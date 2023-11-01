Ketika Anda membeli proxy massal dari FineProxy, daftar IP beserta kredensial langsung tersedia di dashboard Anda segera setelah pembayaran. Kami memiliki setiap alamat di pool — lebih dari 100.000 IPv4 di berbagai ASN — sehingga tidak ada markup perantara dan tidak ada IP daur ulang dari jaringan pihak ketiga.

Harga per IP turun seiring volume, dan traffic unlimited terlepas dari ukuran paket. Ini membuat perencanaan anggaran menjadi mudah: Anda mengetahui biayanya di awal, dan tidak bertambah seiring penggunaan.

Distribusi subnet menjaga pool Anda tetap hidup

Sistem anti-bot memblokir seluruh subnet /24 — semua 256 alamat dalam satu blok — ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan dari beberapa di antaranya. Jika 10.000 IP Anda berada di 40 subnet, satu target agresif bisa membakar sebagian besar pool dalam semalam.

FineProxy mendistribusikan pesanan massal secara acak di seluruh blok /24 yang tersedia. Ban pada satu subnet tidak menjalar ke subnet lainnya. Dua pelanggan yang bekerja pada target yang sama kemungkinan kecil berbagi subnet. Sebagian besar penyedia proxy massal tidak pernah menyebutkan keragaman subnet — tetapi untuk scraping skala besar atau ad verification, inilah yang membedakan pool yang bertahan berbulan-bulan dari yang menurun dalam hitungan minggu.

Berapa banyak IP yang benar-benar Anda butuhkan

Riset dari The Web Scraping Club menempatkan tingkat permintaan aman per IP kurang lebih:

Jenis target: Permintaan per IP per jam

Platform media sosial: 30–60

Situs e-commerce: 100–300

Situs berita dan konten: 300+

Jika Anda membutuhkan 100.000 halaman produk per jam dari situs yang mentoleransi ~200 request/jam per IP, itu minimal 500 IP. Gandakan untuk keamanan. Tim yang memantau harga di beberapa marketplace lintas negara dengan mudah membutuhkan puluhan ribu IP.

Rotasi dan akses API

Begitu Anda memiliki ribuan IP, menyiklusnya secara manual tidaklah realistis. FineProxy menyediakan endpoint API yang memungkinkan Anda menarik daftar IP terkini, memfilter berdasarkan negara atau subnet, dan memasukkan alamat langsung ke scraper atau tool otomasi Anda. Anda bisa merotasi IP dari sisi Anda — per request, per session, atau pada interval tetap — menggunakan daftar yang dikembalikan API dalam format plain-text atau JSON. Tidak ada rotasi otomatis yang dipaksakan: Anda yang mengontrol logikanya, dan ini penting ketika target yang berbeda memerlukan strategi pacing yang berbeda.

Tidak semua blokir berarti IP buruk

Meskipun jumlah IP sudah tepat dan rotasi sudah benar, Anda tetap akan melihat pemblokiran pada beberapa alamat. Jika error yang sama muncul di berbagai IP yang berbeda, masalahnya biasanya bukan pada alamat itu sendiri.

Riset Proxyway 2025 menunjukkan bahwa setup scraping terbaik sekalipun hanya mencapai tingkat keberhasilan 85–93%. Sisanya bergantung pada TLS fingerprint, header yang tidak cocok, pemeriksaan JavaScript, atau timing yang identik antar permintaan. IP bersih hanyalah satu lapisan — perilaku scraper Anda adalah lapisan lainnya.