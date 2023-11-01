Proxy HTTPS

99,5% lalu lintas ke Google sudah terenkripsi (Google Transparency Report). Hampir setiap situs web yang Anda kunjungi menggunakan HTTPS. Namun inilah yang tidak dijelaskan oleh penyedia proxy: sebagian besar proxy yang mereka jual sebagai “HTTP/HTTPS” hanya mengenkripsi setengah perjalanan data.

Di mana celah enkripsi berada

Ketika penyedia proxy mengatakan produk mereka “mendukung HTTPS,” yang biasanya mereka maksud adalah proxy tersebut bisa terhubung ke situs web HTTPS. Koneksi dari situs web kembali ke proxy — terenkripsi. Koneksi dari proxy ke Anda — HTTP biasa. Teks terbuka. Bisa dibaca oleh siapa saja di jaringan Anda.

Bayangkan apa yang melewati jalur pertama itu: login dan password proxy Anda, alamat setiap situs yang Anda minta, semua HTTP header Anda. Pada HTTP proxy biasa, informasi ini sepenuhnya terlihat oleh ISP Anda, administrator jaringan, siapa pun di Wi-Fi yang sama, atau perangkat apa pun antara Anda dan server proxy.

Ini bukan sekadar teori. Pada tahun 2023, sebuah kerentanan di library Python requests yang populer (CVE-2023-32681) menunjukkan persis apa yang terjadi: header Proxy-Authorization — yang berisi kredensial proxy — bocor ke server tujuan saat redirect. Akar masalahnya? Kredensial berjalan dalam plain text melalui koneksi proxy. Kerentanan tersebut memengaruhi setiap versi library dari 2.3.0 hingga 2.30.x sebelum diperbaiki.

Skala pencurian kredensial

Laporan Global Threat Landscape 2025 dari Fortinet menemukan bahwa kredensial curian di forum darknet melonjak 42% dalam satu tahun, mencapai lebih dari 100 miliar rekaman unik — email, password, session token, dan bypass autentikasi. Malware infostealer yang memanen kredensial secara real-time mengalami peningkatan aktivitas hingga 500%.

Koneksi proxy yang tidak terenkripsi adalah satu titik lagi di mana kredensial bisa ditangkap. Password proxy Anda, session header, situs yang Anda akses — semuanya terekspos di hop pertama jika koneksi tidak dienkripsi.

Bagaimana FineProxy mengatasi hal ini

Setiap alamat IP dalam jaringan kami memiliki sertifikat SSL individualnya sendiri. Saat Anda terhubung ke server HTTPS proxy FineProxy, koneksi pertama — dari perangkat Anda ke proxy — sudah terenkripsi dengan SSL/TLS. Kredensial, permintaan, dan header Anda terlindungi sejak awal.

Inilah perbedaannya:

HTTP proxy standar: Perangkat Anda → Proxy (teks biasa, semuanya terlihat) → Website (HTTPS, terenkripsi) HTTPS proxy FineProxy: Perangkat Anda → Proxy (HTTPS, terenkripsi dengan sertifikat SSL per-IP) → Website (HTTPS, terenkripsi)

Seluruh rantai terenkripsi. Tidak ada segmen yang terbuka. Tidak ada celah bagi siapa pun untuk membaca traffic Anda.

Kami menerbitkan sertifikat SSL khusus untuk setiap IP — bukan sertifikat bersama untuk seluruh pool. Setiap proxy beroperasi sebagai server SSL (secure encrypted) proxy independen dengan identitas kriptografisnya sendiri.

Mengapa sertifikat per-IP itu penting

Sertifikat bersama berarti satu kesalahan konfigurasi atau satu key yang bocor berdampak pada seluruh proxy dalam pool. Dengan sertifikat per-IP, setiap alamat independen secara kriptografis. Jika satu bermasalah — sisanya tidak terpengaruh.

Ini juga berarti setiap proxy berfungsi sebagai secure anonymous SSL proxy yang berdiri sendiri. Anda bisa membeli alamat daftar HTTPS proxy dari FineProxy dengan keyakinan bahwa setiap alamat diamankan secara individual, tidak berbagi infrastruktur sertifikat dengan ribuan pengguna lain.

Apa yang dilakukan TLS termination proxy server

Istilah ini muncul dalam dokumentasi teknis. Secara sederhana: proxy menerima koneksi terenkripsi Anda, mendekripsi permintaan untuk melihat tujuan Anda, lalu membuat koneksi terenkripsi baru ke server tujuan.

Sebuah studi tahun 2017 oleh peneliti dari Georgia Tech dan University of Michigan menemukan bahwa 4–10,9% dari seluruh traffic HTTPS melewati semacam proxy intersepsi, dan hampir semuanya melemahkan keamanan — enkripsi diturunkan, versi TLS usang, pemeriksaan sertifikat tidak dilakukan. Implementasi proxy yang buruk bisa membuat koneksi Anda justru kurang aman dibanding tidak menggunakan proxy sama sekali. Kualitas implementasi SSL sama pentingnya dengan keberadaan SSL itu sendiri.

Use case praktis

Scraping dalam skala besar — setiap situs besar mewajibkan HTTPS. Koneksi scraper Anda ke proxy juga harus terenkripsi, terutama saat kredensial proxy digunakan. Proxy datacenter dengan SSL per-IP menangani ini dengan bersih.

Manajemen akun — kredensial login dan session token adalah target bernilai tinggi. Jalur proxy yang tidak terenkripsi berarti data tersebut berjalan secara terbuka di jaringan Anda. Proxy ISP dengan sertifikat SSL individual menjaga koneksi setiap akun tetap terenkripsi sejak paket pertama.

Integrasi API — setiap API protokol HTTPS utama (Google, Meta, OpenAI, Stripe) menolak koneksi tanpa enkripsi. Private proxy dengan sertifikat SSL sendiri memastikan API key Anda tidak pernah terekspos.

Jaringan publik — bekerja dari kafe, hotel, atau coworking space? HTTP proxy mengirimkan kredensial proxy dan data browsing Anda melalui jaringan lokal dalam teks biasa. HTTPS proxy mengenkripsinya. Di Wi-Fi publik, ini adalah perbedaan antara privat dan terkompromi.

Yang perlu diperiksa saat Anda membeli alamat SSL proxy