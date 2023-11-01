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広告検証用プロキシ

タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 対象国にまたがるデータセンターIPを300件購入
  • 広告用プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加する
  • 地域別プロキシリストをJSONでエクスポートする
  • 本日エラー率が最も高かったプロキシサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

私は頻繁に旅行するので、この販売者の商品を利用しています！品質と比較的安い価格が私に合っています！仕事上、自分の地域のサイトがブロックされている国々を頻繁に訪れる必要があります！これらのプロキシを使えば問題は解決します！

Cergei VoloskovFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

主に地域制限の回避と、異なる地域での広告確認にFineProxyを使っていますが、すべて完璧にこなしてくれます。少なくとも今のところ、CAPTCHAもブラックリスト入りしたIPもありません。今では真っ先に選ぶプロキシサービスになり、すでに友人2人にも勧めました。

lltr6SaasHub, 今年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyをしばらく利用していますが、サービスの信頼性は驚くほど高いです。接続速度は常に速く、稼働率もほぼ完璧です。安定したプロキシを必要としている方には強くおすすめします！

RehanNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

心から感動しました！速度が驚異的で、ブラウジングもストリーミングも途切れることなく楽しめます。ユーザーインターフェースは直感的で、サーバーの切り替えも簡単です。信頼できる高速プロキシが必要なら、これを選ぶべきです！

Nadeem KhanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

複雑な設定なしでプロキシを必要とする人にとって、非常に便利なサービスです。すぐに使い始められ、さまざまな国を選べるうえ、プランの品ぞろえも十分です。分析と自動化の作業にプロキシを利用し、その結果に完全に満足しました。

EvgeniyDieg, 今年英語から翻訳ソース

当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！

omkaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
広告検証にはプロキシがいくつ必要ですか？規模次第

規模によって異なります。10か国のキャンペーンを確認する場合、ターゲットロケーションごとに1〜2個、合計10〜20個のIPが出発点です。数千の広告掲載を自動検証する場合は、すべてのターゲット地域にまたがる数百IPの大規模プールが必要になります。

データセンタープロキシでも使えますか？それとも住宅用プロキシが必要ですか？通常はデータセンター

ほとんどの広告検証タスクでは、 データセンタープロキシ で十分対応できます。高速かつ低コストです。唯一の例外は、広告ネットワークが接続タイプを確認し、データセンターIPに対して異なるコンテンツを配信する場合です。その場合は、 ISPプロキシ この問題を解決します。家庭用接続のように見えますが、トラフィック制限がありません。

プロキシ経由でのAdSense表示確認とは？地域指定の閲覧

特定の国からプロキシを経由して自分のサイト（または任意のサイト）にアクセスし、その地域の訪問者にどのGoogle AdSense広告が表示されるかを確認することを意味します。パブリッシャーはこの方法で各ジオの広告インベントリを把握します。アービトラージチームは、キャンペーン開始前にどの市場でどのオファーが配信中かをリサーチするために活用しています。

アドネットワークに検証用IPがブロックされることはありますか？ローテーションが有効

1つのアドレスから連続して大量のリクエストを送信している場合、その可能性があります。IPプールを使ったローテーションで解決できます。自前で実装するか、プロキシサービスを通じて行うかのいずれかです。データセンタープロキシであれば、数千のIPにリクエストを均等に分散できます。

広告検証は合法ですか？はい

はい、問題ありません。自社広告がどこにどのように表示されているかを確認することは、業界の標準的な慣行です。また、公開されているページから競合他社の広告掲載を監視することも合法です。一般の訪問者が見るのと同じコンテンツを閲覧しているに過ぎません。

DoubleVerify、IAS、MOATのような検証プラットフォームと連携しますか？はい

はい。これらのプラットフォームは、カスタムプロキシ設定をサポートしたり、独自のインフラストラクチャを通じて収集したデータを取り込むことができることが多くあります。検証スクリプトをFineProxy IPを通じてルーティングし、結果（スクリーンショット、広告タグ、配置URL）をAPIを使用してDoubleVerify、IAS、またはMOATダッシュボードにプッシュできます。これは、プラットフォームがデフォルトでカバーしている範囲を超えた地域固有のチェックが必要な場合、または独立した検証レイヤーが必要でプラットフォーム独自のレポートと相互参照したい場合に特に有用です。

ガイド

広告検証の仕組み — プロキシが果たす役割

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ディスプレイ広告に月額$10,000を費やしているとします。ダッシュボードではインプレッションが増加し、CTRも良好に見えます。しかし、そのトラフィックのうち、実際にバナーを正しい場所で目にしている実在の人間はどれほどいるのでしょうか？

広告詐欺による業界全体の被害額は年間約650億ドルにのぼります。クリックファーム、不可視の広告配置、人間を装うボット、「プレミアム」在庫を販売するために身元を偽るウェブサイトなど、手口は多種多様で絶えず進化しています。キャンペーンで実際に何が起きているかを把握する唯一の方法が、広告検証です。

プロキシが解決する根本的な課題

広告ネットワークは、閲覧者によって異なる内容を表示します。テキサスからの訪問者には一連の広告が、ドイツからの訪問者には別の広告が表示されます。そして、既知の検証サービスがチェックに来ると、詐欺業者はそのIPを検知し、通常のジャンクコンテンツの代わりに完全にクリーンなページを表示することがあります。

広告検証用プロキシを使えば、任意のロケーションの一般ユーザーと同じ視点で広告の掲載状況を確認できます。特殊なフラグも検出もなく、特定の都市や国からの通常リクエストとして処理されます。

実際に確認すべきこと

最大の問題は地理的な正確性です。米国、英国、カナダでのインプレッションに費用を支払っています。実際にそれらの地域で表示されていますか？自らそれらのロケーションから確認しなければ、広告ネットワーク自身のレポートを鵜呑みにするしかありません。それはまるで、鶏小屋が安全かどうかをキツネに聞くようなものです。

地域の問題以外に、掲載品質の問題もあります。疑わしいコンテンツの横にブランドのバナーが表示されれば、クリックされなくてもブランドイメージが損なわれます。広報上の問題に発展する前に、広告検証で早期に発見できます。

さらに広告詐欺そのものもあります。広告が重ねて配置され1つしか見えない状態、技術的には「読み込まれる」ものの誰にも見えない1ピクセルのバナー、インプレッション数を水増しするボットトラフィック。こうしたすべてが、リターンゼロで予算を食い潰します。

チェックのスケーリング

ブラウザとプロキシを使った手動のスポットチェックは、小規模なキャンペーンには十分です。しかし、複数のネットワークで15か国にわたる広告を運用している場合、自動化が不可欠です。ターゲット地域のプロキシを通じてページを読み込み、広告配置をスクリーンショットし、想定クリエイティブと比較するスクリプトが必要になります。

データセンタープロキシ この種の大量チェックに適しています。広告配信ページに大規模にアクセスしてデータを収集する作業は、アカウント管理よりもスクレイピングに近いため、データセンターIPの速度とボリュームが一般家庭ユーザーに見せかけることよりも重要です。さまざまなロケーションにまたがる数百のIPを使えば、1回の実行ですべてのターゲット市場をカバーできます。

広告ネットワークが検証トラフィックを積極的に検知しようとする場合、特に高度な不正検知システムを備えている場合には、ISPプロキシが正当性をさらに高めます。家庭回線のように見えながら、データセンター品質のインフラ上で動作します。

AdSenseおよびパブリッシャー側の検証

パブリッシャー側の方であれば、各国でGoogleが実際にどのような広告を配信しているのかを把握したいはずです。Adsenseの広告表示チェックに最適なプロキシは、ターゲット地域からの高速接続です。プロキシを通じて自分のページを読み込み、訪問者が実際に目にする内容をそのまま確認できます。これにより、低品質な広告主、不適切なコンテンツ、収益に影響するジオターゲティングの問題を早期に発見できます。

アービトラージチームも同じ手法を活用しています。特定のジオでどのオファーや広告が表示されるかを事前に確認し、そこへトラフィックを誘導します。

競合の広告モニタリング

広告検証に最適なプロキシは、自社キャンペーンの確認だけにとどまりません。競合他社がどのような広告を配信し、どのクリエイティブをテストし、どこに広告を掲載しているかを把握するには、競合がターゲットとする地域と同じロケーションからページを読み込む必要があります。しかも、検出やブロックを回避しなければなりません。主要市場をカバーする専用プロキシのプールがあれば、これを実現できます。

実際には、チームはこれを戦略に直結する特定のシナリオに使用します。ブラックフライデー、新学期、ホリデーシーズンなど、競合がクリエイティブをどのように切り替えるか追跡できます。対象地域からパブリッシャーページを毎週読み込み、配置をスクリーンショットして、メッセージングの変化のタイムラインを構築します。新しい企業が市場に参入したことを、主要地域の広告枠に見慣れないブランドが現れることで監視できます。新しい広告主の存在がドイツとフランス全体で急増することは、プレスリリースが出る前に、彼らが拡大していることを示しています。また、競合の地域別の広告配置ミックスを比較することもできます。例えば、米国ではビデオプリロール広告を配信しているものの、東南アジアではネイティブディスプレイ広告に依存しているかもしれません。これは、予算配分とチャネルの優先順位を明らかにし、独自のメディアプランを改善するために使用できます。