HTTP 프록시는 웹 트래픽을 이해합니다. 헤더를 읽고, 요청을 해석하며, 브라우저에서 실행되는 모든 작업에 탁월하게 작동합니다. 하지만 작업이 웹 영역을 벗어나는 순간 — 게임 클라이언트, VoIP 통화, 토렌트 애플리케이션, 커스텀 TCP 연결 — HTTP 프록시는 대응할 수 없습니다. 애초에 그런 용도로 설계되지 않았기 때문입니다.

SOCKS5 프록시가 바로 그 역할을 합니다. SOCKS5는 네트워크 스택의 세션 레이어(Layer 5)에서 작동하며, HTTP가 위치한 Layer 7보다 하위에 있습니다. 애플리케이션이 무엇을 하는지 해석하는 대신, SOCKS5는 단순히 대상 서버로의 연결을 열고 양방향으로 원시 바이트를 중계합니다. 웹 요청을 보내든, FTP로 파일을 전송하든, UDP를 통해 음성 패킷을 스트리밍하든 상관하지 않습니다. 애플리케이션이 소켓을 열 수 있다면, SOCKS5가 프록시 처리할 수 있습니다.

UDP 지원이 중요한 이유

SOCKS5 프록시 서버와 HTTP 프록시 간의 가장 큰 기술적 차이점은 UDP입니다. HTTP 프록시는 TCP 연결만 처리합니다. SOCKS5는 UDP ASSOCIATE 기능(RFC 1928에 정의)을 통해 TCP와 UDP를 모두 처리합니다.

이것이 실무에서 왜 중요할까요? DNS 쿼리는 일반적으로 UDP를 통해 전송됩니다. 온라인 게임은 실시간 통신에서 TCP보다 빠른 UDP를 통해 게임 데이터를 전송합니다. VoIP 및 SIP 통화는 음성 패킷 전달에 UDP를 사용합니다. 스트리밍 프로토콜도 미디어 전송에 UDP를 사용하는 경우가 많습니다.

HTTP 프록시에서는 이 모든 것이 작동하지 않거나 별도의 우회 방법이 필요합니다. SOCKS5에서는 그냥 작동합니다 — 프록시가 동일한 연결을 통해 TCP 트래픽과 함께 UDP 패킷도 중계합니다.

FineProxy의 SOCKS5 구현에는 완전한 UDP 연관 지원이 포함되어 있습니다. SOCKS5라는 라벨만 붙이고 실제로는 TCP만 처리하는 불완전한 구현이 아니라, RFC 1928에서 정의한 완전한 프로토콜을 지원합니다.

DNS 유출 방지

대부분의 프록시 구매자가 문제가 발생할 때까지 생각하지 못하는 보안 사항이 있습니다. HTTP 프록시를 통해 연결할 때, 컴퓨터는 종종 도메인 이름을 로컬에서 리졸빙합니다 — 프록시가 개입하기도 전에 ISP의 서버로 DNS 쿼리를 보내는 것입니다. 실제 연결은 프록시를 통해 이루어지더라도, ISP는 방문하는 모든 도메인을 확인할 수 있습니다.

SOCKS5는 이를 다르게 처리합니다. 원격 DNS 확인을 지원하여, 애플리케이션이 도메인 이름을 프록시 서버로 직접 전송하면 서버가 자체적으로 확인합니다. 로컬 네트워크에서는 DNS 쿼리가 전혀 노출되지 않습니다. 이는 많은 사용자가 간과하기 쉬운 프라이버시 취약점을 차단해 줍니다.

SOCKS5를 지원하는 대부분의 브라우저 및 애플리케이션은 원격 DNS 옵션을 제공하지만, 경우에 따라 수동으로 활성화해야 할 수 있습니다(예: Firefox에는 이를 위한 별도 설정이 있습니다). 프로토콜 자체에 해당 기능이 내장되어 있으므로, 사용 중인 클라이언트가 이를 활용하도록 설정되어 있는지만 확인하시면 됩니다.

SOCKS5 vs HTTP: 각각 적합한 사용 사례

HTTP 프록시는 작업이 순수하게 웹 기반일 때 적합한 선택입니다. 웹사이트 스크래핑, 브라우저 세션 관리, 웹 API 접근 — HTTP 프록시는 이 모든 작업을 효율적으로 처리하며, 모든 브라우저와 대부분의 HTTP 라이브러리에서 기본적으로 지원됩니다.

SOCKS 프록시는 트래픽이 웹 트래픽이 아니거나 UDP가 필요한 경우에 반드시 필요합니다. 프록시를 통한 게임 플레이, 커스텀 TCP 프로토콜을 사용하는 자동화 실행, HTTP를 기본 지원하지 않는 도구 연결, VoIP 트래픽 라우팅 등 — 애플리케이션이 HTTP 요청이 아닌 소켓을 통해 직접 통신하는 모든 시나리오에 해당됩니다.

벤치마크에 따르면 SOCKS5 연결은 동일한 트래픽을 처리하는 HTTP 프록시 대비 35~50ms 낮은 지연 시간과 20~30% 높은 처리량을 제공합니다(Dicloak, 2025). 이러한 차이는 프로토콜의 단순성에서 비롯됩니다 — 헤더 파싱도, 콘텐츠 검사도 없이 원시 데이터를 그대로 중계하기 때문입니다.

FineProxy에서는 모든 프록시가 두 프로토콜을 모두 지원합니다. HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서 포함), 그리고 SOCKS5 — 동일한 주소에서 모두 이용 가능합니다. 애플리케이션에 맞는 프로토콜을 선택하십시오. 별도 구매도, 다른 요금 등급도 필요 없습니다.

FineProxy SOCKS5 프록시에 포함된 기능

완전한 RFC 1928 호환 SOCKS5 (UDP ASSOCIATE 포함). 전용 프록시, 데이터센터 프록시, ISP 프록시 — 카탈로그의 모든 프록시 유형에서 사용 가능합니다. 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps 속도, /21 서브넷 마스크 범위의 IP 화이트리스트 인증 및 로그인/비밀번호 인증을 선택적으로 지원합니다.