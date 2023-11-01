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Steam-Proxy

Dedizierte IPv4-Proxys für Steam-Market-Parsing und Trading-Bots — HTTP/HTTPS/SOCKS5, Sticky Sessions, vielfältiger Subnetz-Mix für 10–15 Accounts pro IP.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Steam-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 10.000 Länder-Mix-Datacenter-IPs für Steam-Market-Parsing
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich habe den Dienst mit einem Twitch-Bot verwendet, und er funktionierte einwandfrei. Vielen Dank an FineProxy für das sehr gute System, das genau meinen Anforderungen entspricht.

blastzadaaaaSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe mehrere Proxy-Anbieter ausprobiert, aber FineProxy.org sticht durch seine konstante Betriebszeit und die solide Verbindungsqualität hervor. Die Geschwindigkeiten sind gut genug für Streaming und Datenscraping, und ich hatte bisher keine größeren Probleme. Es ist auch schön, dass auf der Website alles klar erklärt wird, was die Wahl der richtigen Option erleichtert.

HotBad2393Norton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Was ich anfangs erwartet habe, war unklar, aber FineProxy hat sich als solide herausgestellt. Einfach zum Einstieg, die Verbindungen bleiben stabil und ich hatte bisher keine seltsamen Sperren oder Verzögerungsprobleme. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man bekommt.

hammadDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Günstiger Preis. Niedrige Rate an defekten Proxies <10%. Viele Geo- und Subnetze. Stabile Verbindung, statische IPs und wöchentlicher kostenloser Poolwechsel.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum brauche ich einen Proxy für das Parsen des Steam Market?Rate-Limits vermeiden

Steam begrenzt die Anzahl der Anfragen, um automatisiertes Scraping zu verhindern. Ohne Proxys können Sie nur eine begrenzte Anzahl von Anfragen senden, bevor Sie “429 Too Many Requests”-Fehler erhalten, die Ihre IP sperren. Proxys ermöglichen es Ihnen, Anfragen über mehrere IPs zu verteilen und so kontinuierlichen Zugriff auf Preisdaten und Inventarinformationen aufrechtzuerhalten. Für ernsthafte Handelsoperationen ist das keine Option — es ist der einzige Weg, um in großem Maßstab zu parsen.

Kann ich kostenlose Proxys für Steam verwenden?Nicht empfohlen

Technisch ja, aber rechnen Sie mit Problemen. Kostenlose Proxys sind langsam, unzuverlässig und werden von Tausenden von Nutzern gemeinsam verwendet. Steam hat die meisten kostenlosen Proxy-IPs wahrscheinlich bereits gesperrt. Für Trading-Bot-Operationen oder Market-Parsing verursachen kostenlose Proxys mehr Probleme, als sie lösen. Sie werden mehr Zeit mit der Behebung von Sperren verbringen als mit der eigentlichen Datenerfassung.

Wie viele Steam-Konten kann ich über eine IP betreiben?Etwa 10–15

Ungefähr 10–15 Konten, bevor Steams Rate-Limiting problematisch wird. Das gilt für Trading-Bots und automatisierte Operationen. Wenn Sie ArchiSteamFarm oder ähnliche Tools mit mehr Konten betreiben, benötigen Sie mehrere Proxys. Ein Proxy pro 10–15 Konten ist ein vernünftiger Ausgangspunkt, wobei intensivere Operationen möglicherweise weniger Konten pro IP erfordern.

Werden Rechenzentrums-Proxys bei Steam gesperrt?Qualität zählt

Das hängt von der Proxy-Qualität ab. Geteilte Rechenzentrums-IPs werden oft gesperrt, weil frühere Nutzer sie missbraucht haben. Dedizierte IPs, die Sie exklusiv nutzen, haben deutlich bessere Erfolgsquoten. Die Steam-dedizierten Rechenzentrums-Proxys von FineProxy funktionieren, weil sie ausschließlich Ihnen zugewiesen werden — niemand sonst kann sie auf Steam verbrennen, während Sie sie verwenden.

Verstößt die Verwendung von Proxys auf Steam gegen deren Nutzungsbedingungen?Verantwortlich nutzen

Die Verwendung von Proxys zur Umgehung regionaler Preisbeschränkungen verstößt gegen Steams Nutzungsbedingungen und birgt das Risiko von Kontosanktionen. Allerdings bewegt sich die Nutzung von Proxys für Market-Parsing, Trading-Bots oder den Zugriff auf Steam aus eingeschränkten Netzwerken in einer Grauzone. Steam bietet keine offizielle API für Market-Daten an, daher ist automatisierter Zugriff die einzige Option für ernsthafte Händler. Entscheidend ist eine verantwortungsvolle Nutzung — missbrauchen Sie das System nicht, respektieren Sie Rate-Limits und verwenden Sie Proxys nicht für verbotene Aktivitäten wie Preismanipulation.

Spielt die Proxy-Geolocation beim Steam-Parsing und bei Bots eine Rolle?Subnetze zählen mehr

Für die meisten Steam-Market-Parsing- und Trading-Bot-Operationen spielt die Geolokation kaum eine Rolle — Steam liefert unabhängig von der Region dieselben Market-Daten. Weitaus wichtiger ist die Subnetz-Vielfalt. Mix-Pakete mit IPs, die über viele verschiedene Subnetze verteilt sind, erzielen die besten Ergebnisse, da Steams Anti-Bot-Systeme Anfragecluster aus demselben Subnetzbereich erkennen. Die Mix-Pakete von FineProxy bieten maximale Subnetz-Vielfalt — das ist deutlich effektiver, als sich auf einen einzelnen EU- oder US-Standort zu konzentrieren.

Wie verbinde ich einen Proxy mit ArchiSteamFarm oder einem Browser für Steam?WebProxy konfigurieren

Für ArchiSteamFarm (ASF) öffnen Sie Ihre ASF.json-Konfigurationsdatei und fügen die Proxy-Einstellungen über das Feld “WebProxy” hinzu — zum Beispiel: “WebProxy”: “http://ip:port”. Falls Ihr Proxy eine Authentifizierung erfordert, ergänzen Sie die Felder “WebProxyUsername” und “WebProxyPassword”. Starten Sie ASF nach dem Speichern neu. Für den browserbasierten Zugriff können Sie den Proxy in den Netzwerkeinstellungen Ihres Systems konfigurieren oder eine Browser-Erweiterung wie FoxyProxy oder SwitchyOmega verwenden — geben Sie die Proxy-IP, den Port und die Zugangsdaten ein und wählen Sie je nach Proxy-Typ HTTP/HTTPS oder SOCKS5. Für authentifizierte Steam-Market-Parsing-Skripte stellen Sie sicher, dass Ihr Proxy Sticky Sessions unterstützt, damit Cookies und Session-Daten bei aufeinanderfolgenden Requests über dieselbe IP konsistent bleiben.

Leitfaden

Proxy für Steam: Parsing, Trading-Bots und Multi-Account-Management

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Steam bietet keine offizielle Market-API an. Wenn Sie Preisdaten, Inventarinformationen benötigen oder den Handel automatisieren möchten, bleiben Ihnen zwei Optionen: teure Drittanbieter-Dienste nutzen oder Steam selbst parsen. Die meisten ernsthaften Händler und Reseller wählen den zweiten Weg — und genau hier wird ein Proxy für Steam unverzichtbar.

Warum ein Steam-Proxy für das Market-Parsing entscheidend ist

Der Steam Market enthält Millionen von Items aus CS2, Dota 2, Rust und anderen Spielen. Preise manuell zu verfolgen ist in großem Maßstab unmöglich. Automatisiertes Parsing ermöglicht es Ihnen:

  • Preisschwankungen in Echtzeit überwachen
  • Unterbewertete Items vor der Konkurrenz finden
  • Preisdatenbanken für den Wiederverkauf aufbauen
  • Inventar über mehrere Konten hinweg verfolgen

Das Problem? Steam drosselt Anfragen aggressiv. Senden Sie zu viele Anfragen von einer IP, stoßen Sie auf “429 Too Many Requests”-Fehler. Ihre IP wird vorübergehend gesperrt und Ihr gesamtes Parsing stoppt. Mit korrekter Proxy-Rotation verteilen Sie Anfragen auf mehrere IPs und bleiben unter Steams Radar.

Trading-Bots und Multi-Account-Betrieb

Wenn Sie Trading-Bots betreiben — ob ArchiSteamFarm, eigene Lösungen oder kommerzielle Plattformen — sind Ihnen Rate-Limits vermutlich bereits begegnet. Steam erlaubt ungefähr 10–15 Bot-Konten pro IP, bevor Throttling einsetzt. Darüber hinaus benötigen Sie dedizierte Proxys für jedes Konto oder jede Kontogruppe.Mehrere Konten von einer IP aus zu betreiben birgt ein weiteres Risiko: Wenn Steam ein Konto wegen verdächtiger Aktivitäten markiert, kann die IP-Verknüpfung auch Ihre anderen Konten betreffen. Separate Proxys isolieren jedes Konto und schützen Ihren gesamten Betrieb vor kaskadenartigen Sperrungen.

Rechenzentrums-Proxys vs. Residential-Proxys: Was bei Steam funktioniert

So sieht die Realität beim Einsatz eines Proxy-Servers zum Entsperren von Steam für geschäftliche Zwecke aus.Rechenzentrums-Proxys eignen sich gut für erfahrene Nutzer. Sie sind schneller und deutlich günstiger für Parsing mit hohem Volumen. Entscheidend ist die Nutzung dedizierter IPs, die nicht bereits von anderen Nutzern verbrannt wurden. Geteilte Rechenzentrums-IPs werden oft sofort gesperrt, weil sie bereits jemand anderes auf Steam missbraucht hat.Residential- und Mobile-Proxys sind für Einsteiger sicherer. Steam sieht sie als gewöhnliche Heimverbindungen, weshalb sie weniger streng geprüft werden. Allerdings sind sie teurer und haben Bandbreite-Limits — problematisch, wenn Sie Millionen von Items parsen.FineProxy bietet Steam-dedizierte Rechenzentrums-IPs. Diese Adressen sind innerhalb unseres Dienstes exklusiv für Sie reserviert — solange Sie sie mieten, kann kein anderer FineProxy-Kunde sie für Steam nutzen. Das verhindert das häufige Problem, die schlechte Reputation eines anderen zu erben. Wir sind der eigentliche Anbieter, kein Reseller, was direkte Kontrolle über die IP-Qualität und schnelleren Austausch bei Problemen bedeutet.

Praktische Tipps für Steam-Parsing

Rate-Limits einhalten: Selbst mit Proxys sollten Sie Steams Server nicht bombardieren. 10–15 Sekunden Verzögerung zwischen den Anfragen pro IP halten Sie unter der Schwelle.Intelligent rotieren: Wechseln Sie nicht bei jeder Anfrage die IP — das wirkt verdächtig. Nutzen Sie Sticky Sessions, bei denen dieselbe IP eine logische Abfolge von Anfragen bearbeitet, und rotieren Sie erst danach.429-Fehler elegant behandeln: Wenn Sie auf Rate-Limits stoßen, drosseln Sie. Aggressives Wiederholen verlängert nur Ihre Sperrzeit.Die richtigen Endpunkte verwenden: Steams /market/priceoverview/ liefert aktuelle Preise ohne Authentifizierung. /market/pricehistory/ erfordert Cookies und gibt historische Daten zurück. Wissen Sie, welchen Sie brauchen.IP-Gesundheit überwachen: Verfolgen Sie, welche Proxys wann gesperrt werden. Es zeigen sich Muster — bestimmte Tageszeiten oder Anfragevolumen lösen häufiger Sperren aus.

Wie sieht es mit dem Zugriff auf ungesperrtes Steam aus?

Um es klar zu sagen: Die Nutzung von Proxys zur Umgehung von Steams regionaler Preisgestaltung verstößt gegen deren Nutzungsbedingungen. Spiele günstiger über den Store einer anderen Region zu kaufen, riskiert Kontobeschränkungen. Wir raten davon ab.Der Zugriff auf ungesperrtes Steam hat jedoch durchaus legitime Anwendungsfälle: Wenn Steam in Ihrem Netzwerk gesperrt ist (Schule, Arbeit, bestimmte Länder), ermöglicht ein Proxy den normalen Zugang zur Plattform. Für den persönlichen Gaming-Zugriff reicht jeder zuverlässige Proxy — Sie stellen keine Tausende von Anfragen, daher greifen Rate-Limits nicht.