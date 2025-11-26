OperaはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Operaにはブラウザ内に完全なスタンドアロンのプロキシ設定機能が備わっていません。

ただし、基本的なウェブブラウジング用にプロキシが必要なだけであれば、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響が及び、動作が不安定になることがあります。特にWindowsでは、組み込みのプロキシ設定に制限があり、認証付きプロキシの設定を確実に処理できません。Operaでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能でプロキシを直接設定する方が一般的に便利です。システム設定をそのまま維持でき、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。