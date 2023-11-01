अद्यतन: 5 जनवरी 2026 प्रिंट करें

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आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि सेवाओं का उपयोग पूर्णतः आपके स्वयं के जोखिम पर है। FineProxy इस बात की गारंटी नहीं देता कि सेवाएँ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी या सेवाओं का संचालन सुरक्षित या निर्बाध होगा। आप सेवाओं के उपयोग से होने वाली किसी भी हानि या क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, आपके हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, डेटा को नुकसान, या आपकी जानकारी तक अनधिकृत पहुँच शामिल है।

कुछ न्यायक्षेत्रों में कुछ वारंटियों के बहिष्करण की अनुमति नहीं है। जिस सीमा तक ऐसे बहिष्करण अनुमत नहीं हैं, उपरोक्त अस्वीकरण आप पर लागू नहीं हो सकते।

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी स्थिति में FineProxy या क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष, परिणामी या दृष्टांतात्मक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के, लाभ की हानि, डेटा की हानि, सद्भावना की हानि, व्यवसाय में रुकावट, या कंप्यूटर की खराबी शामिल है, जो इन शर्तों से या सेवाओं के उपयोग, या उपयोग करने में असमर्थता से उत्पन्न या संबंधित है, भले ही ऐसी क्षति की संभावना के बारे में सूचित किया गया हो।

कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा, इन शर्तों या सेवाओं से उत्पन्न या संबंधित FineProxy और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षों की कुल समग्र देनदारी निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी USD 500 (पाँच सौ अमेरिकी डॉलर).

कुछ न्यायक्षेत्रों में आकस्मिक या परिणामी क्षति के लिए दायित्व की सीमा या बहिष्करण की अनुमति नहीं है। जिस सीमा तक ऐसी सीमाएँ अनुमत नहीं हैं, यह सीमा आप पर लागू नहीं हो सकती।

आप FineProxy, इसके सहयोगियों, ठेकेदारों, लाइसेंसदाताओं, भागीदारों और उनके संबंधित निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों (सामूहिक रूप से, “क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष”) की रक्षा करने, क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं, किसी भी और सभी तृतीय-पक्ष दावों, क्षति, हानियों, देनदारियों, लागतों और खर्चों (उचित वकील शुल्क सहित) से जो निम्नलिखित से उत्पन्न या संबंधित हैं: