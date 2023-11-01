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Proxy Steam

Private IPv4 proxy dành cho parsing Steam Market và trading bot — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky session, đa dạng subnet mix cho 10–15 tài khoản mỗi IP.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy Steam.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 10.000 IP trung tâm dữ liệu từ nhiều quốc gia để phân tích Steam Market
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã dùng dịch vụ này cho bot Twitch và nó hoạt động hoàn hảo. Tôi cảm ơn FineProxy vì đã dành riêng một hệ thống rất tốt cho đúng nhu cầu cụ thể của tôi.

blastzadaaaaSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

các proxy tuyệt vời để thu thập dữ liệu – Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm..chúng có IP luân phiên, tốc độ nhanh và hầu như tất cả các proxy đều không bị chặn trên mạng xã hội

AliceDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã thử một số nhà cung cấp proxy trước đây nhưng FineProxy.org nổi bật nhờ thời gian hoạt động ổn định và chất lượng kết nối ổn định. Tốc độ đủ tốt để phát trực tuyến và thu thập dữ liệu và cho đến nay tôi chưa gặp phải bất kỳ vấn đề lớn nào. Điều tuyệt vời là mọi thứ đều được giải thích rõ ràng trên trang web, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp.

HotBad2393Norton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Giá rẻ. Tỷ lệ proxy bị hỏng thấp <10%. Rất nhiều địa lý và mạng con. Kết nối ổn định, ip tĩnh và thay đổi pool miễn phí hàng tuần.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao tôi cần proxy để parsing Steam Market?Tránh giới hạn

Steam giới hạn tốc độ request để ngăn chặn scraping tự động. Không có proxy, bạn chỉ có thể gửi một số lượng request hạn chế trước khi gặp lỗi «429 Too Many Requests» chặn IP của bạn. Proxy cho phép bạn phân phối request trên nhiều IP, duy trì quyền truy cập liên tục vào dữ liệu giá và thông tin kho đồ. Đối với các hoạt động giao dịch nghiêm túc, đây không phải tùy chọn — đó là cách duy nhất để parse quy mô lớn.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí cho Steam không?Không khuyến nghị

Về mặt kỹ thuật thì có, nhưng hãy chuẩn bị đối mặt với vấn đề. Proxy miễn phí chậm, không đáng tin cậy và được dùng chung bởi hàng nghìn người. Steam rất có thể đã chặn hầu hết IP proxy miễn phí. Đối với trading bot hoặc parse Market, proxy miễn phí sẽ gây ra nhiều phiền toái hơn lợi ích mà chúng mang lại. Bạn sẽ mất nhiều thời gian xử lý block hơn là thực sự thu thập dữ liệu.

Tôi có thể chạy bao nhiêu tài khoản Steam trên một IP?Khoảng 10–15

Khoảng 10-15 tài khoản trước khi rate limit của Steam trở thành vấn đề. Điều này áp dụng cho trading bot và các thao tác tự động. Nếu bạn chạy ArchiSteamFarm hoặc công cụ tương tự với nhiều tài khoản hơn, bạn cần nhiều proxy. Một proxy cho 10-15 tài khoản là điểm khởi đầu hợp lý, tuy nhiên các thao tác nặng hơn có thể cần ít tài khoản hơn trên mỗi IP.

Proxy datacenter có bị chặn trên Steam không?Chất lượng quyết

Tùy thuộc vào chất lượng proxy. IP datacenter dùng chung thường bị chặn vì người dùng trước đã lạm dụng chúng. IP chuyên dụng mà bạn kiểm soát độc quyền có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Proxy datacenter chuyên dụng cho Steam của FineProxy hoạt động tốt vì chúng được gán riêng cho bạn — không ai khác có thể làm cháy chúng trên Steam trong khi bạn đang sử dụng.

Sử dụng proxy trên Steam có vi phạm điều khoản dịch vụ của họ không?Dùng có trách

Sử dụng proxy để vượt qua giới hạn giá theo khu vực vi phạm điều khoản dịch vụ của Steam và có nguy cơ bị phạt tài khoản. Tuy nhiên, việc dùng proxy để parse Market, chạy trading bot hoặc truy cập Steam từ mạng bị hạn chế nằm trong vùng xám. Steam không cung cấp API chính thức cho dữ liệu Market, nên truy cập tự động là lựa chọn duy nhất cho các trader nghiêm túc. Điều quan trọng là sử dụng có trách nhiệm — đừng lạm dụng hệ thống, tuân thủ rate limit và đừng dùng proxy cho các hoạt động bị cấm như thao túng giá.

Vị trí địa lý (geolocation) của proxy có quan trọng khi parsing và chạy bot Steam không?Subnet quan trọng

Đối với hầu hết các thao tác parse Steam Market và chạy trading bot, vị trí địa lý không quá quan trọng — Steam phục vụ cùng dữ liệu Market bất kể khu vực. Điều quan trọng hơn nhiều là sự đa dạng subnet. Các gói Mix với IP phân bố trên nhiều subnet khác nhau hoạt động tốt nhất vì hệ thống chống bot của Steam phát hiện các cụm request từ cùng một dải subnet. Các gói Mix của FineProxy mang lại sự đa dạng subnet tối đa, hiệu quả hơn việc tập trung vào một vị trí EU hay US duy nhất.

Làm thế nào để kết nối proxy với ArchiSteamFarm hoặc trình duyệt cho Steam?Thiết lập WebProxy

Đối với ArchiSteamFarm (ASF), mở file cấu hình ASF.json và thêm cài đặt proxy bằng trường “WebProxy” — ví dụ: “WebProxy”: “http://ip:port”. Nếu proxy của bạn yêu cầu xác thực, hãy thêm các trường “WebProxyUsername” và “WebProxyPassword”. Khởi động lại ASF sau khi lưu. Đối với truy cập qua trình duyệt, bạn có thể cấu hình proxy trong cài đặt mạng của hệ thống hoặc sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt như FoxyProxy hoặc SwitchyOmega — nhập IP proxy, port và thông tin đăng nhập, sau đó chọn HTTP/HTTPS hoặc SOCKS5 tùy theo loại proxy của bạn. Đối với các script phân tích Steam Market có xác thực, hãy đảm bảo proxy hỗ trợ sticky session để cookie và dữ liệu phiên giữ nhất quán qua các request tuần tự trên cùng một IP.

Hướng dẫn

Proxy cho Steam: Parsing, Trading Bot và quản lý đa tài khoản

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Steam không cung cấp API Market chính thức. Nếu bạn cần dữ liệu giá, thông tin kho đồ hay muốn tự động hóa giao dịch, bạn chỉ có hai lựa chọn: sử dụng dịch vụ bên thứ ba đắt đỏ hoặc tự parse Steam. Hầu hết các trader và reseller nghiêm túc chọn con đường thứ hai — và đó chính là lúc proxy cho Steam trở nên thiết yếu.

Tại sao proxy Steam quan trọng cho việc parsing thị trường

Steam Market chứa hàng triệu vật phẩm trên CS2, Dota 2, Rust và các game khác. Việc theo dõi giá thủ công là bất khả thi khi vận hành quy mô lớn. Parsing tự động cho phép bạn:

  • Theo dõi biến động giá theo thời gian thực
  • Tìm các mặt hàng giá thấp trước đối thủ cạnh tranh
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu giá cho hoạt động bán lại
  • Theo dõi kho vật phẩm trên nhiều tài khoản

Vấn đề là gì? Steam giới hạn tần suất request rất nghiêm ngặt. Gửi quá nhiều request từ một IP và bạn sẽ gặp lỗi “429 Too Many Requests”. IP của bạn bị chặn tạm thời và toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu dừng lại. Với việc xoay proxy hợp lý, bạn phân tán request qua nhiều IP khác nhau và tránh bị Steam phát hiện.

Bot giao dịch và vận hành đa tài khoản

Nếu bạn chạy trading bot — dù là ArchiSteamFarm, giải pháp tự phát triển hay nền tảng thương mại — bạn rất có thể đã gặp rate limit. Steam cho phép khoảng 10-15 tài khoản bot trên mỗi IP trước khi bị throttle. Vượt quá con số đó, bạn cần proxy chuyên dụng cho từng tài khoản hoặc nhóm tài khoản.Chạy nhiều tài khoản từ một IP tạo ra rủi ro khác: nếu Steam gắn cờ một tài khoản vì hoạt động đáng ngờ thì liên kết IP có thể ảnh hưởng đến các tài khoản còn lại của bạn. Proxy riêng biệt cho từng tài khoản giúp cô lập mỗi account, bảo vệ toàn bộ hoạt động của bạn khỏi bị ban dây chuyền.

Datacenter hay residential: loại nào phù hợp với Steam

Đây là thực tế về máy chủ proxy để mở khóa Steam cho mục đích kinh doanh.Proxy datacenter hoạt động tốt cho người dùng có kinh nghiệm. Chúng nhanh hơn và rẻ hơn đáng kể cho việc thu thập dữ liệu khối lượng lớn. Điều quan trọng là sử dụng IP chuyên dụng chưa bị «đốt cháy» bởi người dùng khác. IP datacenter dùng chung thường bị chặn ngay lập tức vì ai đó đã lạm dụng chúng trên Steam trước đó.Proxy residential và mobile an toàn hơn cho người mới. Steam nhìn nhận chúng như kết nối internet thông thường tại nhà, nên chúng ít bị giám sát hơn. Nhưng chúng đắt hơn và có giới hạn băng thông — điều này gây khó khăn nếu bạn parse hàng triệu item.FineProxy cung cấp IP datacenter chuyên dụng cho Steam. Các địa chỉ này được dành riêng cho bạn trong dịch vụ của chúng tôi — trong thời gian bạn thuê, không khách hàng FineProxy nào khác có thể sử dụng chúng cho Steam. Điều này ngăn chặn vấn đề phổ biến là thừa kế danh tiếng xấu từ người dùng trước. Chúng tôi là nhà cung cấp trực tiếp, không phải reseller, nghĩa là kiểm soát trực tiếp chất lượng IP và thay thế nhanh hơn nếu phát sinh sự cố.

Mẹo thực tế khi parsing Steam

Tuân thủ rate limit: Ngay cả khi dùng proxy, đừng dội bom máy chủ Steam. Độ trễ 10-15 giây giữa các request trên mỗi IP giúp bạn nằm dưới ngưỡng phát hiện.Xoay IP thông minh: Đừng chuyển IP mỗi request — điều đó trông đáng ngờ. Hãy sử dụng sticky session để cùng một IP xử lý một chuỗi request logic, sau đó mới xoay.Xử lý lỗi 429 một cách khéo léo: Khi chạm rate limit, hãy giảm tốc. Việc retry quá mạnh tay chỉ khiến thời gian bị chặn kéo dài thêm.Sử dụng đúng endpoint: /market/priceoverview/ của Steam trả về giá hiện tại mà không cần xác thực. /market/pricehistory/ yêu cầu cookie và trả về dữ liệu lịch sử. Hãy xác định bạn cần cái nào.Theo dõi tình trạng IP: Ghi nhận proxy nào bị chặn và khi nào. Các pattern sẽ dần lộ ra — một số khung giờ trong ngày hoặc lượng request nhất định dễ kích hoạt chặn hơn.

Còn việc truy cập Steam không bị chặn thì sao?

Nói rõ, việc dùng proxy để vượt giá khu vực của Steam vi phạm điều khoản dịch vụ của họ. Mua game giá rẻ hơn thông qua store khu vực khác có nguy cơ bị hạn chế tài khoản. Chúng tôi không khuyến khích điều này.Nhưng truy cập Steam đã được mở khóa có những use case hợp lệ: nếu Steam bị chặn trên mạng của bạn (trường học, nơi làm việc, một số quốc gia), proxy giúp bạn truy cập nền tảng bình thường. Đối với truy cập chơi game cá nhân, bất kỳ proxy đáng tin cậy nào cũng đủ — bạn không tạo ra hàng nghìn request, nên rate limit không áp dụng.