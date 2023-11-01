プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 50スレッドのBASプロジェクト向けにデータセンターIPを500個購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONでエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 今週期限切れになるすべてのプロキシサービスを更新する
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
APIとエージェントによるアクセス
5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。
高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！
通信量による従量課金なし
素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！
手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。
サポート
全体として、とても満足しています。価格は安いのに、製品は素晴らしいです。プライベートプロキシが利用できるのもうれしい点です。便利な操作パネル、有能なサポート、そして購入直後の即時利用開始も魅力です）友人や知人におすすめしています。すごく良いものです！）
FineProxy.orgの最も気に入っている点は何ですか？ 友人の勧めでFineProxy.orgを知りましたが、サービスの品質は本当に素晴らしいです。料金がかなり安いため、当社は経費を大幅に節約できます。FineProxy.orgのサポートチームによる熱心な支援を高く評価しています。とても熱心で、すぐに返答してくれます。FineProxy.orgのおかげでデータへより速くアクセスでき、セキュリティも向上します。また、サービスの品質と、サービスがユーザーのニーズを満たさなかった場合の返金方針も評価しています。 レビューはG2.comによって収集され、同サイトに掲載されています。 FineProxy.orgの気に入らない点は何ですか？ 大量利用者向けの大規模なプロモーションパッケージと、追加のプロモーション方針を用意してほしいです。
大規模なBASプロジェクトには何個のIPが必要ですか？スレッドごとに10
実用的な目安として、アクティブスレッドごとに約10 IPを計画してください。つまり50スレッドの場合、最低500 IPからスタートしましょう。スレッドの並列化とリスク分散には大量のIPが必要です。異なるリージョン/ドメインには異なるアドレスを使用し、「スティッキー」セッション用には別のIPを割り当ててください。これにより制限の重複が減り、タスク実行が高速化されます。IPアドレスには定期的な休止も必要で、ターゲットサイトでの403/429エラーを減らすため、1日に数回の小規模ローテーションを実施することを推奨します。
BASに最適なプロトコルは？ HTTP、HTTPS、SOCKS5のどれを選ぶべきかHTTPまたはSOCKS5
Webオートメーションでは、HTTP が最も一般的に使用されます（シンプルで互換性が高いため）。リモートDNS解決やニュートラルなトランスポートが重要な場合は、SOCKS5 をご利用ください（BAS側でプロキシ経由のDNS解決モードを指定してください）。当社のプロキシは両方のオプションに対応しており、UDP は別オプションとして提供しています（従来のWebシナリオではほとんど必要ありません）。
スレッド間でプロキシが重複しないように割り振るには？1,000 IPを使用
この場合、20～30スレッドに対して1,000 IPのパッケージのご利用をおすすめします。これにより、同時接続数の制限に引っかかることなく、レンタル期間中ずっと対象サイト向けのIPをクリーンな状態に保てます。BASは非常にリソースを消費するため、負荷を慎重に管理する必要があります。
認証方式：ログイン/パスワードとIPバインディング — BASではどちらが便利？環境次第
VPS上でスクリプトを実行する場合、IPバインディングを使えばログイン/パスワード認証が不要になります。ワークステーションや動的な環境では、ログイン/パスワード方式のほうがシンプルです。当社は両方の認証方式に対応しており、BASへのインポートに対応したリスト形式をご用意しています。
ブラウザシナリオでリアルIPの漏洩（DNS/WebRTC）を防ぐには？すべてをルーティング
BASのWebRTCポリシーを“block non-proxied UDP”/”Disable WebRTC”に設定し、SOCKS5でリモートDNS解決を使用して（DNSがプロキシを経由するようにし）、プロファイルのプリロード／予測DNSを無効にしてください。可能であれば、すべてのタブのトラフィックをプロキシ経由でルーティングしてください。