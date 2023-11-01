Proxy für Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 mit UDP-Unterstützung für Discord Voice, Bots und Multi-Account-Management — statische oder rotierende IPv4, unbegrenzter Traffic, API-Bereitstellung.
Erstellen Sie Ihren Discord-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte IP mit UDP-Unterstützung für ein Discord-Konto
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Discord-Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Discord-Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Discord-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Discord-Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
FineProxy.Org ist ein fantastischer Dienst mit schnellen und zuverlässigen Proxies, erschwinglichen Preisen und hervorragendem Kundensupport. Sehr zu empfehlen für alle!
Wenn Sie nach einem Proxy-Dienst suchen, der Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit kombiniert, ist FineProxy eine solide Wahl. Die Benutzerfreundlichkeit, die schnelle Verbindung und die verlässliche Anonymität machen es ideal für alles, von einfachem Surfen bis hin zu groß angelegten Datenoperationen. Sehr zu empfehlen!
Traffic nie limitiert
Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.
Fantastische Arbeit Fantastische Arbeit – Tolle Proxys Fantastische Arbeit, Team! Ich habe diesen Service gerade entdeckt und bin wirklich beeindruckt – der Preis-Leistungs-Wert, den Sie bieten, ist unglaublich. Und jetzt mit unbegrenztem Zugang zu Wohnheimen? Das ist ein ganz neues Level. Großer Respekt an euch alle. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!
API- und Agent-Zugang
Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!
Der Wechsel zu FineProxy war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Der Einrichtungsprozess war unglaublich reibungslos, und ihre Proxies ließen sich nahtlos in meine vorhandenen Tools integrieren. Was sie wirklich auszeichnet, ist die Seelenruhe, die sie bieten – das Wissen, dass ich jederzeit Zugriff auf einen sauberen und robusten IP-Pool habe. Sehr zu empfehlen für jeden, der unkomplizierte Proxy-Dienste sucht!
Warum Proxys verwenden?Privatsphäre und Zugang
Für mehr Privatsphäre, die Trennung von Arbeits- und Privatprofilen sowie zur Umgehung von Netzwerksperren am Arbeitsplatz, in Hotels oder auf Campussen. Der Zugriff auf Discord über einen Proxy-Server — mit Authentifizierung oder IP-Bindung — ist für diese Anwendungsfälle ideal geeignet.
Wie entsperrt man den Discord-Voice-Chat?UDP-SOCKS5 nutzen
Sprache und Bildschirmübertragung nutzen WebRTC, das UDP erfordert. HTTP-Proxys können damit nicht umgehen – Sie benötigen SOCKS5 mit UDP-Unterstützung. FineProxy SOCKS5-Proxys unterstützen UDP, sodass Sprachverbindungen ohne „RTC Connecting
Welche Protokolle verwendet Discord – und was bedeutet das für Proxys?TCP und UDP
Chats, die API und Client-Verbindungen nutzen HTTPS (TCP)-Traffic. Voice und Bildschirmübertragung setzen auf WebRTC und erfordern UDP. HTTP(S)-Proxys verarbeiten TCP-Traffic, während UDP einen SOCKS5-Proxy mit UDP-Unterstützung benötigt.
Funktioniert der Voice-Chat über Ihre Proxys?Ja, mit UDP
Ja — mit aktiviertem UDP funktionieren Sprachanrufe und Bildschirmfreigabe über unsere SOCKS5-Proxys. Ohne UDP kann die Sprachverbindung fehlschlagen oder während der ICE/STUN-Aushandlung abbrechen. Wählen Sie einen SOCKS5-Proxy für Discord, der UDP explizit unterstützt.
Was sollte ich wählen – HTTP oder SOCKS5?Je nach Voice
Wenn Sie keine Sprachfunktion benötigen, verwenden Sie HTTP: einfacher einzurichten und kompatibel mit Browser- und Desktop-Clients. Für die Webversion reicht ein Proxy für Discord Web über die Browsereinstellungen. Falls Sprache oder Bildschirmfreigabe erforderlich sind, wählen Sie SOCKS5 mit UDP-Unterstützung.
Wie konfiguriere ich Proxys auf PC und Mobilgerät?Systemeinstellungen nutzen
Der Discord-Desktop-Client übernimmt die Systemproxyeinstellungen (Windows/macOS). Die Webversion verwendet Browser- oder Betriebssystem-Proxyeinstellungen. iOS/Android: Proxys in den WLAN-Einstellungen konfigurieren. Bots und Skripte (discord.py, discord.js, httpx): Proxy in der Client-Konfiguration angeben. Sie können Discord auch über einen Inkognito-SOCKS-Proxy betreiben, indem Sie einen Proxy-Client verwenden, der ausschließlich Discord-Traffic routet.
Beeinflusst ein Proxy den Ping und die Qualität?Ja
Ja – er fügt zusätzliche Hops und RTT hinzu. Wählen Sie einen nahegelegenen Standort, halten Sie persistente Verbindungen aufrecht (Keep-alive/Pooling) und stellen Sie ein stabiles DNS sicher. Proxys beschleunigen Ihre Verbindung nicht; das Maximum wird durch Ihren ISP und das Routing bestimmt.
Kann ich einen Proxy für mehrere Konten verwenden?Nicht empfohlen
Technisch ja, aber wir empfehlen dringend eine statische IP pro Konto für sitzungsbasierte Workflows im Discord-Stil. Die Trennung von Konten nach IP reduziert das Risiko durch geteilte Signale (gemeinsame Fingerprints, vermischte Cookies) und sorgt für konsistenten Login, Profilbearbeitungen und Aktionen.
Funktionieren diese Proxys mit Discord-Bots?Ja
Unsere Server-Grade-Proxys lassen sich mit den meisten Automatisierungstools und eigenen Skripten integrieren. Sie können Proxy-Listen direkt hochladen, per URL abrufen oder unsere REST API verwenden.
Sind das Shared- oder dedizierte Proxys?Beides
Beide Optionen sind verfügbar. Dedizierte IPs sind ausschließlich Ihnen zugewiesen. Große Pool-Tarife sind geteilt und können gleichzeitig von bis zu 3 Kunden pro IP genutzt werden. Wählen Sie dedizierte IPs für sensible oder langlebige Konten – nutzen Sie Shared-Pools für leichtgewichtige Aufgaben im großen Maßstab.