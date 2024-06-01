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Perusahaan

Tentang FineProxy

Infrastruktur proxy kelas penyedia yang dibangun di atas rentang IP, server, dan jaringan milik sendiri — bukan IP yang dijual kembali.

Beroperasi sejak2011
InfrastrukturDimiliki dan dioperasikan langsung

Dibangun di atas infrastruktur proxy milik kami sendiri — rentang IP, server, dan jaringan milik sendiri. IP tidak pernah dijual kembali.

FineProxy telah menyediakan layanan proxy sejak 2011. Kami mengoperasikan infrastruktur sendiri — termasuk rentang IPv4, server, dan jaringan — serta bekerja sama langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual kembali atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia resmi, menyediakan infrastruktur terisolasi dengan rentang IP khusus untuk tim dan bisnis.

Infrastruktur sebagai prioritas

Yang membedakan kami

IPv4 & ASN milik sendiri

01

Kumpulan IP kelas penyedia dari rentang milik kami sendiri — bukan IP yang dijual kembali.

Kontrak langsung dengan pusat data

02

Server dan jaringan dioperasikan berdasarkan perjanjian langsung.

Penyedia resmi

03

Status penyedia berlisensi di beberapa negara.

Infrastruktur terisolasi

04

Rentang IP khusus untuk tim dan bisnis.

2011 — sekarang

Perjalanan kami

  1. 2011

    Awal mula

    Seorang lulusan universitas teknik memilih bisnis proxy dibanding hosting — persaingan lebih sedikit, hambatan masuk lebih rendah, dan bisnis yang bisa dijalankan secara mandiri. Pada masa awal, satu orang menangani semuanya: administrasi server, dukungan, dan penjualan.

  2. Pertumbuhan

    Dari puluhan hingga ratusan

    Seorang mitra bergabung untuk memimpin akuisisi pelanggan, dan basis klien tumbuh pesat. Strateginya sederhana namun efektif: memberikan nilai lebih dari kompetitor — ratusan IP saat yang lain hanya menawarkan paket 5–10.

  3. Skala

    Membangun jaringan utama sendiri

    Kami menandatangani perjanjian server langsung di berbagai negara dan akhirnya meluncurkan pusat data milik sendiri. Hal ini menjadi fondasi FineProxy seperti sekarang: rentang IPv4, server, dan jaringan yang kami miliki sendiri melalui kemitraan langsung dengan pusat data — bukan sekadar lapisan manajemen di atas IP milik pihak lain.

  4. Saat ini

    Tim yang lengkap

    FineProxy kini mencakup dukungan teknis, pengembangan perangkat lunak, dan QA, dengan tim yang berbasis terutama di Eropa dan Asia. Jaringan mitra menghasilkan hingga 30% dari pendapatan kami, menyediakan antara 7 hingga 10,5 juta proxy setiap bulan. Kami beroperasi di banyak negara — menjadi penyedia resmi di beberapa di antaranya, dengan infrastruktur terisolasi dan rentang IP khusus.

Sekilas tentang jaringan

Ringkasan Performa FineProxy

Klien

>22.000di 69+ negara

Kumpulan IP stabil, performa konsisten

Ulasan terverifikasi

>1.900di berbagai platform tepercaya

Kepuasan yang konsisten tinggi

Trafik bulanan

>1500 TBtransfer agregat

Uplink jaringan utama hingga 80 Gbps untuk setiap server

IPv4 Eksklusif

>100.000 IPRentang / ASN milik sendiri

Tanpa penjual kembali. Kumpulan IP kelas penyedia

Server

>500Pusat data Tier-III/IV

Distribusi global, desain redundan

Uplink jaringan

Hingga 80 Gbpsuntuk setiap server

Uplink berkapasitas tinggi untuk beban kerja berat

Hubungi tim kami

Kontak

Hubungi FineProxy melalui telepon atau surel, atau lihat informasi perusahaan terdaftar kami.

TeleponAS + 1 646 328-50-65TeleponKanada + 1 647 846-51-50Surelsupport@fineproxy.orgSureladmin@fineproxy.org
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