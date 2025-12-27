So richten Sie einen Proxy unter macOS ein

Unter macOS werden Proxy-Einstellungen auf Netzwerkebene konfiguriert – sie gelten also für die jeweilige Verbindung, die Sie auswählen (z. B. Wi-Fi oder Ethernet). Das kann praktisch sein, wenn mehrere Apps einen Proxy nutzen sollen. Beachten Sie jedoch, dass systemweite Proxy-Einstellungen nicht nur Ihren Browser betreffen – jede App, die auf die macOS-Netzwerkeinstellungen zurückgreift, kann davon beeinflusst werden.

Besonderheiten der Proxy-Einrichtung unter macOS

Proxy-Einstellungen werden pro Netzwerkschnittstelle konfiguriert. Wenn Sie einen Proxy für Wi-Fi einrichten, gilt dieser nicht automatisch für Ethernet – und umgekehrt.

macOS unterstützt mehrere Proxy-Modi, darunter HTTP, HTTPS und SOCKS. Sie aktivieren nur diejenigen, die Sie benötigen – je nachdem, welchen Proxy-Typ Sie verwenden.

Falls Ihr Proxy eine Authentifizierung (Benutzername/Passwort) erfordert, verwaltet macOS diese für jeden Proxy-Typ (HTTP/HTTPS/SOCKS) separat. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten in demselben Abschnitt eingeben, in dem der Proxy aktiviert ist.

Empfehlung: Verwenden Sie einen Proxy auf Browser-Ebene nur für das Surfen im Web

Wenn Sie den Proxy nur fürs Surfen im Web benötigen (Websites, Streaming-Videos usw.), ist es in der Regel besser, den Proxy direkt im Browser zu konfigurieren (über eine Erweiterung). So bleiben Ihre macOS-Systemeinstellungen unverändert und andere Apps werden nicht beeinflusst. Proxy-Einstellungen auf Systemebene sind vor allem dann sinnvoll, wenn der Proxy breiter greifen soll – über mehrere Anwendungen hinweg. So richten Sie einen Proxy ein in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Proxy unter macOS über die integrierten Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Klassische Proxy-Einrichtung unter macOS

Step 1 Netzwerkeinstellungen öffnen Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Mac (Apple-Menü → Systemeinstellungen) Zu Netzwerk wechseln Wählen Sie Ihre aktive Verbindung aus (in der Regel Wi-Fi) Klicken Sie neben dem Netzwerk, mit dem Sie aktuell verbunden sind, auf Details… (wie im Screenshot gezeigt) Daraufhin öffnen sich die Verbindungseinstellungen, in denen Sie den Proxy im Abschnitt Proxys konfigurieren können Click the image to view it in full size.

Step 2 Den Bereich „Proxys Klicken Sie im Fenster der Verbindungseinstellungen in der linken Seitenleiste auf Proxies (siehe das hervorgehobene Element im Screenshot) Sie sehen eine Liste verfügbarer Proxy-Typen: Web-Proxy (HTTP), Sicherer Web-Proxy (HTTPS) und SOCKS-Proxy Für ein SOCKS5-Setup aktivieren Sie SOCKS-Proxy (verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite) Nach der Aktivierung zeigt macOS zusätzliche Felder an, in denen Sie die Proxy-Server-Adresse, den Port und (falls erforderlich) Benutzername/Passwort eingeben können Click the image to view it in full size.

Step 3 Geben Sie Ihre SOCKS5-Proxy-Daten ein Aktivieren Sie SOCKS-Proxy Geben Sie unter Server Ihre Proxy-IP-Adresse oder Ihren Hostnamen ein Geben Sie unter Port 1080 ein (dies ist der empfohlene Port für unsere SOCKS5-Proxys) Aktivieren Sie Proxy-Server erfordert Passwort (empfohlen) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen Click the image to view it in full size.

Optional: App-spezifisches Routing

Wenn Sie nur bestimmte Anwendungen über den Proxy leiten möchten (während alles andere direkt verbunden bleibt), benötigen Sie ein Drittanbieter-Tool. Die Proxy-Einstellungen von macOS gelten auf Netzwerkebene und bieten kein App-spezifisches Routing.