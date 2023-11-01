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SOCKS 프록시

UDP ASSOCIATE, 원격 DNS 확인, 동일 IP에서 HTTP/HTTPS를 지원하는 완전한 RFC 1928 SOCKS5 — 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 SOCKS5 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 유럽에서 SOCKS5를 지원하는 데이터센터 프록시 1,000개를 구매하십시오
  • SOCKS5 프록시 서버를 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 이 프록시 서비스의 허용 IP를 업데이트하십시오
  • 서비스에서 비활성 또는 오류가 있는 IP를 확인하십시오
  • 프록시 플랜의 상태 및 결제 세부 정보를 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

제 소감을 나누고 싶습니다. 이 프록시 서버를 업무에 사용한 지 하루 이틀이 아닙니다. 사용하는 동안 불만이 생긴 적이 한 번도 없습니다. 그러면서 전체 서비스 패키지를 이용하고 있습니다. 특히 이 프록시 서버의 높은 신뢰성을 언급하고 싶습니다. 모든 친구에게 안심하고 이 프록시 서버를 추천할 수 있습니다. 가격이 평균보다 높기는 하지만, 이 프록시 서버는 그 가격을 충분히 정당화합니다.

Lara SmithFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

고객 지원이 훌륭하고 성능도 탄탄합니다. Fineproxy의 로테이팅 주거용 IP 덕분에 아무 문제 없이 지역 제한을 우회할 수 있었습니다. 확실히 가격만큼의 가치가 있습니다.

NisargDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

고객 경험

여기서 메시지 게시판용 프록시를 구매했는데 대체로 잘 작동하고 가격도 나쁘지 않습니다. 더 구매할 생각입니다)

LizaProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
SOCKS5와 HTTP 프록시의 차이점은 무엇입니까?HTTP 프록시는

HTTP 프록시는 애플리케이션 레이어에서 작동하며 웹 트래픽을 이해합니다 — 헤더를 읽고, 응답을 캐시하며, URL을 필터링할 수 있습니다. SOCKS5는 세션 레이어에서 작동하며 데이터를 검사하지 않고 원시 상태로 중계합니다. 실질적인 차이는 다음과 같습니다: HTTP는 웹 작업(브라우징, 스크래핑, API 호출)에 적합합니다. SOCKS5는 게임, VoIP, FTP, 토렌트, 커스텀 TCP/UDP 연결 등 모든 프로토콜을 처리합니다. 사용 중인 애플리케이션이 웹 브라우저나 HTTP 클라이언트가 아니라면 SOCKS5가 필요할 가능성이 높습니다.

SOCKS5는 트래픽을 암호화합니까?SOCKS5

SOCKS5 프로토콜 자체는 암호화를 추가하지 않으며, 데이터를 있는 그대로 중계합니다. 다만 FineProxy에서는 동일한 IP에서 SOCKS5와 HTTPS 프록시를 함께 사용할 수 있습니다. 웹 트래픽의 경우, IP별 SSL 인증서가 적용된 HTTPS를 사용하면 완전한 암호화가 가능합니다. SOCKS5를 통한 비웹 트래픽의 경우, 애플리케이션과 프록시 사이의 데이터는 프록시 프로토콜에 의해 암호화되지 않지만, 애플리케이션 자체의 암호화(SSH, TLS 등)는 그대로 적용됩니다.

DNS 누출은 어떻게 됩니까?SOCKS5는 원격

SOCKS5는 원격 DNS 확인을 지원합니다 — 도메인 이름이 로컬 기기가 아닌 프록시 서버에서 확인됩니다. 이는 ISP가 방문하는 도메인을 볼 수 없다는 것을 의미합니다. SOCKS5를 지원하는 대부분의 애플리케이션에서 이 기능을 활성화할 수 있지만, 일부는 수동 설정이 필요합니다. 꼭 확인해 보십시오 — 원격 DNS는 HTTP 프록시 대비 SOCKS5의 가장 큰 프라이버시 이점 중 하나입니다.

사용 중인 소프트웨어가 「SOCKS」를 지원한다고 표시하면서 버전을 명시하지 않습니다. 문제가 될 수 있습니까?그럴 수

그럴 수 있습니다. 일부 애플리케이션은 SOCKS 지원을 표시하면서도 실제로는 1990년대 초반의 훨씬 오래된 프로토콜인 SOCKS4만 구현하고 있습니다. SOCKS4에는 중요한 기능이 누락되어 있습니다: UDP 미지원, 인증 미지원, 원격 DNS 리졸빙 미지원, IPv4만 지원. 도구가 연결은 되지만 UDP 기반 기능이 작동하지 않거나 사용자 이름/비밀번호로 인증할 수 없다면, 해당 소프트웨어가 내부적으로 SOCKS4를 사용하고 있을 가능성이 높습니다. 애플리케이션의 문서 또는 설정에서 버전 선택 옵션을 확인하십시오. FineProxy는 하위 호환성을 위해 SOCKS4를 지원하지만, 소프트웨어가 허용하는 한 SOCKS5 사용을 권장합니다.

SOCKS4는 아직 사용할 가치가 있습니까?다른 선택지가 없을

다른 선택지가 없을 때만 사용하십시오. SOCKS4는 레거시 프로토콜로 TCP만 지원하며, 인증, 원격 DNS, IPv6를 지원하지 않습니다. 애플리케이션이 SOCKS4를 강제하는 경우 FineProxy에서 처리할 수 있지만, SOCKS5의 핵심 장점인 UDP 지원, DNS 유출 방지, 적절한 접근 제어를 모두 포기하게 됩니다. 새 프로젝트를 위해 소프트웨어를 선택하는 중이라면, 반드시 SOCKS5를 지원하는지 확인하십시오. 기능 차이가 상당합니다.

동일한 프록시에서 SOCKS5와 HTTP를 함께 사용할 수 있습니까?

네. FineProxy의 모든 프록시 — 전용, 데이터센터, ISP — 는 동일한 IP 주소에서 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 모두 지원합니다. 애플리케이션의 필요에 따라 프로토콜을 자유롭게 전환하십시오. 추가 비용도, 별도 상품도 없습니다.

빠른 속도의 SOCKS5 프록시는 어디에서 구매할 수 있습니까?FineProxy의 인프라는 SOCKS5를

FineProxy의 인프라는 SOCKS5를 포함한 모든 프로토콜에서 연결당 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다. 모든 프록시에는 무제한 대역폭이 포함되어 있어 GB당 요금이나 스로틀링이 없습니다. 개별 프록시 또는 대량 할인이 적용되는 벌크 패키지로 이용 가능합니다. 결제 방법은 일반 결제 수단과 암호화폐를 모두 지원합니다.

가이드

SOCKS5 프록시: HTTP만으로는 부족할 때

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

HTTP 프록시는 웹 트래픽을 이해합니다. 헤더를 읽고, 요청을 해석하며, 브라우저에서 실행되는 모든 작업에 탁월하게 작동합니다. 하지만 작업이 웹 영역을 벗어나는 순간 — 게임 클라이언트, VoIP 통화, 토렌트 애플리케이션, 커스텀 TCP 연결 — HTTP 프록시는 대응할 수 없습니다. 애초에 그런 용도로 설계되지 않았기 때문입니다.

SOCKS5 프록시가 바로 그 역할을 합니다. SOCKS5는 네트워크 스택의 세션 레이어(Layer 5)에서 작동하며, HTTP가 위치한 Layer 7보다 하위에 있습니다. 애플리케이션이 무엇을 하는지 해석하는 대신, SOCKS5는 단순히 대상 서버로의 연결을 열고 양방향으로 원시 바이트를 중계합니다. 웹 요청을 보내든, FTP로 파일을 전송하든, UDP를 통해 음성 패킷을 스트리밍하든 상관하지 않습니다. 애플리케이션이 소켓을 열 수 있다면, SOCKS5가 프록시 처리할 수 있습니다.

UDP 지원이 중요한 이유

SOCKS5 프록시 서버와 HTTP 프록시 간의 가장 큰 기술적 차이점은 UDP입니다. HTTP 프록시는 TCP 연결만 처리합니다. SOCKS5는 UDP ASSOCIATE 기능(RFC 1928에 정의)을 통해 TCP와 UDP를 모두 처리합니다.

이것이 실무에서 왜 중요할까요? DNS 쿼리는 일반적으로 UDP를 통해 전송됩니다. 온라인 게임은 실시간 통신에서 TCP보다 빠른 UDP를 통해 게임 데이터를 전송합니다. VoIP 및 SIP 통화는 음성 패킷 전달에 UDP를 사용합니다. 스트리밍 프로토콜도 미디어 전송에 UDP를 사용하는 경우가 많습니다.

HTTP 프록시에서는 이 모든 것이 작동하지 않거나 별도의 우회 방법이 필요합니다. SOCKS5에서는 그냥 작동합니다 — 프록시가 동일한 연결을 통해 TCP 트래픽과 함께 UDP 패킷도 중계합니다.

FineProxy의 SOCKS5 구현에는 완전한 UDP 연관 지원이 포함되어 있습니다. SOCKS5라는 라벨만 붙이고 실제로는 TCP만 처리하는 불완전한 구현이 아니라, RFC 1928에서 정의한 완전한 프로토콜을 지원합니다.

DNS 유출 방지

대부분의 프록시 구매자가 문제가 발생할 때까지 생각하지 못하는 보안 사항이 있습니다. HTTP 프록시를 통해 연결할 때, 컴퓨터는 종종 도메인 이름을 로컬에서 리졸빙합니다 — 프록시가 개입하기도 전에 ISP의 서버로 DNS 쿼리를 보내는 것입니다. 실제 연결은 프록시를 통해 이루어지더라도, ISP는 방문하는 모든 도메인을 확인할 수 있습니다.

SOCKS5는 이를 다르게 처리합니다. 원격 DNS 확인을 지원하여, 애플리케이션이 도메인 이름을 프록시 서버로 직접 전송하면 서버가 자체적으로 확인합니다. 로컬 네트워크에서는 DNS 쿼리가 전혀 노출되지 않습니다. 이는 많은 사용자가 간과하기 쉬운 프라이버시 취약점을 차단해 줍니다.

SOCKS5를 지원하는 대부분의 브라우저 및 애플리케이션은 원격 DNS 옵션을 제공하지만, 경우에 따라 수동으로 활성화해야 할 수 있습니다(예: Firefox에는 이를 위한 별도 설정이 있습니다). 프로토콜 자체에 해당 기능이 내장되어 있으므로, 사용 중인 클라이언트가 이를 활용하도록 설정되어 있는지만 확인하시면 됩니다.

SOCKS5 vs HTTP: 각각 적합한 사용 사례

HTTP 프록시는 작업이 순수하게 웹 기반일 때 적합한 선택입니다. 웹사이트 스크래핑, 브라우저 세션 관리, 웹 API 접근 — HTTP 프록시는 이 모든 작업을 효율적으로 처리하며, 모든 브라우저와 대부분의 HTTP 라이브러리에서 기본적으로 지원됩니다.

SOCKS 프록시는 트래픽이 웹 트래픽이 아니거나 UDP가 필요한 경우에 반드시 필요합니다. 프록시를 통한 게임 플레이, 커스텀 TCP 프로토콜을 사용하는 자동화 실행, HTTP를 기본 지원하지 않는 도구 연결, VoIP 트래픽 라우팅 등 — 애플리케이션이 HTTP 요청이 아닌 소켓을 통해 직접 통신하는 모든 시나리오에 해당됩니다.

벤치마크에 따르면 SOCKS5 연결은 동일한 트래픽을 처리하는 HTTP 프록시 대비 35~50ms 낮은 지연 시간과 20~30% 높은 처리량을 제공합니다(Dicloak, 2025). 이러한 차이는 프로토콜의 단순성에서 비롯됩니다 — 헤더 파싱도, 콘텐츠 검사도 없이 원시 데이터를 그대로 중계하기 때문입니다.

FineProxy에서는 모든 프록시가 두 프로토콜을 모두 지원합니다. HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서 포함), 그리고 SOCKS5 — 동일한 주소에서 모두 이용 가능합니다. 애플리케이션에 맞는 프로토콜을 선택하십시오. 별도 구매도, 다른 요금 등급도 필요 없습니다.

FineProxy SOCKS5 프록시에 포함된 기능

완전한 RFC 1928 호환 SOCKS5 (UDP ASSOCIATE 포함). 전용 프록시, 데이터센터 프록시, ISP 프록시 — 카탈로그의 모든 프록시 유형에서 사용 가능합니다. 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps 속도, /21 서브넷 마스크 범위의 IP 화이트리스트 인증 및 로그인/비밀번호 인증을 선택적으로 지원합니다.

저희는 인프라를 직접 소유하고 있습니다. 서드파티 네트워크에서 임대한 SOCKS5 엔드포인트가 아닌, 저희 서버, 저희 IP 주소, 저희의 클린 ASN입니다.