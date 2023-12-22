Pembayaran kompetitif untuk semua pelan.
Program afiliasi
Raih komisen berulang bersama FineProxy
Rujuk pelanggan kepada FineProxy dan peroleh komisen daripada pesanan pertama serta pembaharuan seterusnya melalui papan pemuka rakan kongsi yang telus.
Jana Pendapatan dengan FineProxy
Komisen tinggi, atribusi telus dan pembayaran pantas ke seluruh dunia.
Anda memperoleh komisen setiap kali pelanggan rujukan anda memperbaharui pelan proksi mereka.
Peraturan ringkas yang memudahkan anda berkembang.
Mengapa rakan kongsi suka bekerjasama dengan kami
Tiga perkara paling penting: kawalan, atribusi tepat dan pembayaran yang boleh dipercayai.
Papan pemuka rakan kongsi lengkap dengan tetapan fleksibel, statistik terperinci dan kod promosi untuk pelanggan anda.
Kami menggunakan model atribusi klik terakhir dengan kuki 60 hari dan penjejakan automatik sepenuhnya—jadi anda tetap menerima kredit walaupun pelanggan mengambil masa untuk membuat keputusan.
Pengeluaran USDT TRC20 yang pantas terus dari papan pemuka rakan kongsi anda—tersedia di seluruh dunia. Bayaran minimum: 100 USDT.
Jualan pertama anda lebih dekat daripada yang anda sangka
Tiga langkah mudah untuk menyertai program dan mula menjana pendapatan.
- Langkah 1Daftar
Sertai program rakan kongsi FineProxy hari ini. Setelah diluluskan, anda akan mendapat akses ke papan pemuka rakan kongsi untuk menjejaki jualan dan menjana pautan afiliasi unik ke mana-mana pelan proksi.
- Langkah 2Promosi
Kongsikan FineProxy kepada audiens anda menggunakan bahan pemasaran sedia guna kami. Pantau prestasi di papan pemuka anda dan perhalusi strategi berdasarkan data sebenar.
- Langkah 3Mula menjana pendapatan
Raih sehingga 30% daripada setiap pesanan yang dibuat oleh rujukan anda. Bina pangkalan pelanggan berulang (dan sub-afiliasi, jika anda mahu) untuk mengembangkan pendapatan bulanan jangka panjang.
Daftar sekarang, dapatkan akses ke papan pemuka rakan kongsi anda, dan mula menjana pendapatan bersama FineProxy hari ini.
Begini rupanya dalam angka
Berikut ialah contoh pengiraan berdasarkan salah satu pelan terlaris FineProxy.
Salah satu pilihan paling popular kami ialah 1,000 IP dengan harga $111. Jika anda merujuk hanya 5 pelanggan yang memilih pelan ini dan terus memperbaharuinya, komisen anda ialah:$166.50 / bulan
Kelebihan utama program afiliasi kami ialah komisen berulang daripada pembaharuan. Anda memperoleh pendapatan setiap kali pelanggan yang dirujuk memperbaharui perkhidmatan proksi mereka. Jika mereka terus menggunakan proksi selama berbulan-bulan—atau bertahun-tahun—anda terus menjana pendapatan untuk tempoh yang sama. Anda tidak perlu bermula dari awal setiap bulan; cukup kembangkan rangkaian rujukan anda untuk meningkatkan pendapatan berulang bulanan dari semasa ke semasa.
1. Peruntukan Am
Program Rakan Kongsi FineProxy ditujukan kepada individu dan entiti perundangan yang merujuk pelanggan kepada perkhidmatan pelayan proksi berbayar FineProxy.
Dengan mendaftar untuk Program Rakan Kongsi, Rakan Kongsi mengesahkan bahawa mereka telah membaca terma ini dan menerimanya sepenuhnya.
2. Komisen Rakan Kongsi
- Rakan Kongsi memperoleh komisen sehingga 30% ke atas perkhidmatan berbayar yang dibeli oleh pelanggan yang dirujuk.
- Komisen dikreditkan pada pembelian pertama dan semua pembaharuan seterusnya yang dibuat oleh pelanggan.
- Jika pelanggan yang sama membeli beberapa perkhidmatan FineProxy yang berbeza, komisen dikira secara berasingan bagi setiap perkhidmatan.
- Pertukaran pelan/pakej dianggap sebagai pembelian perkhidmatan baharu, dan pengiraan komisen berasingan dikenakan ke atasnya.
- Komisen dikreditkan hanya pada pesanan yang berjaya dibayar, selepas ditolak bayaran balik, caj balik, pesanan yang dibatalkan, dan transaksi penipuan.
Kadar komisen mungkin berbeza bergantung pada jenis rakan kongsi, kualiti trafik, jumlah jualan, dan ditentukan oleh tetapan sistem afiliasi FineProxy.
3. Penjejakan dan Atribusi Pelanggan
- Klik, pendaftaran, dan pembayaran dijejak secara automatik melalui sistem afiliasi FineProxy.
- FineProxy menggunakan model atribusi klik terakhir berdasarkan kuki.
- Tempoh sah kuki ialah 60 (enam puluh) hari kalendar dari klik afiliasi terakhir.
- Jika pelanggan mendaftar dan/atau membayar perkhidmatan dalam tempoh kuki tersebut, pelanggan tersebut akan diatribusikan kepada Rakan Kongsi berkenaan.
4. Tempoh Pegangan dan Pembayaran
- Semua komisen yang dikreditkan tertakluk kepada tempoh pegangan wajib selama 30 (tiga puluh) hari kalendar dari tarikh setiap transaksi individu.
- Setiap transaksi dijejaki secara berasingan dan hanya layak untuk pengeluaran selepas tempoh penahanan individunya tamat.
- Jumlah pembayaran minimum ialah 100 (seratus) USDT (TRC-20).
- Pembayaran dibuat secara eksklusif dalam USDT (TRC-20) ke dompet mata wang kripto Rakan Kongsi yang dinyatakan dalam akaun afiliasi.
- FineProxy boleh meminta dokumen sokongan dan/atau maklumat pengesahan daripada Rakan Kongsi.
- Dana boleh dibekukan sekiranya pelanggaran terhadap terma Program Rakan Kongsi ini atau Terma Perkhidmatan FineProxy dikenal pasti.
5. Kaedah Promosi yang Dibenarkan
Rakan Kongsi boleh menggunakan saluran promosi berikut:
- laman web, halaman pendaratan, blog dan ulasan;
- saluran Telegram, forum dan komuniti profesional;
- kandungan pendidikan, teknikal dan analitikal;
- pengiklanan berbayar, dengan syarat nama jenama FineProxy, nama domain FineProxy dan sebarang variasi tidak digunakan dalam iklan, melainkan diluluskan secara bertulis oleh FineProxy.
6. Tindakan yang Dilarang
Rakan Kongsi dilarang daripada:
- menggunakan nama jenama FineProxy, nama domain atau sebarang variasi dalam iklan carian berbayar, domain atau kreatif iklan;
- mewakili diri sebagai wakil rasmi FineProxy tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu;
- mengelirukan pelanggan (termasuk jaminan palsu, diskaun palsu, atau terma yang disalahnyatakan);
- menggunakan spam atau penghantaran mesej/e-mel secara pukal tanpa persetujuan penerima;
- menggunakan pautan afiliasi untuk pembelian sendiri oleh Rakan Kongsi;
- menjana trafik yang melanggar undang-undang yang terpakai atau Terma Perkhidmatan FineProxy.
7. Sub-Afiliasi
Rakan Kongsi boleh merujuk rakan kongsi lain dan membina struktur sub-afiliasi mereka sendiri.
FineProxy tidak bertanggungjawab terhadap penyelesaian, pembayaran, atau hubungan antara rakan kongsi dalam struktur tersebut.
8. Pembalikan Komisen dan Penggantungan Akaun
FineProxy berhak untuk:
- membalikkan komisen yang telah dikreditkan sekiranya pelanggaran terma Program Rakan Kongsi dikenal pasti;
- menangguhkan pembayaran sehingga siasatan selesai;
- sekiranya berlaku pelanggaran serius atau berulang, menamatkan akaun Rakan Kongsi tanpa membayar komisen terkumpul.
9. Perubahan Terma Program
FineProxy boleh meminda terma Program Rakan Kongsi ini secara sepihak dan tanpa notis terlebih dahulu.
Versi terkini terma sentiasa tersedia dalam papan pemuka afiliasi.
Penyertaan berterusan dalam program ini bermaksud Rakan Kongsi menerima terma yang dikemas kini.
10. Had Liabiliti
FineProxy tidak bertanggungjawab terhadap:
- kerugian Rakan Kongsi;
- keuntungan yang hilang;
- tindakan pihak ketiga dan perkhidmatan luar.
Rakan Kongsi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kaedah promosi mereka dan pematuhan terhadap undang-undang yang berkenaan.