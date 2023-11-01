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Центр интеграций

Руководства по настройке

Единые руководства по настройке ОС, браузеров, расширений, антидетект-браузеров и примеры кода интеграций.

Гайды27 публичных инструкций
ПокрытиеОС · Браузеры · Инструменты · Код

Выберите сетап.
Идите по понятному пути.

Каждый гайд построен одинаково: сначала требования, затем нумерованные шаги со скриншотами, устранение ошибок и финальный тест соединения.

Используйте прокси только для разрешённых целей и процессов. Проверьте наши правила использования перед запуском.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Настроить на 48 часов