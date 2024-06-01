FineProxy 소개

2011 시작 공과대학을 졸업한 창립자는 호스팅 대신 프록시를 선택했습니다. 경쟁이 적고 진입 장벽이 낮으며 혼자서도 운영할 수 있는 사업이었기 때문입니다. 초기에는 한 사람이 서버 관리, 고객 지원, 영업까지 모든 것을 직접 담당했습니다.

성장 수십 개에서 수백 개로 고객 확보를 이끌 파트너가 합류하면서 클라이언트 기반이 빠르게 성장했습니다. 전략은 단순하지만 효과적이었습니다. 경쟁사가 5~10개 IP만 제공하는 플랜을 내놓을 때, 수백 개의 IP를 제공하며 더 큰 가치를 전달한 것입니다.

확장 자체 백본 구축 저희는 여러 국가의 서버 업체와 직접 계약을 체결하고, 최종적으로 자체 데이터센터를 구축하였습니다. 이것이 오늘날 FineProxy의 토대가 되었습니다. 자체 보유 IPv4 대역, 서버, 그리고 데이터센터와의 직접 파트너십을 통한 네트워크 — 타사 IP 위에 관리 레이어를 얹은 것이 아닙니다.