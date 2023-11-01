ディスプレイ広告に月額$10,000を費やしているとします。ダッシュボードではインプレッションが増加し、CTRも良好に見えます。しかし、そのトラフィックのうち、実際にバナーを正しい場所で目にしている実在の人間はどれほどいるのでしょうか？

広告詐欺による業界全体の被害額は年間約650億ドルにのぼります。クリックファーム、不可視の広告配置、人間を装うボット、「プレミアム」在庫を販売するために身元を偽るウェブサイトなど、手口は多種多様で絶えず進化しています。キャンペーンで実際に何が起きているかを把握する唯一の方法が、広告検証です。

プロキシが解決する根本的な課題

広告ネットワークは、閲覧者によって異なる内容を表示します。テキサスからの訪問者には一連の広告が、ドイツからの訪問者には別の広告が表示されます。そして、既知の検証サービスがチェックに来ると、詐欺業者はそのIPを検知し、通常のジャンクコンテンツの代わりに完全にクリーンなページを表示することがあります。

広告検証用プロキシを使えば、任意のロケーションの一般ユーザーと同じ視点で広告の掲載状況を確認できます。特殊なフラグも検出もなく、特定の都市や国からの通常リクエストとして処理されます。

実際に確認すべきこと

最大の問題は地理的な正確性です。米国、英国、カナダでのインプレッションに費用を支払っています。実際にそれらの地域で表示されていますか？自らそれらのロケーションから確認しなければ、広告ネットワーク自身のレポートを鵜呑みにするしかありません。それはまるで、鶏小屋が安全かどうかをキツネに聞くようなものです。

地域の問題以外に、掲載品質の問題もあります。疑わしいコンテンツの横にブランドのバナーが表示されれば、クリックされなくてもブランドイメージが損なわれます。広報上の問題に発展する前に、広告検証で早期に発見できます。

さらに広告詐欺そのものもあります。広告が重ねて配置され1つしか見えない状態、技術的には「読み込まれる」ものの誰にも見えない1ピクセルのバナー、インプレッション数を水増しするボットトラフィック。こうしたすべてが、リターンゼロで予算を食い潰します。

チェックのスケーリング

ブラウザとプロキシを使った手動のスポットチェックは、小規模なキャンペーンには十分です。しかし、複数のネットワークで15か国にわたる広告を運用している場合、自動化が不可欠です。ターゲット地域のプロキシを通じてページを読み込み、広告配置をスクリーンショットし、想定クリエイティブと比較するスクリプトが必要になります。

AdSenseおよびパブリッシャー側の検証

パブリッシャー側の方であれば、各国でGoogleが実際にどのような広告を配信しているのかを把握したいはずです。Adsenseの広告表示チェックに最適なプロキシは、ターゲット地域からの高速接続です。プロキシを通じて自分のページを読み込み、訪問者が実際に目にする内容をそのまま確認できます。これにより、低品質な広告主、不適切なコンテンツ、収益に影響するジオターゲティングの問題を早期に発見できます。

アービトラージチームも同じ手法を活用しています。特定のジオでどのオファーや広告が表示されるかを事前に確認し、そこへトラフィックを誘導します。

競合の広告モニタリング