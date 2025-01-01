HideMyAcc प्रॉक्सी इंटीग्रेशन

Step 2

अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें

जाएँ Proxy टैब चुनें आपकी प्रॉक्सी अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (SOCKS5 के लिए 1080) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. प्रोफ़ाइल का नाम दें और क्लिक करें बनाएँ