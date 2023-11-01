في كثير من الحالات، نعم — فامتلاك مجموعة كبيرة من البروكسيات يساعد على توزيع حركة المرور وتقليل احتمالية الاكتشاف أو الحظر. عندما تصدر الطلبات من عناوين IP متعددة ونظيفة، يصبح من الصعب على الخدمات المستهدفة ربطها بمصدر واحد.

ومع ذلك، هذا ليس ضماناً مطلقاً. تستخدم العديد من المنصات التحليلات السلوكية وتقنيات البصمة الرقمية وأنظمة CAPTCHA للكشف عن الأتمتة.

أفضل نهج هو إعداد متوازن — عناوين IP مستقرة، ومعدل تزامن معقول، وأنماط نشاط طبيعية. توفر FineProxy مجموعات كبيرة من عناوين IP النظيفة المصممة خصيصاً لتقليل مخاطر الاكتشاف مع الحفاظ على الأداء العالي.