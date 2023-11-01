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بروكسي رخيص

بروكسيات IPv4 بسعر ثابت: تشمل HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، مشتركة أو مخصصة — تبدأ من $0.07 لكل IP/شهرياً، بدون محاسبة لكل GB.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ الباقة الأكثر توفيراً.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP من مراكز البيانات بسعر ثابت لكل IP وحركة غير محدودة
  • صدّر قوائم البروكسي الميسورة لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي الرخيصة لديّ
  • اعرض حالة خدمات البروكسي الميسورة لديّ وتفاصيل فوترتها
  • حدّث قائمة البروكسي الثابت لديّ عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

خدمة رائعة. الوكلاء متاحون في فترة قصيرة بعد الدفع. وجود الكثير من IP`s يجعل عملي أكثر إنتاجية. وأنا أقدر سرعة جيدة وحركة المرور غير المحدودة كذلك. 

Diana Deeالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كنت بحاجة إلى حل موثوق للبروكسي المتناوب من أجل أبحاث البيانات، وقد لبّى هذا الحل احتياجي. مئة عنوان IP، جميعها نظيفة وسريعة الاستجابة. أجاب دعم العملاء عن أسئلتي المتعلقة بالإعداد في غضون ساعة. سأجدد الاشتراك دون تردد.

IgorSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر، وهي بسهولة واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي صادفتها! الاتصال مستقر وسريع وآمن، مما يجعل التصفح والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أمرًا سلسًا. يقدم FineProxy مجموعة واسعة من IPs، والتبديل بينها سريع وخالي من المتاعب. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، ومستعد دائمًا للمساعدة عندما يكون لدي سؤال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية بشكل لا يصدق بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة. نوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء موثوقين وفعالين!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
الدفع لكل GB أم السعر الثابت — أيهما أرخص فعلاً؟سعر ثابت

السعر الثابت يفوز عند أي حجم عمل حقيقي. عند 100 GB شهرياً (استخراج بيانات خفيف)، مزود بسعر $5/GB يكلّفك $500. تسعير FineProxy لكل IP مع حركة مرور غير محدودة يكلّف جزءاً بسيطاً من ذلك لنفس المهمة. الدفع لكل GB يكون منطقياً فقط تحت 5 GB شهرياً — وعند هذا الحجم غالباً لن تحتاج إلى بروكسيات أصلاً.

هل البروكسيات الرخيصة آمنة؟من مزوّدين موثوقين

من مزوّدين موثوقين — نعم. الخطر يأتي من القوائم المجانية والخدمات المجهولة التي قد تعترض حركة بياناتك. FineProxy يوفّر HTTPS بشهادة SSL مستقلة لكل IP — حركة البيانات بينك وبين البروكسي مشفّرة حتى لو كان الموقع المستهدف يعمل بـ HTTP عادي. بياناتك تبقى خاصة.

ما أرخص خيار لعمليات استخراج البيانات واسعة النطاق؟بروكسي مشترك

بروكسيات مراكز بيانات مشتركة بحركة مرور غير محدودة. مئات أو آلاف عناوين IP بسعر ثابت لكل عنوان، دون أي حدود على حجم الاستهلاك. باقات FineProxy الكبيرة تخفّض تكلفة العنوان الواحد أكثر كلما زاد الحجم. عدد أكبر من عناوين IP × سعر ثابت × نطاق ترددي غير محدود = أقل تكلفة لكل طلب على بروكسيات مراكز البيانات.

هل SOCKS5 أغلى من HTTP؟لا

ليس هنا. كل بروكسي من FineProxy يدعم HTTP و HTTPS و SOCKS5 بنفس السعر. مزودو بروكسي SOCKS5 الرخيصة غالباً ما يفرضون رسوماً إضافية على البروتوكول — نحن لا نفعل ذلك. نفس العنوان، نفس نطاق المنافذ، اختر البروتوكول الذي تريده.

البروكسيات المجانية — هل تستحق التجربة؟للتعلّم فقط

لتعلّم آلية عمل البروكسي — ربّما. لكن لأي استخدام يتضمّن حسابات حقيقية، أو بيانات حقيقية، أو أموالاً حقيقية — لا. البروكسيات المجانية لا تخضع لأي مسؤولية، ولا تقدّم SLA، وغالبًا ما تكون موجودة لجمع بيانات حركة المرور. الفارق بين "المجاني" وأدنى خطة مدفوعة ضئيل جدًا. لكن الفارق في الموثوقية والأمان هائل.

الدليل

لماذا السعر المعلن ليس السعر الذي تدفعه فعلاً

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

خوادم البروكسي الرخيصة من FineProxy تكلّف سعراً ثابتاً لكل IP شهرياً — حركة مرور غير محدودة، بدون رسوم لكل GB، بدون حدود على النطاق الترددي. كل عنوان يدعم HTTP و HTTPS بشهادة SSL خاصة به و SOCKS5 بنفس السعر. هذا هو المبلغ الذي تدفعه فعلاً. معظم المزودين الذين يعلنون عن بروكسيات "رخيصة" لديهم رقم مختلف ينتظرك بمجرد أن تبدأ الاستخدام.

فخ الدفع لكل GB

نموذج التسعير الأكثر شيوعًا يعتمد على حجم حركة المرور بالجيجابايت. بسعر $5-10/GB، يبدو الاختبار الصغير في المتناول. لكن مرّر 50 GB من البيانات — ستدفع $400. وعند 500 GB — $4,000. وإذا وصلت إلى تيرابايت، فستدفع شهريًا أكثر من تكلفة مزرعة خوادم مخصصة.

بروكسيات مراكز البيانات لا يجب أن تعمل بهذه الطريقة. تكلفة النطاق الترددي على المزودين بسيطة جداً. التسعير لكل GB هو استراتيجية لزيادة هامش الربح، وليس انعكاساً لتكاليف البنية التحتية الفعلية. عندما تشتري خدمة بروكسي رخيصة بنظام الدفع لكل GB، تختفي كلمة "رخيص" لحظة نمو مشروعك.

FineProxy تفرض رسوماً لكل IP شهرياً. حركة المرور غير محدودة في جميع الخطط. سواء استهلكت 10 GB أو 10 TB عبر البروكسي، الفاتورة لا تتغير. لأي مشروع بحجم حركة مرور كبير — استخراج بيانات، مراقبة، التحقق من الإعلانات — هذا هو الفرق بين ميزانية متوقعة وفاتورة مفاجئة.

ما الذي يجعل البروكسي رخيصاً فعلاً

من يملك عناوين IP. الموزّعون يشترون العناوين من مزوّدين رئيسيين ويرفعون سعرها بمقدار 2-5 أضعاف. أما المزوّد المباشر فيحدّد أسعاره بنفسه. تمتلك FineProxy أكثر من 100,000 عنوان IPv4 عبر عدة ASN. لا وسيط، ولا هامش ربح على أجهزة طرف آخر.

كيف تُحتسب حركة المرور. لكل جيجابايت مقابل غير محدود. عند أي حجم عمل فعلي، الخيار غير المحدود يتفوّق بفارق يتراوح بين 10 إلى 50 ضعفًا. عند مقارنة أسعار أرخص مزوّدي خدمات البروكسي، احسب التكلفة دائمًا بناءً على حجم حركة المرور المتوقّع لديك، وليس على السعر المبدئي في صفحة العرض.

ما الذي يتضمّنه السعر. بعض المزوّدين يفرضون رسومًا إضافية على SOCKS5 أو HTTPS أو الوصول عبر API. مع FineProxy، يشمل كل بروكسي بروتوكولات HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان IP) وSOCKS5. يمكنك شراء بروكسي SOCKS5 رخيص دون دفع أي علاوة مقارنة بـ HTTP — نفس العنوان، نفس السعر، بدّل البروتوكول فقط.

الخيار “الرخيص” الذي يكلّفك أكثر

قوائم البروكسي المجانية والمزودون الرخيصون للغاية ($1-2 شهرياً مقابل “كل شيء غير محدود”) تعني في الغالب: عناوين IP مُعاد بيعها ومحروقة على المنصات الكبرى، صفر رقابة على الجودة، واحتمال اعتراض البيانات. سجّل دخولك إلى حساباتك عبر بروكسي مجاني وقد يكون هناك من يسجّل بيانات اعتمادك على الطرف الآخر.

أفضل خدمة بروكسي رخيصة ليست تلك التي تعرض أقل رقم على الصفحة — بل تلك التي تظل فيها تكلفة كل IP منخفضة وتعمل عناوين IP فعلاً على الموقع المستهدف. عناوين نظيفة، تنوع جيد في الشبكات الفرعية، وقت تشغيل 99.9% مدعوم بـ SLA، وبروتوكولات متوافقة مع أدواتك.

مشترك، مخصص، أو كلاهما

FineProxy يوفّر كلا النوعين. البروكسيات المشتركة هي الخيار منخفض التكلفة — كل IP يُقسَم بين 3-5 مستخدمين كحد أقصى، مع حركة مرور غير محدودة. تتعامل بكفاءة مع المهام العامة: سحب بيانات المنتجات، مراقبة نتائج البحث، وجمع البيانات المتاحة للعموم التي لا تتطلب تسجيل دخول. أما أرخص خيار للبروكسي الخاص فهو المخصص — مستخدم واحد لكل IP، سجل نظيف، وعنوانك حصرياً طوال فترة الاشتراك. اختر المخصص عندما يتضمن عملك تفويض حسابات، أو إجراءات حساسة للجلسات، أو منصات تحظر عناوين IP المشتركة بين عدة مستخدمين. كلا النوعين يدعمان نفس البروتوكولات ونفس سياسة حركة المرور غير المحدودة.

هل تريد تجربة الخدمة باستخدام عبء عملك الفعلي؟ قم بإعداد ودفع تكلفة وكلاء لمدة 48 ساعة، ثم شغّل اختبارات الأداء الموضحة أعلاه على مهامك.