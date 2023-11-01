Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Kanada Proxy

Güvenilir statik Kanada IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kanada’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Kanada proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Fineproxy, kapsamlı IP ağı ve esnek planlarıyla tanınan güvenilir bir proxy hizmeti. Çok çeşitli proxy seçenekleri (HTTP, HTTPS, SOCKS) sunuyor ve dünya genelinde birçok konumu kapsıyor; bu da onu web kazıma, anonim gezinme ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişme gibi çeşitli çevrim içi işler için uygun hâle getiriyor. Kullanıcılar yüksek bağlantı hızlarını ve kolay gezinilebilir arayüzünü, ayrıca paylaşımlı veya özel proxy’ler arasından seçim yapabilme olanağını takdir ediyor. Fineproxy’nin destek ekibi hızlı yanıt vererek ihtiyaç duyulduğunda yardım sağlıyor. Bazı alternatiflerden biraz daha pahalı olabilse de performansı ve kararlılığı, onu güvenilir bir proxy hizmetine ihtiyaç duyan bireyler ve işletmeler için güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

hamouFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy beklentilerimi aştı! Proxy’leri hızlı, güvenli ve inanılmaz derecede güvenilir. Çok çeşitli IP ve konum seçenekleri, hizmeti ihtiyaçlarıma göre özelleştirmeyi kolaylaştırıyor. Destek ekibi hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; her türlü sorunun çabucak çözülmesini sağlıyor. Güvenilir bir proxy hizmeti arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!

tan55633035gNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy, kararlılığa ve güvenliğe önem verenler için mükemmel bir hizmet. Proxy’ler kesintisiz çalışıyor; destek ekibi her zaman ulaşılabilir ve her türlü sorunu hızla çözüyor. Fiyatları da insanı memnun edecek kadar uygun!

DarrelFaulknerSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Kesinlikle etkilendim! Hızlar inanılmaz; sorunsuzca gezinip yayın izleyebiliyorum. Kullanıcı arayüzü sezgisel olduğu için sunucular arasında geçiş yapmak kolay. Güvenilir ve hızlı bir proxy’ye ihtiyacınız varsa tercih etmeniz gereken bu!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!

hamzaerkoDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Başka bir ilden alınan proxy ile NHL karartma kısıtlamalarını aşma yöntemleri gerçekten işe yarıyor mu?Hizmete bağlı

Hizmete göre değişir. Sportsnet+ Standard ve TSN, IP'yi yayın bölgelerine göre kontrol eder. Karartma bölgesi dışından bir IP — örneğin Toronto karartması için Vancouver IP'si — bu kontrolü atlatır. Sportsnet+ Premium (34,99$/ay) karartmaları tamamen kaldırır, bu yüzden bazı kullanıcılar proxy maliyeti ile yükseltme arasında değerlendirme yapar. ISP proxy'ler streaming için datacenter'dan daha güvenilir çalışır. TSN'nin tespiti daha hafiftir, Sportsnet daha katıdır.

CBC Gem ve Crave'e yurt dışından erişmek için proxy kullanılabilir mi?İkisi de engelli

İkisi de coğrafi olarak engelli. CBC Gem, ücretsiz içeriği reklamlarla yalnızca yerel IP'lere gösterir — asıl hedef kitle gurbetçiler ve seyahat edenlerdir. Crave (Bell Media) de aynı şekilde. ISP proxy'ler daha güvenilir geçer, özellikle Crave'de datacenter daha hızlı yakalanır. CBC'nin kendi destek sayfası sorun giderme için herhangi bir VPN veya proxy'yi kapatmanızı söyler — insanların kullandığını biliyorlar.

Yerel siteleri scraping ile toplamak PIPEDA kapsamında yasal mı?PIPEDA kamuyu korur

PIPEDA, kamuya açık kişisel bilgileri korunan veri olarak kabul etmektedir. Gizlilik Komiseri 2024'te ortak bir bildiri yayımladı: kuruluşlar çok katmanlı scraping önleme güvenceleri sağlamalıdır, kişisel verilerin toplu olarak scraping ile toplanması bildirimi zorunlu bir ihlal olabilir. Kişisel olmayan veriler için — ürün fiyatları, liste metadata'sı, isim içermeyen iş ilanları — hukuki risk daha düşüktür. Ancak buradaki siteler, Amerikan sitelerine kıyasla daha sıkı uygulama yapma eğilimindedir.

realtor.ca'dan MLS ilanlarını scraping ile toplayabilir miyim?Koşulları ihlal eder

Teknik olarak kullanım koşullarını ihlal etmektedir. CREA'nın DDF'si resmi kanaldır, ancak ulusal ilanların yalnızca -65'ini kapsar — Saskatchewan ve Quebec hariçtir, tüm brokerler katılmaz. API erişimi için CREA üyeliği ve broker lisansı gerekir. Kamuya açık liste verilerine yönelik scraping araçları mevcuttur, ancak Realtor.ca yetkisiz erişimi izlemektedir. Tam ilanları görmek için yerel bir IP gereklidir.

FineProxy'yi diğer sağlayıcılardan farklı kılan nedir?Kanada CA proxy

Bir Kanada (CA) proxy hizmeti olarak FineProxy kendi ASN'sini işletiyor — veri merkezi IP'leri bulut barındırmalı değil, IP başına sabit fiyat, sınırsız trafik. Shopify izleme, Kijiji ve IP türü kontrolü olmayan siteler için. ISP IPv4 Rogers, Bell, Telus üzerinde; streaming ve bağlantı türüne göre filtreleme yapan platformlar için. Havuzda Kanada ile dönen proxy. Ülke düzeyinde. Hacimli işler için en iyi Kanada IP adresi sağlayıcısı olarak — GB başına faturalandırma yok.

Canlı Kanada proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Kanada proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
505 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
23.227.39.78:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.57 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 sa önce
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 sa önce
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 sa önce
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.66 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 sa önce
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 sa önce
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 sa önce
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 sa önce
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 sa önce
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
922 Kbps
99.4%
1 sa önce
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
928 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 505

Rehber

Kanadalı Bir IP Aslında Neyi Değiştirir — Shopify Fiyatlarından NHL Karartmalarına

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Shopify 1,7 milyonun üzerinde mağazaya güç sağlıyor ve büyük bir kısmı Kanadalı. Shopify'nin yerleşik GeoIP özelliği ziyaretçileri IP'ye göre yönlendirir — yerel bir IP, CAD fiyatlandırmasını, yurt içi kargo seçeneklerini ve bazen farklı ürün kullanılabilirliğini görür. Aynı mağazada bir ABD IP'si USD, ABD kargosu ve belki farklı bir katalog alır. CA mağazalarındaki rakip fiyatları, stokları veya teslimat sürelerini takip ediyorsanız, bir Kanada proxy sunucusuna ihtiyacınız var, aksi takdirde yanlış verileri karşılaştırıyor olursunuz.

NHL bölgesel karartmaları, insanların Kanada proxy'leri aramasının diğer nedenidir. Liga, her takımın maçlarının belirli yayınlarda kendi yerel yayın bölgesinde karartılmasını zorunlu kılıyor. Sportsnet+ Standard, TSN — hepsi bunu uygular. Toronto, belirli Leafs maçlarını ulusal yayında izleyemez. Vancouver, Canucks için aynı durum. Farklı bir eyaletten gelen bir IP, ayda 34,99$'lık Sportsnet+ Premium'a para ödemeden yerel karartmayı atlatır.

Yerel IP'lerin veri toplama için de önemi vardır. Kijiji (yerel Craigslist muadili, Adevinta'ya aittir) ilanları IP'ye göre bölgesel olarak filtreler. Realtor.ca, MLS verilerini CREA'nın DDF'si aracılığıyla kısıtlar — ilanların yalnızca -65'i resmi API üzerinden erişilebilir, Saskatchewan ve Quebec tamamen hariçtir. PIPEDA (federal gizlilik yasası) kamuya açık kişisel bilgileri hâlâ korunan veri olarak değerlendirir — Gizlilik Komiseri, 2024'te scraping konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Kişisel verilerin toplu scraping ile toplanması bildirimi zorunlu bir ihlal olabilir. ABD'den daha sıkı, AB standartlarına daha yakın.

FineProxy'den Kanada proxy erişimi satın aldığınızda datacenter ve ISP IPv4 alırsınız. Datacenter kendi ASN'si üzerinde, IP başına sabit ücret, sınırsız trafik. ISP — Rogers, Bell, Telus gibi sağlayıcılara kayıtlı — streaming'de IP türü kontrollerinden geçer. Her IP, Kanada'da anonim proxy olarak çalışır: yönlendirme header'ı yok, bireysel SSL proxy sertifikası. HTTP/HTTPS ve SOCKS5, ülke düzeyinde.