2022年以降、ウクライナの人口の約4分の1が国外に出ました。銀行アプリ（PrivatBank、Monobank）、Diiaを通じた行政サービス、ローカルプラットフォーム — 一部の機能はIPを確認します。海外にいて、ローカルIPがないと読み込めないウクライナのサービスにアクセスする必要がある場合、ウクライナプロキシサーバーを使えば、VPNのように接続全体をリルートすることなく問題を解決できます。

市場調査向け：Rozetkaはウクライナ最大のeコマースプラットフォームで、家電、食料品、ファッションなど150万以上のSKUを取り扱っています。OLX.uaは不動産、車、求人などのクラシファイド広告を扱います。Prom.uaもまた主要なマーケットプレイスです。3サイトすべてがIPに基づいてローカライズされた価格と在庫状況を表示します。各サイト向けにApifyベースのスクレイパーが存在します（OLXは1,000結果あたり$2、Prom.uaは1,000商品あたり$2）。最適なウクライナIPアドレスが価格モニタリングに必要なら — 現地の購入者が見ている情報を確認するには、ウクライナIPが唯一の方法です。