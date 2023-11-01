Kanada Proxy

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Anonimlik
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|IP : Port ▾
|Puan ▾
|Protokoller
|Anonimlik
|Şehir
|Hız ▾
|Çalışma süresi ▾
|Son kontrol ▾
|İşlem
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elit
|Dünya geneli
500 Mbps
99.97%
|Az önce
23.227.39.78:80Cloudflare, Inc.· 196 ms
|48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız9.00 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.52:80Cloudflare, Inc.· 174 ms
|48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız9.00 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.106:80Cloudflare, Inc.· 204 ms
|48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız8.82 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.115:80Cloudflare, Inc.· 96 ms
|48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız9.00 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.60:80Cloudflare, Inc.· 209 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız8.61 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.197:80Cloudflare, Inc.· 216 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız8.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.60:80Cloudflare, Inc.· 231 ms
|46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız7.79 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.217:80Cloudflare, Inc.· 226 ms
|46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız7.96 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.6:80Cloudflare, Inc.· 256 ms
|44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız7.03 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.245:80Cloudflare, Inc.· 325 ms
|41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız5.54 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.21:80Cloudflare, Inc.· 413 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız4.36 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.39:80Cloudflare, Inc.· 464 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.88 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.192:80Cloudflare, Inc.· 464 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.88 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.205:80Cloudflare, Inc.· 460 ms
|38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.91 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
184.75.221.82:3118Amanah Tech Inc.· 1145 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Anonim
|—
1.57 Mbps
99.9%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikAnonim
Şehir—
Hız1.57 Mbps
Çalışma süresi99.9%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.40:80Cloudflare, Inc.· 544 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.31 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.201:80Cloudflare, Inc.· 541 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.15:80Cloudflare, Inc.· 616 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.92 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.3:80Cloudflare, Inc.· 634 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.84 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.168:80Cloudflare, Inc.· 626 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.88 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.65:80Cloudflare, Inc.· 565 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.19 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.189:80Cloudflare, Inc.· 621 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.90 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.12:80Cloudflare, Inc.· 618 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.91 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.148:80Cloudflare, Inc.· 568 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.17 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.123:80Cloudflare, Inc.· 589 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.06 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.23:80Cloudflare, Inc.· 595 ms
|29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız3.02 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.82:80Cloudflare, Inc.· 668 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.69 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.204:80Cloudflare, Inc.· 738 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.44 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.135:80Cloudflare, Inc.· 691 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.60 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.247:80Cloudflare, Inc.· 747 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.154:80Cloudflare, Inc.· 725 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız2.48 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
38.49.210.79:40000Rica Web Services· 453 ms
|27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elit
|Montreal
3.97 Mbps
18.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonimlikElit
ŞehirMontreal
Hız3.97 Mbps
Çalışma süresi18.8%
Son kontrol1 sa önce
159.203.61.169:3128DigitalOcean, LLC· 287 ms
|27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Toronto
6.27 Mbps
46.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirToronto
Hız6.27 Mbps
Çalışma süresi46.8%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.102:80Cloudflare, Inc.· 1251 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.44 Mbps
Çalışma süresi99.6%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.246:80Cloudflare, Inc.· 1254 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.44 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.169:80Cloudflare, Inc.· 1259 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.43 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.45:80Cloudflare, Inc.· 1262 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.43 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.140:80Cloudflare, Inc.· 1285 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.55:80Cloudflare, Inc.· 1330 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.35 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.33:80Cloudflare, Inc.· 1312 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.37 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.110:80Cloudflare, Inc.· 1342 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.180:80Cloudflare, Inc.· 1343 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.155:80Cloudflare, Inc.· 1354 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi99.6%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.63:80Cloudflare, Inc.· 1348 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.181:80Cloudflare, Inc.· 1336 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.35 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.252:80Cloudflare, Inc.· 1328 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.35 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.0:80Cloudflare, Inc.· 1303 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.139:80Cloudflare, Inc.· 1292 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.118:80Cloudflare, Inc.· 1269 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.5:80Cloudflare, Inc.· 1290 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi99.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.90:80Cloudflare, Inc.· 1266 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.166:80Cloudflare, Inc.· 1232 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.46 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.46:80Cloudflare, Inc.· 1353 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.185:80Cloudflare, Inc.· 1345 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.137:80Cloudflare, Inc.· 1358 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.32 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.5:80Cloudflare, Inc.· 1357 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.242:80Cloudflare, Inc.· 1383 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.30 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.73:80Cloudflare, Inc.· 1368 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.32 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.88:80Cloudflare, Inc.· 1347 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.159:80Cloudflare, Inc.· 1365 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.32 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.173:80Cloudflare, Inc.· 1353 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.8:80Cloudflare, Inc.· 1400 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.49:80Cloudflare, Inc.· 1406 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.207:80Cloudflare, Inc.· 1405 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.54:80Cloudflare, Inc.· 1407 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.12:80Cloudflare, Inc.· 1176 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.53 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.94:80Cloudflare, Inc.· 1397 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.179:80Cloudflare, Inc.· 1433 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.248:80Cloudflare, Inc.· 1194 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.51 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.135:80Cloudflare, Inc.· 1419 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.187:80Cloudflare, Inc.· 1161 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.55 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.109:80Cloudflare, Inc.· 1379 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.30 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.239:80Cloudflare, Inc.· 1422 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.222:80Cloudflare, Inc.· 1422 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.11:80Cloudflare, Inc.· 1411 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.206:80Cloudflare, Inc.· 1407 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.159:80Cloudflare, Inc.· 1466 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.23 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.121:80Cloudflare, Inc.· 1428 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.119:80Cloudflare, Inc.· 1372 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.31 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.30:80Cloudflare, Inc.· 1330 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.35 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.88:80Cloudflare, Inc.· 1300 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.14:80Cloudflare, Inc.· 1276 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.153:80Cloudflare, Inc.· 1253 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.44 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.83:80Cloudflare, Inc.· 1307 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.51:80Cloudflare, Inc.· 1299 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.141:80Cloudflare, Inc.· 1278 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.212:80Cloudflare, Inc.· 1324 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.36 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.9:80Cloudflare, Inc.· 1312 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.37 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.22:80Cloudflare, Inc.· 1243 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.45 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.240:80Cloudflare, Inc.· 1222 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.47 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.147:80Cloudflare, Inc.· 1199 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.50 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.37:80Cloudflare, Inc.· 1303 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.127:80Cloudflare, Inc.· 1282 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.230:80Cloudflare, Inc.· 1275 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.189:80Cloudflare, Inc.· 1238 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.45 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.194:80Cloudflare, Inc.· 1172 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.54 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.236:80Cloudflare, Inc.· 1425 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.116:80Cloudflare, Inc.· 1495 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.20 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.111:80Cloudflare, Inc.· 1442 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.25 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.48:80Cloudflare, Inc.· 1427 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.69:80Cloudflare, Inc.· 1303 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.7:80Cloudflare, Inc.· 1345 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.20:80Cloudflare, Inc.· 1406 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.223:80Cloudflare, Inc.· 1475 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.22 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.50:80Cloudflare, Inc.· 1425 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.64:80Cloudflare, Inc.· 1393 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.1:80Cloudflare, Inc.· 1324 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.36 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.211:80Cloudflare, Inc.· 1217 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.48 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.52:80Cloudflare, Inc.· 1412 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.220:80Cloudflare, Inc.· 1397 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.60.161:80Cloudflare, Inc.· 1083 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|—
1.66 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
Şehir—
Hız1.66 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.93:80Cloudflare, Inc.· 1123 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.60 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.155:80Cloudflare, Inc.· 1151 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.56 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.53:80Cloudflare, Inc.· 1104 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.63 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.195:80Cloudflare, Inc.· 1171 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.54 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.150:80Cloudflare, Inc.· 1167 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.54 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.151:80Cloudflare, Inc.· 1167 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.54 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.61:80Cloudflare, Inc.· 1234 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.46 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.79:80Cloudflare, Inc.· 1297 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.227:80Cloudflare, Inc.· 1293 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.80:80Cloudflare, Inc.· 1287 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.184:80Cloudflare, Inc.· 1346 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.14:80Cloudflare, Inc.· 1319 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.36 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.197:80Cloudflare, Inc.· 1105 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.63 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.178:80Cloudflare, Inc.· 1211 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.49 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.83:80Cloudflare, Inc.· 1287 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi99.8%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.95:80Cloudflare, Inc.· 1346 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.254:80Cloudflare, Inc.· 1366 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.32 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.147:80Cloudflare, Inc.· 1420 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.70:80Cloudflare, Inc.· 1404 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.236:80Cloudflare, Inc.· 1392 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.163:80Cloudflare, Inc.· 1393 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.167:80Cloudflare, Inc.· 1396 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.19:80Cloudflare, Inc.· 1377 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.31 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.156:80Cloudflare, Inc.· 1155 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.56 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.110:80Cloudflare, Inc.· 1351 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.33 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.244:80Cloudflare, Inc.· 1419 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.96:80Cloudflare, Inc.· 1174 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.53 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.152:80Cloudflare, Inc.· 1206 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.49 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.98:80Cloudflare, Inc.· 1202 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.50 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.42:80Cloudflare, Inc.· 1182 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.52 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.196:80Cloudflare, Inc.· 1290 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.157:80Cloudflare, Inc.· 1270 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.2:80Cloudflare, Inc.· 1266 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.130:80Cloudflare, Inc.· 1483 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.21 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.190:80Cloudflare, Inc.· 1455 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.24 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.240:80Cloudflare, Inc.· 1452 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.24 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.100:80Cloudflare, Inc.· 1490 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.21 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.244:80Cloudflare, Inc.· 1449 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.24 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.103:80Cloudflare, Inc.· 1404 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.226:80Cloudflare, Inc.· 1415 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.27:80Cloudflare, Inc.· 1386 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.30 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.164:80Cloudflare, Inc.· 1499 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.20 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.228:80Cloudflare, Inc.· 1343 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.34 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.177:80Cloudflare, Inc.· 1299 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.105:80Cloudflare, Inc.· 1305 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi98.5%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.233:80Cloudflare, Inc.· 1279 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.133:80Cloudflare, Inc.· 1278 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.81:80Cloudflare, Inc.· 1282 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.21:80Cloudflare, Inc.· 1279 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.41 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.153:80Cloudflare, Inc.· 1293 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.136:80Cloudflare, Inc.· 1438 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.25 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.98:80Cloudflare, Inc.· 1311 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.37 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.17:80Cloudflare, Inc.· 1411 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi98.8%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.51:80Cloudflare, Inc.· 1405 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.28 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.138:80Cloudflare, Inc.· 1421 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.27 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.204:80Cloudflare, Inc.· 1394 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.29 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.8:80Cloudflare, Inc.· 1385 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.30 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.170:80Cloudflare, Inc.· 1368 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.32 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.229:80Cloudflare, Inc.· 1335 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.35 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.108:80Cloudflare, Inc.· 1289 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.95:80Cloudflare, Inc.· 1272 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.119:80Cloudflare, Inc.· 1247 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.44 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.16:80Cloudflare, Inc.· 1232 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.46 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.74:80Cloudflare, Inc.· 1225 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.47 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.114:80Cloudflare, Inc.· 1229 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.47 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.82:80Cloudflare, Inc.· 1209 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.49 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.67:80Cloudflare, Inc.· 1244 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.45 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.44:80Cloudflare, Inc.· 1305 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.56:80Cloudflare, Inc.· 1291 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.39 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.243:80Cloudflare, Inc.· 1269 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.42 Mbps
Çalışma süresi99.6%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.156:80Cloudflare, Inc.· 1286 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.40 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.199:80Cloudflare, Inc.· 1301 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.38 Mbps
Çalışma süresi99.9%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.202:80Cloudflare, Inc.· 1245 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.45 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.174:80Cloudflare, Inc.· 1248 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.44 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.10:80Cloudflare, Inc.· 1193 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.51 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.84:80Cloudflare, Inc.· 1190 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.51 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.214:80Cloudflare, Inc.· 1180 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.52 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.80:80Cloudflare, Inc.· 1181 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.52 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.190:80Cloudflare, Inc.· 1427 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.26 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.210:80Cloudflare, Inc.· 1493 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.21 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.26:80Cloudflare, Inc.· 1464 ms
|22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.23 Mbps
Çalışma süresi96.1%
Son kontrol1 sa önce
23.227.39.137:80Cloudflare, Inc.· 1443 ms
|22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.25 Mbps
Çalışma süresi98.5%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.224:80Cloudflare, Inc.· 1953 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
922 Kbps
99.4%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız922 Kbps
Çalışma süresi99.4%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.129:80Cloudflare, Inc.· 1940 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
928 Kbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız928 Kbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.231:80Cloudflare, Inc.· 1727 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.04 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.57:80Cloudflare, Inc.· 1702 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.06 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.77:80Cloudflare, Inc.· 1663 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.08 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.54:80Cloudflare, Inc.· 1636 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.10 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
23.227.38.97:80Cloudflare, Inc.· 1631 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Şeffaf
|Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
|1 sa önce
ProtokollerHTTP
AnonimlikŞeffaf
ŞehirOttawa
Hız1.10 Mbps
Çalışma süresi100.0%
Son kontrol1 sa önce
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