ChatGPT用プロキシ

ChatGPTプロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- ChatGPTとOpenAI APIへのアクセス用に、米国の専用IPを1件購入する
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
素晴らしいですが、残念なところがあります。というのも、私は速いものに接続していて、それを直すことができ、そしてあなたはそうなのです。
FineProxyは、世界中に広がる大規模なIPネットワークを備えた信頼性の高いプロキシサービスを提供しており、ウェブスクレイピングや地域制限コンテンツへのアクセスなど、さまざまな作業に適しています。
APIとエージェントによるアクセス
当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！
ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。
アカウント運用
FineProxyを数週間利用していますが、心から感心しています。プロキシは高速かつ安定していて、ツールにも簡単に組み込めます。主に複数アカウントの管理とスクレイピングに使っていますが、今のところBANも速度低下もありません。 設定について質問した際、サポートはすぐに返答してくれました。特にこの品質を考えれば、価格も妥当です。間違いなく、より信頼できるプロキシプロバイダーの一つです。
稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など
OpenAIはデータセンターIPをブロックしますか？いいえ
いいえ。ChatGPTおよびOpenAI APIはデータセンターIPで問題なく動作します。プラットフォームが確認するのは地理的な位置（サポート対象国かどうか）であり、IPがホスティングプロバイダーのものかどうかではありません。そのため、データセンタープロキシが最もコストパフォーマンスに優れた選択肢です。高速、格安、そしてそのまま使えます。
無料のChat GPTプロキシサービスは使えますか？非推奨
技術的には可能ですが、おすすめしません。無料プロキシサービスはトラフィックを記録します。そのトラフィックにはChatGPTの会話内容やAPIキーが含まれる可能性があります。APIキーが1つ漏洩するだけで、他人がお客様のOpenAIアカウントで料金を発生させることになります。接続を自分で管理できる有料プロバイダーをご利用ください。
ChatGPT APIプロキシ呼び出し用のプロキシはどのように設定しますか？クライアントを設定
ほとんどのOpenAIクライアントライブラリはプロキシ設定に対応しています。公式Python SDK（v1+）では内部的にhttpxを使用しており、httpx.Client(proxy=”http://your-proxy:port”)でプロキシを設定したhttp_clientを渡すことができます。旧バージョンの環境では、http_proxy / https_proxy環境変数を設定する方法も有効です。プロキシアドレスとポートを指定すれば、すべてのAPIリクエストがプロキシ経由でルーティングされます。
プロキシを使うとOpenAIアカウントがBANされますか？リスクあり
サポート対象外の国からプロキシを使ってChatGPTにアクセスすることは、OpenAI’の利用規約に違反します。検出された場合、アカウントが停止される可能性があります。実際には、利用パターンが通常通りであれば、プロキシ経由でChatGPTを使用しても問題が発生することはほとんどありません。ただし、無料または多数のユーザーで共有されたIPで、OpenAIがすでにフラグ付けしているものを使用する場合は特にリスクが存在します。
大量APIリクエストに最適なプロキシ構成は？キーごとに専用
APIキーごとに1つの専用プロキシを割り当てます。リクエストごとにキーをローテーションし、各キーを固有のIPに紐づけてください。FineProxyのデータセンタープールなら、アドレスを再利用せずにスケールできる十分なIPを確保できます。ほとんどのAPIワークロードでは、IPv4のHTTPプロキシで十分です。