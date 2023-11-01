Недорогие прокси сервера от FineProxy стоят фиксированную сумму за IP в месяц — безлимитный трафик, без оплаты за гигабайт, без лимитов на полосу. Каждый адрес работает по HTTP, HTTPS с индивидуальным SSL-сертификатом и SOCKS5 — по одной цене. Это число, которое вы реально платите. У большинства провайдеров, рекламирующих «дешёвые» прокси, вас ждёт совсем другая цифра, как только начнёте ими пользоваться.
Ловушка оплаты за гигабайт
Самая распространённая модель тарификации — оплата за трафик. При $5-10 за ГБ тестовый проект выглядит доступно. Прокачаете 50 ГБ — $400. Дойдёте до 500 ГБ — $4 000. Терабайт — и вы платите больше, чем за выделенный сервер.
Датацентр прокси не должны так стоить. Пропускная способность обходится провайдерам в копейки. Оплата за ГБ — это маржинальная игра, а не отражение реальных затрат. Когда покупаешь прокси дешево с оплатой за трафик, «дёшево» заканчивается ровно в тот момент, когда проект вырастает.
FineProxy берёт оплату за IP в месяц. Трафик безлимитный на каждом тарифе. Прокачаете 10 ГБ или 10 ТБ — счёт не изменится. Для любой задачи с серьёзным объёмом — парсинг, мониторинг, верификация рекламы — это разница между предсказуемым бюджетом и сюрпризом в конце месяца.
Что делает прокси действительно дешёвым
Кому принадлежат IP. Реселлеры закупают адреса у вышестоящих провайдеров и ставят наценку в 2-5 раз. Прямой провайдер формирует цены сам. FineProxy владеет 100 000+ IPv4 адресами. Без посредников, без наценки на чужое железо.
Как считается трафик. За ГБ или безлимит. При любом реальном объёме безлимит выигрывает в 10-50 раз. Если сравниваете выгодные прокси, всегда считайте стоимость при ВАШЕМ ожидаемом трафике, а не при входной цене на лендинге.
Что входит в стоимость. Некоторые провайдеры берут доплату за SOCKS5, за HTTPS или за API. FineProxy включает HTTP, HTTPS (с индивидуальным SSL на каждый IP) и SOCKS5 в каждый прокси. SOCKS5 доступен без наценки — тот же адрес, та же цена, переключаете протокол.
«Дешёвые» прокси, которые обходятся дороже
Бесплатные списки и ультрадешёвые провайдеры ($1-2/месяц за «безлимит» всего) почти всегда означают: перепроданные IP, уже забаненные на основных площадках, нулевой контроль качества, потенциальный перехват данных. Логинитесь в аккаунты через бесплатный прокси — кто-то может записывать ваши данные на другом конце.
Лучший дешёвый прокси-сервис — не тот, у которого самая маленькая цифра на странице. Это тот, где стоимость за IP остаётся низкой, а сами IP реально работают на вашем целевом ресурсе. Чистые адреса, достаточное разнообразие подсетей, аптайм 99.9% по SLA и протоколы, совместимые с вашими инструментами.
Общие, выделенные или оба варианта
FineProxy предлагает и то, и другое. Общие прокси — это бюджетный вариант: каждый IP делится максимум между 3–5 пользователями, при этом трафик остаётся безлимитным. Они отлично справляются с публичными задачами: парсинг товарных каталогов, мониторинг поисковой выдачи, сбор общедоступных данных без необходимости авторизации. Самый доступный вариант приватных прокси — выделенные: один пользователь на IP, чистая история, адрес принадлежит только вам на весь срок аренды. Выбирайте выделенные прокси, когда ваши задачи связаны с авторизацией в аккаунтах, сессионными действиями или платформами, которые блокируют IP, используемые несколькими пользователями одновременно. Оба типа поддерживают одинаковые протоколы и единую политику безлимитного трафика.
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