Integrasi proksi HideMyAcc

Step 2

Konfigurasikan profil anda

Pergi ke Proksi tab Pilih Proksi Anda Masukkan alamat proksi dan port anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Namakan profil dan klik Cipta