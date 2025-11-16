Windows 10 & 11でプロキシサーバーを設定する方法

⚠️ ご注意：Windowsの組み込みプロキシ設定は機能が限定的で、動作が不安定になることがあります。安定した設定を行うには、Proxy Switcher、Proxifier、ProxyCapなどの専用プロキシマネージャーの使用を強くおすすめします。特にSOCKS5、ユーザー名／パスワード認証、UDP、アプリ別ルーティングが必要な場合は必須です。

クラシックプロキシ設定

Step 1 Windowsプロキシ設定を開く 以下にアクセスします： 設定 → ネットワーク & インターネット → プロキシ 「手動プロキシセットアップ」に移動 Click the image to view it in full size.

Step 2 プロキシの詳細情報を入力 「プロキシサーバーを使う」をオンにして、以下を入力します： アドレス：プロキシのIPまたはホスト名 ポート：プロキシのポート番号（HTTPプロキシの場合はポート8080を使用） Click the image to view it in full size.

これは、Windowsの組み込みプロキシ設定がほぼ安定して動作する唯一の構成です。残念ながら、Windowsのネイティブ設定では、他のプロキシポートやプロトコルを確実にサポートすることができません。よりスムーズで安定した接続のために、専用のプロキシマネージャーの使用を強くお勧めします。これらのツールを使えば、プロキシの設定がはるかに簡単になり、接続の問題を防ぐことができます。

推奨セットアップ：Proxifier（システム全体＋アプリルーティング）

Step 1 Proxifierのインストールと起動 Proxifierの最新バージョンを公式サイトからダウンロードしてください。 インストーラーを実行してセットアップを完了 → Proxifierを起動します 次に「Profile」→「Proxy Servers」を開きます… Click the image to view it in full size.

Step 2 SOCKS5プロキシサーバーの追加 「Proxy Servers」ウィンドウで「Add」をクリックします Address にプロキシの IP またはホスト名を入力します（ポートは 1080 SOCKS5 プロキシの場合） を選択する。 SOCKS5 プロトコルを選択し、有効化します 認証 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はクライアントエリアで確認できます： https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 システム全体のトンネリングを有効にする すべての送信トラフィックをSOCKS5プロキシ経由にルーティングするには、Defaultルールを更新します： Profile → Proxification Rules… に移動します Defaultルールを選択し、Actionドロップダウンからプロキシを選択します 「OK」をクリック Click the image to view it in full size.

Step 4 特定のアプリケーションのみをルーティングする 特定のプログラムのみプロキシ経由にし、その他は直接接続を維持することも可能です： Profile → Proxification Rules… → Add を開きます Applicationsの項目で、Browseをクリックし、プロキシ経由でルーティングしたいアプリの実行ファイルを選択します。 Actionの項目で、Proxyを選択し、SOCKS5プロキシを指定してOKをクリックしてルールを保存します。 Click the image to view it in full size.