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SIP-puhverserver

SOCKS5 proxy-d täieliku UDP toega SIP signaali- ja RTP häälliikluse jaoks — pühendatud IP-d, andmekeskuse infrastruktuur, staatiline kogu rendiperioodiks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma SIP-puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

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  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

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Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

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Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Pärast seda, kui mul ei õnnestunud tasuta proxydega, mis ei töötanud, proovisin ma seda teenust tasuta prooviga. Nad andsid mulle mitu puhverserverit ja mul pole probleeme olnud. See töötab suurepäraselt, ma soovitan seda.

juan – darkelleDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas ma saan kasutada HTTP proxyt VoIP-kõnede jaoks?Ei

Ei. HTTP proxyd haldavad ainult veebiliiklust (HTTP/HTTPS). Häälkõned kasutavad heli edastamiseks UDP-d ja HTTP proxyd seda protokolli ei toeta. Saate ühenduse, mis näib toimivat — kõne võib isegi „heliseda

Kui suur latentsus on kõnede jaoks vastuvõetav?Alla 150

Alla 150 ms ühesuunalist viivitust on mugav — vestlused tunduvad loomulikud. Vahemikus 150–300 ms hakkate viivitust märkama. Üle 300 ms räägivad inimesed pidevalt üksteisele peale. Andmekeskuse proxyd lisavad kaugusest sõltuvalt tavaliselt 5–30 ms, mis jääb mugavustsooni piiridesse.

Kas mu VoIP teenusepakkuja tuvastab proxy kasutamise?Teenusepakkuja näeb proxy

Teenusepakkuja näeb proxy IP-aadressi, mitte teie oma. Kui proxy IP on puhas (pole kuritarvitamise tõttu märgistatud), käsitleb teenusepakkuja seda nagu iga tavalist ühendust. Dedikeeritud proxyd tagavad, et keegi teine teie aadressi ei kasuta — pole ohtu pärida kellegi teise halba mainet.

Kui palju proxysid on kõnekeskuse jaoks vaja?Üks proxy SIP

Üks proxy SIP trunki kohta või üks agentide rühma kohta, kui teenusepakkuja ei piira ühendusi IP aadressi järgi. 10 trunki erinevate pakkujate jaoks — 10 dedikeeritud proxyt. 50 agenti, kes helistavad läbi ühe trunki — üks piisava ribalaiusega proxy katab vajaduse, sest häälliiklus on kerge, umbes 80–100 Kbps samaaegse kõne kohta.

Kas FineProxy toetab SIP jaoks UDP-d?Jah

Jah. Meie SOCKS5 proxyd sisaldavad täielikku UDP relay tuge — nii SIP signaalimine kui ka RTP häälliiklus läbivad ühte proxy-ühendust. See töötab populaarsete tarkvara-telefonide ja PBX-platvormidega nagu Zoiper, Asterisk ja FreePBX. Just seda vajavad VoIP-rakendused ning kõik proxy-pakkujad seda ei paku.

Juhend

Proxy-d VoIP ja SIP kõnede jaoks: mis toimib ja mis mitte

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

IP-põhised häälkõned on ühe asja suhtes eriti tundlikud: latentsus. 200 ms viivitus ja vestlus muutub kohmakaks ülerääkimiseks, kus mõlemad pooled pidevalt üksteist segavad. Seetõttu on SIP liikluse jaoks õige proxy valimine olulisem kui peaaegu ükskõik millise teise kasutusjuhu puhul.

Miks tavaline proxy ei tööta

SIP-kõned hõlmavad kahte eraldi voogu. Signaalimine (kõne ülesseadmine, helisemine, kõne lõpetamine) liigub TCP või UDP kaudu pordil 5060. Tegelik hääl — heli, mida kuulete — liigub RTP-pakettidena UDP kaudu dünaamiliselt määratud portidel.

HTTP või HTTPS proxy haldab veebiliiklust. See ei mõista UDP-d ega suuda häälpakette edastada. Kui proovite VoIP softphone'i nagu Zoiper või Linphone marsruutida läbi HTTP proxy, võib signaliseerimine osaliselt toimida, kuid heli puudub. Kõne näib ühenduvat, aga jääb vaikseks.

SIP-kõnede jaoks vajate SIP proxy serverit, mis toetab SOCKS5 koos UDP edastusega. See protokoll tunneldab nii signaali- kui ka häälvoo läbi proxy, hoides kogu kõne terviklikuna.

Mida SOCKS5 koos UDP relay'ga tegelikult teeb

Kui teie softphone või PBX — olgu selleks Asterisk, FreePBX või töölauarakendus nagu Zoiper — marsruuditakse läbi SOCKS5 proxy koos UDP toega, haldab proxy mõlemat kihti:

  • SIP signaalimine: INVITE, ACK, BYE — kõik sõnumid, mis seavad üles ja lõpetavad kõnesid
  • RTP meedia: tegelikud helipakketid, mis liiguvad mõlemas suunas

Proxy lahendab ka NAT-probleemid. SIP on loodud otse peer-to-peer suhtluseks ja manustab privaatsed IP-aadressid signalisõnumitesse. NAT-i taga on need aadressid väljastpoolt kättesaamatud. SIP väljaminev proxy kirjutab ühenduse ümber, nii et mõlemad pooled saavad heli normaalselt vahetada — ilma STUN-serverite ja keerukate tulemüürireegliteta.

Kus see oluline on

Kõnekeskused, mis tegutsevad üle riigipiiride, on kõige levinum kasutusjuht. Teie agendid asuvad ühes riigis, telefoninumbrid ja SIP trunked teises. Kõnede marsruutimine läbi proxy, mis asub numbri piirkonnas, hoiab latentsuse madalana ja muudab liikluse teenusepakkuja jaoks kohalikuks.

Mitut SIP magistraali haldavad ettevõtted vajavad sageli iga magistraali jaoks eraldi IP-aadressi — teenusepakkujad jälgivad, millised IP-d nende süsteemidega ühenduvad, ja ühe aadressi jagamine paljude magistraalide vahel võib käivitada pettusehoiatuse. Dedikeeritud proxy iga magistraali kohta hoiab kõik korras.

VoIP blokeerimine on teine juhtum. Mõned võrgud ja riigid piiravad või blokeerivad SIP-liiklust täielikult. Marsruutimine proxy kaudu piiranguteta asukohas möödub sellest — võrk näeb tavalist krüpteeritud liiklust SIP-pakettide asemel.

Mida otsida kõnede jaoks mõeldud proxy-st

Latentsus on määrava tähtsusega. Veebiskreipimise puhul on 500 ms päringu kohta täiesti piisav. Telefonikõne puhul muutub üle 150 ms ühepoolne viivitus juba märgatavaks. Andmekeskuse proxyd on siin parimad — need asuvad andmekeskustes, kus on otsesed marsruudid ja minimaalne hüpete arv. Residentsed või mobiiliproxyd lisavad täiendavaid vahepunkte, mis suurendavad viivitust.

Stabiilsus on sama oluline. Proxy, mis kaotab ühenduse pooleks sekundiks andmete kraapimisel, pole suur probleem — skript proovib uuesti. Kõne ajal tähendab see katkestatud kõnet. Staatilised IP-d usaldusväärsel infrastruktuuril hoiavad selle ära.

FineProxy pakub täielikku SOCKS5 tuge koos UDP relay'ga — nii signaalimine kui ka hääl liiguvad ühenduse kaudu. Andmekeskuse infrastruktuur tagab madala latentsuse ning staatiline IP jääb samaks kogu rendiperioodi vältel. Kui signaalkihi jaoks on vaja krüpteerimist, saavad meie HTTPS proxyd individuaalsete SSL-sertifikaatidega IP kohta ka sellega hakkama.