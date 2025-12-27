Proxifierの使い方

Proxifier は Windows および macOS 向けの高機能プロキシクライアントで、特定のアプリケーションだけをプロキシ経由でルーティングし、他のアプリは直接接続のままにすることができます。アプリごとのルーティングや、ユーザー名/パスワード認証付きの SOCKS5 接続、システム設定よりも確実なプロキシ動作が必要な場合に便利です。

Proxifier は有料アプリケーションのため、アプリごとのルーティングが特に必要でなければ、インストールする理由は通常ありません。日常的なウェブブラウジングであれば、ブラウザに直接プロキシを設定するだけで十分です。

ブラウザ設定ガイド： Google Chrome： こちら. Mozilla Firefox: こちら. Opera: こちら.

Step 1 Proxifierのインストールと起動 Proxifierの最新バージョンを以下からダウンロードしてください： 公式ウェブサイト. インストーラーを実行してセットアップを完了 → Proxifierを起動します 次に「Profile」→「Proxy Servers」を開きます… Click the image to view it in full size.

Step 2 SOCKS5プロキシサーバーの追加 「Proxy Servers」ウィンドウで「Add」をクリックします Address にプロキシの IP またはホスト名を入力します（ポートは 1080 SOCKS5 プロキシの場合） を選択する。 SOCKS5 プロトコルを選択し、有効化します 認証 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はクライアントエリアで確認できます： https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 システム全体のトンネリングを有効にする すべての送信トラフィックをSOCKS5プロキシ経由にルーティングするには、Defaultルールを更新します： Profile → Proxification Rules… に移動します Defaultルールを選択し、Actionドロップダウンからプロキシを選択します 「OK」をクリック Click the image to view it in full size.

Step 4 特定のアプリケーションのみをルーティングする 特定のプログラムのみプロキシ経由にし、その他は直接接続を維持することも可能です： Profile → Proxification Rules… → Add を開きます Applicationsの項目で、Browseをクリックし、プロキシ経由でルーティングしたいアプリの実行ファイルを選択します。 Actionの項目で、Proxyを選択し、SOCKS5プロキシを指定してOKをクリックしてルールを保存します。 Click the image to view it in full size.