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캐나다 프록시

안정적인 고정 캐나다 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 Canada 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Canadian proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

Fineproxy는 방대한 IP 네트워크와 유연한 요금제로 잘 알려진 믿을 수 있는 프록시 서비스입니다. 매우 다양한 프록시 옵션(HTTP, HTTPS, SOCKS)을 제공하고 전 세계 여러 위치를 지원하므로 웹 스크래핑, 익명 브라우징, 지역 제한 콘텐츠 접속 같은 다양한 온라인 작업에 적합합니다. 사용자들은 빠른 연결 속도와 탐색하기 쉬운 인터페이스, 공유 또는 전용 프록시 중에서 선택할 수 있는 옵션을 높이 평가합니다. Fineproxy의 지원팀은 신속하게 응답하여 필요할 때마다 도움을 제공합니다. 일부 대안보다 조금 비쌀 수 있지만 성능과 안정성 덕분에 믿을 수 있는 프록시 서비스가 필요한 개인과 기업에 훌륭한 선택입니다.

hamouFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 기대를 뛰어넘었습니다! 프록시는 빠르고 안전하며 믿을 수 없을 만큼 안정적입니다. IP와 지역 선택지가 폭넓어 제 필요에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 지원팀은 신속하고 친절하게 대응해 어떤 문제든 빠르게 해결되도록 합니다. 신뢰할 수 있는 프록시 서비스를 찾는 모든 분께 강력히 추천합니다!

tan55633035gNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy는 안정성과 보안을 중시하는 분들에게 훌륭한 서비스입니다. 프록시는 중단 없이 작동하고 지원팀은 언제나 연락할 수 있으며 모든 문제를 빠르게 해결합니다. 가격도 기분 좋을 만큼 저렴합니다!

DarrelFaulknerSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

정말 감탄했습니다! 속도가 놀라워서 끊김 없이 웹을 탐색하고 스트리밍할 수 있습니다. 사용자 인터페이스가 직관적이라 서버를 쉽게 전환할 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 빠른 프록시가 필요하다면 바로 이것을 선택하세요!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!

hamzaerkoDieg, 올해영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
다른 주(Province)의 프록시를 사용한 NHL 블랙아웃 우회가 실제로 작동합니까?서비스에 따라 다릅니다

서비스에 따라 다릅니다. Sportsnet+ Standard와 TSN은 방송 권역에 대해 IP를 확인합니다. 블랙아웃 지역 외부의 IP — 예를 들어 Toronto 블랙아웃 시 Vancouver IP — 를 사용하면 해당 검사를 우회할 수 있습니다. Sportsnet+ Premium($34.99/월)은 블랙아웃을 완전히 제거하므로, 프록시 비용과 업그레이드 비용을 비교하는 분들도 계십니다. 스트리밍에는 데이터센터 프록시보다 ISP 프록시가 더 안정적으로 작동합니다. TSN의 감지는 비교적 느슨하고, Sportsnet은 더 엄격합니다.

해외에서 CBC Gem과 Crave를 이용할 수 있습니까?둘 다

둘 다 지역 차단 대상입니다. CBC Gem은 국내 IP에만 광고 포함 무료 콘텐츠를 제공하며, 해외 거주 교민과 여행객이 주요 대상입니다. Crave(Bell Media)도 마찬가지입니다. ISP 프록시가 더 안정적으로 통과하며, 특히 Crave에서는 데이터센터 프록시가 더 빨리 감지됩니다. CBC 자체 지원 페이지에서도 문제 해결 시 VPN이나 프록시를 끄라고 안내합니다 — 사용자들이 이를 이용한다는 것을 알고 있다는 뜻입니다.

PIPEDA 하에서 로컬 사이트 스크래핑은 합법입니까?PIPEDA는 공개적으로 이용

PIPEDA는 공개적으로 이용 가능한 개인정보도 보호 대상으로 취급합니다. 캐나다 개인정보보호위원회는 2024년 공동 성명을 발표했습니다: 조직은 다층적 스크래핑 방지 조치를 시행해야 하며, 개인 데이터의 대량 스크래핑은 보고 대상 위반에 해당할 수 있습니다. 비개인 데이터(상품 가격, 리스팅 메타데이터, 이름이 포함되지 않은 구인 공고 등)의 경우 법적 리스크가 상대적으로 낮습니다. 다만, 캐나다 사이트는 미국 사이트보다 더 강력하게 이를 집행하는 경향이 있습니다.

realtor.ca에서 MLS 리스팅을 스크래핑할 수 있습니까?엄밀히 말해 이용약관을

엄밀히 말해 이용약관을 위반합니다. CREA의 DDF가 공식 채널이지만 전국 매물의 60~65%만 커버하며, Saskatchewan과 Quebec은 제외되고 모든 중개업체가 참여하는 것도 아닙니다. API 접근에는 CREA 회원 자격과 중개 라이선스가 필요합니다. 공개 매물 데이터를 위한 스크래핑 도구는 존재하지만, realtor.ca는 비인가 접근을 모니터링합니다. 전체 매물을 확인하려면 로컬 IP가 필요합니다.

FineProxy가 다른 업체와 다른 점은 무엇입니까?캐나다(CA) 프록시 서비스로서

캐나다(CA) 프록시 서비스로서 FineProxy는 자체 ASN을 운영합니다 — 데이터센터 IP는 클라우드 호스팅이 아니며, IP당 정액 요금에 무제한 트래픽을 제공합니다. Shopify 모니터링, Kijiji 및 IP 유형 검사가 없는 사이트에 적합합니다. ISP IPv4는 Rogers, Bell, Telus에 등록되어 있어 스트리밍 및 접속 유형을 필터링하는 플랫폼에 적합합니다. 풀에 CA가 포함된 로테이션 프록시도 제공됩니다. 국가 단위 타겟팅. 대량 작업을 위한 최고의 캐나다 IP 주소 제공업체로서 GB당 과금이 없습니다.

실시간 캐나다 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 캐나다 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
505 온라인·더 필요하십니까? →
23.227.39.78:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
1.57 Mbps
99.9%
1 시간 전
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Montreal
3.97 Mbps
18.8%
1 시간 전
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 시간 전
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 시간 전
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.66 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 시간 전
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 시간 전
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 시간 전
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 시간 전
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 시간 전
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 시간 전
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 시간 전
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 시간 전
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
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가이드

캐나다 IP가 실제로 바꾸는 것 — Shopify 가격부터 NHL 블랙아웃까지

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

Shopify는 170만 개 이상의 스토어를 운영하며, 상당수가 캐나다 스토어입니다. Shopify의 내장 GeoIP 기능은 IP에 따라 방문자를 리디렉션합니다 — 로컬 IP로 접속하면 CAD 가격, 국내 배송 옵션, 때로는 다른 제품 라인업이 표시됩니다. 동일 스토어에 미국 IP로 접속하면 USD, 미국 배송, 다른 카탈로그가 표시될 수 있습니다. 캐나다 스토어에서 경쟁사의 가격, 재고, 배송 소요 시간을 모니터링하려면 캐나다 프록시 서버가 필요합니다. 그렇지 않으면 잘못된 데이터를 비교하게 됩니다.

NHL 지역 블랙아웃은 캐나다 프록시를 찾는 또 다른 이유입니다. NHL은 각 팀의 경기가 특정 스트리밍에서 해당 팀의 로컬 방송 권역 내에서 블랙아웃 처리되도록 의무화하고 있습니다. Sportsnet+ Standard, TSN 모두 이를 시행합니다. Toronto에서는 특정 Leafs 경기를 전국 피드로 시청할 수 없습니다. Vancouver에서도 Canucks 경기가 마찬가지입니다. 다른 주의 IP를 사용하면 Sportsnet+ Premium(월 $34.99)을 결제하지 않고도 로컬 블랙아웃을 우회할 수 있습니다.

로컬 IP는 데이터 수집에서도 중요합니다. Kijiji(Adevinta 소유의 캐나다판 Craigslist)는 IP 기반으로 지역별 매물을 필터링합니다. Realtor.ca는 CREA의 DDF를 통해 MLS 데이터를 제한하며, 공식 API로는 전체 매물의 60~65%만 확인할 수 있고 Saskatchewan과 Quebec은 완전히 제외됩니다. PIPEDA(연방 개인정보보호법)는 공개적으로 이용 가능한 개인정보도 여전히 보호 대상으로 취급하며, 개인정보보호위원회는 2024년 스크래핑에 관한 공동 성명을 발표하였습니다. 개인정보의 대량 스크래핑은 보고 의무가 있는 침해에 해당할 수 있습니다. 미국보다 엄격하고 EU 기준에 가깝습니다.

FineProxy에서 캐나다 프록시를 구매하시면 데이터센터 및 ISP IPv4를 이용하실 수 있습니다. 데이터센터 프록시는 자체 ASN으로 운영되며, IP당 정액 요금에 무제한 트래픽을 제공합니다. ISP 프록시는 Rogers, Bell, Telus 등의 통신사에 등록되어 스트리밍 서비스의 IP 유형 검사를 통과합니다. 모든 IP는 캐나다 익명 프록시로 작동하며, 포워딩 헤더 없이 개별 SSL 프록시 인증서가 적용됩니다. HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 지원, 국가 단위 지정이 가능합니다.