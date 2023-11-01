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Proxy Massal

Bulk proxy IPv4 tersebar di banyak subnet /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas, pengiriman instan, dirancang untuk scraping skala besar dan ad verification.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy massal.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 IP pusat data terdistribusi di seluruh subnet yang tersedia
  • Ekspor bulk daftar proxy sebagai JSON
  • Filter bulk daftar proxy menurut negara atau subnet
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk bulk paket proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk pesanan proxy besar
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan yang luar biasa. Proxy tersedia dalam waktu singkat setelah pembayaran. Memiliki banyak IP`s membuat pekerjaan saya lebih produktif. Saya menghargai kecepatan yang baik dan lalu lintas tak terbatas juga.

Diana DeePlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!

MargaretSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa bulk proxy lebih murah per IP?Biaya tetap

Biaya tetap. Bandwidth, hardware, monitoring — menjalankan satu proxy dan sepuluh ribu proxy memakan biaya yang hampir sama bagi penyedia. Dalam volume besar, overhead tersebut terbagi ke lebih banyak alamat. Produknya tidak berubah; perhitungannya masuk akal.

Bagaimana paket disusun? Apakah saya berbagi subnet dengan pelanggan lain?Anda memilih negara

Anda memilih negara. FineProxy menetapkan IP secara acak di seluruh subnet /24 yang tersedia, bukan dari satu blok tunggal. Isolasi penuh tidak dijamin dalam paket massal, tetapi distribusi acak membuat tumpang tindih yang signifikan jarang terjadi.

Apakah ada batasan penggunaan?Setiap tarif

Setiap tarif mencakup batas koneksi bersamaan. Volume permintaan dalam setiap sesi terserah Anda — pertahankan kecepatan seperti manusia dengan interval bervariasi. Situs mendeteksi pola lebih cepat daripada volume mentah.

IP saya terus diblokir meskipun pool-nya besar. Apa yang salah?Jika IP berbeda

Jika IP berbeda terkena blok yang sama, periksa dulu client fingerprint, header, dan timing permintaan Anda. Sistem anti-bot di 2025–2026 menganalisis TLS signature, eksekusi JavaScript, dan sinyal behavioral — bukan sekadar alamat IP.

Apa perbedaan antara paket bulk dan private proxy?Proxy dedicated menjamin

Proxy dedicated menjamin akses eksklusif ke setiap IP — tidak ada pengguna lain yang menggunakannya selama masa sewa Anda. Paket bulk juga menggunakan alamat milik FineProxy sendiri, tetapi harga dirancang untuk volume besar: biaya per-IP lebih rendah, kuantitas lebih banyak. Dalam kedua kasus, tidak ada yang dijual ulang dari pihak ketiga.

Bagaimana cara kerja rotasi — otomatis atau manual?Anda mengontrol rotasi

Anda mengontrol rotasi dari sisi Anda. API mengembalikan daftar IP lengkap dalam format plain-text atau JSON, dan Anda yang menentukan logikanya — rotasi per request, per session, atau berdasarkan timer. Tidak ada rotasi otomatis yang dipaksakan, sehingga Anda bisa menyesuaikan pacing dengan toleransi setiap target.

Bisakah saya menggabungkan beberapa negara dalam satu pesanan?Ya

Ya. Pilih beberapa negara saat checkout. Ketersediaan bergantung pada pool kami saat ini di setiap wilayah.

Seberapa cepat proxy tersedia setelah pembelian?Langsung setelah pembayaran

Langsung setelah pembayaran. Daftar IP muncul di dashboard Anda. Untuk pesanan besar — beberapa ribu alamat — pembuatan daftar memerlukan waktu beberapa menit.

Panduan

Bulk Proxy: Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Saat Membeli Ribuan IP

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Ketika Anda membeli proxy massal dari FineProxy, daftar IP beserta kredensial langsung tersedia di dashboard Anda segera setelah pembayaran. Kami memiliki setiap alamat di pool — lebih dari 100.000 IPv4 di berbagai ASN — sehingga tidak ada markup perantara dan tidak ada IP daur ulang dari jaringan pihak ketiga.

Harga per IP turun seiring volume, dan traffic unlimited terlepas dari ukuran paket. Ini membuat perencanaan anggaran menjadi mudah: Anda mengetahui biayanya di awal, dan tidak bertambah seiring penggunaan.

Distribusi subnet menjaga pool Anda tetap hidup

Sistem anti-bot memblokir seluruh subnet /24 — semua 256 alamat dalam satu blok — ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan dari beberapa di antaranya. Jika 10.000 IP Anda berada di 40 subnet, satu target agresif bisa membakar sebagian besar pool dalam semalam.

FineProxy mendistribusikan pesanan massal secara acak di seluruh blok /24 yang tersedia. Ban pada satu subnet tidak menjalar ke subnet lainnya. Dua pelanggan yang bekerja pada target yang sama kemungkinan kecil berbagi subnet. Sebagian besar penyedia proxy massal tidak pernah menyebutkan keragaman subnet — tetapi untuk scraping skala besar atau ad verification, inilah yang membedakan pool yang bertahan berbulan-bulan dari yang menurun dalam hitungan minggu.

Berapa banyak IP yang benar-benar Anda butuhkan

Riset dari The Web Scraping Club menempatkan tingkat permintaan aman per IP kurang lebih:

  • Jenis target: Permintaan per IP per jam
  • Platform media sosial: 30–60
  • Situs e-commerce: 100–300
  • Situs berita dan konten: 300+

Jika Anda membutuhkan 100.000 halaman produk per jam dari situs yang mentoleransi ~200 request/jam per IP, itu minimal 500 IP. Gandakan untuk keamanan. Tim yang memantau harga di beberapa marketplace lintas negara dengan mudah membutuhkan puluhan ribu IP.

Rotasi dan akses API

Begitu Anda memiliki ribuan IP, menyiklusnya secara manual tidaklah realistis. FineProxy menyediakan endpoint API yang memungkinkan Anda menarik daftar IP terkini, memfilter berdasarkan negara atau subnet, dan memasukkan alamat langsung ke scraper atau tool otomasi Anda. Anda bisa merotasi IP dari sisi Anda — per request, per session, atau pada interval tetap — menggunakan daftar yang dikembalikan API dalam format plain-text atau JSON. Tidak ada rotasi otomatis yang dipaksakan: Anda yang mengontrol logikanya, dan ini penting ketika target yang berbeda memerlukan strategi pacing yang berbeda.

Tidak semua blokir berarti IP buruk

Meskipun jumlah IP sudah tepat dan rotasi sudah benar, Anda tetap akan melihat pemblokiran pada beberapa alamat. Jika error yang sama muncul di berbagai IP yang berbeda, masalahnya biasanya bukan pada alamat itu sendiri.

Riset Proxyway 2025 menunjukkan bahwa setup scraping terbaik sekalipun hanya mencapai tingkat keberhasilan 85–93%. Sisanya bergantung pada TLS fingerprint, header yang tidak cocok, pemeriksaan JavaScript, atau timing yang identik antar permintaan. IP bersih hanyalah satu lapisan — perilaku scraper Anda adalah lapisan lainnya.

Ingin mencoba layanan dengan beban kerja Anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, lalu jalankan tolok ukur di atas pada tugas Anda sendiri.