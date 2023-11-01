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グローバルプロキシ

100〜50,000のデータセンターIPを複数サブネットに分散、自社ASN、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、最大500 Mbps — 定額制・無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

世界各国プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ワールドミックスのデータセンターIPを5,000件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加する
  • グローバルプロキシトラフィック全体の本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

最近FineProxyの詳しいレビューを読み、自分でも試してみることにしました。特に印象に残ったのは、サービスの柔軟性と使いやすさです。さまざまな種類のプロキシ（IPv4、モバイル、住宅用）と幅広いロケーションを提供しており、SEO、スクレイピング、一般的なブラウジングなど、多くの用途に適しています。 料金体系にもかなり柔軟性があり、小規模ユーザーと大規模ユーザーの両方に向けたプランがあります。また、契約前に性能を試せる無料トライアルが用意されている点もとても気に入りました。 もう一つの長所は、シンプルなダッシュボードと簡単な設定です。初心者でも戸惑うことなく使い始められます。そのうえ、セキュリティと匿名性を重視しているため、長期利用でも信頼できるサービスだと感じます。 総合的に、レビューと自分の体験の両方から判断すると、FineProxyは性能が良く、価格も適正で、便利な機能を備えた堅実で信頼できるプロキシプロバイダーだと思います。

BasharDieg, 今年英語から翻訳ソース

Fineproxyのコントロールパネルは直感的で使いやすいです。技術的な手間なしに、数秒でIPや国を切り替えられます。

NisargFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

オンラインセキュリティを気にする方にとって、FineProxyは素晴らしい選択肢です。プロキシは高速で信頼できるだけでなく、完全に安全で、ウイルス対策ソフトの警告や問題は一切ありません。セキュリティとプライバシーを優先していると分かるので、安心してサービスを利用できます。心配のないブラウジング体験を求める方には強くおすすめします！

kavm.85Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

スムーズで中断のないブラウジングには、いつもFineProxyを選んでいます。ここのプロキシはさまざまな作業に使え、問題なく動作します。料金プランに柔軟性があるのも大きな長所です。これ以上望むものはありません！

josseramaSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
大規模スクレイピングに住宅用ではなくデータセンタープロキシを選ぶ理由は？コスト

コストです。住宅用プロキシは$5〜15/GBの課金です。1日30,000リクエスト以上になると、帯域幅だけで月額数百〜数千ドルかかります。FineProxyのデータセンターIPは定額制 — IP単位で無制限トラフィックです。速度：データセンターは住宅用より2〜5倍高速にレスポンスを返します。検出リスク：確かに、一部の厳格なサイトはデータセンターレンジをフラグ付けします。しかしSteam、検索エンジン、大半のECサイト、広告ネットワーク — これらは適切にローテーションしサブネットに分散させれば、データセンターで問題なく対応できます。

World Mix IPの速度はどのくらいですか？最大500

IP あたり最大 500 Mbps。自社 ASN、直接アップリンク。並列スクレイピング（数千の同時接続）では、ボトルネックは通常プロキシ速度ではなくターゲットサイトの応答時間です。HTTP/HTTPS および SOCKS5 対応。IP ごとに個別の SSL 証明書を付与します。

ローテーション vs 静的 — どちらをいつ使うべきか？用途で使い分け

静的：セッション中に同じIPが必要な場合に使用します — ログインベースのスクレイピング、アカウント管理、状態を追跡する長時間クロールなど。ローテーション：各リクエストが独立している場合に使用します — 価格チェック、SERPクエリ、広告検証など。ローテーションは生の処理量においてより効率的です。使用不能になったIPはプールから自動的に置き換えられるためです。

稼働中の世界各国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、世界各国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
10033 オンライン·さらに必要ですか？ →
47.91.104.88:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 時間前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.03 Mbps
100.0%
1 時間前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.97 Mbps
99.9%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
76.8%
1 時間前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.77 Mbps
76.8%
1 時間前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.11 Mbps
96.8%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.66 Mbps
85.5%
1 時間前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
267 Kbps
100.0%
1 時間前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.06 Mbps
49.6%
1 時間前
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 時間前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMoscow
473 Kbps
93.6%
1 時間前
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 時間前
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
99.6%
1 時間前
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.8%
1 時間前
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.7%
1 時間前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
99.7%
1 時間前
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.0%
1 時間前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
99.6%
1 時間前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 時間前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
99.7%
1 時間前
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
99.9%
1 時間前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
98.1%
1 時間前
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 時間前
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.4%
1 時間前
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.4%
1 時間前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 時間前
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.7%
1 時間前
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 時間前
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
98.8%
1 時間前
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
94.7%
1 時間前
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
96.5%
1 時間前
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
93.3%
1 時間前
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.62 Mbps
31.2%
1 時間前
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
907 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
938 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
940 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
941 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
942 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
943 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
972 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
905 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
997 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
998 Kbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
968 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
976 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
986 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 時間前
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
98.6%
1 時間前
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
99.1%
1 時間前
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
99.6%
1 時間前
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 時間前
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
98.5%
1 時間前
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
97.9%
1 時間前
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.07 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.02 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.02 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.10 Mbps
99.6%
1 時間前
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
962 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
99.9%
1 時間前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.19 Mbps
94.1%
1 時間前
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
802 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
807 Kbps
100.0%
1 時間前
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 時間前
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
895 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
856 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
856 Kbps
100.0%
1 時間前
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
857 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
858 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
858 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
860 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
830 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
809 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
739 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
854 Kbps
99.6%
1 時間前
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
786 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
842 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
871 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
806 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
806 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
795 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
795 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
796 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
798 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
851 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
853 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
853 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
874 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
870 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
871 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
887 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
862 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
888 Kbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
889 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
880 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
884 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
888 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
886 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
884 Kbps
100.0%
1 時間前
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 時間前
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
99.9%
1 時間前
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
873 Kbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
878 Kbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
879 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
872 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
885 Kbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
887 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
874 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
875 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
876 Kbps
100.0%
1 時間前
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
805 Kbps
100.0%
1 時間前
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
787 Kbps
100.0%
1 時間前
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
867 Kbps
97.5%
1 時間前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 時間前
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 時間前
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 時間前
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートDronten
558 Kbps
33.5%
1 時間前
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
842 Kbps
53.4%
1 時間前
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 時間前
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
445 Kbps
36.0%
1 時間前
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 時間前
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Osaka
979 Kbps
17.3%
1 時間前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 時間前
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 時間前
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Morelia
337 Kbps
10.0%
1 時間前
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