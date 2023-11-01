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Proxy HTTPS

Sertifikat SSL per-IP, enkripsi TLS 1.3 pada jalur client-to-proxy, dukungan HTTPS dan SOCKS5 — kredensial dan header terlindungi sejak paket pertama.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun dengan proxy SSL anonim.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 HTTPS IP pusat data di Eropa dengan sertifikat SSL per IP
  • Ekspor secure daftar proxy HTTPS sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk HTTPS layanan proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk terenkripsi paket proxy
  • Segarkan daftar proxy HTTPS saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya situs ini sangat banyak, selalu ada proxy yang saya butuhkan. Saya bahkan situs lain tidak menggunakan. Semuanya bekerja stabil dan tanpa kegagalan. Harga agak mahal, tapi layak.

Margarita KomarovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan layanan FineProxy untuk sementara waktu sekarang dan saya sangat puas dengan kualitasnya. Koneksi sangat stabil, alamat IP bekerja tanpa masalah, dan kecepatan terus-menerus cepat. Dukungan pelanggan juga sangat responsif kapan pun diperlukan. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari proxy yang dapat diandalkan

KrzyszofNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka untuk menjaga Internet bebas dan aman. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bandwidth tak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Harganya wajar dan proxy berfungsi dengan baik. Bagian API juga mudah disiapkan. Untuk harga ini, jelas layak direkomendasikan!

Felix KernerTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa jalur klien-ke-proxy menjadi titik lemah?Karena sebagian besar

Karena sebagian besar provider tidak mengenkripsinya. Mereka menjual «HTTP proxy» yang bisa terhubung ke situs HTTPS — tetapi koneksi Anda sendiri ke proxy berupa plain text. Kredensial proxy, URL yang Anda minta, dan header Anda semuanya terlihat oleh siapa pun yang memantau jaringan Anda. Sertifikat SSL per-IP dari FineProxy mengenkripsi segmen ini, menutup celah tersebut.

Apa perbedaan sesungguhnya antara proxy HTTP dan HTTPS?Di mana

Di mana enkripsi dimulai. HTTP proxy meneruskan traffic Anda tanpa enkripsi ke server proxy, yang kemudian terhubung ke target melalui HTTPS. HTTPS proxy mengenkripsi sejak hop pertama — dari perangkat Anda ke proxy. Dengan 99,5% traffic web menggunakan HTTPS, jalur proxy-ke-situs hampir selalu terenkripsi. Pertanyaannya adalah apakah jalur client-ke-proxy juga demikian.

Bisakah ISP saya melihat aktivitas saya melalui proxy HTTP?Ya

Ya — ISP Anda dapat melihat alamat proxy, kredensial proxy Anda (jika menggunakan autentikasi dasar), dan situs mana yang Anda akses. Melalui proxy HTTPS dengan SSL, ISP Anda hanya melihat koneksi terenkripsi ke IP proxy. Semua yang ada di dalamnya — situs, kredensial, data — tersembunyi.

Apakah SOCKS5 terenkripsi?SOCKS5 sendiri

SOCKS5 sendiri tidak menambahkan enkripsi — ini adalah protokol tunneling yang bekerja dengan semua jenis lalu lintas. Namun, ketika Anda menggunakan SOCKS5 melalui proxy yang memiliki sertifikat SSL, koneksi ke proxy tersebut tetap terenkripsi. FineProxy mendukung HTTPS dan SOCKS5 di setiap IP, sehingga Anda bebas memilih protokol yang sesuai dengan aplikasi Anda sambil tetap menjaga koneksi tetap aman.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan "proxy HTTP aman dengan SSL"?Artinya proxy

Artinya proxy menerima koneksi melalui HTTPS (port 443 dengan SSL/TLS) alih-alih HTTP biasa. Data Anda dienkripsi antara perangkat Anda dan proxy, lalu proxy membuat koneksi terenkripsi terpisah ke target. Bagian «secure» merujuk pada jalur pertama — yang justru tidak dimiliki oleh kebanyakan HTTP proxy.

Apakah enkripsi SSL memengaruhi kecepatan proxy?SSL/TLS handshake

SSL/TLS handshake menambahkan beberapa milidetik pada koneksi awal — biasanya 10–30 ms tergantung jarak Anda ke server proxy. Setelah itu, enkripsi TLS 1.3 modern berjalan dengan overhead yang sangat kecil pada hardware apapun saat ini. Dalam praktiknya, perbedaannya tidak terasa untuk scraping, manajemen akun, atau panggilan API. Latensi rute jaringan itu sendiri jauh lebih berpengaruh dibanding lapisan enkripsi. Dengan FineProxy, sertifikat per-IP menggunakan konfigurasi TLS yang dioptimalkan, sehingga Anda mendapatkan enkripsi penuh tanpa penurunan kecepatan yang berarti.

Panduan

Masalah dengan Kebanyakan «HTTPS Proxy» — dan Apa Arti Sebenarnya dari Enkripsi

5 mnt bacaTim jaringan FineProxy

99,5% lalu lintas ke Google sudah terenkripsi (Google Transparency Report). Hampir setiap situs web yang Anda kunjungi menggunakan HTTPS. Namun inilah yang tidak dijelaskan oleh penyedia proxy: sebagian besar proxy yang mereka jual sebagai “HTTP/HTTPS” hanya mengenkripsi setengah perjalanan data.

Di mana celah enkripsi berada

Ketika penyedia proxy mengatakan produk mereka “mendukung HTTPS,” yang biasanya mereka maksud adalah proxy tersebut bisa terhubung ke situs web HTTPS. Koneksi dari situs web kembali ke proxy — terenkripsi. Koneksi dari proxy ke Anda — HTTP biasa. Teks terbuka. Bisa dibaca oleh siapa saja di jaringan Anda.

Bayangkan apa yang melewati jalur pertama itu: login dan password proxy Anda, alamat setiap situs yang Anda minta, semua HTTP header Anda. Pada HTTP proxy biasa, informasi ini sepenuhnya terlihat oleh ISP Anda, administrator jaringan, siapa pun di Wi-Fi yang sama, atau perangkat apa pun antara Anda dan server proxy.

Ini bukan sekadar teori. Pada tahun 2023, sebuah kerentanan di library Python requests yang populer (CVE-2023-32681) menunjukkan persis apa yang terjadi: header Proxy-Authorization — yang berisi kredensial proxy — bocor ke server tujuan saat redirect. Akar masalahnya? Kredensial berjalan dalam plain text melalui koneksi proxy. Kerentanan tersebut memengaruhi setiap versi library dari 2.3.0 hingga 2.30.x sebelum diperbaiki.

Skala pencurian kredensial

Laporan Global Threat Landscape 2025 dari Fortinet menemukan bahwa kredensial curian di forum darknet melonjak 42% dalam satu tahun, mencapai lebih dari 100 miliar rekaman unik — email, password, session token, dan bypass autentikasi. Malware infostealer yang memanen kredensial secara real-time mengalami peningkatan aktivitas hingga 500%.

Koneksi proxy yang tidak terenkripsi adalah satu titik lagi di mana kredensial bisa ditangkap. Password proxy Anda, session header, situs yang Anda akses — semuanya terekspos di hop pertama jika koneksi tidak dienkripsi.

Bagaimana FineProxy mengatasi hal ini

Setiap alamat IP dalam jaringan kami memiliki sertifikat SSL individualnya sendiri. Saat Anda terhubung ke server HTTPS proxy FineProxy, koneksi pertama — dari perangkat Anda ke proxy — sudah terenkripsi dengan SSL/TLS. Kredensial, permintaan, dan header Anda terlindungi sejak awal.

Inilah perbedaannya:

HTTP proxy standar: Perangkat Anda → Proxy (teks biasa, semuanya terlihat) → Website (HTTPS, terenkripsi) HTTPS proxy FineProxy: Perangkat Anda → Proxy (HTTPS, terenkripsi dengan sertifikat SSL per-IP) → Website (HTTPS, terenkripsi)

Seluruh rantai terenkripsi. Tidak ada segmen yang terbuka. Tidak ada celah bagi siapa pun untuk membaca traffic Anda.

Kami menerbitkan sertifikat SSL khusus untuk setiap IP — bukan sertifikat bersama untuk seluruh pool. Setiap proxy beroperasi sebagai server SSL (secure encrypted) proxy independen dengan identitas kriptografisnya sendiri.

Mengapa sertifikat per-IP itu penting

Sertifikat bersama berarti satu kesalahan konfigurasi atau satu key yang bocor berdampak pada seluruh proxy dalam pool. Dengan sertifikat per-IP, setiap alamat independen secara kriptografis. Jika satu bermasalah — sisanya tidak terpengaruh.

Ini juga berarti setiap proxy berfungsi sebagai secure anonymous SSL proxy yang berdiri sendiri. Anda bisa membeli alamat daftar HTTPS proxy dari FineProxy dengan keyakinan bahwa setiap alamat diamankan secara individual, tidak berbagi infrastruktur sertifikat dengan ribuan pengguna lain.

Apa yang dilakukan TLS termination proxy server

Istilah ini muncul dalam dokumentasi teknis. Secara sederhana: proxy menerima koneksi terenkripsi Anda, mendekripsi permintaan untuk melihat tujuan Anda, lalu membuat koneksi terenkripsi baru ke server tujuan.

Sebuah studi tahun 2017 oleh peneliti dari Georgia Tech dan University of Michigan menemukan bahwa 4–10,9% dari seluruh traffic HTTPS melewati semacam proxy intersepsi, dan hampir semuanya melemahkan keamanan — enkripsi diturunkan, versi TLS usang, pemeriksaan sertifikat tidak dilakukan. Implementasi proxy yang buruk bisa membuat koneksi Anda justru kurang aman dibanding tidak menggunakan proxy sama sekali. Kualitas implementasi SSL sama pentingnya dengan keberadaan SSL itu sendiri.

Use case praktis

Scraping dalam skala besar — setiap situs besar mewajibkan HTTPS. Koneksi scraper Anda ke proxy juga harus terenkripsi, terutama saat kredensial proxy digunakan. Proxy datacenter dengan SSL per-IP menangani ini dengan bersih.

Manajemen akun — kredensial login dan session token adalah target bernilai tinggi. Jalur proxy yang tidak terenkripsi berarti data tersebut berjalan secara terbuka di jaringan Anda. Proxy ISP dengan sertifikat SSL individual menjaga koneksi setiap akun tetap terenkripsi sejak paket pertama.

Integrasi API — setiap API protokol HTTPS utama (Google, Meta, OpenAI, Stripe) menolak koneksi tanpa enkripsi. Private proxy dengan sertifikat SSL sendiri memastikan API key Anda tidak pernah terekspos.

Jaringan publik — bekerja dari kafe, hotel, atau coworking space? HTTP proxy mengirimkan kredensial proxy dan data browsing Anda melalui jaringan lokal dalam teks biasa. HTTPS proxy mengenkripsinya. Di Wi-Fi publik, ini adalah perbedaan antara privat dan terkompromi.

Yang perlu diperiksa saat Anda membeli alamat SSL proxy

Tiga hal: apakah setiap IP memiliki sertifikatnya sendiri (tidak shared), apakah layanan proxy mendukung SOCKS5 di samping HTTPS, dan apakah IP berasal dari jaringan milik provider sendiri. FineProxy memberikan ketiganya — SSL individual per alamat, dukungan dual protocol, dan IP yang kami miliki serta kelola sendiri. Itulah yang membentuk konfigurasi proxy paling aman.