Integrations-Guide
Opera-Proxy-Einstellungen
Konfigurieren Sie Ihren Proxy in Opera ganz einfach in wenigen Schritten
So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Opera ein
Opera basiert auf Chromium, und die integrierte Proxy-Option öffnet lediglich die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems. Mit anderen Worten: Opera bietet keine vollständige, eigenständige Proxy-Konfiguration innerhalb des Browsers.
Falls Sie die Methode auf Systemebene bevorzugen, folgen Sie den jeweiligen OS-Anleitungen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Wenn Sie einen Proxy jedoch nur für normales Surfen benötigen, empfehlen wir nicht, einen systemweiten Proxy einzurichten. Dieser beeinflusst andere Apps auf Ihrem Gerät und kann zu Inkonsistenzen führen — insbesondere unter Windows, wo die integrierten Proxy-Einstellungen eingeschränkt sind und authentifizierte Proxy-Setups nicht zuverlässig unterstützen. Für den täglichen Einsatz in Opera ist es in der Regel besser, den Proxy direkt über eine Browser-Erweiterung zu konfigurieren. So bleiben Ihre Systemeinstellungen unverändert und das Wechseln des Proxys wird deutlich einfacher.
Empfohlene Erweiterung für Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung per Erweiterung, da dies die praktischste Option zum Surfen in Opera ist (Proxy-Profile, schnelles Umschalten und keine Änderungen an den Systemeinstellungen).
Proxy Switcher-Erweiterung in Opera verwenden
ProxySwitcher Extension installieren
Besuchen Sie den ChromeWebStore. Suchen Sie nach Proxy Switcher und öffnen Sie die entsprechende Seite. Klicken Sie auf „Zu Opera hinzufügen. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Einen Proxy konfigurieren
Öffnen Sie den Tab „Manuell Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie „Diesen Proxy-Server für alle Protokolle verwenden Wählen Sie HTTP als Proxy-Typ aus Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wenn Sie erweitertes Proxy-Routing nicht nur für den Browser, sondern auch für bestimmte Desktop-Anwendungen benötigen, empfehlen wir die Verwendung von Proxifier.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Opera-Proxy-Einstellungen?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Opera-Proxy-Einstellungen funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Opera-Proxy-Einstellungen keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.