria e Svizzera (DACH) utilizzano configurazioni simili — stessi CDN, configurazioni anti-bot analoghe, normative sovrapposte. Un IP tedesco supera i controlli di geolocalizzazione su molti siti .at e .ch senza problemi. Dove non funziona: siti che richiedono specificamente un IP austriaco o svizzero, come i portali bancari locali o i servizi governativi.

Sofort, giropay, PayPal DE — il metodo di pagamento al checkout dipende dall'IP?Spesso

Spesso sì. I negozi tedeschi mostrano le opzioni di pagamento locali ai visitatori dalla Germania. Accedendo da un IP non-DE, il modulo di pagamento potrebbe essere ridotto a Visa/Mastercard e forse PayPal internazionale. Se state testando come appare il checkout per un acquirente tedesco, vi serve un IP DE stabile per visualizzare la versione completa. Separatamente, la direttiva PSD2 dell'UE prevede che ogni pagamento con carta passi attraverso una verifica in due passaggi — questo non dipende dal proxy, la banca lo richiede a tutti. Ma se il vostro IP salta in un altro paese durante l'acquisto, la banca potrebbe richiedere un'ulteriore conferma aggiuntiva.

Static o rotating?Se effettuate login

Se effettuate login su account, gestite carrelli o monitorate qualsiasi servizio che richiede di restare connessi, vi serve lo stesso IP per tutta la sessione. Il sito si aspetta una connessione coerente, e cambiare indirizzo a metà sessione risulta sospetto. È qui che gli IP statici fanno la differenza. Per la raccolta di dati pubblici senza autenticazione — cataloghi prodotti, risultati di ricerca, annunci aperti — i proxy rotating funzionano meglio. Un indirizzo nuovo a ogni richiesta, meno probabilità di finire in rate limit. L’importante è non combinare entrambi gli approcci nello stesso processo.

Cosa offre FineProxy per la Germania?Tre tipologie

Tre tipologie. Datacenter IPv4 — l'opzione veloce ed economica, ideale per monitoraggio, chiamate API e target che non verificano il tipo di IP. ISP IPv4 — registrati presso provider internet standard, quindi i siti li trattano come connessioni domestiche. Ottimi per target che bloccano i range datacenter. Rotating con Germania nel pool — nuovo IP a ogni richiesta, fatturato per crediti API, per quando servono grandi volumi. Targeting a livello nazionale (DE), nessuna selezione per città. I piani static prevedono un costo per IP con traffico illimitato, il rotating un costo per crediti.

Posso fare una prova prima?Proxy 48 ore

Proxy per 48 ore. Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy attivi in Germania
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Germania, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
26 online·Ve ne servono altri? →
141.98.153.86:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h fa
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h fa
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 h fa
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 g fa
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h fa
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h fa
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h fa
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h fa
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 h fa
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 g fa
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h fa
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h fa
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h fa
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h fa
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h fa
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h fa
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h fa
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h fa
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h fa
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h fa
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h fa
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h fa
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h fa
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h fa
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h fa
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Guida

Cosa vi offre un IP tedesco?

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Provate a fare scraping su Amazon.de da un IP statunitense e la prima cosa che noterete sono i prezzi sballati. La Germania ha il PAngV — una normativa sui prezzi che obbliga i negozi a mostrare il prezzo finale con IVA e costo unitario ai visitatori tedeschi. Dall'estero, la stessa pagina prodotto restituisce prezzi internazionali, talvolta uno storefront completamente diverso. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — stessa storia. Se monitorate l'e-commerce tedesco con un IP non-DE, i numeri sono sbagliati fin dall'inizio.

FineProxy dispone di 20.000 IPv4 tedeschi — datacenter e ISP. Acquistando l'accesso a proxy tedeschi, ottenete un proxy con IP statico (fisso per tutto il periodo di noleggio) oppure IP a rotazione che cambiano a ogni richiesta. Tariffa fissa per IP, traffico illimitato, nessun costo nascosto per GB.

Il tutto gira da Francoforte, accanto al DE-CIX — uno dei più grandi internet exchange point al mondo. Per qualsiasi attività che punta all’Europa, è difficile trovare latenza più bassa. Le connessioni proxy server Germania (DE) veloci raggiungono fino a 500 Mbps su hardware AMD Threadripper.

Poi c’è il livello normativo. Il GDPR in Germania è suddiviso tra BfDI (federale) e autorità regionali, e i siti .de lo prendono molto sul serio. Quasi tutti i principali siti tedeschi utilizzano overlay di consenso che bloccano i contenuti finché non si clicca — il vostro scraper deve gestire quel cookie TCF, il proxy vi porta solo fino alla porta. Gli stessi pattern si applicano in tutta la regione DACH (Austria, Svizzera), quindi un IP tedesco serve a doppio scopo.

I sistemi anti-bot sui siti .de sono prevalentemente Akamai e Cloudflare. Non controllano solo l\'IP: analizzano browser fingerprint, versione TLS, timing delle richieste e gestione dei cookie. Un IP tedesco pulito vi fa superare il geo-check, ma servono comunque header coerenti (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) e un ritmo di navigazione realistico. Ricevete rate-limiting? Rallentate. Fare rotating degli IP su un errore 429 nella regione DACH di solito è controproducente.

Oltre al monitoraggio dei prezzi: i ranking su Google.de cambiano in base alla posizione, ARD Mediathek e ZDF bloccano geograficamente il traffico non tedesco, gli ad exchange servono creatività diverse ai visitatori DE. Senza un IP locale, non vedete ciò che vedono gli utenti tedeschi.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — tutto incluso. Autenticazione tramite IP whitelisting o login/password. Export della lista proxy via REST API in CSV, TXT, JSON — filtrate per protocollo, automatizzate i pull. Ogni IP è anonimo: nessun header di inoltro, certificato SSL individuale.