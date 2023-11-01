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ウクライナ プロキシ

信頼性の高い静的ウクライナIPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5、99.9%アップタイム、無制限トラフィック

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ウクライナプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ウクライナのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • ウクライナのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxは、接続の安定性と高速さが印象的な優れたプロキシサービスです。使いやすく、幅広いロケーションと対応の早いカスタマーサポートを提供しています。仕事にも個人の用途にも素晴らしい選択肢です！

BeilihoDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxyのサービスにとても満足しています。プロキシネットワークは大規模で強力であり、安定した高速接続を提供してくれます。サイトは操作しやすく、テクニカルサポートも返答が早くて親切です。ブラウジングの安全を確保したい方や地域制限を回避したい方にとって、堅実な選択肢です。

ammar ghezaliFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

このプロバイダーを試してみたので、感想を書きます。 認証情報またはIP認証を使えるおかげで、利用も共有もとても簡単です。私の用途では高速かつ安定しており、そして最後になりましたが、価格も良心的です。

Yomi DrogoTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用していますが、そのサービスにはとても感心しています。プロキシサーバーは高速で信頼性が高く、複数の国を幅広くカバーしています。サポートチームは対応が早く、親切です。コストパフォーマンスが非常に高く、プロキシサービスを必要とする方には強くおすすめします。

AntonSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

オンラインでの安全を気にする方にふさわしいサービスです。10日間使っていますが、その速度に完全に満足しています。そして何よりうれしいのは、これほど低価格なのに通信量の制限がないことです。

Alex D.FineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Rozetka、OLX.ua — データセンターとISP、どちらが最適？データセンターで十分

RozetkaはAllegroやAmazonのような厳しいアンチボット対策を行っていません。データセンターIPで価格モニタリングやカタログスクレイピングは問題なく処理できます。OLX.uaも同様で、標準的なレート制限のみでISPプロキシが必要になるようなものではありません。OLXでの不動産スクレイピング（GPSデータ、平米単価）も、適切なローテーションを行うデータセンタープロキシで対応できます。Prom.uaは3サイトの中で最も保護が弱いです。

海外からウクライナの銀行アプリにアクセスできますか？海外でも利用可能

PrivatBankやMonobankのアプリ自体は海外でも動作します。数百万人のユーザーがウクライナを離れたため、海外利用を想定して設計されています。Diiaも適切な認証があればウクライナ国外で利用可能です。ただし、一部のサービスはウクライナ以外のIPを検出すると追加認証を要求することがあります。ウクライナプロキシを使えば摩擦が軽減されます。SMS確認の回数が減り、「不審なアクティビティ」フラグも回避できます。基本的な銀行取引に必須ではありませんが、より快適な利用体験が得られます。

ウクライナのインターネット — プロキシ運用に十分な安定性はあるのか？4,200社超のISP、52

4,200以上のISP、52の稼働データセンター、24のインターネットエクスチェンジポイント。固定ブロードバンド速度：74〜84 Mbps。固定インフラの約25%が被害を受けましたが、事業者は予備電源や冗長性に数十億を投資しています。FineProxyのデータセンターIPは耐障害性の高い経路でルーティングされます。アップタイムは安定しており、懸念されるのはIP接続レベルの問題よりも紛争地域の物理インフラです。

稼働中のウクライナプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ウクライナの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
2 オンライン·さらに必要ですか？ →
159.224.232.194:8888
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Dnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 時間前
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
666 Kbps
100.0%
2 時間前
表示中 2 ／ 2

ガイド

ウクライナIP — 誰に必要で、なぜ必要なのか

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

2022年以降、ウクライナの人口の約4分の1が国外に出ました。銀行アプリ（PrivatBank、Monobank）、Diiaを通じた行政サービス、ローカルプラットフォーム — 一部の機能はIPを確認します。海外にいて、ローカルIPがないと読み込めないウクライナのサービスにアクセスする必要がある場合、ウクライナプロキシサーバーを使えば、VPNのように接続全体をリルートすることなく問題を解決できます。

市場調査向け：Rozetkaはウクライナ最大のeコマースプラットフォームで、家電、食料品、ファッションなど150万以上のSKUを取り扱っています。OLX.uaは不動産、車、求人などのクラシファイド広告を扱います。Prom.uaもまた主要なマーケットプレイスです。3サイトすべてがIPに基づいてローカライズされた価格と在庫状況を表示します。各サイト向けにApifyベースのスクレイパーが存在します（OLXは1,000結果あたり$2、Prom.uaは1,000商品あたり$2）。最適なウクライナIPアドレスが価格モニタリングに必要なら — 現地の購入者が見ている情報を確認するには、ウクライナIPが唯一の方法です。

FineProxyのウクライナプロキシ

ウクライナプロキシアクセスのご購入に、FineProxyはウクライナからのデータセンターIPv4およびISPプロキシを提供しています。自社ASN上のデータセンター、IP単位の定額料金、無制限トラフィック。ウクライナプロキシIPは匿名として機能し、転送ヘッダーなし、IP毎に個別のSSL証明書を付与。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応、最大500 Mbps。

ウクライナにはインフラ面の課題が続く中でも、4,200以上の登録ISPと52の稼働データセンターがあります。FineProxyのウクライナIPは耐障害性の高いルーティングで接続されるため、スクレイピング運用が単一障害点に依存することはありません。お支払い後、IPがダッシュボードに表示されます。作業用IPをホワイトリストに登録し、IP:port形式またはAPIでエクスポートできます。最小注文数：100 IP。