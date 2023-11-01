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ポーランド プロキシ

信頼性の高いポーランド静的IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、99.9%アップタイム、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ポーランドプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ポーランドのデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加する
  • ポーランドのプロキシサービスの本日の成功率を表示する
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxyのコントロールパネルは直感的で使いやすいです。技術的な手間なしに、数秒でIPや国を切り替えられます。

NisargFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

今年の初めからこのサービスのプロキシを利用しています。サービスの安定性が気に入りました。利用期間中、大規模な停止や技術的な問題は一度もありませんでした。暗号資産で支払えることも、もう一つの長所です。

ChrisDieg, 昨年英語から翻訳ソース

非常に高速なプロキシで、利用体験も良好です。 カスタマーサポートの返答も速く、すぐに助けてくれます。

Omar ElhaqTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
ポーランドIPを使っているのに、なぜAllegroはスクレイパーをブロックするのですか？ISPを使用

Allegroはロケーションだけでなく、IPタイプもチェックしています。データセンター範囲 — 特にクラウドプロバイダーのもの — は、ページが読み込まれる前にWAFでフラグ付けされます。商品価格やレーティングはJavaScriptで描画されるため、リクエストが通過しても単純なHTTPコールでは不完全なデータしか返されません。必要なものは2つ：ISPプロキシ（ポーランドのブロードバンドプロバイダーに登録されたもの）と、JSを実行するヘッドレスブラウザです。ステルスプラグイン付きPlaywright、ポーランドIP、Accept-Language: pl-PL、適切なCookieを設定してください。

Ceneo、OLX、その他のポーランドサイトにはデータセンタープロキシで十分ですか？通常は可能

ほとんどのサイトについては「はい」です。Ceneo.plはAllegroほど厳格なIPタイプフィルタリングを行っていません。適切なヘッダーと2〜3秒のディレイを設定したデータセンタープロキシで、価格比較ページは問題なく取得できます。OLX.plやOtodom（不動産）はレート制限がありますが、積極的なフィンガープリント検出は行いません。Pracuj.pl（求人）も同様です。すべてのサイトに共通する主な要件は、正しいローカライズデータ（PLN建ての価格、地域配送オプション、地域別リスティング）を表示するためのポーランドIPです。

Allegroのスクレイピングには住宅用プロキシが必要ですか？ISPプロキシでも大丈夫ですか？ISPが有効

ISPで問題ありません。Allegroの検出はIPがコンシューマー向けインターネットプロバイダーに登録されているかどうかを重視しており、実際に一般家庭が背後にあるかは問いません。FineProxyのISPプロキシはポーランドのブロードバンドASNに登録されているため、このチェックをパスします。成功率62%対99%の差はデータセンターと住宅用/ISPの間であり、住宅用とISPの間の差ではありません。

FineProxyではどのようなポーランドプロキシを提供していますか？3つの選択肢

データセンター IPv4 — 独自ASN、定額料金、無制限トラフィック。Ceneo、OLX、Otodom、Pracujなど負荷の軽いターゲットに最適。ISP IPv4 — ポーランドのプロバイダーに登録済み、AllegroなどIPタイプでフィルタリングするサイト向け。PLプール内でローテーション。国レベル指定。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応。

稼働中のポーランドプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ポーランドの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
6 オンライン·さらに必要ですか？ →
89.36.160.2:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 時間前
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 日前
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 時間前
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 時間前
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
602 Kbps
100.0%
17 時間前
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