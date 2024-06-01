Tentang FineProxy

IPv4 & ASN milik sendiri01
Kumpulan IP kelas penyedia dari rentang milik kami sendiri — bukan IP yang dijual kembali.
Perusahaan
Infrastruktur proxy kelas penyedia yang dibangun di atas rentang IP, server, dan jaringan milik sendiri — bukan IP yang dijual kembali.
Dibangun di atas infrastruktur proxy milik kami sendiri — rentang IP, server, dan jaringan milik sendiri. IP tidak pernah dijual kembali.
FineProxy telah menyediakan layanan proxy sejak 2011. Kami mengoperasikan infrastruktur sendiri — termasuk rentang IPv4, server, dan jaringan — serta bekerja sama langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual kembali atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia resmi, menyediakan infrastruktur terisolasi dengan rentang IP khusus untuk tim dan bisnis.
Kumpulan IP kelas penyedia dari rentang milik kami sendiri — bukan IP yang dijual kembali.
Server dan jaringan dioperasikan berdasarkan perjanjian langsung.
Status penyedia berlisensi di beberapa negara.
Rentang IP khusus untuk tim dan bisnis.
Seorang lulusan universitas teknik memilih bisnis proxy dibanding hosting — persaingan lebih sedikit, hambatan masuk lebih rendah, dan bisnis yang bisa dijalankan secara mandiri. Pada masa awal, satu orang menangani semuanya: administrasi server, dukungan, dan penjualan.
Seorang mitra bergabung untuk memimpin akuisisi pelanggan, dan basis klien tumbuh pesat. Strateginya sederhana namun efektif: memberikan nilai lebih dari kompetitor — ratusan IP saat yang lain hanya menawarkan paket 5–10.
Kami menandatangani perjanjian server langsung di berbagai negara dan akhirnya meluncurkan pusat data milik sendiri. Hal ini menjadi fondasi FineProxy seperti sekarang: rentang IPv4, server, dan jaringan yang kami miliki sendiri melalui kemitraan langsung dengan pusat data — bukan sekadar lapisan manajemen di atas IP milik pihak lain.
FineProxy kini mencakup dukungan teknis, pengembangan perangkat lunak, dan QA, dengan tim yang berbasis terutama di Eropa dan Asia. Jaringan mitra menghasilkan hingga 30% dari pendapatan kami, menyediakan antara 7 hingga 10,5 juta proxy setiap bulan. Kami beroperasi di banyak negara — menjadi penyedia resmi di beberapa di antaranya, dengan infrastruktur terisolasi dan rentang IP khusus.
Kumpulan IP stabil, performa konsisten
Kepuasan yang konsisten tinggi
Uplink jaringan utama hingga 80 Gbps untuk setiap server
Tanpa penjual kembali. Kumpulan IP kelas penyedia
Distribusi global, desain redundan
Uplink berkapasitas tinggi untuk beban kerja berat
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