API 지원 프록시

다음 기능을 지원하는 플랜. API 통합 지원.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 3,000 API-managed 데이터센터 프록시 내 Europe 구매하십시오
- HTTP 프록시 목록 JSON 형식으로 API를 통해 내보내십시오
- the allowed IP 프록시 서비스 업데이트하십시오
- 프록시 서비스 용 inactive or erroring IPs 확인하십시오
- proxy invoices 및 사용 가능한 account credit 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
API 및 에이전트 액세스
IP 다양성이 필요한 앱을 개발할 때 FINEproxy.ORG는 든든한 지원군이었습니다. 저희 시스템에 API를 통합하는 과정도 매끄러웠습니다. 속도와 안정성은 대체로 좋았고, 가끔 성능이 떨어질 때도 있었지만 이들의 팀이 신속하게 해결했습니다.”
뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!
무제한 트래픽
매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.
다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.
위치 및 재고
이들이 판매하는 프록시는 품질에 비해 매우 저렴합니다. 제가 본 프록시 중 품질이 가장 뛰어나며 지원하는 국가도 많습니다. 웹사이트는 깔끔하고 이해하기 쉬우며 지원도 최고입니다.
FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.
웹사이트를 사용하지 않고 API만으로 새로운 프록시를 주문할 수 있습니까?네
네. POST /api/product/{pid}로 새 서비스를 생성할 수 있습니다. 제품 ID, 클라이언트 ID, 그리고 선택적으로 IP 바인딩을 전달하시면 됩니다. API는 서비스 ID, 주문 ID, 인보이스 ID, 청구 금액을 하나의 응답으로 반환합니다. 계정에 충분한 크레딧이 있으면 서비스가 즉시 활성화됩니다. 주문 전에 GET /api/billing/credit으로 사용 가능한 크레딧을 확인하십시오.
API는 어떤 IP 목록 형식을 지원합니까?CSV TXT JSON
3가지 형식: CSV, TXT, JSON. 5가지 목록 유형: http-ip (IP:port 기반 HTTP 프록시), socks-ip (IP:port 기반 SOCKS5), http-auth (인증 자격 증명 포함 HTTP), ppr-http (로테이션 HTTP), ppr-socks (로테이션 SOCKS5). GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}로 요청하실 수 있습니다.
API를 통해 서비스를 업데이트한 후 변경 사항이 얼마나 빠르게 적용됩니까?IP 바인딩
IP 바인딩 업데이트 및 비밀번호 변경은 수 분 내에 적용됩니다. 목록 업데이트(update_list)는 프록시 풀을 갱신하지만, 과도한 갱신을 방지하기 위한 속도 제한이 있습니다. 제한 초과 시 API가 429 응답과 함께 다음 업데이트가 가능한 타임스탬프를 반환합니다.
API 요청에 속도 제한이 있습니까?update_list 작업에는
update_list 작업에는 쿨다운 기간이 있습니다. 상품 목록 조회, 결제 확인, IP 목록 조회 등 기타 엔드포인트는 정상적인 사용 범위 내에서 엄격한 속도 제한이 적용되지 않습니다.
API를 통해 프록시 상태를 자동으로 모니터링할 수 있습니까?네
네. GET /api/networkstatus/errors/{id}는 현재 오류가 발생한 IP를, GET /api/networkstatus/inactive/{id}는 오프라인 상태의 IP를 반환합니다. cron 작업이나 모니터링 스크립트를 구성하여 이 엔드포인트를 주기적으로 확인하고, 비정상 IP를 작업 풀에서 제거하며, 오류 수가 임계값을 초과하면 팀에 알림을 보내도록 설정하십시오.