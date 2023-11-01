Proxy mit Kreditkartenzahlung
IPv4-Proxys mit HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, unbegrenztem Traffic, API-Zugang und automatischer Aktivierung innerhalb weniger Minuten nach Zahlung per Visa oder Mastercard.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs in Europa
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Traffic nie limitiert
Ich werde nicht sagen, dass die Preise die niedrigsten sind, aber unbegrenzter Traffic und maximale Geschwindigkeit sind unbestreitbar. Der Supportdienst hat mich persönlich nicht im Stich gelassen – immer erreichbar, immer aktuell, höflich und ohne Aufhebens. Ich nutze das Paket seit 30 Tagen, europäische Adressen, bereits im zweiten Jahr. Nach der Zahlung passiert alles sofort. Ich habe nicht versucht zu mischen, es reicht mir.
Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.
API- und Agent-Zugang
Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.
Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.
Support
Wenn Sie nicht mit einer sehr beliebten Seite arbeiten, dann ist der Proxy einfach super. Gute Geschwindigkeit. Schneller technischer Support. Nutzen Sie ihn, Sie werden es nicht bereuen.
Der Procosi-Dienst erfüllt im Allgemeinen seine Aufgaben, aber es gibt Bereiche, die verbessert werden könnten. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die Funktionalität ist umfangreich. Allerdings können die Geschwindigkeit und der Kundensupport einige Unannehmlichkeiten verursachen.
Wie schnell werden Proxys nach der Zahlung aktiviert?Meist 1–5 Minuten
Nach erfolgreicher Zahlung werden Proxys in der Regel innerhalb von 1–5 Minuten aktiviert. In den meisten Fällen erhalten Sie den Zugang nahezu sofort – Verzögerungen sind typischerweise auf die Bank oder den Zahlungsdienstleister zurückzuführen.
Was soll ich tun, wenn ich einen leicht abweichenden Betrag bezahlt habe?Support kontaktieren
Weicht der gezahlte Betrag vom erforderlichen Gesamtbetrag ab, erkennt das System die Zahlung möglicherweise nicht automatisch. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte unseren Support – wir prüfen und bestätigen Ihre Transaktion manuell.
Fallen bei der Zahlung per Kreditkarte Gebühren an?Keine FineProxy-Gebühr
Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren für Kartenzahlungen – Sie zahlen genau den in Ihrer Bestellung angezeigten Preis. Ihre Bank oder Ihr Zahlungsanbieter kann jedoch eigene Bearbeitungsgebühren erheben, auf die wir keinen Einfluss haben.
Kann ich bei der Kartenzahlung eine automatische Verlängerung aktivieren?Ja
Ja, bei Nutzung von Stripe können Sie die automatische Abrechnung aktivieren, sodass Zahlungen bei Verlängerung automatisch eingezogen werden. Alternativ können Sie Ihr Kontoguthaben im Voraus aufladen, und Verlängerungen werden automatisch davon abgebucht – kein Stripe-Abonnement erforderlich.
Kann ich eine Rückerstattung erhalten, wenn ich per Kreditkarte bezahlt habe?Ja
Ja, Rückerstattungen für Kartenzahlungen sind gemäß unserer Service-Richtlinie möglich. Die Rückerstattung kann entweder auf die ursprüngliche Karte zurückgebucht oder als Guthaben auf Ihrem Konto für zukünftige Käufe gutgeschrieben werden.
Kann ich Proxys per Karte kaufen, ohne mich zu registrieren?Nein
Nein, eine Registrierung ist erforderlich, da Ihr Konto für die Bereitstellung des Proxy-Zugangs, die Verwaltung von Servicezeiträumen, die Anforderung von Ersatz-Proxys sowie den Erhalt von technischem Support benötigt wird.
Welche Karten werden akzeptiert?Visa und Mastercard
Wir akzeptieren die meisten internationalen Karten, darunter Visa und Mastercard.
Für welche Proxy-Typen kann ich per Kreditkarte bezahlen?Alle Proxy-Typen
Kreditkarten können für alle Proxy-Typen verwendet werden, die auf unserer Website verfügbar sind. Der Zahlungsvorgang und das Sicherheitsniveau sind unabhängig vom Proxy-Typ identisch.
Wie sicher ist die Kartenzahlung?Zertifizierte Gateways
Alle Zahlungen werden über zertifizierte Payment-Gateways abgewickelt, die moderne Sicherheitsstandards wie PCI DSS und 3-D Secure unterstützen. Wir speichern Ihre Kartendaten nicht und haben keinen Zugriff darauf.
Kann ich eine Karte für mehrere Konten verwenden?Ein Konto
Unsere Richtlinie erlaubt die Verknüpfung einer Karte mit einem Konto. Die Verwendung einer einzelnen Karte für mehrere Konten kann Anti-Fraud-Prüfungen des Zahlungsanbieters auslösen und zu abgelehnten Transaktionen führen. Wenn Sie mehrere Proxy-Pakete verwalten möchten, empfehlen wir dies innerhalb eines einzigen Kontos zu tun.
Was soll ich tun, wenn meine Zahlung abgelehnt wurde?Andere Methode versuchen
Falls Ihre Bank oder Ihr Zahlungsanbieter die Transaktion ablehnt, versuchen Sie es mit einer anderen Karte oder Zahlungsmethode – oder wenden Sie sich an unser Support-Team, damit wir Ihnen beim Abschluss Ihres Kaufs helfen können.
Welche Währungen werden bei Kartenzahlungen unterstützt?USD standardmäßig
Zahlungen werden standardmäßig in USD abgewickelt. Wenn Ihre Karte in einer anderen Währung ausgestellt ist, rechnet Ihre Bank den Betrag automatisch zum aktuellen Wechselkurs um. Auf unserer Seite fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Währungsumrechnung an.