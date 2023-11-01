Proxy Datacenter
Prezzo fisso per IP, nessun limite di banda, HTTP/HTTPS/SOCKS5 su ogni indirizzo — circa 100.000 IP su subnet diversificate, fino a 500 Mbps.
Create il vostro piano di proxy datacenter.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquista 100 proxy datacenter negli Stati Uniti
- Aggiungi un altro Paese al mio piano proxy datacenter
- Esporta la mia lista proxy in JSON
- Aggiorna l’allowlist IP del mio servizio proxy
- Mostra lo stato e la prossima data di scadenza del mio servizio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
È senza dubbio il proxy più veloce che abbia mai usato! Non ho avuto alcun problema ad accedere ai contenuti soggetti a restrizioni e la connessione è estremamente stabile. Inoltre, l'assistenza clienti è stata davvero reattiva. Vale senz'altro l'investimento!
Avevo problemi con IP falsi e mi avete consigliato questo sito. Ha un'interfaccia molto intuitiva e ho acquistato un pacchetto da 89 $, con tempi di risposta e latenza eccellenti.
Traffico mai misurato
Prodotto molto valido, mi piace. Tutto funziona bene: traffico illimitato, velocità massima e prezzo più basso sul mercato. L'assistenza tecnica è sempre disponibile e reattiva. Lo consiglierò ai miei amici.
Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.
Accesso API e agente
Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.
Forniscono API che consentono agli utenti di recuperare i proxy dal loro sito web. Anche se l'assistenza clienti non parlava molto bene l'inglese, si è impegnata molto per aiutarmi. Offrono inoltre il cambio dell'IP dopo sette giorni.
Cos’è esattamente un proxy datacenter?È un
È un server proxy ospitato in una struttura datacenter anziché connesso tramite un ISP residenziale. L’indirizzo IP appartiene alla rete del datacenter, non a un utente domestico. Questo rende i proxy datacenter veloci ed economici, ma più facilmente identificabili rispetto a quelli residenziali. Per attività che non richiedono di apparire come un utente domestico — scraping, monitoraggio, accesso API — rappresentano l’opzione più efficiente disponibile.
I proxy datacenter vengono bloccati su qualsiasi sito web?No
No. La narrazione secondo cui «i proxy datacenter vengono sempre bloccati» proviene da chi tenta di utilizzarli su piattaforme fortemente protette come social media o siti e-commerce premium con sistemi anti-bot avanzati. La realtà è che la maggior parte di internet — cataloghi prodotti, siti di notizie, motori di ricerca, API pubbliche, directory, database governativi — funziona perfettamente con IP datacenter. Iniziate con i proxy datacenter e passate a quelli ISP o residenziali solo se confermate che il target li blocca specificamente.
In cosa si differenzia l'«illimitato» di FineProxy da quello dei concorrenti?Alcuni provider pubblicizzano
Alcuni provider pubblicizzano banda illimitata ma applicano policy di fair usage. Ad esempio, un noto provider limita l’utilizzo effettivo a 100 GB per IP per ciclo di fatturazione, dopodiché le sessioni concorrenti vengono drasticamente rallentate. Con FineProxy non esistono limiti nascosti, soglie di throttling né asterischi sul fair usage. Traffico illimitato su ogni IP, ogni protocollo, ogni giorno del periodo di fatturazione.
Cos’è un ban di sottorete e perché dovrebbe interessarmi?A volte i
A volte i siti web non bloccano un singolo IP, ma l’intera sottorete /24 — 256 indirizzi che condividono i primi tre ottetti. Se tutti i vostri proxy provengono da una o due sottoreti, un singolo evento di ban può mettere fuori uso l’intero pool. FineProxy distribuisce i suoi ~100.000 IP su sottoreti diversificate, così un blocco su un range non si propaga al resto dei vostri indirizzi.
Quanti proxy datacenter servono per lo scraping?Dipende dal target
Dipende dal target e dal volume. Per scraping moderato di siti non protetti (poche migliaia di pagine al giorno), 50-100 IP sono sufficienti. Per raccolte su larga scala con milioni di pagine, vi serviranno diverse migliaia per mantenere una bassa densità di richieste per IP. Vendiamo dal singolo proxy ai pacchetti bulk: il prezzo per IP diminuisce all’aumentare della quantità.
I proxy datacenter sono più veloci di quelli residenziali?Sì
Sì, notevolmente. L’infrastruttura datacenter si connette direttamente alle reti backbone di internet tramite fibra ottica, garantendo una latenza 3-4 volte inferiore rispetto ai proxy residenziali che passano attraverso connessioni domestiche. I proxy datacenter di FineProxy raggiungono fino a 500 Mbps per connessione.
Posso utilizzare i proxy datacenter per i social media?Dipende
Dipende dall’attività. Per lo scraping di dati pubblici da piattaforme social, i proxy datacenter possono funzionare se si regola attentamente la frequenza delle richieste e si ruotano correttamente gli IP. Per la gestione di account e la pubblicazione di contenuti, le piattaforme tendono maggiormente a segnalare gli IP datacenter — in tal caso, considerate i nostri proxy ISP o proxy dedicati in alternativa.
Proxy datacenter:
velocità, scalabilità e quando sono la scelta giusta
Non tutte le attività richiedono un IP residenziale che simuli una connessione domestica. Per lo scraping di cataloghi prodotti, il monitoraggio dei risultati di ricerca, la raccolta di dati sui prezzi o l'interazione con le API, i proxy server datacenter sono più veloci, più economici e più prevedibili di qualsiasi altro tipo di proxy. Il segreto sta nel sapere quando sono la soluzione ideale e nello scegliere un provider che possieda realmente l'infrastruttura su cui si appoggiano.
Cosa distingue i proxy datacenter
Un proxy server datacenter instrada il vostro traffico attraverso un indirizzo IP ospitato in una struttura datacenter, anziché assegnato a un'utenza domestica da un ISP. Questi indirizzi risiedono su server ad alte prestazioni con connettività diretta alla dorsale di rete, ed è per questo che sono costantemente 3-4 volte più veloci dei proxy residenziali (i benchmark di Bright Data lo confermano in molteplici scenari di test).
Il compromesso è la visibilità. I siti web possono identificare gli intervalli IP dei datacenter tramite lookup ASN e reverse DNS. Sulle piattaforme fortemente protette con sistemi anti-bot avanzati, gli IP datacenter presentano tassi di rilevamento più elevati. Ma la stragrande maggioranza di internet non utilizza Cloudflare Enterprise o DataDome. Siti di notizie, cataloghi prodotti, directory pubbliche, motori di ricerca, API, database governativi: i proxy datacenter gestiscono tutto questo senza problemi e a una frazione del costo dei proxy residenziali.
L'aspetto economico su larga scala
È qui che i numeri diventano interessanti. La maggior parte dei provider di proxy applica tariffe per gigabyte: $0.50-2/GB per il traffico datacenter, $5-15/GB per quello residenziale. A bassi volumi, la differenza sembra gestibile. Su larga scala, diventa insostenibile.
Un'operazione di scraping che genera 500 GB al mese costa circa $4.000 alle tipiche tariffe per GB (analisi Scrapfly). E c'è un dettaglio che la maggior parte delle persone ignora finché non riceve la fattura: gli studi dimostrano che il 50-90% del traffico durante il web scraping viene sprecato in immagini, font, CSS e tracking pixel di cui il vostro scraper non ha nemmeno bisogno. Con la tariffazione per GB, pagate anche per tutto quel traffico inutile.
Il pool illimitato di proxy datacenter di FineProxy elimina completamente questo problema. Prezzo fisso, nessun contatore di traffico, nessun addebito a sorpresa a fine mese. Fate scraping in modo aggressivo, senza preoccuparvi di ottimizzare ogni richiesta per risparmiare qualche kilobyte: la banda è inclusa.
Vale la pena sottolineare: alcuni concorrenti pubblicizzano banda “illimitata” ma si nascondono dietro policy di fair use. Oxylabs, ad esempio, limita l'utilizzo effettivo a 100 GB per IP per ciclo di fatturazione — superata questa soglia, le sessioni concorrenti scendono da 100 a 10. Con FineProxy, illimitato significa illimitato. Nessun asterisco.
Diversità delle subnet: il dettaglio che la maggior parte degli acquirenti trascura
Quando un sito web blocca un proxy datacenter, spesso non si limita a bannare un singolo IP. Blocca l'intera subnet /24 — tutti i 256 indirizzi che condividono i primi tre ottetti. Se il vostro provider vi ha fornito 500 IP distribuiti su sole due subnet, un singolo evento di ban può azzerare l'intero pool in pochi secondi.
FineProxy gestisce circa 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su un'ampia varietà di subnet. Non si tratta di un blocco unico di IP sequenziali, ma di un'infrastruttura distribuita che resiste ai ban a livello di subnet. Quando un intervallo subisce pressione da un sito target, gli altri indirizzi continuano a funzionare perché si trovano in segmenti di rete completamente diversi.
Infrastruttura proprietaria, non rivenduta
La maggior parte dei provider di proxy datacenter non possiede i propri IP. Affitta blocchi da reti upstream e li rivende — spesso attraverso più brand contemporaneamente. Lo stesso pool di IP compare sotto nomi diversi, e quando i clienti di un brand diventano aggressivi, l'intero pool ne risente.
FineProxy possiede i propri blocchi IP e gestisce direttamente i server su cui operano. Non rivendiamo indirizzi Hetzner o OVH con una dashboard sopra. Questo significa che controlliamo la reputazione ASN in prima persona: monitoriamo le liste Spamhaus e rimuoviamo immediatamente dal pool attivo qualsiasi indirizzo segnalato. I vostri proxy beneficiano di un'igiene infrastrutturale che i rivenditori semplicemente non possono garantire.
Chi acquista proxy datacenter in grandi quantità
Team di scraping che raccolgono milioni di pagine al giorno. Agenzie SEO che monitorano il posizionamento delle keyword in centinaia di località. Servizi di monitoraggio prezzi che devono controllare migliaia di pagine prodotto ogni ora. Società di ad verification che verificano il posizionamento delle creatività in diverse regioni. Operatori di data pipeline che alimentano sistemi di analytics o set di addestramento AI con dati web aggiornati.
Il filo conduttore: elevati volumi di richieste in cui velocità e costi contano più di sembrare un utente domestico. Se il vostro target non contrasta attivamente il traffico datacenter, pagare 10 volte di più per IP residenziali è solo uno spreco di denaro.
Protocolli e sicurezza
Ogni proxy DC di FineProxy supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 sullo stesso IP. La nostra implementazione HTTPS include un certificato SSL individuale per ogni indirizzo, crittografando la connessione dalla vostra macchina al proxy, non solo dal proxy al sito di destinazione. La maggior parte dei provider lascia quel primo tratto non protetto. Noi no.
SOCKS5 include il supporto completo UDP associato per casi d'uso che vanno oltre il traffico web.
Per iniziare
FineProxy vende proxy datacenter singolarmente e in pacchetti multipli, con un costo per IP che diminuisce all'aumentare del volume. Il processo di attivazione è istantaneo: dopo il pagamento, la lista proxy con IP, porte e credenziali viene generata automaticamente e consegnata nella dashboard entro uno o due minuti — nessuna revisione manuale, nessuna attesa per gli orari d'ufficio. Ogni proxy include banda illimitata, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, autenticazione tramite binding IP (con opzione login/password e flessibilità subnet /21) e velocità fino a 500 Mbps.
Per le istruzioni di configurazione su browser, sistemi operativi e strumenti più diffusi, consultate la nostra Hub di integrazione.