IP-põhised häälkõned on ühe asja suhtes eriti tundlikud: latentsus. 200 ms viivitus ja vestlus muutub kohmakaks ülerääkimiseks, kus mõlemad pooled pidevalt üksteist segavad. Seetõttu on SIP liikluse jaoks õige proxy valimine olulisem kui peaaegu ükskõik millise teise kasutusjuhu puhul.

Miks tavaline proxy ei tööta

SIP-kõned hõlmavad kahte eraldi voogu. Signaalimine (kõne ülesseadmine, helisemine, kõne lõpetamine) liigub TCP või UDP kaudu pordil 5060. Tegelik hääl — heli, mida kuulete — liigub RTP-pakettidena UDP kaudu dünaamiliselt määratud portidel.

HTTP või HTTPS proxy haldab veebiliiklust. See ei mõista UDP-d ega suuda häälpakette edastada. Kui proovite VoIP softphone'i nagu Zoiper või Linphone marsruutida läbi HTTP proxy, võib signaliseerimine osaliselt toimida, kuid heli puudub. Kõne näib ühenduvat, aga jääb vaikseks.

SIP-kõnede jaoks vajate SIP proxy serverit, mis toetab SOCKS5 koos UDP edastusega. See protokoll tunneldab nii signaali- kui ka häälvoo läbi proxy, hoides kogu kõne terviklikuna.

Mida SOCKS5 koos UDP relay'ga tegelikult teeb

Kui teie softphone või PBX — olgu selleks Asterisk, FreePBX või töölauarakendus nagu Zoiper — marsruuditakse läbi SOCKS5 proxy koos UDP toega, haldab proxy mõlemat kihti:

SIP signaalimine: INVITE, ACK, BYE — kõik sõnumid, mis seavad üles ja lõpetavad kõnesid

RTP meedia: tegelikud helipakketid, mis liiguvad mõlemas suunas

Proxy lahendab ka NAT-probleemid. SIP on loodud otse peer-to-peer suhtluseks ja manustab privaatsed IP-aadressid signalisõnumitesse. NAT-i taga on need aadressid väljastpoolt kättesaamatud. SIP väljaminev proxy kirjutab ühenduse ümber, nii et mõlemad pooled saavad heli normaalselt vahetada — ilma STUN-serverite ja keerukate tulemüürireegliteta.

Kus see oluline on

Kõnekeskused, mis tegutsevad üle riigipiiride, on kõige levinum kasutusjuht. Teie agendid asuvad ühes riigis, telefoninumbrid ja SIP trunked teises. Kõnede marsruutimine läbi proxy, mis asub numbri piirkonnas, hoiab latentsuse madalana ja muudab liikluse teenusepakkuja jaoks kohalikuks.

Mitut SIP magistraali haldavad ettevõtted vajavad sageli iga magistraali jaoks eraldi IP-aadressi — teenusepakkujad jälgivad, millised IP-d nende süsteemidega ühenduvad, ja ühe aadressi jagamine paljude magistraalide vahel võib käivitada pettusehoiatuse. Dedikeeritud proxy iga magistraali kohta hoiab kõik korras.

VoIP blokeerimine on teine juhtum. Mõned võrgud ja riigid piiravad või blokeerivad SIP-liiklust täielikult. Marsruutimine proxy kaudu piiranguteta asukohas möödub sellest — võrk näeb tavalist krüpteeritud liiklust SIP-pakettide asemel.

Mida otsida kõnede jaoks mõeldud proxy-st

Latentsus on määrava tähtsusega. Veebiskreipimise puhul on 500 ms päringu kohta täiesti piisav. Telefonikõne puhul muutub üle 150 ms ühepoolne viivitus juba märgatavaks. Andmekeskuse proxyd on siin parimad — need asuvad andmekeskustes, kus on otsesed marsruudid ja minimaalne hüpete arv. Residentsed või mobiiliproxyd lisavad täiendavaid vahepunkte, mis suurendavad viivitust.

Stabiilsus on sama oluline. Proxy, mis kaotab ühenduse pooleks sekundiks andmete kraapimisel, pole suur probleem — skript proovib uuesti. Kõne ajal tähendab see katkestatud kõnet. Staatilised IP-d usaldusväärsel infrastruktuuril hoiavad selle ära.