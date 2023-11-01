بروكسي رخيص

خوادم البروكسي الرخيصة من FineProxy تكلّف سعراً ثابتاً لكل IP شهرياً — حركة مرور غير محدودة، بدون رسوم لكل GB، بدون حدود على النطاق الترددي. كل عنوان يدعم HTTP و HTTPS بشهادة SSL خاصة به و SOCKS5 بنفس السعر. هذا هو المبلغ الذي تدفعه فعلاً. معظم المزودين الذين يعلنون عن بروكسيات "رخيصة" لديهم رقم مختلف ينتظرك بمجرد أن تبدأ الاستخدام.

فخ الدفع لكل GB

نموذج التسعير الأكثر شيوعًا يعتمد على حجم حركة المرور بالجيجابايت. بسعر $5-10/GB، يبدو الاختبار الصغير في المتناول. لكن مرّر 50 GB من البيانات — ستدفع $400. وعند 500 GB — $4,000. وإذا وصلت إلى تيرابايت، فستدفع شهريًا أكثر من تكلفة مزرعة خوادم مخصصة.

بروكسيات مراكز البيانات لا يجب أن تعمل بهذه الطريقة. تكلفة النطاق الترددي على المزودين بسيطة جداً. التسعير لكل GB هو استراتيجية لزيادة هامش الربح، وليس انعكاساً لتكاليف البنية التحتية الفعلية. عندما تشتري خدمة بروكسي رخيصة بنظام الدفع لكل GB، تختفي كلمة "رخيص" لحظة نمو مشروعك.

FineProxy تفرض رسوماً لكل IP شهرياً. حركة المرور غير محدودة في جميع الخطط. سواء استهلكت 10 GB أو 10 TB عبر البروكسي، الفاتورة لا تتغير. لأي مشروع بحجم حركة مرور كبير — استخراج بيانات، مراقبة، التحقق من الإعلانات — هذا هو الفرق بين ميزانية متوقعة وفاتورة مفاجئة.

ما الذي يجعل البروكسي رخيصاً فعلاً

من يملك عناوين IP. الموزّعون يشترون العناوين من مزوّدين رئيسيين ويرفعون سعرها بمقدار 2-5 أضعاف. أما المزوّد المباشر فيحدّد أسعاره بنفسه. تمتلك FineProxy أكثر من 100,000 عنوان IPv4 عبر عدة ASN. لا وسيط، ولا هامش ربح على أجهزة طرف آخر.

كيف تُحتسب حركة المرور. لكل جيجابايت مقابل غير محدود. عند أي حجم عمل فعلي، الخيار غير المحدود يتفوّق بفارق يتراوح بين 10 إلى 50 ضعفًا. عند مقارنة أسعار أرخص مزوّدي خدمات البروكسي، احسب التكلفة دائمًا بناءً على حجم حركة المرور المتوقّع لديك، وليس على السعر المبدئي في صفحة العرض.

ما الذي يتضمّنه السعر. بعض المزوّدين يفرضون رسومًا إضافية على SOCKS5 أو HTTPS أو الوصول عبر API. مع FineProxy، يشمل كل بروكسي بروتوكولات HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان IP) وSOCKS5. يمكنك شراء بروكسي SOCKS5 رخيص دون دفع أي علاوة مقارنة بـ HTTP — نفس العنوان، نفس السعر، بدّل البروتوكول فقط.

الخيار “الرخيص” الذي يكلّفك أكثر

قوائم البروكسي المجانية والمزودون الرخيصون للغاية ($1-2 شهرياً مقابل “كل شيء غير محدود”) تعني في الغالب: عناوين IP مُعاد بيعها ومحروقة على المنصات الكبرى، صفر رقابة على الجودة، واحتمال اعتراض البيانات. سجّل دخولك إلى حساباتك عبر بروكسي مجاني وقد يكون هناك من يسجّل بيانات اعتمادك على الطرف الآخر.

أفضل خدمة بروكسي رخيصة ليست تلك التي تعرض أقل رقم على الصفحة — بل تلك التي تظل فيها تكلفة كل IP منخفضة وتعمل عناوين IP فعلاً على الموقع المستهدف. عناوين نظيفة، تنوع جيد في الشبكات الفرعية، وقت تشغيل 99.9% مدعوم بـ SLA، وبروتوكولات متوافقة مع أدواتك.

مشترك، مخصص، أو كلاهما

FineProxy يوفّر كلا النوعين. البروكسيات المشتركة هي الخيار منخفض التكلفة — كل IP يُقسَم بين 3-5 مستخدمين كحد أقصى، مع حركة مرور غير محدودة. تتعامل بكفاءة مع المهام العامة: سحب بيانات المنتجات، مراقبة نتائج البحث، وجمع البيانات المتاحة للعموم التي لا تتطلب تسجيل دخول. أما أرخص خيار للبروكسي الخاص فهو المخصص — مستخدم واحد لكل IP، سجل نظيف، وعنوانك حصرياً طوال فترة الاشتراك. اختر المخصص عندما يتضمن عملك تفويض حسابات، أو إجراءات حساسة للجلسات، أو منصات تحظر عناوين IP المشتركة بين عدة مستخدمين. كلا النوعين يدعمان نفس البروتوكولات ونفس سياسة حركة المرور غير المحدودة.