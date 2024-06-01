FineProxy 소개

자체 보유 IPv4 & ASN01
자체 IP 대역에서 제공하는 프로바이더급 풀 — 재판매 IP가 아닙니다.
회사 정보
소유 IP 대역, 서버 및 네트워크를 기반으로 구축한 공급자급 프록시 인프라입니다. 재판매 IP는 사용하지 않습니다.
기반 인프라 자체 프록시 인프라 — 자체 보유 IP 대역, 서버 및 네트워크. 재판매 IP는 없습니다.
FineProxy는 2011년부터 프록시 서비스를 제공해 왔습니다. 저희는 IPv4 대역, 서버, 네트워크를 포함한 자체 인프라를 직접 운영하며 데이터센터와 직접 계약합니다. 저희는 리셀러가 아니며 타사 IP 위에 얹힌 중간 업체도 아닙니다. 여러 국가에서 공식 프로바이더로 활동하며, 팀과 기업을 위한 독립 인프라와 전용 IP 대역을 제공합니다.
자체 IP 대역에서 제공하는 프로바이더급 풀 — 재판매 IP가 아닙니다.
직접 계약 기반으로 운영되는 서버 및 네트워크입니다.
여러 국가에서 공인 프로바이더 자격을 보유하고 있습니다.
팀 및 기업을 위한 전용 IP 대역.
공과대학을 졸업한 창립자는 호스팅 대신 프록시를 선택했습니다. 경쟁이 적고 진입 장벽이 낮으며 혼자서도 운영할 수 있는 사업이었기 때문입니다. 초기에는 한 사람이 서버 관리, 고객 지원, 영업까지 모든 것을 직접 담당했습니다.
고객 확보를 이끌 파트너가 합류하면서 클라이언트 기반이 빠르게 성장했습니다. 전략은 단순하지만 효과적이었습니다. 경쟁사가 5~10개 IP만 제공하는 플랜을 내놓을 때, 수백 개의 IP를 제공하며 더 큰 가치를 전달한 것입니다.
저희는 여러 국가의 서버 업체와 직접 계약을 체결하고, 최종적으로 자체 데이터센터를 구축하였습니다. 이것이 오늘날 FineProxy의 토대가 되었습니다. 자체 보유 IPv4 대역, 서버, 그리고 데이터센터와의 직접 파트너십을 통한 네트워크 — 타사 IP 위에 관리 레이어를 얹은 것이 아닙니다.
현재 FineProxy는 기술 지원, 소프트웨어 개발, QA를 아우르며 유럽과 아시아를 중심으로 팀을 운영하고 있습니다. 파트너 네트워크가 저희 매출의 최대 30%를 담당하며, 매월 700만~1,050만 개의 프록시를 공급합니다. 저희는 다수의 국가에서 사업을 운영하고 있으며, 그중 여러 국가에서 공식 프로바이더로서 독립 인프라와 전용 IP 대역을 제공합니다.
안정적인 풀, 예측 가능한 성능
꾸준히 높은 만족도
백본 업링크 호스트당 10–40 Gbit/s
리셀러 없음. 프로바이더급 풀
글로벌 분산, 이중화 설계
10–40 Gbit/s 티어, 업그레이드 가능
전화 또는 이메일로 FineProxy에 문의하거나 등록된 회사 정보를 확인하세요.