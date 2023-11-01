Harga Proxy — FineProxy
Selamat datang ke halaman harga proksi kami. Di sini anda akan menemui senarai lengkap pakej proksi yang disesuaikan mengikut keperluan anda, dengan harga berdasarkan bilangan alamat IP dan negara pilihan anda.
Konfigurasikan pelan proksi anda.
Setiap pilihan mengemas kini harga serta-merta. Mulakan dengan jenis proksi, kemudian tetapkan lokasi, volum, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Ada dinyatakan bahawa FineProxy juga merupakan LIR. Apakah maksudnya?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) ialah organisasi yang diberi kuasa untuk memperuntukkan dan mengurus ruang alamat IP serta Nombor Sistem Autonomi (ASN) dalam kawasan tertentu.
FineProxy beroperasi sebagai LIR rasmi, bermakna kami menerima blok IP terus daripada RIR (Regional Internet Registries) yang seterusnya memperolehnya daripada IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Sebagai LIR, kami dapat memiliki dan mengurus julat IP sendiri, mengekalkan ketepatan registri, serta memastikan operasi yang sah dan telus di bawah peraturan tadbir urus internet serantau — tanpa menjual semula IP pihak ketiga.
Betulkah semakin banyak alamat IP yang anda miliki, semakin rendah risiko disekat?Dalam kebanyakan kes
Dalam kebanyakan kes, ya — kumpulan proksi yang lebih besar membantu mengagihkan trafik dan mengurangkan kemungkinan dikesan atau disekat. Apabila permintaan datang daripada pelbagai alamat IP yang bersih, perkhidmatan sasaran lebih sukar mengaitkannya dengan satu sumber tunggal.
Walau bagaimanapun, ini bukan jaminan sejagat. Banyak platform menggunakan analitik tingkah laku, fingerprinting dan sistem CAPTCHA untuk mengesan automasi.
Pendekatan terbaik ialah konfigurasi yang seimbang — IP yang stabil, kadar keselarian yang munasabah dan corak aktiviti yang semula jadi. FineProxy menyediakan kumpulan IP yang besar dan bersih, direka khusus untuk meminimumkan risiko pengesanan sambil mengekalkan prestasi.
Mengapa proksi pusat data begitu berpatutan?Proksi pusat
Proksi pusat data dihoskan pada pelayan berkapasiti tinggi di dalam pusat data profesional, bukan disediakan oleh ISP pengguna. Konfigurasi ini mengurangkan kos operasi secara drastik sambil mengekalkan kelajuan dan kebolehpercayaan.
Oleh kerana FineProxy memiliki infrastrukturnya sendiri dan menguruskan keseluruhan tindanan rangkaian — daripada pelayan AMD Threadripper hingga pautan naik 10–40 Gbit/s — kami mampu menawarkan prestasi gred perusahaan pada harga yang sangat kompetitif.
Apakah jenis proksi yang anda jual?FineProxy menawarkan
FineProxy menawarkan dua kategori utama proksi:
- Proksi pusat data — pilihan terbaik untuk automasi berskala, analitik dan kerja dalam talian secara umum.
- Proksi ISP — proksi statik premium yang dihalakan melalui subnet ISP tulen, sesuai untuk sesi jangka panjang dan penyasaran serantau.
Kedua-dua kategori tersedia dalam konfigurasi statik dan berputar, bergantung pada keperluan aliran kerja anda.
Mengapa harga FineProxy antara yang terendah di pasaran?Kecekapan harga kami
Kecekapan harga kami hasil daripada pengoptimuman rangkaian pintar dan kawalan infrastruktur. FineProxy menggunakan pemantauan trafik dipacu AI untuk mengesan laluan yang kurang beban dan secara automatik memperuntukkan IP terpantas yang tersedia kepada pengguna.
Memiliki perkakasan dan julat IP kami sendiri menghapuskan markup penjual semula, manakala pusat data bertaraf Tier-III/IV memastikan masa aktif yang konsisten tanpa kos pengehosan yang melambung.
Gabungan automasi dan pemilikan langsung ini membolehkan kami mengekalkan kualiti premium pada harga di bawah pasaran.
Adakah anda menggunakan senarai proxy awam yang diambil secara scraping atau alamat IP milik sendiri?FineProxy beroperasi secara
FineProxy beroperasi secara eksklusif menggunakan julat IP milik kami sendiri yang diperoleh terus melalui status LIR.
Kami tidak pernah mengambil, menjual semula, atau menyewa senarai proksi awam — setiap IP datang daripada subnet yang disahkan dan diberikan secara sah.
Ini menjamin bahawa semua perkhidmatan FineProxy adalah bersih, stabil, dan mematuhi sepenuhnya peraturan, tanpa risiko alamat yang disenarai hitam atau dikongsi.
How FineProxy
Pricing Works
Harga FineProxy ditentukan berdasarkan konfigurasi. Anda tidak perlu lagi mencari dalam katalog pakej tetap dan memilih pilihan yang paling hampir dengan keperluan anda. Kalkulator membina pelan berdasarkan jenis proksi, lokasi geografi, bilangan IP, tempoh pengebilan dan pilihan tersedia yang diperlukan oleh aliran kerja anda.
Pilih model proksi terlebih dahulu
Proksi pusat data berpakej menawarkan kos terendah bagi setiap alamat untuk automasi berskala besar. Proksi khusus tersedia bermula dengan satu IP peribadi. Proksi ISP statik menggunakan pendaftaran rangkaian pengguna untuk aliran kerja yang memerlukan tahap kepercayaan platform yang lebih tinggi. Proksi berputar dikonfigurasikan berdasarkan kredit permintaan dan bukannya bilangan IP yang tetap.
Konfigurasikan hanya perkara yang anda perlukan
Selepas memilih jenis proksi, pilih satu atau lebih lokasi yang tersedia dan tetapkan kuantiti yang diperlukan. Produk yang serasi turut membolehkan anda mengaktifkan sokongan UDP. Kalkulator menggunakan kadar semasa dan memaparkan harga terkini dengan serta-merta, jadi anda tidak perlu membandingkan berpuluh-puluh kad pelan yang hampir sama.
Tempoh pengebilan kekal fleksibel
Harga lalai meliputi 30 hari. Tempoh pengebilan yang lebih panjang menerima diskaun tersedia secara automatik, sementara kalkulator terus memaparkan kos bulanan dan jumlah keseluruhan. Anda boleh mengubah mana-mana parameter sebelum meneruskan ke pembayaran.
Perkara yang disertakan dalam setiap pelan
Pelan FineProxy merangkumi pengaktifan serta-merta, kaedah pengesahan yang disokong, eksport senarai proksi, pengurusan melalui API dan MCP serta tempoh bayaran balik 24 jam. Pelan pusat data statik, khusus dan ISP menawarkan lebar jalur tanpa had dan bukannya pengebilan mengikut GB.