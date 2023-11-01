Steam bietet keine offizielle Market-API an. Wenn Sie Preisdaten, Inventarinformationen benötigen oder den Handel automatisieren möchten, bleiben Ihnen zwei Optionen: teure Drittanbieter-Dienste nutzen oder Steam selbst parsen. Die meisten ernsthaften Händler und Reseller wählen den zweiten Weg — und genau hier wird ein Proxy für Steam unverzichtbar.

Warum ein Steam-Proxy für das Market-Parsing entscheidend ist

Der Steam Market enthält Millionen von Items aus CS2, Dota 2, Rust und anderen Spielen. Preise manuell zu verfolgen ist in großem Maßstab unmöglich. Automatisiertes Parsing ermöglicht es Ihnen:

Preisschwankungen in Echtzeit überwachen

Unterbewertete Items vor der Konkurrenz finden

Preisdatenbanken für den Wiederverkauf aufbauen

Inventar über mehrere Konten hinweg verfolgen

Das Problem? Steam drosselt Anfragen aggressiv. Senden Sie zu viele Anfragen von einer IP, stoßen Sie auf “429 Too Many Requests”-Fehler. Ihre IP wird vorübergehend gesperrt und Ihr gesamtes Parsing stoppt. Mit korrekter Proxy-Rotation verteilen Sie Anfragen auf mehrere IPs und bleiben unter Steams Radar.

Trading-Bots und Multi-Account-Betrieb

Wenn Sie Trading-Bots betreiben — ob ArchiSteamFarm, eigene Lösungen oder kommerzielle Plattformen — sind Ihnen Rate-Limits vermutlich bereits begegnet. Steam erlaubt ungefähr 10–15 Bot-Konten pro IP, bevor Throttling einsetzt. Darüber hinaus benötigen Sie dedizierte Proxys für jedes Konto oder jede Kontogruppe.Mehrere Konten von einer IP aus zu betreiben birgt ein weiteres Risiko: Wenn Steam ein Konto wegen verdächtiger Aktivitäten markiert, kann die IP-Verknüpfung auch Ihre anderen Konten betreffen. Separate Proxys isolieren jedes Konto und schützen Ihren gesamten Betrieb vor kaskadenartigen Sperrungen.

Rechenzentrums-Proxys vs. Residential-Proxys: Was bei Steam funktioniert

So sieht die Realität beim Einsatz eines Proxy-Servers zum Entsperren von Steam für geschäftliche Zwecke aus.Rechenzentrums-Proxys eignen sich gut für erfahrene Nutzer. Sie sind schneller und deutlich günstiger für Parsing mit hohem Volumen. Entscheidend ist die Nutzung dedizierter IPs, die nicht bereits von anderen Nutzern verbrannt wurden. Geteilte Rechenzentrums-IPs werden oft sofort gesperrt, weil sie bereits jemand anderes auf Steam missbraucht hat.Residential- und Mobile-Proxys sind für Einsteiger sicherer. Steam sieht sie als gewöhnliche Heimverbindungen, weshalb sie weniger streng geprüft werden. Allerdings sind sie teurer und haben Bandbreite-Limits — problematisch, wenn Sie Millionen von Items parsen.FineProxy bietet Steam-dedizierte Rechenzentrums-IPs. Diese Adressen sind innerhalb unseres Dienstes exklusiv für Sie reserviert — solange Sie sie mieten, kann kein anderer FineProxy-Kunde sie für Steam nutzen. Das verhindert das häufige Problem, die schlechte Reputation eines anderen zu erben. Wir sind der eigentliche Anbieter, kein Reseller, was direkte Kontrolle über die IP-Qualität und schnelleren Austausch bei Problemen bedeutet.

Praktische Tipps für Steam-Parsing

Rate-Limits einhalten: Selbst mit Proxys sollten Sie Steams Server nicht bombardieren. 10–15 Sekunden Verzögerung zwischen den Anfragen pro IP halten Sie unter der Schwelle.Intelligent rotieren: Wechseln Sie nicht bei jeder Anfrage die IP — das wirkt verdächtig. Nutzen Sie Sticky Sessions, bei denen dieselbe IP eine logische Abfolge von Anfragen bearbeitet, und rotieren Sie erst danach.429-Fehler elegant behandeln: Wenn Sie auf Rate-Limits stoßen, drosseln Sie. Aggressives Wiederholen verlängert nur Ihre Sperrzeit.Die richtigen Endpunkte verwenden: Steams /market/priceoverview/ liefert aktuelle Preise ohne Authentifizierung. /market/pricehistory/ erfordert Cookies und gibt historische Daten zurück. Wissen Sie, welchen Sie brauchen.IP-Gesundheit überwachen: Verfolgen Sie, welche Proxys wann gesperrt werden. Es zeigen sich Muster — bestimmte Tageszeiten oder Anfragevolumen lösen häufiger Sperren aus.

Wie sieht es mit dem Zugriff auf ungesperrtes Steam aus?