Tentang FineProxy

Dibangun di atas infrastruktur proxy milik kami sendiri — rentang IP, server, dan jaringan milik sendiri. IP tidak pernah dijual kembali.

FineProxy telah menyediakan layanan proxy sejak 2011. Kami mengoperasikan infrastruktur sendiri — termasuk rentang IPv4, server, dan jaringan — serta bekerja sama langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual kembali atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia resmi, menyediakan infrastruktur terisolasi dengan rentang IP khusus untuk tim dan bisnis.