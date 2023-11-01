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Proxy für Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 mit UDP-Unterstützung für Discord Voice, Bots und Multi-Account-Management — statische oder rotierende IPv4, unbegrenzter Traffic, API-Bereitstellung.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Discord-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte IP mit UDP-Unterstützung für ein Discord-Konto
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Discord-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Discord-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Discord-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Discord-Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy.Org ist ein fantastischer Dienst mit schnellen und zuverlässigen Proxies, erschwinglichen Preisen und hervorragendem Kundensupport. Sehr zu empfehlen für alle!

Konkea208SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wenn Sie nach einem Proxy-Dienst suchen, der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit kombiniert, ist FineProxy eine solide Wahl. Die Benutzerfreundlichkeit, die schnelle Verbindung und die verlässliche Anonymität machen es ideal für alles, von einfachem Surfen bis hin zu groß angelegten Datenoperationen. Sehr zu empfehlen!

sala121maliNorton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.

DJInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!

hamzaerkoDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!

Felix KernerTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Der Wechsel zu FineProxy war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Der Einrichtungsprozess war unglaublich reibungslos, und ihre Proxies ließen sich nahtlos in meine vorhandenen Tools integrieren. Was sie wirklich auszeichnet, ist die Seelenruhe, die sie bieten – das Wissen, dass ich jederzeit Zugriff auf einen sauberen und robusten IP-Pool habe. Sehr zu empfehlen für jeden, der unkomplizierte Proxy-Dienste sucht!

PATHANDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum Proxys verwenden?Privatsphäre und Zugang

Für mehr Privatsphäre, die Trennung von Arbeits- und Privatprofilen sowie zur Umgehung von Netzwerksperren am Arbeitsplatz, in Hotels oder auf Campussen. Der Zugriff auf Discord über einen Proxy-Server — mit Authentifizierung oder IP-Bindung — ist für diese Anwendungsfälle ideal geeignet.

Wie entsperrt man den Discord-Voice-Chat?UDP-SOCKS5 nutzen

Sprache und Bildschirmübertragung nutzen WebRTC, das UDP erfordert. HTTP-Proxys können damit nicht umgehen – Sie benötigen SOCKS5 mit UDP-Unterstützung. FineProxy SOCKS5-Proxys unterstützen UDP, sodass Sprachverbindungen ohne „RTC Connecting

Welche Protokolle verwendet Discord – und was bedeutet das für Proxys?TCP und UDP

Chats, die API und Client-Verbindungen nutzen HTTPS (TCP)-Traffic. Voice und Bildschirmübertragung setzen auf WebRTC und erfordern UDP. HTTP(S)-Proxys verarbeiten TCP-Traffic, während UDP einen SOCKS5-Proxy mit UDP-Unterstützung benötigt.

Funktioniert der Voice-Chat über Ihre Proxys?Ja, mit UDP

Ja — mit aktiviertem UDP funktionieren Sprachanrufe und Bildschirmfreigabe über unsere SOCKS5-Proxys. Ohne UDP kann die Sprachverbindung fehlschlagen oder während der ICE/STUN-Aushandlung abbrechen. Wählen Sie einen SOCKS5-Proxy für Discord, der UDP explizit unterstützt.

Was sollte ich wählen – HTTP oder SOCKS5?Je nach Voice

Wenn Sie keine Sprachfunktion benötigen, verwenden Sie HTTP: einfacher einzurichten und kompatibel mit Browser- und Desktop-Clients. Für die Webversion reicht ein Proxy für Discord Web über die Browsereinstellungen. Falls Sprache oder Bildschirmfreigabe erforderlich sind, wählen Sie SOCKS5 mit UDP-Unterstützung.

Wie konfiguriere ich Proxys auf PC und Mobilgerät?Systemeinstellungen nutzen

Der Discord-Desktop-Client übernimmt die Systemproxyeinstellungen (Windows/macOS). Die Webversion verwendet Browser- oder Betriebssystem-Proxyeinstellungen. iOS/Android: Proxys in den WLAN-Einstellungen konfigurieren. Bots und Skripte (discord.py, discord.js, httpx): Proxy in der Client-Konfiguration angeben. Sie können Discord auch über einen Inkognito-SOCKS-Proxy betreiben, indem Sie einen Proxy-Client verwenden, der ausschließlich Discord-Traffic routet.

Beeinflusst ein Proxy den Ping und die Qualität?Ja

Ja – er fügt zusätzliche Hops und RTT hinzu. Wählen Sie einen nahegelegenen Standort, halten Sie persistente Verbindungen aufrecht (Keep-alive/Pooling) und stellen Sie ein stabiles DNS sicher. Proxys beschleunigen Ihre Verbindung nicht; das Maximum wird durch Ihren ISP und das Routing bestimmt.

Kann ich einen Proxy für mehrere Konten verwenden?Nicht empfohlen

Technisch ja, aber wir empfehlen dringend eine statische IP pro Konto für sitzungsbasierte Workflows im Discord-Stil. Die Trennung von Konten nach IP reduziert das Risiko durch geteilte Signale (gemeinsame Fingerprints, vermischte Cookies) und sorgt für konsistenten Login, Profilbearbeitungen und Aktionen.

Funktionieren diese Proxys mit Discord-Bots?Ja

Unsere Server-Grade-Proxys lassen sich mit den meisten Automatisierungstools und eigenen Skripten integrieren. Sie können Proxy-Listen direkt hochladen, per URL abrufen oder unsere REST API verwenden.

Sind das Shared- oder dedizierte Proxys?Beides

Beide Optionen sind verfügbar. Dedizierte IPs sind ausschließlich Ihnen zugewiesen. Große Pool-Tarife sind geteilt und können gleichzeitig von bis zu 3 Kunden pro IP genutzt werden. Wählen Sie dedizierte IPs für sensible oder langlebige Konten – nutzen Sie Shared-Pools für leichtgewichtige Aufgaben im großen Maßstab.