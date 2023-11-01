Steam không cung cấp API Market chính thức. Nếu bạn cần dữ liệu giá, thông tin kho đồ hay muốn tự động hóa giao dịch, bạn chỉ có hai lựa chọn: sử dụng dịch vụ bên thứ ba đắt đỏ hoặc tự parse Steam. Hầu hết các trader và reseller nghiêm túc chọn con đường thứ hai — và đó chính là lúc proxy cho Steam trở nên thiết yếu.

Tại sao proxy Steam quan trọng cho việc parsing thị trường

Steam Market chứa hàng triệu vật phẩm trên CS2, Dota 2, Rust và các game khác. Việc theo dõi giá thủ công là bất khả thi khi vận hành quy mô lớn. Parsing tự động cho phép bạn:

Theo dõi biến động giá theo thời gian thực

Tìm các mặt hàng giá thấp trước đối thủ cạnh tranh

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá cho hoạt động bán lại

Theo dõi kho vật phẩm trên nhiều tài khoản

Vấn đề là gì? Steam giới hạn tần suất request rất nghiêm ngặt. Gửi quá nhiều request từ một IP và bạn sẽ gặp lỗi “429 Too Many Requests”. IP của bạn bị chặn tạm thời và toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu dừng lại. Với việc xoay proxy hợp lý, bạn phân tán request qua nhiều IP khác nhau và tránh bị Steam phát hiện.

Bot giao dịch và vận hành đa tài khoản

Nếu bạn chạy trading bot — dù là ArchiSteamFarm, giải pháp tự phát triển hay nền tảng thương mại — bạn rất có thể đã gặp rate limit. Steam cho phép khoảng 10-15 tài khoản bot trên mỗi IP trước khi bị throttle. Vượt quá con số đó, bạn cần proxy chuyên dụng cho từng tài khoản hoặc nhóm tài khoản.Chạy nhiều tài khoản từ một IP tạo ra rủi ro khác: nếu Steam gắn cờ một tài khoản vì hoạt động đáng ngờ thì liên kết IP có thể ảnh hưởng đến các tài khoản còn lại của bạn. Proxy riêng biệt cho từng tài khoản giúp cô lập mỗi account, bảo vệ toàn bộ hoạt động của bạn khỏi bị ban dây chuyền.

Datacenter hay residential: loại nào phù hợp với Steam

Đây là thực tế về máy chủ proxy để mở khóa Steam cho mục đích kinh doanh.Proxy datacenter hoạt động tốt cho người dùng có kinh nghiệm. Chúng nhanh hơn và rẻ hơn đáng kể cho việc thu thập dữ liệu khối lượng lớn. Điều quan trọng là sử dụng IP chuyên dụng chưa bị «đốt cháy» bởi người dùng khác. IP datacenter dùng chung thường bị chặn ngay lập tức vì ai đó đã lạm dụng chúng trên Steam trước đó.Proxy residential và mobile an toàn hơn cho người mới. Steam nhìn nhận chúng như kết nối internet thông thường tại nhà, nên chúng ít bị giám sát hơn. Nhưng chúng đắt hơn và có giới hạn băng thông — điều này gây khó khăn nếu bạn parse hàng triệu item.FineProxy cung cấp IP datacenter chuyên dụng cho Steam. Các địa chỉ này được dành riêng cho bạn trong dịch vụ của chúng tôi — trong thời gian bạn thuê, không khách hàng FineProxy nào khác có thể sử dụng chúng cho Steam. Điều này ngăn chặn vấn đề phổ biến là thừa kế danh tiếng xấu từ người dùng trước. Chúng tôi là nhà cung cấp trực tiếp, không phải reseller, nghĩa là kiểm soát trực tiếp chất lượng IP và thay thế nhanh hơn nếu phát sinh sự cố.

Mẹo thực tế khi parsing Steam

Tuân thủ rate limit: Ngay cả khi dùng proxy, đừng dội bom máy chủ Steam. Độ trễ 10-15 giây giữa các request trên mỗi IP giúp bạn nằm dưới ngưỡng phát hiện.Xoay IP thông minh: Đừng chuyển IP mỗi request — điều đó trông đáng ngờ. Hãy sử dụng sticky session để cùng một IP xử lý một chuỗi request logic, sau đó mới xoay.Xử lý lỗi 429 một cách khéo léo: Khi chạm rate limit, hãy giảm tốc. Việc retry quá mạnh tay chỉ khiến thời gian bị chặn kéo dài thêm.Sử dụng đúng endpoint: /market/priceoverview/ của Steam trả về giá hiện tại mà không cần xác thực. /market/pricehistory/ yêu cầu cookie và trả về dữ liệu lịch sử. Hãy xác định bạn cần cái nào.Theo dõi tình trạng IP: Ghi nhận proxy nào bị chặn và khi nào. Các pattern sẽ dần lộ ra — một số khung giờ trong ngày hoặc lượng request nhất định dễ kích hoạt chặn hơn.

Còn việc truy cập Steam không bị chặn thì sao?