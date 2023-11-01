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कनाडा प्रॉक्सी

विश्वसनीय स्टैटिक कनाडा IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, असीमित ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

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उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • कनाडा में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे कनाडाई प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

Fineproxy एक भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा है जो अपने व्यापक आईपी नेटवर्क और लचीले योजनाओं के लिए जानी जाती है। यह प्रॉक्सी विकल्पों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती है (HTTP, HTTPS, SOCKS) और कई वैश्विक स्थानों को कवर करती है, जिससे यह विभिन्न ऑनलाइन कामों जैसे वेब स्क्रैपिंग, गुमनाम ब्राउज़िंग, और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंचने के लिए उपयुक्त है। उपयोगकर्ता इसकी तेज़ कनेक्शन गति और आसान-संचालित इंटरफ़ेस की सराहना करते हैं, साथ ही साझा या निजी प्रॉक्सी चुनने का विकल्प भी पसंद करते हैं। Fineproxy की सहायता टीम उत्तरदायी है, जो आवश्यक होने पर मदद सुनिश्चित करती है। जबकि यह कुछ विकल्पों की तुलना में थोड़ी महंगी हो सकती है, इसका प्रदर्शन और स्थिरता इसे उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है जिन्हें भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा की आवश्यकता होती है।

hamouFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy ने मेरी उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया है! उनके प्रॉक्सी तेज, सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद हैं। आईपी और स्थानों के लिए विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला मेरी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना आसान बनाती है। सपोर्ट टीम उत्तरदायी और सहायक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी समस्या को जल्दी हल किया जाए। किसी भी विश्वसनीय प्रॉक्सी सेवा की तलाश में किसी के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

tan55633035gNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

FineProxy उन लोगों के लिए उत्कृष्ट सेवा है जो स्थिरता और सुरक्षा को महत्व देते हैं। प्रॉक्सी बिना किसी व्यवधान के काम करते हैं, और समर्थन टीम हमेशा उपलब्ध रहती है और किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान करती है। इसकी कीमतें सुखद रूप से किफायती हैं!

DarrelFaulknerSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बिल्कुल प्रभावित! गति अविश्वसनीय है, जिससे मुझे सहजता से ब्राउज़ करने और स्ट्रीम करने की अनुमति मिलती है। उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सहज है, जिससे सर्वर स्विच करना आसान हो जाता है। यदि आपको एक विश्वसनीय और तेज़ प्रॉक्सी की आवश्यकता है, तो यह वही है जिसके लिए जाना चाहिए!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!

hamzaerkoDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या दूसरे प्रोविंस की प्रॉक्सी से NHL ब्लैकआउट बायपास करना सच में काम करता है?सेवा पर निर्भर

सर्विस पर निर्भर करता है। Sportsnet+ Standard और TSN, IP को ब्रॉडकास्ट टेरिटरी के अगेंस्ट चेक करते हैं। ब्लैकआउट ज़ोन के बाहर का IP — Toronto ब्लैकआउट के लिए Vancouver IP — उस चेक को बायपास कर देता है। Sportsnet+ Premium ($34.99/महीना) ब्लैकआउट पूरी तरह हटा देता है, इसलिए कुछ लोग प्रॉक्सी कॉस्ट बनाम अपग्रेड तौलते हैं। स्ट्रीमिंग के लिए ISP प्रॉक्सी, डेटासेंटर से ज़्यादा रिलायबली काम करती हैं। TSN की डिटेक्शन हल्की है, Sportsnet ज़्यादा सख़्त है।

देश के बाहर से CBC Gem और Crave एक्सेस करना?दोनों जियो-ब्लॉक

दोनों जियो-ब्लॉक्ड हैं। CBC Gem फ्री कंटेंट ऐड्स के साथ सिर्फ़ डोमेस्टिक IP को दिखाता है — एक्सपैट्स और ट्रैवलर्स मुख्य ऑडियंस हैं। Crave (Bell Media) भी ऐसे ही काम करता है। ISP प्रॉक्सी ज़्यादा रिलायबली पास होती हैं, डेटासेंटर खासकर Crave पर जल्दी पकड़ी जाती हैं। CBC का अपना सपोर्ट पेज कहता है कि ट्रबलशूटिंग के लिए कोई भी VPN या प्रॉक्सी बंद करें — उन्हें पता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं।

क्या PIPEDA के तहत लोकल साइट्स की स्क्रैपिंग लीगल है?सार्वजनिक डेटा सुरक्षित

PIPEDA सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को भी संरक्षित मानता है। Privacy Commissioner ने 2024 में एक संयुक्त बयान जारी किया: संगठनों को मल्टी-लेयर्ड एंटी-स्क्रैपिंग सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे, व्यक्तिगत डेटा की मास स्क्रैपिंग एक रिपोर्टेबल ब्रीच हो सकती है। गैर-व्यक्तिगत डेटा के लिए — प्रोडक्ट की कीमतें, लिस्टिंग मेटाडेटा, बिना नाम वाली जॉब पोस्टिंग — कानूनी जोखिम कम है। लेकिन यहाँ की साइट्स अमेरिकी साइट्स की तुलना में सख्ती से लागू करती हैं।

क्या मैं MLS लिस्टिंग के लिए realtor.ca स्क्रैप कर सकता हूँ?शर्तें तोड़ता

तकनीकी रूप से यह उनकी ToS का उल्लंघन है। CREA का DDF ऑफ़िशियल चैनल है, लेकिन नेशनल लिस्टिंग का सिर्फ़ 60-65% कवर करता है — Saskatchewan और Quebec शामिल नहीं हैं, सभी ब्रोकरेज पार्टिसिपेट नहीं करतीं। API एक्सेस के लिए CREA मेंबरशिप और ब्रोकरेज लाइसेंस ज़रूरी है। पब्लिक लिस्टिंग डेटा के लिए स्क्रैपिंग टूल्स मौजूद हैं, लेकिन realtor.ca अनऑथराइज़्ड एक्सेस को मॉनिटर करता है। फ़ुल लिस्टिंग देखने के लिए लोकल IP ज़रूरी है।

FineProxy दूसरे प्रोवाइडर्स से अलग कैसे है?स्वयं का ASN

कनाडा (CA) प्रॉक्सी सर्विस के रूप में, FineProxy अपना खुद का ASN चलाता है — डेटासेंटर IP क्लाउड-होस्टेड नहीं हैं, प्रति IP फ़्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। Shopify मॉनिटरिंग, Kijiji, और बिना IP-टाइप चेक वाली साइट्स के लिए। ISP IPv4 — Rogers, Bell, Telus पर — स्ट्रीमिंग और कनेक्शन टाइप के आधार पर फ़िल्टर करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के लिए। पूल में CA के साथ रोटेटिंग। कंट्री-लेवल। वॉल्यूम वर्क के लिए बेस्ट कनाडा IP एड्रेस प्रोवाइडर — कोई पर-GB बिलिंग नहीं।

लाइव कनाडा प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक कनाडा प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
505 ऑनलाइन·और चाहिए? →
23.227.39.78:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
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गाइड

कैनेडियन IP असल में क्या बदलता है — Shopify प्राइसिंग से लेकर NHL ब्लैकआउट तक

2 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

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Shopify 1.7 मिलियन से ज़्यादा स्टोर्स को पावर करता है, और इनमें बड़ा हिस्सा कैनेडियन स्टोर्स का है। Shopify का बिल्ट-इन GeoIP विज़िटर्स को IP के आधार पर रीडायरेक्ट करता है — लोकल IP को CAD प्राइसिंग, डोमेस्टिक शिपिंग ऑप्शन, कभी-कभी अलग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी दिखती है। उसी स्टोर पर US IP से USD, US शिपिंग, शायद अलग कैटलॉग दिखता है। अगर आप CA स्टोर्स पर कॉम्पिटिटर की कीमतें, स्टॉक, या डिलीवरी टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको कैनेडियन प्रॉक्सी सर्वर चाहिए — नहीं तो आप ग़लत डेटा की तुलना कर रहे हैं।

NHL रीजनल ब्लैकआउट — लोगों द्वारा CA प्रॉक्सी खोजने की दूसरी बड़ी वजह। लीग का नियम है कि हर टीम के गेम उनके लोकल ब्रॉडकास्ट रीजन में कुछ स्ट्रीम्स पर ब्लैक आउट होते हैं। Sportsnet+ Standard, TSN — सब इसे एनफ़ोर्स करते हैं। Toronto में कुछ Leafs गेम नेशनल फ़ीड पर नहीं देखे जा सकते। Vancouver, Canucks के लिए भी यही। दूसरे प्रोविंस का IP लोकल ब्लैकआउट बायपास कर देता है — Sportsnet+ Premium के $34.99 प्रति महीने दिए बिना।

डेटा कलेक्शन के लिए भी लोकल IP ज़रूरी हैं। Kijiji (डोमेस्टिक Craigslist, Adevinta-owned) IP के आधार पर रीजन वाइज़ लिस्टिंग फ़िल्टर करता है। Realtor.ca, CREA के DDF के ज़रिए MLS डेटा रेस्ट्रिक्ट करता है — ऑफ़िशियल API से सिर्फ़ 60-65% लिस्टिंग उपलब्ध हैं, Saskatchewan और Quebec पूरी तरह बाहर हैं। PIPEDA (फ़ेडरल प्राइवेसी लॉ) पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फ़ॉर्मेशन को भी प्रोटेक्टेड मानता है — Privacy Commissioner ने 2024 में स्क्रैपिंग पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। पर्सनल डेटा की मास स्क्रैपिंग एक रिपोर्टेबल ब्रीच हो सकती है। US से सख़्त, EU स्टैंडर्ड्स के क़रीब।

यदि आप FineProxy से कनाडा प्रॉक्सी एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको डेटासेंटर और ISP IPv4 मिलता है। डेटासेंटर अपने ASN पर, प्रति IP फ्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक। ISP — Rogers, Bell, Telus जैसे प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड — स्ट्रीमिंग पर IP-टाइप चेक पास करता है। हर IP कनाडा में एक एनोनिमस प्रॉक्सी के रूप में काम करता है: कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, व्यक्तिगत SSL प्रॉक्सी सर्टिफ़िकेट। HTTP/HTTPS और SOCKS5, कंट्री-लेवल।