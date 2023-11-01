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Ukraina proxy

Usaldusväärsed staatilised Ukraina IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Ukraina ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Ukrainian proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

FineProx on suurepärane proxy-teenus, mis muljetavaldab oma ühenduste stabiilsuse ja suure kiirusega. Lihtne kasutada, pakub laia valikut asukohta ja vastutustundlikku klienditeenindust. Suurepärane valik töö ja isiklike vajaduste jaoks!

BeilihoDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen väga rahul FineProxy teenusega. Nende proxyvõrk on suur ja võimas, pakkudes stabiilset ja kiiret ühendust. Nende veebilehte on lihtne navigeerida ja tehniline toetus on reageeritav ja kasulik. See on usaldusväärne valik neile, kes soovivad oma brausimist turvata või kõrvale hoida geograafilisi piiranguid.

ammar ghezaliFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Ma olen seda pakkuja testinud ja siin on minu mõte: väga lihtne kasutada ja jagada tänu tunnistused või ip auth, kiire ja staab minu juhtum, ja viimaks, kuid mitte vähemasti hea hind

Yomi DrogoTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud ja olen väga muljet saanud nende teenistusega. Proxy-serverid on kiired, usaldusväärsed ja pakuvad erilist kattavust mitmes riigis. Toetusmees on vastuvõetav ja abiks. Väga hea hind raha eest ja väga soovitatav kõigile, kes vajavad proxy teenuseid.

AntonSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Õige teenus neile, kes hoolivad oma ohutusest internetis. Ma olen seda 10 päeva kasutanud ja olen selle kiirusega täiesti rahul. Ja kõige meeldivam on see, et nii madala hinnaga ei ole liikluspiiranguid.

Alex D.FineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Rozetka, OLX.ua — andmekeskuse või ISP proksid?Rozetka ei kasuta

Rozetka ei kasuta agressiivset robotitõrjet nagu Allegro või Amazon. Andmekeskuse IP-d sobivad suurepäraselt hindade jälgimiseks ja kataloogide kraapimiseks. OLX.ua on sarnane — tavaline päringute piirang, midagi sellist, mis nõuaks ISP puhverservereid. Kinnisvaraandmete kraapimisel OLX-is (GPS-andmed, hind ruutmeetri kohta) piisab andmekeskuse IP-dest koos korraliku rotatsiooniga. Prom.ua on neist kolmest kõige vähem kaitstud.

Kas ma saan välismaalt kasutada Ukraina pangandusrakendusi?PrivatBank ja Monobank

PrivatBank ja Monobank rakendused ise töötavad välismaal — need on selleks loodud, kuna miljonid kasutajad on Ukrainast lahkunud. Ka Diia töötab väljaspool Ukrainat nõuetekohase autoriseerimisega. Kuid mõned teenused käivitavad lisakontrolli, kui tuvastavad mitte-Ukraina IP-aadressi. Ukraina proksi vähendab tõrkeid: vähem SMS-kinnitusi, ei mingeid „ebatavaline tegevus

Ukraina internet — kas see on puhverserveri toimingute jaoks piisavalt stabiilne?Üle 4200 ISP

Üle 4200 ISP, 52 aktiivset andmekeskust, 24 Internet Exchange Point'i. Püsiühenduse kiirus: 74–84 Mbps. Ligikaudu 25% püsiühenduse taristust sai kahjustada, kuid operaatorid investeerisid miljardeid varuvoolu ja redundantsuse tagamisse. FineProxy andmekeskuste IP-d suunatakse läbi vastupidavate marsruutide. Tööaeg on olnud stabiilne — mure puudutab pigem füüsilist taristut konfliktipiirkondades, mitte IP-tasandi ühenduvust.

Aktiivsed Ukraina puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Ukraina puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
2 võrgus·Kas vajate rohkem? →
159.224.232.194:8888
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 t tagasi
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
666 Kbps
100.0%
2 t tagasi
Kuvatakse 2 of 2

Juhend

Ukraina IP-aadressid — kellele ja miks neid vaja on

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Umbes veerand Ukraina elanikkonnast lahkus riigist alates 2022. aastast. Pangandusrakendused (PrivatBank, Monobank), riigiteenused Diia kaudu ja kohalikud platvormid — osa funktsioone kontrollib teie IP-aadressi. Kui olete välismaal ja peate ligi pääsema Ukraina teenusele, mis ei laadi ilma kohaliku IP-ta, lahendab Ukraina proxy server selle probleemi ilma kogu ühendust ümber suunamata, nagu VPN seda teeb.

Turu-uuringuteks: Rozetka on Ukraina suurim e-kaubanduse platvorm — üle 1,5 miljoni toote elektroonika, toidukaupade ja moe valdkonnas. OLX.ua tegeleb kuulutustega (kinnisvara, autod, töökohad). Prom.ua on veel üks suur kauplemisplatvorm. Kõik kolm näitavad lokaliseeritud hindu ja saadavust IP-aadressi põhjal. Igaühe jaoks on olemas Apify-põhised kraapijad ($2 per 1000 tulemust OLX-i jaoks, $2 per 1000 toodet Prom.ua jaoks). Kui vajate parimat Ukraina IP-aadressi hindade jälgimiseks — Ukraina IP-d on ainus viis näha seda, mida kohalikud ostjad näevad.

FineProxy’ Ukraina puhverserverid

Ukraina proxy ostmiseks pakub FineProxy andmekeskuse IPv4 ja ISP proxy lahendusi Ukrainast. Andmekeskuse proxy oma ASN-il, fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus. UKR proxy IP-d töötavad anonüümselt — ilma edastuspäisteta, individuaalne SSL-sertifikaat iga IP jaoks. HTTP/HTTPS ja SOCKS5, kuni 500 Mbps.

Ukrainas on üle 4200 registreeritud ISP ja 52 aktiivset andmekeskust, hoolimata jätkuvatest taristuprobleemidest. FineProxy’ Ukraina IP-d ühenduvad vastupidava marsruutimise kaudu — teie veebikraapimine ei sõltu ühest tõrkepunktist. Pärast maksmist ilmuvad IP-d teie juhtpaneelile — lisage oma töö-IP lubatud nimekirja, eksportige IP:port formaadis või API kaudu. Minimaalne tellimus: 100 IP-d.