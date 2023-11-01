Proksi Twitch

Perkhidmatan penonton Twitch bergantung pada satu perkara: IP bersih yang belum pernah dilihat oleh platform. Selepas kemas kini pengesanan Ogos 2025, kiraan tontonan di seluruh platform jatuh 5-22% dalam sekelip mata — kebanyakan perkhidmatan yang menggunakan IP pusat data kitar semula terhapus dalam satu gelombang. Yang bertahan mempunyai alamat baharu.

Mengapa kualiti IP menentukan segalanya

Platform kini menyemak jauh lebih banyak daripada sekadar alamat anda. Cap jari TLS (JA3), corak tempoh sesi, masa sambungan, isyarat tingkah laku — semua ini dianalisis. Tetapi penapis pertama masih lagi reputasi IP. Jika alamat tersebut sudah digunakan untuk boosting oleh orang lain, ia ditanda sebelum sambungan pertama anda sempat selesai.

Di sinilah kebanyakan penyedia proksi gagal. Mereka menjual kumpulan proksi dikongsi — IP yang sama diputarkan merentasi berpuluh-puluh pelanggan yang menyasar platform yang sama. Bila anda dapat alamat tersebut, seseorang sudah pun merosakkan reputasinya.

FineProxy beroperasi secara berbeza. Kami ialah penyedia, bukan penjual semula. IP kami hanya wujud dalam rangkaian kami — anda tidak akan menemuinya dalam mana-mana perkhidmatan proksi lain. Apabila anda membeli pakej untuk Twitch, alamat tersebut dikunci secara eksklusif untuk anda sepanjang tempoh sewa. Tiada pengguna lain dalam platform kami boleh menggunakannya di Twitch semasa anda menyewa. Ini bukan dakwaan pemasaran — inilah cara sistem ini dibina.

Apa yang sebenarnya berubah dalam kemas kini Ogos 2025

Twitch melancarkan pengesanan bot baharu pada akhir Ogos 2025. Kesan serta-merta: kiraan tontonan merosot di seluruh platform. Menjelang 25 Ogos, angka tersebut pulih semula — bermakna perkhidmatan dengan infrastruktur yang mantap berjaya menyesuaikan diri dengan pantas.

Apa yang diperiksa oleh platform sekarang:

Reputasi dan jenis IP (julat pusat data ditanda serta-merta)

Cap jari TLS — "jabat tangan" sambungan anda mempunyai tandatangan unik

Tingkah laku sesi — berapa lama penonton kekal, bila mereka masuk dan keluar, sama ada coraknya kelihatan organik

Korelasi aktiviti sembang — penonton yang tidak pernah berinteraksi kelihatan berbeza daripada penonton sebenar

IP pusat data sahaja tidak lagi memadai untuk perkhidmatan penonton. Proksi ISP membawa alamat kediaman yang lulus semakan jenis IP, tetapi kosnya lebih tinggi per unit. Proksi pusat data masih berfungsi apabila IP tersebut benar-benar bersih dan belum pernah digunakan pada platform — dan inilah tepat yang disediakan oleh peruntukan eksklusif FineProxy.

Penskalaan perkhidmatan penonton

Untuk perkhidmatan yang menjalankan ratusan atau ribuan "penonton" serentak, pengiraannya mudah: lebih banyak IP unik bermakna taburan trafik yang lebih meyakinkan. Satu IP bagi setiap sesi penonton ialah garis dasar. Menggunakan semula alamat merentasi sesi dalam strim yang sama adalah berisiko — platform menjejaki perkara ini.

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Putar IP antara strim, bukan dalam satu strim yang sama

Pelbagaikan tempoh sesi — jangan biarkan setiap "penonton" menyambung dengan tempoh yang sama tepat

Aturkan masa masuk secara berperingkat — 500 penonton muncul pada saat yang sama ialah corak yang terlalu jelas

Campurkan beberapa sesi dengan aktiviti sembang jika tetapan anda menyokongnya

Membeli pakej besar (500-1,000+ IP) daripada FineProxy memberi anda saiz kumpulan yang mencukupi untuk mengagihkan trafik secara semula jadi. Memandangkan setiap alamat adalah eksklusif untuk akaun anda bagi Twitch, anda mengawal reputasi — tiada sesiapa lain boleh menjejaskan IP anda di platform tersebut.

SOCKS5 melebihi HTTP — sentiasa

Strim Twitch menggunakan protokol HLS. Proksi HTTP sering mengganggu penghantaran ketulan video dan ditanda. SOCKS5 beroperasi pada tahap lebih rendah dan melepaskan semua jenis trafik dengan bersih. Untuk perkhidmatan penonton, ini bermakna sambungan stabil yang tidak terputus di tengah strim.

Mengurangkan iklan melalui lokasi proksi

Sejak akhir 2023, Twitch menggunakan Server-Side Ad Injection (SSAI) — iklan digabungkan terus ke dalam strim video. Penyekat iklan tidak dapat mengesannya. Tetapi kekerapan iklan berbeza mengikut rantau: sambungan melalui Poland, Serbia, Ukraine dan Romania secara konsisten menerima lebih sedikit atau sifar iklan mid-roll. Proksi untuk Twitch dari lokasi yang betul menyelesaikan masalah iklan dengan lebih baik daripada mana-mana sambungan pelayar.

Akses strim dari kawasan yang disekat