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Social media sbloccati

Proxy ISP (residential) IPv4 per social media: IP dedicati per account, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, compatibili con anti-detect browser.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 static ISP IPs in the USA per social media accounts
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.

synk.pitNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy da alcune settimane e ne sono davvero colpito. I proxy sono veloci, stabili e facili da integrare nei miei strumenti. Li utilizzo soprattutto per gestire più account e per lo scraping: finora nessun blocco o rallentamento. L'assistenza ha risposto rapidamente quando ho avuto una domanda sulla configurazione. Anche i prezzi sono equi, soprattutto considerando la qualità. È senz'altro uno dei fornitori di proxy più affidabili disponibili.

KendrikDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Oggi i server proxy sono molto validi e utili, perché possono essere impiegati in molti ambiti. Uso proxy da molto tempo. A volte mi serve l'anonimato in rete per lavoro, altre volte per scopi personali. I miei clienti si trovano negli Stati Uniti e devo restare costantemente in contatto con loro. Vorrei sottolineare il lavoro dell'assistenza tecnica: gli specialisti sono bravi, corretti e hanno risposto alle domande molto rapidamente.

anthony richardPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

I proxy che vendono sono molto economici rispetto alla loro qualità. Sono i proxy di qualità più alta che abbia mai visto e supportano molti Paesi. Il sito web è ordinato e facile da capire, e il servizio di assistenza è il migliore.

Raidr PROTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Servizio di qualità! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché servono i proxy per la gestione dei social media?Le piattaforme rilevano

Le piattaforme rilevano e bannano gli account che risultano collegati tra loro. Quando si gestiscono più account dalla stessa posizione, gli indirizzi IP condivisi e i fingerprint del browser li collegano. I proxy assegnano a ciascun account un IP univoco e, combinati con browser anti-detect, fanno apparire ogni account come un utente separato su un dispositivo separato.

Posso utilizzare i proxy datacenter per i social media?Non consigliato

Non consigliato. Gli IP datacenter hanno firme rilevabili — risposte TCP uniformi e fingerprint TLS che i sistemi anti-bot identificano facilmente. I proxy residential o mobile utilizzano indirizzi ISP reali che appaiono come utenti normali. Per un uso serio sui social media, i proxy datacenter causano più problemi di quanti ne risolvano.

Quanti account posso gestire con i proxy?Non esiste un

Non esiste un limite rigido — le agenzie gestiscono con successo centinaia di account. La chiave è un isolamento adeguato: un proxy dedicato per ogni account, fingerprint del browser unici e pattern di comportamento realistici. Senza queste precauzioni, anche pochi account possono essere collegati e bannati.

Un proxy può aiutarmi ad accedere ai social media a scuola o al lavoro?

Sì. I proxy instradano il traffico attraverso server esterni, aggirando i blocchi della rete locale. Per il semplice accesso (non automazione), qualsiasi proxy affidabile funziona. Configuratelo nelle impostazioni del browser o utilizzate un’estensione proxy.

Qual è la differenza tra residential proxy e proxy mobile per i social media?I residential

I residential proxy utilizzano indirizzi ISP domestici; i mobile proxy utilizzano IP di operatori di rete mobile. I mobile proxy godono di un livello di fiducia più elevato sulle piattaforme mobile-first come TikTok e Instagram, perché corrispondono al modo in cui gli utenti reali accedono a queste app. I mobile proxy costano di più, ma offrono il rischio di rilevamento più basso in assoluto.

Ho bisogno di un anti-detect browser oppure basta un proxy?Per gestire

Per gestire più di pochi account, servono entrambi. I proxy gestiscono l'isolamento degli IP, ma le piattaforme tracciano anche i fingerprint del browser. Gli anti-detect browser creano profili di fingerprint unici per ogni account. Utilizzare i proxy senza isolamento del fingerprint lascia comunque gli account collegabili attraverso le caratteristiche del browser.

Guida

Proxy per social media: gestione multi-account e accesso

6 min di letturaTeam di rete FineProxy

Le piattaforme social sono sempre più aggressive nel rilevare l'automazione e l'uso di account multipli. Che siate specialisti SMM che gestiscono account clienti, aziende con pagine regionali o utenti che hanno bisogno di sbloccare i social media su una rete con restrizioni, il proxy giusto per i social media fa la differenza tra operazioni fluide e sospensioni di massa degli account.

Perché le piattaforme social bannano gli account

Ogni piattaforma principale — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — traccia molteplici segnali per identificare attività sospette:

  • Indirizzi IP. Più account che accedono dallo stesso IP rappresentano il segnale d'allarme più evidente. Le piattaforme presumono che una persona non abbia bisogno di 10 account da un'unica posizione.
  • Fingerprint del browser. Rendering canvas, font installati, dati WebGL, risoluzione dello schermo, fuso orario e decine di altre caratteristiche del browser creano una firma univoca. Stesso fingerprint su più account = account collegati.
  • Informazioni sul dispositivo. Tipo di sistema operativo, specifiche hardware e ID dei dispositivi mobile. Accedere a più account da profili dispositivo identici attiva i sistemi di rilevamento.
  • Pattern comportamentali. Passaggio rapido tra account, pubblicazione a intervalli meccanici o picchi improvvisi di attività dopo la creazione dell'account sono tutti segnali di automazione.

Un esempio reale: un'agenzia digital marketing che gestiva 30 account Instagram senza un adeguato isolamento ha visto 18 account disabilitati in sole due settimane. La piattaforma ha identificato le connessioni attraverso IP condivisi e fingerprint del browser.

Policy specifiche per piattaforma

Instagram è relativamente tollerante per uso personale — l'app supporta nativamente fino a 5 account. Oltre questa soglia, o per un utilizzo aziendale su larga scala, è necessario un adeguato isolamento.Facebook ora consente ufficialmente i «profili extra» dopo anni in cui scoraggiava gli account multipli. Tuttavia, la gestione automatizzata o pattern sospetti continuano ad attivare restrizioni.TikTok consente più account ma monitora intensamente i comportamenti coordinati. Il rilevamento è orientato al mobile, il che significa che i proxy mobile funzionano meglio qui rispetto ai residential desktop.LinkedIn è molto rigido riguardo a profili falsi e automazione. Le richieste di verifica dell'account sono frequenti e i ban sono più difficili da contestare.

Come scegliere il miglior proxy server per i social media

Il miglior proxy server per social media nel lavoro multi-account è residential o mobile — mai datacenter.Perché il datacenter non funziona: gli IP datacenter provengono da server cloud con risposte TCP uniformi e fingerprint TLS identici. I sistemi anti-bot identificano queste firme istantaneamente. Potreste superare la pagina di login, ma un'attività prolungata attiverà i blocchi.Perché il residential funziona: i residential proxy utilizzano indirizzi reali assegnati dall'ISP da abitazioni effettive. Per la piattaforma, apparite come un utente normale sulla propria rete domestica. Nessuna firma uniforme di server da rilevare.Perché il mobile è la scelta migliore per le piattaforme mobile: TikTok, Instagram e Snapchat sono piattaforme mobile-first. I proxy mobile utilizzano indirizzi IP di operatori di telefonia mobile, che le piattaforme considerano più affidabili. Costo più elevato, ma rischio di rilevamento minimo.

Configurazione per la gestione multi-account

La configurazione standard combina proxy e browser anti-detect:

  • Un proxy per account. Non condividete mai i proxy tra account diversi. Se gli account condividono un IP, le piattaforme li collegano tra loro. Ne viene bannato uno, vengono bannati tutti.
  • Profili browser unici. I browser anti-detect (Multilogin, GoLogin, AdsPower) creano ambienti isolati con fingerprint diversi per ogni account. Canvas, font, timezone, user agent — tutto diverso.
  • Coerenza geografica. Fate coincidere la posizione del proxy con il luogo in cui l'account è stato creato o dichiara di trovarsi. Un «negozio locale a Miami» che pubblica da un IP tedesco solleva sospetti.
  • Warm-up dell'account. I nuovi account necessitano di un aumento graduale dell'attività. Non create un account per poi iniziare immediatamente a pubblicare 50 volte al giorno. Costruite uno storico come farebbe un utente reale.

Guide dettagliate alla configurazione per diversi browser e dispositivi sono disponibili in Integration Hub.

Sblocco dei social media su reti con restrizioni

Le reti scolastiche, i firewall aziendali e le restrizioni regionali spesso bloccano le piattaforme social. Un proxy instrada il vostro traffico attraverso un server senza restrizioni, aggirando questi blocchi.Per accedere ai social media sbloccati in queste situazioni:

  • I web proxy funzionano quando non è possibile installare software. Inserite l'URL del sito bloccato in un sito proxy e questo recupera la pagina al posto vostro.
  • Le estensioni proxy per browser sono più comode per un uso quotidiano. Configurate l’estensione con host e porta del vostro proxy e tutto il traffico del browser verrà instradato attraverso di esso.
  • Un proxy a livello di sistema coinvolge tutte le applicazioni, comprese le app mobile. Configuratelo nelle impostazioni di rete del vostro dispositivo.
  • Per un semplice sblocco (non per la gestione multi-account), qualsiasi proxy affidabile va bene. Non state effettuando migliaia di richieste, quindi il rilevamento non è un problema — serve solo un percorso per aggirare il firewall.

Cosa rende FineProxy efficace per i social media

FineProxy offre residential proxy con IP dedicati — il che significa che gli indirizzi assegnati non vengono condivisi con le operazioni sui social media di altri clienti. Questa infrastruttura è progettata specificamente per le esigenze di un lavoro continuativo sui social media, dove la qualità e la coerenza degli IP determinano direttamente la sopravvivenza a lungo termine degli account. Ecco cosa significa nella pratica:

  • Nessuna reputazione ereditata. I pool di proxy condivisi comportano il rischio che l'attività di spam di qualcun altro faccia segnalare il «vostro» IP ancora prima che lo utilizziate. L»assegnazione dedicata di FineProxy garantisce che ogni IP arrivi pulito, senza alcuno storico di abusi legato alle piattaforme social. Iniziate ogni account su basi solide invece di ereditare i ban di qualcun altro.
  • Accesso costante e storico dell'account. Gli IP dedicati vi permettono di costruire uno storico dell'account su indirizzi coerenti, che le piattaforme preferiscono rispetto a IP in continuo cambiamento. I social network monitorano la stabilità dell'IP come segnale di fiducia — gli account che mantengono lo stesso IP per settimane e mesi sviluppano una reputazione più solida. I proxy a rotazione possono funzionare per lo scraping, ma per gli account social che devono maturare e crescere, la coerenza non è negoziabile.
  • Bandwidth illimitata per workflow ad alto consumo di media. Il lavoro sui social media coinvolge immagini, video, storie, reel e contenuti in streaming — tutti elementi che consumano una quantità significativa di dati. I limiti di traffico interrompono i workflow nei momenti peggiori, ad esempio durante un upload o nel bel mezzo di una serie di post programmati. Il traffico illimitato di FineProxy vi consente di gestire campagne ricche di contenuti, monitorare i feed e caricare media su decine di account senza preoccuparvi di raggiungere limiti di dati o subire throttling.