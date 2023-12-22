Begini rupanya dalam angka

Berikut ialah contoh pengiraan berdasarkan salah satu pelan terlaris FineProxy.

Salah satu pilihan paling popular kami ialah 1,000 IP dengan harga $111. Jika anda merujuk hanya 5 pelanggan yang memilih pelan ini dan terus memperbaharuinya, komisen anda ialah:

Kelebihan utama program afiliasi kami ialah komisen berulang daripada pembaharuan. Anda memperoleh pendapatan setiap kali pelanggan yang dirujuk memperbaharui perkhidmatan proksi mereka. Jika mereka terus menggunakan proksi selama berbulan-bulan—atau bertahun-tahun—anda terus menjana pendapatan untuk tempoh yang sama. Anda tidak perlu bermula dari awal setiap bulan; cukup kembangkan rangkaian rujukan anda untuk meningkatkan pendapatan berulang bulanan dari semasa ke semasa.