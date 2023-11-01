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Umbes veerand Ukraina elanikkonnast lahkus riigist alates 2022. aastast. Pangandusrakendused (PrivatBank, Monobank), riigiteenused Diia kaudu ja kohalikud platvormid — osa funktsioone kontrollib teie IP-aadressi. Kui olete välismaal ja peate ligi pääsema Ukraina teenusele, mis ei laadi ilma kohaliku IP-ta, lahendab Ukraina proxy server selle probleemi ilma kogu ühendust ümber suunamata, nagu VPN seda teeb.

Turu-uuringuteks: Rozetka on Ukraina suurim e-kaubanduse platvorm — üle 1,5 miljoni toote elektroonika, toidukaupade ja moe valdkonnas. OLX.ua tegeleb kuulutustega (kinnisvara, autod, töökohad). Prom.ua on veel üks suur kauplemisplatvorm. Kõik kolm näitavad lokaliseeritud hindu ja saadavust IP-aadressi põhjal. Igaühe jaoks on olemas Apify-põhised kraapijad ($2 per 1000 tulemust OLX-i jaoks, $2 per 1000 toodet Prom.ua jaoks). Kui vajate parimat Ukraina IP-aadressi hindade jälgimiseks — Ukraina IP-d on ainus viis näha seda, mida kohalikud ostjad näevad.

FineProxy’ Ukraina puhverserverid

Ukraina proxy ostmiseks pakub FineProxy andmekeskuse IPv4 ja ISP proxy lahendusi Ukrainast. Andmekeskuse proxy oma ASN-il, fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus. UKR proxy IP-d töötavad anonüümselt — ilma edastuspäisteta, individuaalne SSL-sertifikaat iga IP jaoks. HTTP/HTTPS ja SOCKS5, kuni 500 Mbps.