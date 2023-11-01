LIR (Local Internet Registry) ialah organisasi yang diberi kuasa untuk memperuntukkan dan mengurus ruang alamat IP serta Nombor Sistem Autonomi (ASN) dalam kawasan tertentu.

FineProxy beroperasi sebagai LIR rasmi, bermakna kami menerima blok IP terus daripada RIR (Regional Internet Registries) yang seterusnya memperolehnya daripada IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Sebagai LIR, kami dapat memiliki dan mengurus julat IP sendiri, mengekalkan ketepatan registri, serta memastikan operasi yang sah dan telus di bawah peraturan tadbir urus internet serantau — tanpa menjual semula IP pihak ketiga.