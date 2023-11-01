Proxy Taobao jaoks

Taobao tuvastussüsteem on rangem kui enamikul platvormidel. See ei kontrolli ainult seda, kas teie IP on Hiinast — see analüüsib teie ühendusviisi, brauseri sõrmejälge ja käitumismustreid. E-kaubanduse platvormidel on tugev motivatsioon välismaalaste juurdepääsu blokeerida pettusemurede ja piirkondlike hinnaerinevuste tõttu.