Step 2

Настройте профиль

Перейдите во вкладку Proxy вкладка Выбирать Your Proxy Заполните адрес и порт Вашего прокси (порт 1080 для SOCKS5) Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Задайте имя профиля и нажмите Create