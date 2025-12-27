連携ガイド
Proxifierセットアップチュートリアル
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
Proxifierの使い方
Proxifier は Windows および macOS 向けの高機能プロキシクライアントで、特定のアプリケーションだけをプロキシ経由でルーティングし、他のアプリは直接接続のままにすることができます。アプリごとのルーティングや、ユーザー名/パスワード認証付きの SOCKS5 接続、システム設定よりも確実なプロキシ動作が必要な場合に便利です。
Proxifier は有料アプリケーションのため、アプリごとのルーティングが特に必要でなければ、インストールする理由は通常ありません。日常的なウェブブラウジングであれば、ブラウザに直接プロキシを設定するだけで十分です。
Proxifierのインストールと起動
Proxifierの最新バージョンを以下からダウンロードしてください： 公式ウェブサイト. インストーラーを実行してセットアップを完了 → Proxifierを起動します 次に「Profile」→「Proxy Servers」を開きます…
SOCKS5プロキシサーバーの追加
「Proxy Servers」ウィンドウで「Add」をクリックします Address にプロキシの IP またはホスト名を入力します（ポートは 1080 SOCKS5 プロキシの場合） を選択する。 SOCKS5 プロトコルを選択し、有効化します 認証 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はクライアントエリアで確認できます： https://fineproxy.org/account_new/dashboard
システム全体のトンネリングを有効にする
すべての送信トラフィックをSOCKS5プロキシ経由にルーティングするには、Defaultルールを更新します： Profile → Proxification Rules… に移動します Defaultルールを選択し、Actionドロップダウンからプロキシを選択します 「OK」をクリック
特定のアプリケーションのみをルーティングする
特定のプログラムのみプロキシ経由にし、その他は直接接続を維持することも可能です： Profile → Proxification Rules… → Add を開きます Applicationsの項目で、Browseをクリックし、プロキシ経由でルーティングしたいアプリの実行ファイルを選択します。 Actionの項目で、Proxyを選択し、SOCKS5プロキシを指定してOKをクリックしてルールを保存します。
プロキシを使用する必要があるすべてのアプリに対して、同じ手順を繰り返すことができます。 Proxifierはルールを上から順に処理します。 アプリケーション固有のルールは Default ルールよりも上に配置してください。
Proxifierセットアップチュートリアルで使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Proxifierセットアップチュートリアルのプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Proxifierセットアップチュートリアルがプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。