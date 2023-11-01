НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Недорогие прокси

IPv4 прокси с фиксированной ценой: HTTP/HTTPS/SOCKS5 включены, безлимитный трафик, общие или выделенные — от $0,07 за IP/месяц, без оплаты за трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите самый доступный тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных IP с фиксированной ценой за IP и безлимитным трафиком
  • Экспортируйте списки недорогих прокси в JSON
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего недорогого прокси
  • Покажите статус и данные об оплате по недорогим прокси
  • Обновите список статических прокси, когда снова будет доступна бесплатная замена IP
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Трафик без лимита

Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.&nbsp;

Diana DeeВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Я не могу найти сервис лучше этого, особенно в плане безлимитных резидентских прокси. Я думал, что после начала использования качество упадёт, но, чёрт возьми, всё время, пока я им пользовался, показатель держался выше 99% — это просто потрясающе. Удачи, и надеюсь, всё останется так же

ZainDieg, В прошлом годуПереведено с английскогоК источнику

Минимальные заказы

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.

IvanВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
За ГБ или фиксированная ставка — что дешевле?Фиксированная ставка

Фиксированная ставка выигрывает при любой реальной нагрузке. При 100 ГБ/месяц (лёгкий парсинг) провайдер с тарифом $5/ГБ выставит $500. FineProxy с оплатой за IP и безлимитным трафиком обойдётся в разы дешевле за ту же задачу. Оплата за ГБ имеет смысл только при потреблении до 5 ГБ/месяц — а при таком объёме прокси, вероятно, не нужны вовсе.

Дешёвые прокси безопасны?От надёжных провайдеров

От надёжных провайдеров — да. Риск идёт от бесплатных списков и неизвестных сервисов, которые могут перехватывать трафик. FineProxy предоставляет HTTPS с индивидуальным SSL на каждый IP — трафик между вами и прокси зашифрован, даже если целевой сайт работает по HTTP.

Что дешевле всего для масштабного парсинга?Общие датацентр прокси

Общие датацентр прокси с безлимитным трафиком. Сотни или тысячи IP по фиксированной ставке, без лимитов. Оптовые пакеты FineProxy снижают стоимость за IP при увеличении объёма. Логика простая: больше IP × фиксированная ставка × безлимит = самая низкая стоимость за запрос на датацентр прокси.

SOCKS5 стоит дороже HTTP?Не

Не у нас. Каждый прокси FineProxy работает с HTTP, HTTPS и SOCKS5 по одной цене. Протокол не меняет стоимость — один адрес, один диапазон портов, выбираете протокол.

Бесплатные прокси — стоит пробовать?Для того чтобы

Для того чтобы понять, как прокси работают — возможно. Для задач с реальными аккаунтами, данными или деньгами — нет. У бесплатных прокси нет ответственности, нет SLA, и часто они существуют именно для сбора данных о трафике. Разница между «бесплатно» и начальным платным тарифом минимальна. Разница в надёжности и безопасности — огромна.

Гайд

Почему цена на ценнике — не та цена, которую вы платите

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Недорогие прокси сервера от FineProxy стоят фиксированную сумму за IP в месяц — безлимитный трафик, без оплаты за гигабайт, без лимитов на полосу. Каждый адрес работает по HTTP, HTTPS с индивидуальным SSL-сертификатом и SOCKS5 — по одной цене. Это число, которое вы реально платите. У большинства провайдеров, рекламирующих «дешёвые» прокси, вас ждёт совсем другая цифра, как только начнёте ими пользоваться.

Ловушка оплаты за гигабайт

Самая распространённая модель тарификации — оплата за трафик. При $5-10 за ГБ тестовый проект выглядит доступно. Прокачаете 50 ГБ — $400. Дойдёте до 500 ГБ — $4 000. Терабайт — и вы платите больше, чем за выделенный сервер.

Датацентр прокси не должны так стоить. Пропускная способность обходится провайдерам в копейки. Оплата за ГБ — это маржинальная игра, а не отражение реальных затрат. Когда покупаешь прокси дешево с оплатой за трафик, «дёшево» заканчивается ровно в тот момент, когда проект вырастает.

FineProxy берёт оплату за IP в месяц. Трафик безлимитный на каждом тарифе. Прокачаете 10 ГБ или 10 ТБ — счёт не изменится. Для любой задачи с серьёзным объёмом — парсинг, мониторинг, верификация рекламы — это разница между предсказуемым бюджетом и сюрпризом в конце месяца.

Что делает прокси действительно дешёвым

Кому принадлежат IP. Реселлеры закупают адреса у вышестоящих провайдеров и ставят наценку в 2-5 раз. Прямой провайдер формирует цены сам. FineProxy владеет 100 000+ IPv4 адресами. Без посредников, без наценки на чужое железо.

Как считается трафик. За ГБ или безлимит. При любом реальном объёме безлимит выигрывает в 10-50 раз. Если сравниваете выгодные прокси, всегда считайте стоимость при ВАШЕМ ожидаемом трафике, а не при входной цене на лендинге.

Что входит в стоимость. Некоторые провайдеры берут доплату за SOCKS5, за HTTPS или за API. FineProxy включает HTTP, HTTPS (с индивидуальным SSL на каждый IP) и SOCKS5 в каждый прокси. SOCKS5 доступен без наценки — тот же адрес, та же цена, переключаете протокол.

«Дешёвые» прокси, которые обходятся дороже

Бесплатные списки и ультрадешёвые провайдеры ($1-2/месяц за «безлимит» всего) почти всегда означают: перепроданные IP, уже забаненные на основных площадках, нулевой контроль качества, потенциальный перехват данных. Логинитесь в аккаунты через бесплатный прокси — кто-то может записывать ваши данные на другом конце.

Лучший дешёвый прокси-сервис — не тот, у которого самая маленькая цифра на странице. Это тот, где стоимость за IP остаётся низкой, а сами IP реально работают на вашем целевом ресурсе. Чистые адреса, достаточное разнообразие подсетей, аптайм 99.9% по SLA и протоколы, совместимые с вашими инструментами.

Общие, выделенные или оба варианта

FineProxy предлагает и то, и другое. Общие прокси — это бюджетный вариант: каждый IP делится максимум между 3–5 пользователями, при этом трафик остаётся безлимитным. Они отлично справляются с публичными задачами: парсинг товарных каталогов, мониторинг поисковой выдачи, сбор общедоступных данных без необходимости авторизации. Самый доступный вариант приватных прокси — выделенные: один пользователь на IP, чистая история, адрес принадлежит только вам на весь срок аренды. Выбирайте выделенные прокси, когда ваши задачи связаны с авторизацией в аккаунтах, сессионными действиями или платформами, которые блокируют IP, используемые несколькими пользователями одновременно. Оба типа поддерживают одинаковые протоколы и единую политику безлимитного трафика.

Хотите проверить сервис на своей задаче? Настройте и оплатите Прокси на 48 часов, а затем запустите описанные выше тесты на своей нагрузке.