99,5% lưu lượng truy cập đến Google đã được mã hóa (Google Transparency Report). Hầu hết mọi trang web bạn truy cập đều chạy HTTPS. Nhưng đây là điều các nhà cung cấp proxy không giải thích: hầu hết proxy mà họ bán dưới nhãn "HTTP/HTTPS" chỉ mã hóa một nửa hành trình.

Lỗ hổng mã hóa nằm ở đâu

Khi một nhà cung cấp proxy nói rằng sản phẩm của họ "hỗ trợ HTTPS," họ thường muốn nói rằng proxy có thể kết nối đến các trang web HTTPS. Kết nối từ trang web về proxy — được mã hóa. Kết nối từ proxy đến bạn — HTTP thuần. Văn bản mở. Bất kỳ ai trên mạng của bạn đều có thể đọc được.

Hãy nghĩ về những gì được truyền đi trên chặng đầu tiên đó: tên đăng nhập và mật khẩu proxy của bạn, địa chỉ mọi trang web bạn đang truy cập, tất cả HTTP header của bạn. Với proxy HTTP thông thường, những thông tin này hoàn toàn hiển thị đối với ISP, quản trị viên mạng, bất kỳ ai cùng kết nối Wi-Fi, hoặc bất kỳ thiết bị nào nằm giữa bạn và máy chủ proxy.

Đây không phải lý thuyết suông. Năm 2023, một lỗ hổng trong thư viện Python requests phổ biến (CVE-2023-32681) đã cho thấy chính xác điều gì xảy ra: header Proxy-Authorization — chứa thông tin xác thực proxy — bị rò rỉ đến máy chủ đích trong quá trình redirect. Nguyên nhân gốc? Thông tin đăng nhập truyền dưới dạng văn bản thuần qua kết nối proxy. Lỗ hổng đó đã ảnh hưởng đến mọi phiên bản thư viện từ 2.3.0 đến 2.30.x trước khi được vá.

Quy mô của nạn đánh cắp thông tin xác thực

Báo cáo Global Threat Landscape 2025 của Fortinet cho thấy thông tin đăng nhập bị đánh cắp trên các diễn đàn darknet đã tăng 42% chỉ trong một năm, đạt hơn 100 tỷ bản ghi duy nhất — email, mật khẩu, session token và bypass xác thực. Phần mềm độc hại infostealer chuyên thu thập thông tin đăng nhập theo thời gian thực đã tăng 500% về mức độ hoạt động.

Một kết nối proxy không được mã hóa chính là thêm một điểm nơi thông tin đăng nhập có thể bị chặn bắt. Mật khẩu proxy, header phiên làm việc, các trang web bạn đang truy cập — tất cả đều bị lộ trên chặng đầu tiên đó nếu kết nối không được mã hóa.

Cách FineProxy giải quyết vấn đề này

Mỗi địa chỉ IP trong mạng lưới của chúng tôi đều có chứng chỉ SSL riêng. Khi bạn kết nối đến máy chủ HTTPS proxy của FineProxy, kết nối đầu tiên — từ thiết bị của bạn đến proxy — được mã hóa bằng SSL/TLS. Credentials, requests và headers của bạn được bảo vệ ngay từ đầu.

Đây là sự khác biệt:

HTTP proxy thông thường: Thiết bị của bạn → Proxy (văn bản thuần, mọi thứ đều hiển thị) → Website (HTTPS, mã hóa) FineProxy HTTPS proxy: Thiết bị của bạn → Proxy (HTTPS, mã hóa bằng chứng chỉ SSL riêng từng IP) → Website (HTTPS, mã hóa)

Toàn bộ chuỗi kết nối đều được mã hóa. Không có đoạn nào bị lộ. Không có khe hở nào để bất kỳ ai đọc được lưu lượng truy cập của bạn.

Chúng tôi cấp chứng chỉ SSL riêng biệt cho từng IP — không phải chứng chỉ dùng chung cho toàn bộ pool. Mỗi proxy hoạt động như một máy chủ proxy SSL (mã hóa bảo mật) độc lập với danh tính mật mã riêng.

Tại sao chứng chỉ riêng cho từng IP lại quan trọng

Chứng chỉ dùng chung có nghĩa là chỉ một lỗi cấu hình hoặc một khóa bị lộ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ proxy trong pool. Với chứng chỉ riêng từng IP, mỗi địa chỉ được bảo vệ độc lập về mặt mật mã. Nếu một IP gặp sự cố — những IP còn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Điều này cũng có nghĩa là mỗi proxy đều hoạt động như một SSL proxy riêng biệt, bảo mật và ẩn danh. Bạn có thể mua danh sách địa chỉ HTTPS proxy từ FineProxy với sự yên tâm rằng từng địa chỉ đều được bảo mật riêng lẻ, không dùng chung hạ tầng chứng chỉ SSL với hàng nghìn người dùng khác.

Máy chủ TLS termination proxy hoạt động như thế nào

Thuật ngữ này thường xuất hiện trong tài liệu kỹ thuật. Nói đơn giản: proxy tiếp nhận kết nối mã hóa của bạn, giải mã yêu cầu để xác định đích đến, sau đó thiết lập một kết nối mã hóa mới tới trang web đích.

Một nghiên cứu năm 2017 của các nhà nghiên cứu tại Georgia Tech và Đại học Michigan phát hiện rằng 4–10,9% tổng lưu lượng HTTPS đi qua một dạng interception proxy nào đó, và gần như tất cả đều làm suy yếu bảo mật — mã hóa bị hạ cấp, phiên bản TLS lỗi thời, thiếu kiểm tra chứng chỉ. Một triển khai proxy kém có thể khiến kết nối của bạn kém an toàn hơn so với không dùng proxy. Chất lượng triển khai SSL quan trọng không kém việc có SSL ngay từ đầu.

Các trường hợp sử dụng thực tế

Web scraping quy mô lớn — mọi trang web lớn đều yêu cầu HTTPS. Kết nối từ scraper của bạn đến proxy cũng nên được mã hóa, đặc biệt khi có liên quan đến thông tin xác thực proxy. Proxy Datacenter với SSL riêng cho từng IP xử lý điều này một cách gọn gàng.

Quản lý tài khoản — thông tin đăng nhập và session token là mục tiêu giá trị cao. Khi kết nối qua proxy không được mã hóa, những dữ liệu này sẽ truyền dưới dạng plaintext trên mạng của bạn. Proxy ISP với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP giúp mã hóa kết nối của mỗi tài khoản ngay từ packet đầu tiên.

Tích hợp API — mọi API lớn sử dụng giao thức HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) đều từ chối kết nối không được mã hóa. Một proxy chuyên dụng với chứng chỉ SSL riêng đảm bảo API key của bạn không bao giờ truyền đi dưới dạng lộ diện.

Mạng công cộng — bạn đang làm việc từ quán cà phê, khách sạn hoặc không gian coworking? Một HTTP proxy sẽ gửi thông tin xác thực proxy và dữ liệu duyệt web của bạn qua mạng nội bộ dưới dạng văn bản thuần. Một HTTPS proxy sẽ mã hóa tất cả. Trên Wi-Fi công cộng, đây chính là sự khác biệt giữa riêng tư và bị xâm phạm.

Những điều cần kiểm tra khi bạn mua địa chỉ SSL proxy