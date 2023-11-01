Proxy Taobao jaoks

Taobao on Hiina suurim e-kaubanduse platvorm, kuid sellele ligipääs väljastpoolt Hiinat on pidev võitlus. Platvorm blokeerib agressiivselt välismaised IP-aadressid, VPN-id ja kõik, mis ei näe välja nagu tavaline Hiina kasutaja. Kui olete näinud veateadet „正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝
Miks tavalised VPN-id ei toimi
Taobao ei kontrolli ainult teie IP-aadressi. Platvorm analüüsib liiklusmustreid, ühenduskäitumist ja brauseri sõrmejälgi. Isegi kui ühendate Hiina serveri kaudu, suudab Taobao sageli tuvastada, et kasutate VPN-i, ja blokeerib juurdepääsu niikuinii.Just seepärast tavalised VPN-teenused ei toimi. Need pole loodud e-kaubanduse platvormidele, millel on keerukad tuvastussüsteemid. Teil on vaja Taobao proxy't, mis pakub puhtaid residentsiaalseid Hiina IP-aadresse — aadresse, mis kuuluvad päris Hiina internetiteenuse pakkujatele, mitte andmekeskuste servereid, mis blokeeritakse koheselt.
Mis tegelikult toimib
Võtmeküsimus on näida välja nagu legitiimne Hiina kasutaja. See tähendab:
- Hiina residentsed IP-d. Teie ühendus peab tulema Hiina internetiteenuse pakkuja poolt määratud IP-aadressilt. Andmekeskuse IP-d blokeeritakse mõne sekundiga. Parim Taobao proxy seadistus kasutab residentseid või mobiilseid IP-sid Hiina suurematest linnadest.
- Püsivad sessioonid. Taobao jälgib teie sessiooni sirvimisest kuni ostu lõpetamiseni. Kui teie IP muutub ostu keskel, kaotate tõenäoliselt ostukorvi või käivitate turvakontrolli. Sticky-sessioonid, mis hoiavad sama IP-d tundide (mitte minutite) kaupa, on hädavajalikud.
- Ühtivad sõrmejäljed. Teie brauseri ajavöönd, keeleseaded ja tehnilised sõrmejäljed peavad ühtima teie proxy asukohaga. Ühenduse loomine „Hiina IP-lt,
Levinumad kasutusjuhud
- Ostmine välismaalt. Paljud Taobao tooted on märkimisväärselt odavamad kui rahvusvahelised alternatiivid, kuid platvorm piirab juurdepääsu välismaistelt IP-aadressidelt. Õigesti seadistatud Taobao proxy-teenus võimaldab teil sirvida ja osta nii, nagu oleksite Hiinas.
- Dropshipping ja hulgimüük. Edasimüüjad, kes hangivad tooteid Taobao kaudu, vajavad sageli mitut kontot või teevad hulgiostusid. Platvorm jälgib ebatavalisi ostmustreid ja külmutab kontod, mis näivad automatiseeritud või kaubandusliku iseloomuga.
- Hindade jälgimine. Ettevõtted, kes jälgivad konkurentide hindu või toodete saadavust, peavad Taobao'd regulaarselt skraipima. Ilma korralike proxy'deta satute kiiresti päringulimiitide ja IP-blokkide otsa.
Konto blokeerimise probleem
Taobao rakendab “kolme hoiatuse” poliitikat. Kui teid tabatakse nende tingimuste rikkumisel kolm korda, blokeeritakse teie konto jäädavalt. Levinumad põhjused on:
- Sisselogimine kiiresti vahetuvatelt asukohtadelt
- Paljude ostude tegemine lühikese aja jooksul
- Mitme konto kasutamine samalt seadmelt või IP-aadressilt
- Ilmselgelt võltsitud brauseri sõrmejälgede kasutamine
Mitut kontot haldavate dropshipperite puhul vajab iga konto oma pühendatud IP-d ja brauseriprofiili. IP-de jagamine kontode vahel on viis, kuidas vahele jäädakse.