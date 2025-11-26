連携ガイド
Operaプロキシ設定
簡単な数ステップでOperaのプロキシを設定
Operaでプロキシサーバーを設定する方法
OperaはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Operaにはブラウザ内に完全なスタンドアロンのプロキシ設定機能が備わっていません。
システムレベルの方法をご希望の場合は、以下のOSガイドをご参照ください： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ マックOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
ただし、基本的なウェブブラウジング用にプロキシが必要なだけであれば、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響が及び、動作が不安定になることがあります。特にWindowsでは、組み込みのプロキシ設定に制限があり、認証付きプロキシの設定を確実に処理できません。Operaでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能でプロキシを直接設定する方が一般的に便利です。システム設定をそのまま維持でき、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。
Opera向けおすすめ拡張機能： Proxy Switcher & Manager： https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
このガイドでは、拡張機能を使った設定方法に焦点を当てます。Operaでのブラウジングには最も実用的な方法です（プロキシプロファイル、素早い切り替え、システム設定の変更が不要）。
Operaでプロキシ切り替え拡張機能を使用する
ProxySwitcher拡張機能をインストール
ChromeWebStoreにアクセスします。 Proxy Switcherを検索してそのページを開きます。 「Operaに追加」をクリックします。 インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
プロキシを設定する
Manualタブに移動 → Manual proxyを有効化 プロキシアドレスとポート（HTTPの場合は8080）を入力します 「Use this proxy server for all protocols」を有効化 プロキシタイプとしてHTTPを選択します 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら.
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
ブラウザだけでなく特定のデスクトップアプリケーションにも高度なプロキシルーティングが必要な場合は、Proxifierの使用をおすすめします。
Operaプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Operaプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Operaプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。