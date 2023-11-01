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Proksi Twitch

Proksi IPv4 eksklusif untuk perkhidmatan penonton Twitch — SOCKS5, IP bersih yang tidak pernah dikongsi merentas pelanggan, lokasi Eropah Timur untuk strim tanpa iklan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi Twitch.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 5,000 IP pusat data Campuran Eropah untuk consemasa Twitch sesi penonton
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk saya perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Proxy yang bagus. Saya sedang menggunakan kerja ini selama kira - kira sebulan. Tidak menyesal kerana langganan itu. Secara cepat, tidak ada lambat, dan sesuai untuk menggunakannya, dan jawapannya segera berguna untuk kerja dan hanya untuk melawat Internet. Saya tidak bermakna, tetapi saya tidak memiliki hasil yang baik. Saya meletakkan proksi 9 dari 10

KembyPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy dan pengalaman yang baik sangat cepat Selain itu, kita juga dapat menjawab sokongan pelanggan yang segera

Omar ElhaqTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya cuba berpasang kali untuk menginjil dan mendapati bahawa mereka benar - benar baik

nasSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk perkhidmatan penonton?Satu IP bagi

Satu IP bagi setiap sesi penonton serentak, minimum. Untuk 500 penonton serentak, anda memerlukan 500 IP. Kumpulan yang lebih besar memberi ruang untuk berputar antara strim tanpa menggunakan semula alamat terlalu cepat. Pakej pusat data FineProxy boleh berskala sehingga ribuan IP — dan setiap alamat adalah milik eksklusif anda di Twitch sepanjang tempoh sewa.

Proksi pusat data atau ISP untuk penonton?Kedua-duanya boleh berfungsi

Kedua-duanya boleh berfungsi, tetapi dengan cara berbeza. Proksi ISP lulus semakan IP kediaman secara automatik — lebih selamat tetapi lebih mahal per IP. IP pusat data yang bersih dan belum pernah digunakan pada platform juga berfungsi, terutamanya dalam kuantiti besar di mana kelebihan kos menjadi penting. IP FineProxy adalah unik dalam rangkaian kami (kami ialah penyedia, bukan penjual semula), jadi IP tersebut belum pernah dirosakkan oleh pelanggan perkhidmatan proksi lain.

Mengapa proksi pusat data begitu cepat disekat pada perkhidmatan lain?Kerana penyedia

Kerana penyedia tersebut menjual semula kumpulan proksi dikongsi. IP yang sama digunakan oleh ramai pelanggan pada platform yang sama. Sebelum sampai kepada anda, alamat itu sudah pun ditanda. IP kami adalah eksklusif — jika anda menyewanya untuk Twitch, tiada pelanggan lain dalam perkhidmatan kami boleh menggunakannya di sana.

Adakah SOCKS5 benar-benar membuat perbezaan?Ya

Ya. Protokol penstriman HLS Twitch menghantar video dalam ketulan kecil. Proksi HTTP mengganggu penghantaran ini, menyebabkan buffering atau mencetuskan pengesanan. SOCKS5 mengendalikannya tanpa masalah. Untuk sebarang kerja berkaitan Twitch — tontonan, boosting, pemantauan — sentiasa gunakan SOCKS5.

Bolehkah proksi untuk menyahsekat kandungan Twitch mengurangkan iklan?Iklan dibenamkan

Iklan dibenamkan dalam strim itu sendiri, jadi anda tidak boleh menyekatnya. Tetapi jumlahnya bergantung pada lokasi sambungan anda. Melalui proksi Eropah Timur (Poland, Romania, Serbia), pengguna secara konsisten melihat lebih sedikit atau sifar iklan. Ia bukan jaminan, tetapi perbezaannya cukup ketara sehingga ramai yang sengaja memilih lokasi ini untuk sesi tontonan yang panjang.

Panduan

Proksi Twitch: Perkhidmatan Penonton, Akses Strim dan Pengurusan Akaun

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Perkhidmatan penonton Twitch bergantung pada satu perkara: IP bersih yang belum pernah dilihat oleh platform. Selepas kemas kini pengesanan Ogos 2025, kiraan tontonan di seluruh platform jatuh 5-22% dalam sekelip mata — kebanyakan perkhidmatan yang menggunakan IP pusat data kitar semula terhapus dalam satu gelombang. Yang bertahan mempunyai alamat baharu.

Mengapa kualiti IP menentukan segalanya

Platform kini menyemak jauh lebih banyak daripada sekadar alamat anda. Cap jari TLS (JA3), corak tempoh sesi, masa sambungan, isyarat tingkah laku — semua ini dianalisis. Tetapi penapis pertama masih lagi reputasi IP. Jika alamat tersebut sudah digunakan untuk boosting oleh orang lain, ia ditanda sebelum sambungan pertama anda sempat selesai.

Di sinilah kebanyakan penyedia proksi gagal. Mereka menjual kumpulan proksi dikongsi — IP yang sama diputarkan merentasi berpuluh-puluh pelanggan yang menyasar platform yang sama. Bila anda dapat alamat tersebut, seseorang sudah pun merosakkan reputasinya.

FineProxy beroperasi secara berbeza. Kami ialah penyedia, bukan penjual semula. IP kami hanya wujud dalam rangkaian kami — anda tidak akan menemuinya dalam mana-mana perkhidmatan proksi lain. Apabila anda membeli pakej untuk Twitch, alamat tersebut dikunci secara eksklusif untuk anda sepanjang tempoh sewa. Tiada pengguna lain dalam platform kami boleh menggunakannya di Twitch semasa anda menyewa. Ini bukan dakwaan pemasaran — inilah cara sistem ini dibina.

Apa yang sebenarnya berubah dalam kemas kini Ogos 2025

Twitch melancarkan pengesanan bot baharu pada akhir Ogos 2025. Kesan serta-merta: kiraan tontonan merosot di seluruh platform. Menjelang 25 Ogos, angka tersebut pulih semula — bermakna perkhidmatan dengan infrastruktur yang mantap berjaya menyesuaikan diri dengan pantas.

Apa yang diperiksa oleh platform sekarang:

  • Reputasi dan jenis IP (julat pusat data ditanda serta-merta)
  • Cap jari TLS — "jabat tangan" sambungan anda mempunyai tandatangan unik
  • Tingkah laku sesi — berapa lama penonton kekal, bila mereka masuk dan keluar, sama ada coraknya kelihatan organik
  • Korelasi aktiviti sembang — penonton yang tidak pernah berinteraksi kelihatan berbeza daripada penonton sebenar

IP pusat data sahaja tidak lagi memadai untuk perkhidmatan penonton. Proksi ISP membawa alamat kediaman yang lulus semakan jenis IP, tetapi kosnya lebih tinggi per unit. Proksi pusat data masih berfungsi apabila IP tersebut benar-benar bersih dan belum pernah digunakan pada platform — dan inilah tepat yang disediakan oleh peruntukan eksklusif FineProxy.

Penskalaan perkhidmatan penonton

Untuk perkhidmatan yang menjalankan ratusan atau ribuan "penonton" serentak, pengiraannya mudah: lebih banyak IP unik bermakna taburan trafik yang lebih meyakinkan. Satu IP bagi setiap sesi penonton ialah garis dasar. Menggunakan semula alamat merentasi sesi dalam strim yang sama adalah berisiko — platform menjejaki perkara ini.

Kami syorkan:

  • Putar IP antara strim, bukan dalam satu strim yang sama
  • Pelbagaikan tempoh sesi — jangan biarkan setiap "penonton" menyambung dengan tempoh yang sama tepat
  • Aturkan masa masuk secara berperingkat — 500 penonton muncul pada saat yang sama ialah corak yang terlalu jelas
  • Campurkan beberapa sesi dengan aktiviti sembang jika tetapan anda menyokongnya

Membeli pakej besar (500-1,000+ IP) daripada FineProxy memberi anda saiz kumpulan yang mencukupi untuk mengagihkan trafik secara semula jadi. Memandangkan setiap alamat adalah eksklusif untuk akaun anda bagi Twitch, anda mengawal reputasi — tiada sesiapa lain boleh menjejaskan IP anda di platform tersebut.

SOCKS5 melebihi HTTP — sentiasa

Strim Twitch menggunakan protokol HLS. Proksi HTTP sering mengganggu penghantaran ketulan video dan ditanda. SOCKS5 beroperasi pada tahap lebih rendah dan melepaskan semua jenis trafik dengan bersih. Untuk perkhidmatan penonton, ini bermakna sambungan stabil yang tidak terputus di tengah strim.

Mengurangkan iklan melalui lokasi proksi

Sejak akhir 2023, Twitch menggunakan Server-Side Ad Injection (SSAI) — iklan digabungkan terus ke dalam strim video. Penyekat iklan tidak dapat mengesannya. Tetapi kekerapan iklan berbeza mengikut rantau: sambungan melalui Poland, Serbia, Ukraine dan Romania secara konsisten menerima lebih sedikit atau sifar iklan mid-roll. Proksi untuk Twitch dari lokasi yang betul menyelesaikan masalah iklan dengan lebih baik daripada mana-mana sambungan pelayar.

Akses strim dari kawasan yang disekat

Jika anda perlu menonton Twitch dari rangkaian atau negara yang disekat, tetapannya mudah — tetapi butiran-butiran kecil itu penting. Sesetengah rangkaian menyekat platform pada peringkat DNS, yang lain menggunakan deep packet inspection, dan sesetengah negara menyekat akses sepenuhnya. Satu proksi berdedikasi di lokasi yang disokong menangani ketiga-tiga senario: konfigurasikannya dalam pelayar anda atau pada peringkat sistem, dan strim dimuat seolah-olah anda menyambung secara setempat. SOCKS5 juga pilihan lebih baik di sini, kerana ia menyalurkan semua trafik termasuk ketulan HLS tanpa gangguan. Untuk arahan tetapan langkah demi langkah merentas pelayar, sistem pengendalian dan peranti penstriman, lihat Hab Integrasi kami — ia merangkumi segala-galanya daripada Windows dan macOS hingga Android dan konfigurasi peringkat penghala.