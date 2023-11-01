Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Provate a fare scraping su Amazon.de da un IP statunitense e la prima cosa che noterete sono i prezzi sballati. La Germania ha il PAngV — una normativa sui prezzi che obbliga i negozi a mostrare il prezzo finale con IVA e costo unitario ai visitatori tedeschi. Dall'estero, la stessa pagina prodotto restituisce prezzi internazionali, talvolta uno storefront completamente diverso. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — stessa storia. Se monitorate l'e-commerce tedesco con un IP non-DE, i numeri sono sbagliati fin dall'inizio.

FineProxy dispone di 20.000 IPv4 tedeschi — datacenter e ISP. Acquistando l'accesso a proxy tedeschi, ottenete un proxy con IP statico (fisso per tutto il periodo di noleggio) oppure IP a rotazione che cambiano a ogni richiesta. Tariffa fissa per IP, traffico illimitato, nessun costo nascosto per GB.

Il tutto gira da Francoforte, accanto al DE-CIX — uno dei più grandi internet exchange point al mondo. Per qualsiasi attività che punta all’Europa, è difficile trovare latenza più bassa. Le connessioni proxy server Germania (DE) veloci raggiungono fino a 500 Mbps su hardware AMD Threadripper.

Poi c’è il livello normativo. Il GDPR in Germania è suddiviso tra BfDI (federale) e autorità regionali, e i siti .de lo prendono molto sul serio. Quasi tutti i principali siti tedeschi utilizzano overlay di consenso che bloccano i contenuti finché non si clicca — il vostro scraper deve gestire quel cookie TCF, il proxy vi porta solo fino alla porta. Gli stessi pattern si applicano in tutta la regione DACH (Austria, Svizzera), quindi un IP tedesco serve a doppio scopo.

I sistemi anti-bot sui siti .de sono prevalentemente Akamai e Cloudflare. Non controllano solo l\'IP: analizzano browser fingerprint, versione TLS, timing delle richieste e gestione dei cookie. Un IP tedesco pulito vi fa superare il geo-check, ma servono comunque header coerenti (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) e un ritmo di navigazione realistico. Ricevete rate-limiting? Rallentate. Fare rotating degli IP su un errore 429 nella regione DACH di solito è controproducente.

Oltre al monitoraggio dei prezzi: i ranking su Google.de cambiano in base alla posizione, ARD Mediathek e ZDF bloccano geograficamente il traffico non tedesco, gli ad exchange servono creatività diverse ai visitatori DE. Senza un IP locale, non vedete ciò che vedono gli utenti tedeschi.