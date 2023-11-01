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Proxy Taobao jaoks

Hiina andmekeskuse IP-d Taobao jaoks: HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi, automaatne kohaletoimetamine ja piiramatu liiklus hinna sees.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 static ISP IPs asukohas Hiina Taobao accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the locations saadaval ISP-puhverservereid
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma olen seda saiti juba pikka aega kasutanud. Minu jaoks väga sobiv. Siin on internetis kõige odavamad proxy aadressid. Kuna ma kasutan ainult vene proxy serverit, mulle väga meeldib see koht. Sait on lihtne kasutada, klienditeenindusega suhtlemine on lihtne. Kõik tehakse kliendi heaks. Ma ei muuda kunagi sinu kodu teisega. Ma tahaksin ka paluda, et sa lisaksid Aafrikasse puhverserver, ma tõesti vajan seda.

Anton KovalFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mitu kuud FineProxy.org'it kasutanud ja ma ei saanud teenusega rohkem rahul olla. Võrgu kiirus on muljetavaldav ja mul pole kunagi olnud hädaajadega probleeme. Nende lai valik proxy-kohtadest üle kogu maailma muudab mul interneti turvaliselt ja anonüümselt kättesaadavaks, olenemata sellest, kus ma olen.

nabeel6294Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Ma proovisin seda pool tundi, see on tõesti imeline, mulle väga meeldis. Soovitan kõigile seda proovida. See muudab tulemuste suureks.

eslam karmaTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks Taobao blokeerib mu VPN-i, aga teised Hiina saidid mitte?Taobao tuvastussüsteem

Taobao tuvastussüsteem on rangem kui enamikul platvormidel. See ei kontrolli ainult seda, kas teie IP on Hiinast — see analüüsib teie ühendusviisi, brauseri sõrmejälge ja käitumismustreid. E-kaubanduse platvormidel on tugev motivatsioon välismaalaste juurdepääsu blokeerida pettusemurede ja piirkondlike hinnaerinevuste tõttu.

Kas mul on Taobao kasutamiseks proxy kaudu vaja Hiina telefoninumbrit?Lihtsalt sirvimiseks mitte

Lihtsalt sirvimiseks mitte. Kontode loomiseks või ostude tegemiseks nõuab Taobao sageli Hiina telefoninumbri kinnitust. Mõned kasutajad lahendavad selle virtuaalsete Hiina numbritega, kuid kinnitusnõuded on viimasel ajal karmistunud.

Mis vahe on residentsete ja andmekeskuse proxy-serverite vahel Taobao jaoks?Andmekeskuse proxy'd

Andmekeskuse proxy'd kasutavad hostimisteenuse pakkujate IP-sid — Taobao peab nende nimekirju ja blokeerib neid agressiivselt. Residentsed proxy'd kasutavad kohalike internetiteenuse pakkujate poolt Hiina kodumajapidamistele määratud IP-sid. Parimad Taobao proxy valikud on alati residentsed või mobiilsed, mitte kunagi andmekeskuse omad.

Kas ma saan proxy-serverite abil Taobao tooteandmeid kraapida?Jah

Jah, kuid see nõuab rotatsiooni ja hoolikat päringulimiitide haldamist. Taobao-l on tugevad kraapimise vastased meetmed. Teil on vaja roteeruvaid residentseid Hiina IP-aadresse, realistlikke päringute intervalle ja korrektsete sessioonide haldamist. Paljud ettevõtted kasutavad spetsialiseeritud kraapija API-sid, mis lahendavad selle keerukuse automaatselt.

Juhend

Miks vajate proxy-serverit Taobao jaoks

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Taobao on Hiina suurim e-kaubanduse platvorm, kuid sellele ligipääs väljastpoolt Hiinat on pidev võitlus. Platvorm blokeerib agressiivselt välismaised IP-aadressid, VPN-id ja kõik, mis ei näe välja nagu tavaline Hiina kasutaja. Kui olete näinud veateadet „正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝

Miks tavalised VPN-id ei toimi

Taobao ei kontrolli ainult teie IP-aadressi. Platvorm analüüsib liiklusmustreid, ühenduskäitumist ja brauseri sõrmejälgi. Isegi kui ühendate Hiina serveri kaudu, suudab Taobao sageli tuvastada, et kasutate VPN-i, ja blokeerib juurdepääsu niikuinii.Just seepärast tavalised VPN-teenused ei toimi. Need pole loodud e-kaubanduse platvormidele, millel on keerukad tuvastussüsteemid. Teil on vaja Taobao proxy't, mis pakub puhtaid residentsiaalseid Hiina IP-aadresse — aadresse, mis kuuluvad päris Hiina internetiteenuse pakkujatele, mitte andmekeskuste servereid, mis blokeeritakse koheselt.

Mis tegelikult toimib

Võtmeküsimus on näida välja nagu legitiimne Hiina kasutaja. See tähendab:

  • Hiina residentsed IP-d. Teie ühendus peab tulema Hiina internetiteenuse pakkuja poolt määratud IP-aadressilt. Andmekeskuse IP-d blokeeritakse mõne sekundiga. Parim Taobao proxy seadistus kasutab residentseid või mobiilseid IP-sid Hiina suurematest linnadest.
  • Püsivad sessioonid. Taobao jälgib teie sessiooni sirvimisest kuni ostu lõpetamiseni. Kui teie IP muutub ostu keskel, kaotate tõenäoliselt ostukorvi või käivitate turvakontrolli. Sticky-sessioonid, mis hoiavad sama IP-d tundide (mitte minutite) kaupa, on hädavajalikud.
  • Ühtivad sõrmejäljed. Teie brauseri ajavöönd, keeleseaded ja tehnilised sõrmejäljed peavad ühtima teie proxy asukohaga. Ühenduse loomine „Hiina IP-lt,

Levinumad kasutusjuhud

  • Ostmine välismaalt. Paljud Taobao tooted on märkimisväärselt odavamad kui rahvusvahelised alternatiivid, kuid platvorm piirab juurdepääsu välismaistelt IP-aadressidelt. Õigesti seadistatud Taobao proxy-teenus võimaldab teil sirvida ja osta nii, nagu oleksite Hiinas.
  • Dropshipping ja hulgimüük. Edasimüüjad, kes hangivad tooteid Taobao kaudu, vajavad sageli mitut kontot või teevad hulgiostusid. Platvorm jälgib ebatavalisi ostmustreid ja külmutab kontod, mis näivad automatiseeritud või kaubandusliku iseloomuga.
  • Hindade jälgimine. Ettevõtted, kes jälgivad konkurentide hindu või toodete saadavust, peavad Taobao'd regulaarselt skraipima. Ilma korralike proxy'deta satute kiiresti päringulimiitide ja IP-blokkide otsa.

Konto blokeerimise probleem

Taobao rakendab “kolme hoiatuse” poliitikat. Kui teid tabatakse nende tingimuste rikkumisel kolm korda, blokeeritakse teie konto jäädavalt. Levinumad põhjused on:

  • Sisselogimine kiiresti vahetuvatelt asukohtadelt
  • Paljude ostude tegemine lühikese aja jooksul
  • Mitme konto kasutamine samalt seadmelt või IP-aadressilt
  • Ilmselgelt võltsitud brauseri sõrmejälgede kasutamine

Mitut kontot haldavate dropshipperite puhul vajab iga konto oma pühendatud IP-d ja brauseriprofiili. IP-de jagamine kontode vahel on viis, kuidas vahele jäädakse.