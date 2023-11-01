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トルコプロキシ

高信頼性のトルコ静的IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、99.9%アップタイム、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

トルコプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • トルコのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • トルコ向けプロキシトラフィックの本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

ゲームに最高です！もう地域制限に悩まされず、速度も驚異的です。5/5

Gamer_GalFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyは私が利用した中でも最高のプロキシサービスプロバイダーの一つで、安価で信頼できるサービスを提供しています。世界規模でカバーしています。これまでで最高の体験です。

Ahmed ArshadDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxy.orgの最も気に入っている点は何ですか？ 友人の勧めでFineProxy.orgを知りましたが、サービスの品質は本当に素晴らしいです。料金がかなり安いため、当社は経費を大幅に節約できます。FineProxy.orgのサポートチームによる熱心な支援を高く評価しています。とても熱心で、すぐに返答してくれます。FineProxy.orgのおかげでデータへより速くアクセスでき、セキュリティも向上します。また、サービスの品質と、サービスがユーザーのニーズを満たさなかった場合の返金方針も評価しています。 レビューはG2.comによって収集され、同サイトに掲載されています。 FineProxy.orgの気に入らない点は何ですか？ 大量利用者向けの大規模なプロモーションパッケージと、追加のプロモーション方針を用意してほしいです。

long l.G2, 今年英語から翻訳ソース

このサービスを数か月使っていますが、ほかのサービスへの乗り換えを考えたことは一度もありません。価格と性能のバランスでは最高の選択肢です。

BenjaminSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
BTKが年間311,000件のURLをブロック — プロキシユーザーへの影響は？国内規制には海外IP

トルコのBTKは2024年に過去最高の311,000件以上のウェブアドレスをブロックしました。そのうち82%は裁判所命令なし（法律5651号）によるものです。Redditはブロックされています。Instagramは2024年8月に9日間ダウンしました。16のVPNサービス（Proton、TunnelBear、Psiphon、Surfshark）が2023年末にブロックされました。2025年3月の抗議活動中、ソーシャルメディアが42時間にわたりスロットリングされました。Freedom House評価：31/100。トルコ国内でブロックされたサイトにアクセスする必要がある場合、トルコのIPではなく海外のIPが必要です。地域価格の利用やスクレイピング向けのトルコIPは通常通り機能します。BTKのブロックはアウトバウンドのプロキシトラフィックには影響しません。

Sahibinden.com にブロックされ続けています — どうすれば解決できますか？ISPプロキシと適切なレート制限

Sahibindenはリクエストレート、ブラウザフィンガープリント、IP評価をチェックします。リクエスト間にランダムな遅延（固定間隔ではなく）、実際のChrome/Firefoxビルドに一致するローテーションUser-Agent、およびブロックされていないトルコのプロキシが必要です。トルコのISPプロキシはデータセンターよりも通過しやすく、Sahibindenはデータセンターの範囲をより積極的にフラグ付けします。カタログページでは20～30リクエストごとにIPをローテーションし、個別のリスティングではより少ない頻度にしてください。

トルコのサブスクリプションで Netflix をまだ安く利用できますか？はい

はい。Netflix トルコ：ベーシック$3.75/月、スタンダード$5.54、プレミアム$7.19。サインアップ時にブラウザでトルコのプロキシサーバーを設定し、トルコのギフトカードで支払います。サブスクリプションが有効になれば、ストリーミング時にプロキシは不要です。Netflixは再生時ではなく課金時に地域を確認します。YouTube Premium（$2.15/月）、Google One（$1/月未満）、Disney+（約$20/年）も同様です。Steamは例外で、2023年11月にUSD価格に切り替わりました。

トルコのプロキシサーバーリストはどこで入手できますか？購入後すぐ取得

48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

稼働中のトルコプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、トルコの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
7 オンライン·さらに必要ですか？ →
107.181.155.86:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 時間前
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 時間前
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Istanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 時間前
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 時間前
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kilis
277 Kbps
39.8%
2 時間前
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kilis
279 Kbps
18.0%
2 時間前
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
442 Kbps
10.5%
2 時間前
表示中 7 ／ 7

ガイド

トルコの無料プロキシリスト

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

トルコの IP で実際にお金を節約できる理由

トルコは世界で最もサブスクリプション価格が安い国の一つです。トルコリラは2017年以降、ドルに対して90%以上下落しており、ほとんどの国際サービスは依然として地域別価格を設定しています。Netflix はトルコ IP で月額 $3.75 — 米国の $15.49 と比較してください。YouTube Premium は $2.15 対 $13.99。Google One はトルコからが世界最安で、月額 $1 未満です。Disney+、Apple Music、Crunchyroll、Discord Nitro — すべて同様のリージョン別価格モデルを採用しています。

方法：アカウント作成時または支払い時にトルコのIPで接続します。トルコのApp StoreまたはGoogle Playギフトカード（G2A、Turgame）を購入し、チャージして登録します。ほとんどのサービスは初回購入後にロケーションを再確認しません。Steamは2023年11月にトルコリラ建て価格を廃止し（USDに切り替え。ゲーム価格が約$4から$28.97に上昇）、この抜け道は閉じました。ただし、ストリーミング、クラウドストレージ、大半のアプリサブスクリプションは依然として地域別価格設定です。

Trendyol、Hepsiburada、Sahibinden — トルコのEコマースをスクレイピング

Hepsiburadaは「トルコのAmazon」とも呼ばれ、1億6,300万以上の商品、月間4,000万人の訪問者を誇ります。Trendyolはさらに大規模で、現在ヨーロッパにも展開中です。どちらもApifyベースのスクレイパー（$5～20/月＋従量課金）があり、IPに基づくローカライズデータを配信しています。トルコ国外からの価格モニタリングではインターナショナル版が表示され、在庫が限定的でセラー詳細も表示されません。

Sahibinden.com（不動産・車・求人などのクラシファイドサイト）はボット対策を実施しています。オープンソースのスクレイパーでは、ランダム乗数付きのリクエスト遅延、User-Agentローテーション、およびトルコのローテーションプロキシが必要です。この3つすべてがなければ、数分以内にブロックされます。

トルコのプロキシをご購入いただくには、FineProxyがトルコのデータセンターIPv4プロキシを提供しています。自社ASNのデータセンター、IP単位の定額制、無制限トラフィック。1億6,300万件のHepsiburadaリスティングからカタログを取得する場合、高速なトルコプロキシが重要です。FineProxyはIP1本あたり最大500 Mbpsで稼働します。競合他社はトルコIPを$0.30～8/GBで価格設定しています。FineProxyなら、1か月間のヘビーなスクレイピングが、他社での1回の価格チェックと同じコストです。