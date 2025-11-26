So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Opera ein

Opera basiert auf Chromium, und die integrierte Proxy-Option öffnet lediglich die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems. Mit anderen Worten: Opera bietet keine vollständige, eigenständige Proxy-Konfiguration innerhalb des Browsers.

Falls Sie die Methode auf Systemebene bevorzugen, folgen Sie den jeweiligen OS-Anleitungen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Wenn Sie einen Proxy jedoch nur für normales Surfen benötigen, empfehlen wir nicht, einen systemweiten Proxy einzurichten. Dieser beeinflusst andere Apps auf Ihrem Gerät und kann zu Inkonsistenzen führen — insbesondere unter Windows, wo die integrierten Proxy-Einstellungen eingeschränkt sind und authentifizierte Proxy-Setups nicht zuverlässig unterstützen. Für den täglichen Einsatz in Opera ist es in der Regel besser, den Proxy direkt über eine Browser-Erweiterung zu konfigurieren. So bleiben Ihre Systemeinstellungen unverändert und das Wechseln des Proxys wird deutlich einfacher.

Empfohlene Erweiterung für Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung per Erweiterung, da dies die praktischste Option zum Surfen in Opera ist (Proxy-Profile, schnelles Umschalten und keine Änderungen an den Systemeinstellungen).

Proxy Switcher-Erweiterung in Opera verwenden

Step 1 ProxySwitcher Extension installieren Besuchen Sie den ChromeWebStore. Suchen Sie nach Proxy Switcher und öffnen Sie die entsprechende Seite. Klicken Sie auf „Zu Opera hinzufügen. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Einen Proxy konfigurieren Öffnen Sie den Tab „Manuell Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie „Diesen Proxy-Server für alle Protokolle verwenden Wählen Sie HTTP als Proxy-Typ aus Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Click the image to view it in full size.

Step 3 Ergebnis überprüfen Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird. Click the image to view it in full size.