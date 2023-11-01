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Proxy HTTPS

Chứng chỉ SSL riêng cho từng IP, mã hóa TLS 1.3 trên chặng client-to-proxy, hỗ trợ HTTPS và SOCKS5 — credentials và headers được bảo vệ từ gói tin đầu tiên.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập với proxy SSL ẩn danh.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP datacenter HTTPS tại Châu Âu với chứng chỉ SSL theo từng IP
  • Xuất danh sách proxy HTTPS bảo mật dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy HTTPS
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các gói proxy đã mã hóa
  • Làm mới danh sách proxy HTTPS khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ FineProxy được một thời gian và cảm thấy vô cùng hài lòng về chất lượng. Các kết nối rất ổn định, địa chỉ IP hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào và tốc độ luôn nhanh. Hỗ trợ khách hàng cũng siêu đáp ứng bất cứ khi nào cần thiết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai tìm kiếm proxy đáng tin cậy

KrzyszofNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Giá cả hợp lý và proxy hoạt động rất tốt. Phần API cũng dễ thiết lập. Với mức giá này thì rất đáng để giới thiệu!

Felix KernerTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao đoạn kết nối từ client đến proxy lại là điểm yếu?Hop chưa mã

Bởi vì hầu hết các nhà cung cấp không mã hóa đoạn này. Họ bán "HTTP proxy" có thể kết nối đến các trang HTTPS — nhưng kết nối của bạn đến proxy lại là văn bản thuần. Thông tin xác thực proxy, các URL bạn yêu cầu và header của bạn đều hiển thị với bất kỳ ai giám sát mạng của bạn. Chứng chỉ SSL riêng cho từng IP của FineProxy mã hóa đoạn này, lấp đầy khoảng trống.

Sự khác biệt thực sự giữa HTTP proxy và HTTPS proxy là gì?Mã hóa hop

Mã hóa bắt đầu từ đâu. Một HTTP proxy chuyển tiếp lưu lượng của bạn không mã hóa đến máy chủ proxy, sau đó máy chủ kết nối đến trang đích qua HTTPS. Một HTTPS proxy mã hóa ngay từ hop đầu tiên — từ thiết bị của bạn đến proxy. Với 99,5% lưu lượng web là HTTPS, chặng proxy-to-site gần như luôn được mã hóa. Câu hỏi là liệu chặng client-to-proxy có được mã hóa hay không.

ISP của tôi có thể thấy những gì tôi làm qua HTTP proxy không?

Có — ISP của bạn có thể thấy địa chỉ proxy, thông tin xác thực proxy (nếu sử dụng basic authentication), và những trang web bạn đang truy cập. Qua HTTPS proxy có SSL, ISP chỉ thấy một kết nối được mã hóa đến IP của proxy. Mọi thứ bên trong — trang web, thông tin xác thực, dữ liệu — đều được ẩn hoàn toàn.

SOCKS5 có được mã hóa không?Không tự mã

Bản thân SOCKS5 không bổ sung mã hóa — nó là một giao thức tunneling hoạt động với mọi loại lưu lượng. Nhưng khi bạn sử dụng SOCKS5 qua proxy có chứng chỉ SSL, kết nối đến proxy vẫn được mã hóa. FineProxy hỗ trợ cả HTTPS và SOCKS5 trên mọi IP, vì vậy bạn có thể chọn giao thức phù hợp với ứng dụng của mình trong khi vẫn đảm bảo kết nối an toàn.

"Secure HTTP proxy với SSL" thực sự có nghĩa là gì?TLS hop đầu

Điều đó có nghĩa là proxy chấp nhận kết nối qua HTTPS (cổng 443 với SSL/TLS) thay vì HTTP thuần. Dữ liệu của bạn được mã hóa giữa thiết bị và proxy, sau đó proxy tạo một kết nối mã hóa riêng biệt đến máy chủ đích. Phần “bảo mật” đề cập đến đoạn đầu tiên đó — chính là thứ mà hầu hết các HTTP proxy không có.

Mã hóa SSL có ảnh hưởng đến tốc độ proxy không?Hao phí nhỏ

Quá trình bắt tay SSL/TLS bổ sung thêm vài mili giây vào kết nối ban đầu — thường từ 10–30 ms tùy thuộc khoảng cách của bạn đến máy chủ proxy. Sau đó, mã hóa TLS 1.3 hiện đại hoạt động với mức tiêu hao tài nguyên không đáng kể trên bất kỳ phần cứng nào hiện nay. Trên thực tế, sự khác biệt gần như không thể nhận thấy khi scraping, quản lý tài khoản hay gọi API. Độ trễ của tuyến đường mạng quan trọng hơn nhiều so với lớp mã hóa. Với FineProxy, chứng chỉ theo từng IP sử dụng cấu hình TLS tối ưu, giúp bạn có mã hóa toàn phần mà không mất tốc độ đáng kể.

Hướng dẫn

Vấn đề với hầu hết các "HTTPS Proxy" — và mã hóa thực sự có nghĩa là gì

7 phút đọcNhóm mạng FineProxy

99,5% lưu lượng truy cập đến Google đã được mã hóa (Google Transparency Report). Hầu hết mọi trang web bạn truy cập đều chạy HTTPS. Nhưng đây là điều các nhà cung cấp proxy không giải thích: hầu hết proxy mà họ bán dưới nhãn "HTTP/HTTPS" chỉ mã hóa một nửa hành trình.

Lỗ hổng mã hóa nằm ở đâu

Khi một nhà cung cấp proxy nói rằng sản phẩm của họ "hỗ trợ HTTPS," họ thường muốn nói rằng proxy có thể kết nối đến các trang web HTTPS. Kết nối từ trang web về proxy — được mã hóa. Kết nối từ proxy đến bạn — HTTP thuần. Văn bản mở. Bất kỳ ai trên mạng của bạn đều có thể đọc được.

Hãy nghĩ về những gì được truyền đi trên chặng đầu tiên đó: tên đăng nhập và mật khẩu proxy của bạn, địa chỉ mọi trang web bạn đang truy cập, tất cả HTTP header của bạn. Với proxy HTTP thông thường, những thông tin này hoàn toàn hiển thị đối với ISP, quản trị viên mạng, bất kỳ ai cùng kết nối Wi-Fi, hoặc bất kỳ thiết bị nào nằm giữa bạn và máy chủ proxy.

Đây không phải lý thuyết suông. Năm 2023, một lỗ hổng trong thư viện Python requests phổ biến (CVE-2023-32681) đã cho thấy chính xác điều gì xảy ra: header Proxy-Authorization — chứa thông tin xác thực proxy — bị rò rỉ đến máy chủ đích trong quá trình redirect. Nguyên nhân gốc? Thông tin đăng nhập truyền dưới dạng văn bản thuần qua kết nối proxy. Lỗ hổng đó đã ảnh hưởng đến mọi phiên bản thư viện từ 2.3.0 đến 2.30.x trước khi được vá.

Quy mô của nạn đánh cắp thông tin xác thực

Báo cáo Global Threat Landscape 2025 của Fortinet cho thấy thông tin đăng nhập bị đánh cắp trên các diễn đàn darknet đã tăng 42% chỉ trong một năm, đạt hơn 100 tỷ bản ghi duy nhất — email, mật khẩu, session token và bypass xác thực. Phần mềm độc hại infostealer chuyên thu thập thông tin đăng nhập theo thời gian thực đã tăng 500% về mức độ hoạt động.

Một kết nối proxy không được mã hóa chính là thêm một điểm nơi thông tin đăng nhập có thể bị chặn bắt. Mật khẩu proxy, header phiên làm việc, các trang web bạn đang truy cập — tất cả đều bị lộ trên chặng đầu tiên đó nếu kết nối không được mã hóa.

Cách FineProxy giải quyết vấn đề này

Mỗi địa chỉ IP trong mạng lưới của chúng tôi đều có chứng chỉ SSL riêng. Khi bạn kết nối đến máy chủ HTTPS proxy của FineProxy, kết nối đầu tiên — từ thiết bị của bạn đến proxy — được mã hóa bằng SSL/TLS. Credentials, requests và headers của bạn được bảo vệ ngay từ đầu.

Đây là sự khác biệt:

HTTP proxy thông thường: Thiết bị của bạn → Proxy (văn bản thuần, mọi thứ đều hiển thị) → Website (HTTPS, mã hóa) FineProxy HTTPS proxy: Thiết bị của bạn → Proxy (HTTPS, mã hóa bằng chứng chỉ SSL riêng từng IP) → Website (HTTPS, mã hóa)

Toàn bộ chuỗi kết nối đều được mã hóa. Không có đoạn nào bị lộ. Không có khe hở nào để bất kỳ ai đọc được lưu lượng truy cập của bạn.

Chúng tôi cấp chứng chỉ SSL riêng biệt cho từng IP — không phải chứng chỉ dùng chung cho toàn bộ pool. Mỗi proxy hoạt động như một máy chủ proxy SSL (mã hóa bảo mật) độc lập với danh tính mật mã riêng.

Tại sao chứng chỉ riêng cho từng IP lại quan trọng

Chứng chỉ dùng chung có nghĩa là chỉ một lỗi cấu hình hoặc một khóa bị lộ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ proxy trong pool. Với chứng chỉ riêng từng IP, mỗi địa chỉ được bảo vệ độc lập về mặt mật mã. Nếu một IP gặp sự cố — những IP còn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Điều này cũng có nghĩa là mỗi proxy đều hoạt động như một SSL proxy riêng biệt, bảo mật và ẩn danh. Bạn có thể mua danh sách địa chỉ HTTPS proxy từ FineProxy với sự yên tâm rằng từng địa chỉ đều được bảo mật riêng lẻ, không dùng chung hạ tầng chứng chỉ SSL với hàng nghìn người dùng khác.

Máy chủ TLS termination proxy hoạt động như thế nào

Thuật ngữ này thường xuất hiện trong tài liệu kỹ thuật. Nói đơn giản: proxy tiếp nhận kết nối mã hóa của bạn, giải mã yêu cầu để xác định đích đến, sau đó thiết lập một kết nối mã hóa mới tới trang web đích.

Một nghiên cứu năm 2017 của các nhà nghiên cứu tại Georgia Tech và Đại học Michigan phát hiện rằng 4–10,9% tổng lưu lượng HTTPS đi qua một dạng interception proxy nào đó, và gần như tất cả đều làm suy yếu bảo mật — mã hóa bị hạ cấp, phiên bản TLS lỗi thời, thiếu kiểm tra chứng chỉ. Một triển khai proxy kém có thể khiến kết nối của bạn kém an toàn hơn so với không dùng proxy. Chất lượng triển khai SSL quan trọng không kém việc có SSL ngay từ đầu.

Các trường hợp sử dụng thực tế

Web scraping quy mô lớn — mọi trang web lớn đều yêu cầu HTTPS. Kết nối từ scraper của bạn đến proxy cũng nên được mã hóa, đặc biệt khi có liên quan đến thông tin xác thực proxy. Proxy Datacenter với SSL riêng cho từng IP xử lý điều này một cách gọn gàng.

Quản lý tài khoản — thông tin đăng nhập và session token là mục tiêu giá trị cao. Khi kết nối qua proxy không được mã hóa, những dữ liệu này sẽ truyền dưới dạng plaintext trên mạng của bạn. Proxy ISP với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP giúp mã hóa kết nối của mỗi tài khoản ngay từ packet đầu tiên.

Tích hợp API — mọi API lớn sử dụng giao thức HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) đều từ chối kết nối không được mã hóa. Một proxy chuyên dụng với chứng chỉ SSL riêng đảm bảo API key của bạn không bao giờ truyền đi dưới dạng lộ diện.

Mạng công cộng — bạn đang làm việc từ quán cà phê, khách sạn hoặc không gian coworking? Một HTTP proxy sẽ gửi thông tin xác thực proxy và dữ liệu duyệt web của bạn qua mạng nội bộ dưới dạng văn bản thuần. Một HTTPS proxy sẽ mã hóa tất cả. Trên Wi-Fi công cộng, đây chính là sự khác biệt giữa riêng tư và bị xâm phạm.

Những điều cần kiểm tra khi bạn mua địa chỉ SSL proxy

Ba điều: mỗi IP có chứng chỉ riêng hay không (không dùng chung), dịch vụ proxy có hỗ trợ SOCKS5 cùng với HTTPS hay không, và các IP có thuộc mạng riêng của nhà cung cấp hay không. FineProxy đáp ứng tất cả ba — SSL riêng cho từng địa chỉ IP, hỗ trợ hai giao thức, và các IP do chúng tôi sở hữu và quản lý. Đó chính là cấu hình proxy bảo mật nhất.