Proksi untuk BAS
Proksi IPv4 untuk senario BAS berbilang thread: HTTP/SOCKS5 dengan DNS jauh, penghantaran API, dan pengasingan IP setiap thread bagi mengelakkan had kadar.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 500 IP pusat data untuk satu projek BAS 50 bebenang
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Perbaharui setiap perkhidmatan proksi yang akan tamat tempoh minggu ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Akses API dan ejen
Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.
Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!
Trafik tanpa had
Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!
Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.
Sokongan
Secara ketara, saya sangat puas. Harganya kurang, tetapi hasilnya sangat bagus. Silakanlah pembacaan proxy pribadi. Panel yang berkekalan, sokongan yang layak dan laun segera, selepas membelinya) saya menggalakkan kawan dan teman, hal yang diperlukan!)
Apakah yang anda suka tentang FineProxy.org? Saya menemui FineProxy.org melalui nasihat kawan, dan sifat kerja penyebaran sangat baik. Barang - barang yang kurang diperlukan untuk mencari perbelanjaan. Saya sangat menghargai sokongan daripada tim sokongan FineProxy.org. Mereka sangat bersemangat dan segera menjawab. FineProxy.org membantu saya mencari data yang lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai keperibadian kerja penyebaran dan kebijaksanaan pembinaan apabila khidmat saya tidak memenuhi keperluan pengguna. Kembali di G2.com. Apakah yang anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar bagi penggunaan kevolume tinggi dan politik promosi yang tambahkan.
Berapa banyak IP yang saya perlukan untuk projek BAS berskala besar?Sebagai panduan praktikal
Sebagai panduan praktikal, rancang kira-kira 10 IP bagi setiap thread aktif — jadi untuk 50 thread, mulakan dengan sekurang-kurangnya 500 IP. Jumlah yang besar diperlukan untuk menyelaraskan thread secara selari dan menyebarkan risiko. Rantau/domain yang berbeza harus menggunakan alamat yang berbeza, dengan IP berasingan untuk sesi “sticky”. Ini mengurangkan pertindihan had dan mempercepatkan pelaksanaan tugas. Alamat IP juga memerlukan rehat berkala, dan kami mengesyorkan melakukan putaran kecil beberapa kali sehari bagi mengurangkan bilangan ralat 403/429 pada laman sasaran.
Protokol manakah yang lebih baik untuk BAS: HTTP, HTTPS atau SOCKS5?Untuk automasi web
Untuk automasi web, HTTP lebih biasa digunakan (keserasian mudah). Jika DNS jauh dan pengangkutan neutral adalah penting, gunakan SOCKS5 (dalam BAS nyatakan mod dengan resolusi DNS melalui proksi). Proksi kami menyokong kedua-dua pilihan; UDP disediakan sebagai pilihan yang berasingan (jarang diperlukan dalam senario web klasik).
Bagaimana untuk mengagihkan proksi merentas thread bagi mengelakkan pertindihan?Dalam kes ini
Dalam kes ini, kami mengesyorkan penggunaan pakej 1000 IP untuk 20–30 thread. Dengan cara ini anda tidak akan menghadapi had sambungan serentak dan IP kekal bersih untuk laman anda sepanjang tempoh sewaan. BAS sangat intensif sumber, jadi beban perlu diuruskan dengan teliti.
Keizinan: log masuk/kata laluan atau pengikatan IP — yang manakah lebih mudah dalam BAS?Jika skrip dijalankan
Jika skrip dijalankan pada VPS, pengikatan IP menghapuskan keperluan untuk kebenaran log masuk/kata laluan. Untuk stesen kerja/persediaan dinamik, log masuk/kata laluan adalah lebih mudah. Kami menyokong kedua-dua kaedah; format senarai sedia untuk diimport ke dalam BAS.
Bagaimana untuk mengelakkan kebocoran IP sebenar (DNS/WebRTC) dalam senario penyemak imbas?Aktifkan dasar
Aktifkan dasar WebRTC dalam BAS kepada “block non-proxied UDP”/”Disable WebRTC,” gunakan SOCKS5 dengan resolusi jauh (supaya DNS melalui proksi), nyahaktifkan pramuat/DNS ramalan dalam profil, dan jika boleh, pastikan semua trafik tab dihalakan melalui proksi.