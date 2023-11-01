أسعار البروكسي — FineProxy
مرحبًا بك في صفحة أسعار البروكسي. ستجد هنا قائمة شاملة بباقات البروكسي المصمّمة وفقًا لاحتياجاتك، بأسعار تعتمد على عدد عناوين IP والدولة التي تختارها.
اضبط خطة البروكسي.
كل اختيار يحدّث السعر فوراً. ابدأ بنوع البروكسي، ثم حدّد المواقع والكمية ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
يُذكر أن FineProxy هي أيضًا LIR. ماذا يعني ذلك؟تخصيص IP مباشر
LIR (سجل الإنترنت المحلي) هو مؤسسة مخوّلة بتخصيص وإدارة نطاقات عناوين IP وأرقام الأنظمة المستقلة (ASN) ضمن منطقة جغرافية محددة.
تعمل FineProxy بصفتها LIR رسمية، مما يعني أننا نحصل على كتل IP مباشرةً من السجلات الإقليمية للإنترنت (RIR) التي تحصل بدورها عليها من هيئة IANA (هيئة أرقام الإنترنت المخصصة).
كوننا LIR يمنحنا القدرة على امتلاك وإدارة نطاقات IP الخاصة بنا، والحفاظ على دقة السجلات، وضمان عمل قانوني وشفاف وفقاً لقواعد حوكمة الإنترنت الإقليمية — دون إعادة بيع عناوين IP تابعة لأطراف ثالثة.
هل صحيح أنه كلما زاد عدد عناوين IP لديك، انخفض خطر الحظر؟غالباً وليس دائماً
في كثير من الحالات، نعم — فامتلاك مجموعة كبيرة من البروكسيات يساعد على توزيع حركة المرور وتقليل احتمالية الاكتشاف أو الحظر. عندما تصدر الطلبات من عناوين IP متعددة ونظيفة، يصبح من الصعب على الخدمات المستهدفة ربطها بمصدر واحد.
ومع ذلك، هذا ليس ضماناً مطلقاً. تستخدم العديد من المنصات التحليلات السلوكية وتقنيات البصمة الرقمية وأنظمة CAPTCHA للكشف عن الأتمتة.
أفضل نهج هو إعداد متوازن — عناوين IP مستقرة، ومعدل تزامن معقول، وأنماط نشاط طبيعية. توفر FineProxy مجموعات كبيرة من عناوين IP النظيفة المصممة خصيصاً لتقليل مخاطر الاكتشاف مع الحفاظ على الأداء العالي.
لماذا تُعدّ بروكسيات مراكز البيانات بهذه الأسعار المنخفضة؟كفاءة البنية التحتية
تُستضاف بروكسيات مراكز البيانات على خوادم عالية السعة داخل مراكز بيانات احترافية بدلاً من أن تُقدَّم عبر مزودي خدمة الإنترنت الاستهلاكيين. هذا النموذج يُخفّض التكاليف التشغيلية بشكل كبير مع الحفاظ على السرعة والموثوقية.
بما أن FineProxy تمتلك بنيتها التحتية وتدير كامل حزمة الشبكة — من خوادم AMD Threadripper إلى وصلات بسرعة 10–40 Gbit/s — فإننا نوفر أداءً بمستوى المؤسسات بأسعار تنافسية للغاية.
ما أنواع البروكسيات التي تبيعونها؟أربع تهيئات
تقدم FineProxy فئتين رئيسيتين من البروكسيات:
- بروكسيات مراكز البيانات — الخيار الأمثل للأتمتة القابلة للتوسع، والتحليلات، والعمل العام عبر الإنترنت.
- بروكسيات ISP — بروكسيات ثابتة متميزة تُوجَّه عبر شبكات فرعية حقيقية لمزودي خدمة الإنترنت، مثالية للجلسات طويلة الأمد والاستهداف الجغرافي.
كلتا الفئتين متاحتان بتكوينات ثابتة ومتناوبة، حسب متطلبات سير العمل لديك.
لماذا تُعدّ أسعار FineProxy من بين الأدنى في السوق؟ملكية مباشرة للبنية
تعود كفاءة أسعارنا إلى التحسين الذكي للشبكة والتحكم الكامل في البنية التحتية. تستخدم FineProxy مراقبة حركة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المسارات منخفضة الحمل وتعيين أسرع عناوين IP المتاحة للمستخدمين تلقائياً.
امتلاكنا للأجهزة ونطاقات IP الخاصة بنا يُلغي هوامش الوسطاء، بينما تضمن مراكز البيانات من المستوى Tier-III/IV وقت تشغيل مستقر دون تكاليف استضافة مُبالغ فيها.
هذا المزيج من الأتمتة والملكية المباشرة يُمكّننا من الحفاظ على جودة متميزة بأسعار أقل من السوق.
هل تستخدمون قوائم بروكسي عامة مسروقة أم عناوين IP خاصة بكم؟عناويننا الخاصة
تعمل FineProxy حصريًا على نطاقات IP مخصصة لنا تم الحصول عليها مباشرة عبر وضع LIR.
نحن لا نجمع أو نعيد بيع أو نستأجر قوائم بروكسي عامة — كل عنوان IP يأتي من شبكة فرعية موثّقة ومُخصصة قانونيًا.
هذا يضمن أن جميع خدمات FineProxy نظيفة ومستقرة ومتوافقة تمامًا، دون أي خطر من عناوين محظورة أو مشتركة.
كيف يعمل
تسعير FineProxy
يعتمد تسعير FineProxy على التهيئة. لم تعد بحاجة إلى البحث في قائمة من الباقات الثابتة واختيار أقربها إلى احتياجاتك. تنشئ الحاسبة خطة تستند إلى نوع البروكسي والموقع الجغرافي وعدد عناوين IP ومدة الفوترة والخيارات المتاحة التي يتطلبها سير عملك بدقة.
اختر نموذج البروكسي أولاً
توفر بروكسيات مراكز البيانات ضمن الباقات أقل تكلفة لكل عنوان عند تنفيذ الأتمتة واسعة النطاق. تبدأ البروكسيات المخصصة من عنوان IP خاص واحد. وتضيف بروكسيات ISP الثابتة تسجيلاً ضمن شبكات المستهلكين لسير العمل الذي يتطلب مستوى ثقة أعلى لدى المنصات. أما البروكسيات المتناوبة فتُهيأ حسب أرصدة الطلبات بدلاً من عدد ثابت من عناوين IP.
اضبط ما تحتاج إليه فقط
بعد اختيار نوع البروكسي، حدد موقعاً واحداً أو أكثر من المواقع المتاحة واضبط الكمية المطلوبة. تتيح لك المنتجات المتوافقة أيضاً تفعيل دعم UDP. تطبق الحاسبة التعرفة الحالية وتعرض السعر المحدّث فوراً، فلا حاجة إلى مقارنة عشرات بطاقات الخطط المتشابهة إلى حد كبير.
تظل مدد الفوترة مرنة
يغطي السعر الافتراضي 30 يوماً. تطبق مدد الفوترة الأطول الخصم المتاح لها تلقائياً، بينما تظل التكلفة الشهرية والإجمالية ظاهرة في الحاسبة. ويمكنك تعديل أي معلمة قبل المتابعة إلى إتمام الشراء.
ما الذي تتضمنه كل خطة
تشمل خطط FineProxy التفعيل الفوري وطرق المصادقة المدعومة وتصدير قوائم البروكسي والإدارة عبر API وMCP ونافذة لاسترداد الأموال مدتها 24 ساعة. وتستخدم خطط مراكز البيانات الثابتة والبروكسيات المخصصة وISP نطاقاً ترددياً غير محدود بدلاً من الفوترة لكل غيغابايت.