UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

Blokeeringutest vabastatud sotsiaalmeedia

ISP (residentsiaalsed) IPv4 proksid sotsiaalmeedia jaoks: dedikeeritud IP-d iga konto kohta, HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus, antidetect-brauseriga ühilduv.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 static ISP IPs asukohas the USA social media accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen FineProxy'i juba paar nädalat kasutanud ja olen tõeliselt muljet saanud. Proxy'id on kiired, stabiilsed ja lihtsad minu tööriistesse integreeruda. Ma kasutan neid enamasti mitme konto juhtimiseks ja röövimiseks kuni praegu ei ole keelatud ega aeglustatud. Toetus vastas kiiresti, kui mul oli küsimusi. Ka hinnad on õiglased, eriti kvaliteedi poolest. Kindlasti üks usaldusväärsemad proxy-teenindajad.

KendrikDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Proxy-serverid on tänapäeval väga head ja kasulikud, sest neid saab rakendada paljudes valdkondades. Ma olen pikka aega proxy'it kasutanud. Anonüümsus võrgus vajab mind mõnikord tööl, mõnikord isiklikes eesmärkidel. Mu kliendid on USA-s ja ma pean nendega pidevalt ühendust võtma. Soovitav oleks märkida tehnilise toetuse tööd, spetsialistid on head, õiged ja nad vastasid küsimustele väga kiiresti.

anthony richardFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Nende müüdavad puhverserverid on oma kvaliteedi kohta väga odavad. Need on kõige kvaliteetsemad puhverserverid, mida olen kunagi näinud, ja toetatud on palju riike. Veebisait on selge ja kergesti mõistetav ning tugi on parim.

Raidr PROTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kvaliteetsed teenused! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, millel ei ole liikluspiiranguid, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad makseviisid: kripto, PayPal või kaardid

Vladimir AkimkinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on mul sotsiaalmeedia haldamiseks proxy'sid vaja?Platvormid tuvastavad ja

Platvormid tuvastavad ja keelustavad kontod, mis tunduvad omavahel seotud. Mitme konto haldamisel ühest asukohast seovad ühised IP-aadressid ja brauseri sõrmejäljed need omavahel kokku. Proksid annavad igale kontole unikaalse IP, ja koos antidetect-brauseritega muudavad iga konto eraldi kasutajaks eraldi seadmes.

Kas andmekeskuse proxysid saab kasutada sotsiaalmeedia jaoks?Ei ole

Ei ole soovitatav. Andmekeskuse IP-del on tuvastatavad tunnused — ühtlased TCP-vastused ja TLS-sõrmejäljed, mida robotivastased süsteemid kergesti ära tunnevad. Residentsiaalsed või mobiilsed proxy'd kasutavad päris ISP-aadresse, mis näevad välja nagu tavalised kasutajad. Tõsise sotsiaalmeediatöö jaoks tekitavad andmekeskuse proxy'd rohkem probleeme kui lahendavad.

Mitut kontot saan proxy'dega hallata?Kindlat piirangut ei

Kindlat piirangut ei ole — agentuurid haldavad edukalt sadu kontosid. Võtmetähtsusega on korralik isolatsioon: üks pühendatud proxy iga konto kohta, unikaalsed brauseri sõrmejäljed ja realistlikud käitumismustrid. Ilma nende ettevaatusabinõudeta võivad isegi vähesed kontod omavahel seostuda ja keelatud saada.

Kas proxy aitab mul koolis või tööl sotsiaalmeediasse pääseda?Jah

Jah. Proksid suunavad teie liikluse väliste serverite kaudu, möödudes kohaliku võrgu blokeeringutest. Lihtsa juurdepääsu jaoks (mitte automatiseerimise) sobib iga usaldusväärne proksi. Seadistage see oma brauseri sätetes või kasutage proksilaiendust.

Mis vahe on residentsiaalsete ja mobiilsete puhverserverite vahel sotsiaalmeedia jaoks?Residentsiaalsed proksid

Residentsiaalsed proksid kasutavad kodu-ISP aadresse, mobiilsed proksid aga mobiilsideoperaatorite IP-aadresse. Mobiilsetel proksidel on kõrgem usaldustase mobiilipõhistel platvormidel nagu TikTok ja Instagram, kuna need vastavad sellele, kuidas päriselt kasutajad nendele rakendustele ligi pääsevad. Mobiilsed proksid on kallimad, kuid pakuvad madalaimat tuvastamisriski.

Kas mul on vaja anti-detect brauserit või piisab proxy'st?Rohkem kui

Rohkem kui paari konto haldamiseks on vaja mõlemat. Proxy'd tagavad IP-isolatsiooni, kuid platvormid jälgivad ka brauseri sõrmejälgi. Antidetect-brauserid loovad igale kontole unikaalse sõrmejäljeprofiili. Proxy'de kasutamine ilma sõrmejälje isolatsioonita jätab kontod brauseri omaduste kaudu siiski seostatavaks.

Juhend

Proksi sotsiaalmeedia jaoks: mitme konto haldamine ja ligipääs

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Sotsiaalplatvormid muutuvad automaatika ja mitme konto kasutamise tuvastamisel üha agressiivsemaks. Olenemata sellest, kas olete SMM-spetsialist, kes haldab klientide kontosid, ettevõte, kes haldab piirkondlikke lehekülgi, või keegi, kes peab piiratud võrgus sotsiaalmeedia blokeeringust mööda pääsema — õige proksi sotsiaalmeedia jaoks on see, mis eristab sujuvat tööd massilisest kontode blokeerimisest.

Miks sotsiaalplatvormid kontosid blokeerivad

Iga suur platvorm — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — jälgib mitmeid signaale kahtlase tegevuse tuvastamiseks:

  • IP-aadressid. Mitu kontot, mis logivad sisse samalt IP-lt, on kõige ilmsem hoiatusmärk. Platvormid eeldavad, et üks inimene ei peaks vajama 10 kontot ühest asukohast.
  • Brauseri sõrmejäljed. Canvas'i renderdamine, installitud fondid, WebGL andmed, ekraani resolutsioon, ajavöönd ja kümned muud brauseri omadused loovad unikaalse signatuuri. Sama sõrmejälg erinevatel kontodel = seotud kontod.
  • Seadme teave. Operatsioonisüsteemi tüüp, riistvara spetsifikatsioonid ja mobiilseadme ID-d. Mitmele kontole sisselogimine identsete seadmeprofiilide kaudu käivitab tuvastamise.
  • Käitumismustrid. Kiire kontode vahel vahetamine, masinalaadse intervalliga postitamine või äkilised aktiivsuspursked pärast konto loomist — kõik need viitavad automaatikale.

Reaalne näide: digitaalturunduse agentuur, mis haldas 30 Instagrami kontot ilma korraliku isolatsioonita, kaotas kahe nädala jooksul 18 kontot. Platvorm tuvastas seosed jagatud IP-aadresside ja brauseri sõrmejälgede kaudu.

Platvormipõhised reeglid

Instagram on isiklikuks kasutuseks suhteliselt leebe — rakendus toetab algselt kuni 5 kontot. Sellest enamate kontode puhul või ärilisel eesmärgil on vajalik korralik isolatsioon.Facebook lubab nüüd ametlikult “lisaprofiile” pärast aastaid kestnud mitme konto vastast poliitikat. Kuid automatiseeritud haldamine või kahtlased mustrid käivitavad endiselt piiranguid.TikTok lubab mitut kontot, kuid jälgib koordineeritud käitumist väga hoolikalt. Kuna tuvastamine toimub eelkõige mobiilseadmete põhiselt, töötavad mobiilsed proxy'd siin paremini kui lauaarvutipõhised residentsiaalsed proxy'd.LinkedIn on võltskontode ja automaatika suhtes range. Konto verifitseerimise nõuded on tavalised ning blokeeringuid on keerulisem vaidlustada.

Parima sotsiaalmeedia proxy-serveri valimine

Parim sotsiaalmeedia proxy-server mitme konto haldamiseks on residentsiaalne või mobiilne – mitte kunagi andmekeskuse oma.Miks andmekeskuse proxy ei tööta: andmekeskuse IP-d pärinevad pilveserveritest, millel on ühetaolised TCP-vastused ja TLS-sõrmejäljed. Botitõrjesüsteemid tuvastavad need signatuurid koheselt. Võite küll sisselogimislehest mööda pääseda, kuid pidev tegevus käivitab blokeeringud.Miks residentsiaalne proxy töötab: residentsiaalsed proxy'd kasutavad ISP poolt määratud pärisaadresse tegelikest kodudest. Platvormi jaoks näete välja nagu tavaline kasutaja koduvõrgus. Ühetaolisi serverisignatuure pole võimalik tuvastada.Miks mobiilne proxy on mobiilsete platvormide jaoks parim: TikTok, Instagram ja Snapchat on mobiilsed platvormid. Mobiilsed proxy'd kasutavad mobiilsideoperaatorite IP-aadresse, mida platvormid usaldavad kõige rohkem. Kõrgem hind, kuid madalaim tuvastamisrisk.

Seadistamine mitme konto haldamiseks

Standardne seadistus ühendab proxy'd ja antidetekti brauserid:

  • Üks proxy iga konto kohta. Ärge jagage kunagi proxy'sid kontode vahel. Kui kontod jagavad sama IP-d, seob platvorm need omavahel. Üks saab keelu, kõik saavad keelu.
  • Unikaalsed brauseriprofiilid. Antidetekti brauserid (Multilogin, GoLogin, AdsPower) loovad iga konto jaoks isoleeritud keskkonnad erinevate sõrmejälgedega. Erinev canvas, fondid, ajavöönd, user agent – kõik.
  • Geograafiline järjepidevus. Proxy asukoht peab vastama sellele, kus konto loodi või kus see väidetavalt asub. „Kohalik ettevõte Miamis„, mis postitab Saksamaa IP-lt, tekitab kahtlusi.
  • Konto soojendamine. Uued kontod vajavad järkjärgulist aktiivsuse suurendamist. Ärge looge kontot ja hakake kohe 50 korda päevas postitama. Ehitage ajalugu üles nii, nagu päris kasutaja seda teeks.

Üksikasjalikud seadistusjuhendid erinevatele brauseritele ja seadmetele leiate jaotisest Integration Hub.

Sotsiaalmeedia deblokeerimine piiratud võrkudes

Koolivõrgud, ettevõtete tulemüürid ja piirkondlikud piirangud blokeerivad sageli sotsiaalmeedia platvorme. Proxy suunab teie liikluse läbi piiranguteta serveri, möödudes nendest blokeeeringutest.Blokeeritud sotsiaalmeedia avamiseks sellistes olukordades:

  • Veebi-proxy'd töötavad siis, kui tarkvara pole võimalik installida. Sisestage blokeeritud saidi URL proxy-veebilehele ja see laadib lehe teie eest.
  • Brauseri proxy-laiendused on igapäevaseks kasutamiseks mugavamad. Seadistage laiendus oma proxy hosti ja pordiga ning kogu brauseriliiklus suunatakse selle kaudu.
  • Süsteemitasandi proxy mõjutab kõiki rakendusi, sealhulgas mobiiliäppe. Seadistage see oma seadme võrguseadetes.
  • Lihtsa deblokeerimise jaoks (mitte mitme konto haldamiseks) sobib iga usaldusväärne proxy. Te ei tee tuhandeid päringuid, seega tuvastamine pole probleem – teil on lihtsalt vaja teed tulemüürist mööda.

Miks FineProxy sobib sotsiaalmeedia jaoks

FineProxy pakub residentsiaalseid proxy'sid pühendatud IP-dega — see tähendab, et teile määratud aadresse ei jagata teiste klientide sotsiaalmeediaoperatsioonidega. See infrastruktuur on loodud spetsiaalselt pikaajalise sotsiaalmeediatöö nõudmisteks, kus IP kvaliteet ja järjepidevus määravad otseselt, kas kontod jäävad pikas perspektiivis ellu. Mida see praktikas tähendab:

  • Ei mingit päritud mainet. Jagatud proxy-kogumite puhul võib kellegi teise rämpspostitegevus tähendada, et „teie
  • Järjepidev juurdepääs ja konto ajalugu. Dedikeeritud IP-d võimaldavad teil luua konto ajalugu püsivatel aadressidel, mida platvormid eelistavad pidevalt vahetuvatele IP-dele. Sotsiaalvõrgustikud jälgivad IP stabiilsust usaldusmärgina — kontod, mis säilitavad sama IP nädalate ja kuude jooksul, saavutavad tugevama staatuse. Roteeruvad IP-d võivad sobida andmete kogumiseks, kuid sotsiaalmeedia kontode puhul, mis peavad vananema ja kasvama, on järjepidevus vältimatu.
  • Piiramatu ribalaius meediamahuka töövoo jaoks. Sotsiaalmeediatöö hõlmab pilte, videoid, lugusid, reele ja voogedastust — mis kõik tarbivad märkimisväärsel hulgal andmemahtu. Liikluspiirangud katkestavad töövood kõige halvematel hetkedel, näiteks üleslaadimise keskel või ajastatud postituste käigus. FineProxy piiramatu andmeliiklus tähendab, et saate jooksutada sisumahukaid kampaaniaid, jälgida vooge ja laadida üles meediat kümnete kontode vahel, muretsemata andmelimiitide või kiiruse piiramise pärast.