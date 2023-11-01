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Proxy mit Kreditkartenzahlung

IPv4-Proxys mit HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, unbegrenztem Traffic, API-Zugang und automatischer Aktivierung innerhalb weniger Minuten nach Zahlung per Visa oder Mastercard.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs in Europa
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Ich werde nicht sagen, dass die Preise die niedrigsten sind, aber unbegrenzter Traffic und maximale Geschwindigkeit sind unbestreitbar. Der Supportdienst hat mich persönlich nicht im Stich gelassen – immer erreichbar, immer aktuell, höflich und ohne Aufhebens. Ich nutze das Paket seit 30 Tagen, europäische Adressen, bereits im zweiten Jahr. Nach der Zahlung passiert alles sofort. Ich habe nicht versucht zu mischen, es reicht mir.

Юрий ЮрийInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.

7heGoatCR7Dieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Wenn Sie nicht mit einer sehr beliebten Seite arbeiten, dann ist der Proxy einfach super. Gute Geschwindigkeit. Schneller technischer Support. Nutzen Sie ihn, Sie werden es nicht bereuen.

deigobrTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Der Procosi-Dienst erfüllt im Allgemeinen seine Aufgaben, aber es gibt Bereiche, die verbessert werden könnten. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die Funktionalität ist umfangreich. Allerdings können die Geschwindigkeit und der Kundensupport einige Unannehmlichkeiten verursachen.

HanrikProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie schnell werden Proxys nach der Zahlung aktiviert?Meist 1–5 Minuten

Nach erfolgreicher Zahlung werden Proxys in der Regel innerhalb von 1–5 Minuten aktiviert. In den meisten Fällen erhalten Sie den Zugang nahezu sofort – Verzögerungen sind typischerweise auf die Bank oder den Zahlungsdienstleister zurückzuführen.

Was soll ich tun, wenn ich einen leicht abweichenden Betrag bezahlt habe?Support kontaktieren

Weicht der gezahlte Betrag vom erforderlichen Gesamtbetrag ab, erkennt das System die Zahlung möglicherweise nicht automatisch. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte unseren Support – wir prüfen und bestätigen Ihre Transaktion manuell.

Fallen bei der Zahlung per Kreditkarte Gebühren an?Keine FineProxy-Gebühr

Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren für Kartenzahlungen – Sie zahlen genau den in Ihrer Bestellung angezeigten Preis. Ihre Bank oder Ihr Zahlungsanbieter kann jedoch eigene Bearbeitungsgebühren erheben, auf die wir keinen Einfluss haben.

Kann ich bei der Kartenzahlung eine automatische Verlängerung aktivieren?Ja

Ja, bei Nutzung von Stripe können Sie die automatische Abrechnung aktivieren, sodass Zahlungen bei Verlängerung automatisch eingezogen werden. Alternativ können Sie Ihr Kontoguthaben im Voraus aufladen, und Verlängerungen werden automatisch davon abgebucht – kein Stripe-Abonnement erforderlich.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten, wenn ich per Kreditkarte bezahlt habe?Ja

Ja, Rückerstattungen für Kartenzahlungen sind gemäß unserer Service-Richtlinie möglich. Die Rückerstattung kann entweder auf die ursprüngliche Karte zurückgebucht oder als Guthaben auf Ihrem Konto für zukünftige Käufe gutgeschrieben werden.

Kann ich Proxys per Karte kaufen, ohne mich zu registrieren?Nein

Nein, eine Registrierung ist erforderlich, da Ihr Konto für die Bereitstellung des Proxy-Zugangs, die Verwaltung von Servicezeiträumen, die Anforderung von Ersatz-Proxys sowie den Erhalt von technischem Support benötigt wird.

Welche Karten werden akzeptiert?Visa und Mastercard

Wir akzeptieren die meisten internationalen Karten, darunter Visa und Mastercard.

Für welche Proxy-Typen kann ich per Kreditkarte bezahlen?Alle Proxy-Typen

Kreditkarten können für alle Proxy-Typen verwendet werden, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Zahlungsvorgang und das Sicherheitsniveau sind unabhängig vom Proxy-Typ identisch.

Wie sicher ist die Kartenzahlung?Zertifizierte Gateways

Alle Zahlungen werden über zertifizierte Payment-Gateways abgewickelt, die moderne Sicherheitsstandards wie PCI DSS und 3-D Secure unterstützen. Wir speichern Ihre Kartendaten nicht und haben keinen Zugriff darauf.

Kann ich eine Karte für mehrere Konten verwenden?Ein Konto

Unsere Richtlinie erlaubt die Verknüpfung einer Karte mit einem Konto. Die Verwendung einer einzelnen Karte für mehrere Konten kann Anti-Fraud-Prüfungen des Zahlungsanbieters auslösen und zu abgelehnten Transaktionen führen. Wenn Sie mehrere Proxy-Pakete verwalten möchten, empfehlen wir dies innerhalb eines einzigen Kontos zu tun.

Was soll ich tun, wenn meine Zahlung abgelehnt wurde?Andere Methode versuchen

Falls Ihre Bank oder Ihr Zahlungsanbieter die Transaktion ablehnt, versuchen Sie es mit einer anderen Karte oder Zahlungsmethode – oder wenden Sie sich an unser Support-Team, damit wir Ihnen beim Abschluss Ihres Kaufs helfen können.

Welche Währungen werden bei Kartenzahlungen unterstützt?USD standardmäßig

Zahlungen werden standardmäßig in USD abgewickelt. Wenn Ihre Karte in einer anderen Währung ausgestellt ist, rechnet Ihre Bank den Betrag automatisch zum aktuellen Wechselkurs um. Auf unserer Seite fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Währungsumrechnung an.