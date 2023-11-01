NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Canada

Proxys IPv4 statiques Canada fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de disponibilité, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Canada et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon canadien trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Fineproxy est un service proxy fiable connu pour son vaste réseau d'adresses IP et ses forfaits flexibles. Il offre une vaste gamme d'options de proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) et couvre plusieurs emplacements dans le monde, ce qui le rend adapté à diverses tâches en ligne telles que le web scraping, la navigation anonyme et l'accès à du contenu géo-restreint. Les utilisateurs apprécient ses vitesses de connexion rapides et son interface facile à naviguer, ainsi que la possibilité de choisir entre des proxys partagés ou privés. L’équipe d’assistance de Fineproxy est réactive, assurant une assistance en cas de besoin. Bien qu'il puisse être légèrement plus cher que certaines alternatives, ses performances et sa stabilité en font un choix judicieux pour les particuliers et les entreprises ayant besoin d'un service proxy fiable.

hamouPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

FineProxy a dépassé mes attentes ! Leurs proxys sont rapides, sécurisés et incroyablement fiables. Le large éventail d’options d’adresses IP et d’emplacements facilite la personnalisation selon mes besoins. L'équipe d'assistance est réactive et utile, garantissant que tout problème est résolu rapidement. Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent un service proxy digne de confiance !

tan55633035gNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja DuricSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Les contournements de blackout NHL avec un proxy d'une autre province fonctionnent-ils vraiment ?Cela dépend du

Cela dépend du service. Sportsnet+ Standard et TSN vérifient l'IP par rapport aux territoires de diffusion. Une IP hors de la zone de blackout — une IP de Vancouver pour un blackout à Toronto — contourne cette vérification. Sportsnet+ Premium (34,99 $/mois) supprime les blackouts entièrement, ce qui amène certains à comparer le coût du proxy à celui de la mise à niveau. Les proxies ISP fonctionnent de manière plus fiable pour le streaming que les proxies datacenter. La détection de TSN est plus légère, celle de Sportsnet plus stricte.

CBC Gem et Crave depuis l'étranger ?Les deux

Les deux sont géobloqués. CBC Gem affiche du contenu gratuit avec publicités uniquement pour les IP canadiennes — les expatriés et les voyageurs sont le public principal. Crave (Bell Media) fonctionne de la même manière. Les proxies ISP passent plus facilement, les proxies datacenter se font détecter plus vite sur Crave en particulier. La page d'assistance de CBC elle-même recommande de désactiver tout VPN ou proxy pour le dépannage — ils savent que les gens les utilisent.

Le scraping de sites locaux est-il légal en vertu de la PIPEDA ?La PIPEDA considère

La PIPEDA considère les informations personnelles accessibles au public comme protégées. Le Commissaire à la protection de la vie privée a publié une déclaration conjointe en 2024 : les organisations doivent mettre en place des mesures anti-scraping multicouches, et le scraping massif de données personnelles peut constituer une atteinte à signaler. Pour les données non personnelles — prix de produits, métadonnées d'annonces, offres d'emploi sans noms — le risque juridique est moindre. Mais les sites canadiens ont tendance à être plus stricts dans l'application que les sites américains.

Puis-je scraper realtor.ca pour les annonces MLS ?Techniquement, cela enfreint

Techniquement, cela enfreint leurs CGU. Le DDF de CREA est le canal officiel, mais ne couvre que 60 à 65 % des annonces nationales — la Saskatchewan et le Québec sont exclus, et toutes les agences ne participent pas. L'accès API nécessite une adhésion au CREA et une licence de courtage. Des outils de scraping pour les données d'annonces publiques existent, mais realtor.ca surveille les accès non autorisés. Une IP locale est requise pour consulter les annonces complètes.

Qu'est-ce qui distingue FineProxy des autres fournisseurs ?En tant que

En tant que service proxy Canada (CA), FineProxy exploite son propre ASN — les IP datacenter ne sont pas hébergées dans le cloud, tarif fixe par IP, trafic illimité. Pour la surveillance Shopify, Kijiji et les sites sans vérification du type d'IP. IPv4 ISP sur Rogers, Bell, Telus pour le streaming et les plateformes filtrant par type de connexion. Rotation avec le Canada dans le pool. Ciblage au niveau du pays. En tant que meilleur fournisseur d'adresses IP canadiennes pour les gros volumes — pas de facturation au Go.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Canada — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
505 en ligne·Besoin de plus ? →
23.227.39.78:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonyme
1.57 Mbps
99.9%
1 h auparavant
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h auparavant
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h auparavant
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h auparavant
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h auparavant
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h auparavant
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.66 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h auparavant
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h auparavant
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h auparavant
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h auparavant
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h auparavant
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h auparavant
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h auparavant
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h auparavant
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
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Guide

Ce que change concrètement une IP canadienne — des prix Shopify aux restrictions régionales NHL

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Shopify héberge plus de 1,7 million de boutiques, dont une part importante sont canadiennes. La redirection GeoIP intégrée de Shopify oriente les visiteurs selon leur IP — une IP locale affiche les prix en CAD, les options de livraison domestique, et parfois une disponibilité produit différente. Une IP américaine sur la même boutique obtient les prix en USD, la livraison US, voire un catalogue différent. Si vous surveillez les prix concurrents, les stocks ou les délais de livraison sur des boutiques CA, il vous faut un serveur proxy canadien, sinon vous comparez les mauvaises données.

Les restrictions régionales NHL sont l'autre raison pour laquelle on recherche des proxies CA. La ligue impose que les matchs de chaque équipe soient bloqués dans leur zone de diffusion locale sur certains flux. Sportsnet+ Standard, TSN — tous appliquent cette règle. Toronto ne peut pas regarder certains matchs des Leafs sur le flux national. Vancouver, idem pour les Canucks. Une IP d'une autre province contourne la restriction locale sans avoir à payer Sportsnet+ Premium à 34,99 $ par mois.

Les IP locales sont aussi essentielles pour la collecte de données. Kijiji (l'équivalent canadien de Craigslist, propriété d'Adevinta) filtre les annonces par région en fonction de l'IP. Realtor.ca restreint les données MLS via le DDF de la CREA — seulement 60 à 65 % des annonces sont accessibles via l'API officielle, la Saskatchewan et le Québec étant entièrement exclus. La LPRPDE (loi fédérale sur la vie privée) considère les renseignements personnels accessibles au public comme toujours protégés — le Commissariat à la protection de la vie privée a publié une déclaration conjointe sur le scraping en 2024. Le scraping massif de données personnelles peut constituer une atteinte à signaler. Plus strict qu'aux États-Unis, plus proche des normes européennes.

Si vous achetez un accès proxy Canada chez FineProxy, vous obtenez des IPv4 datacenter et ISP. Les IP datacenter sur notre propre ASN, tarif fixe par IP, trafic illimité. Les IP ISP — enregistrées auprès de fournisseurs comme Rogers, Bell, Telus — passent les vérifications de type d'IP sur le streaming. Chaque IP fonctionne comme un proxy anonyme au Canada : aucun en-tête de transfert, certificat SSL proxy individuel. HTTP/HTTPS et SOCKS5, ciblage au niveau du pays.