連携ガイド
Windows プロキシ設定
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
Windows 10 & 11でプロキシサーバーを設定する方法
始める前に、プロキシの用途を決めてください。用途によってWindowsでの最適な設定方法が異なります。 1. 静的IPアドレスが割り当てられた社用PCを使用しており、基本的なプロキシサポートのみが必要な場合は、Windowsの設定からプロキシを構成できます。ただし、このオプションには制限があり、単純なHTTPユースケース以外では安定して動作しない場合がありますのでご注意ください。 2. 一般的なウェブブラウジング（Webサイト閲覧、動画ストリーミング、メッセンジャーなど）が目的の場合、最も安定したアプローチはブラウザに直接プロキシを設定する方法です。日常的なブラウジングには通常これが最適な選択肢です。以下のブラウザでのプロキシ設定方法 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. 特定のアプリやブラウザだけをプロキシ経由にし、他は直接接続のままにするといった細かい制御が必要な場合、Windowsで最適なソリューションは Proxifier。高度なルーティングに最も信頼性の高い設定を提供しますが、有料アプリケーションです。
⚠️ ご注意：Windowsの組み込みプロキシ設定は機能が限定的で、動作が不安定になることがあります。安定した設定を行うには、Proxy Switcher、Proxifier、ProxyCapなどの専用プロキシマネージャーの使用を強くおすすめします。特にSOCKS5、ユーザー名／パスワード認証、UDP、アプリ別ルーティングが必要な場合は必須です。
クラシックプロキシ設定
Windowsプロキシ設定を開く
以下にアクセスします： 設定 → ネットワーク & インターネット → プロキシ 「手動プロキシセットアップ」に移動
プロキシの詳細情報を入力
「プロキシサーバーを使う」をオンにして、以下を入力します： アドレス：プロキシのIPまたはホスト名 ポート：プロキシのポート番号（HTTPプロキシの場合はポート8080を使用）
これは、Windowsの組み込みプロキシ設定がほぼ安定して動作する唯一の構成です。残念ながら、Windowsのネイティブ設定では、他のプロキシポートやプロトコルを確実にサポートすることができません。よりスムーズで安定した接続のために、専用のプロキシマネージャーの使用を強くお勧めします。これらのツールを使えば、プロキシの設定がはるかに簡単になり、接続の問題を防ぐことができます。
推奨セットアップ：Proxifier（システム全体＋アプリルーティング）
SOCKS5、ユーザー名/パスワード認証、またはより信頼性の高いプロキシパフォーマンスが必要な場合は、以下を通じてプロキシを設定することをお勧めします Proxifier。システム全体でプロキシを実行でき、どのアプリがプロキシを使用し、どのアプリが直接接続（プロキシなし）するかを選択できます。Windowsでフル機能と安定したルーティングを実現する最も簡単な方法です。
Proxifierのインストールと起動
Proxifierの最新バージョンを公式サイトからダウンロードしてください。 インストーラーを実行してセットアップを完了 → Proxifierを起動します 次に「Profile」→「Proxy Servers」を開きます…
SOCKS5プロキシサーバーの追加
「Proxy Servers」ウィンドウで「Add」をクリックします Address にプロキシの IP またはホスト名を入力します（ポートは 1080 SOCKS5 プロキシの場合） を選択する。 SOCKS5 プロトコルを選択し、有効化します 認証 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はクライアントエリアで確認できます： https://fineproxy.org/account_new/dashboard
システム全体のトンネリングを有効にする
すべての送信トラフィックをSOCKS5プロキシ経由にルーティングするには、Defaultルールを更新します： Profile → Proxification Rules… に移動します Defaultルールを選択し、Actionドロップダウンからプロキシを選択します 「OK」をクリック
特定のアプリケーションのみをルーティングする
特定のプログラムのみプロキシ経由にし、その他は直接接続を維持することも可能です： Profile → Proxification Rules… → Add を開きます Applicationsの項目で、Browseをクリックし、プロキシ経由でルーティングしたいアプリの実行ファイルを選択します。 Actionの項目で、Proxyを選択し、SOCKS5プロキシを指定してOKをクリックしてルールを保存します。
プロキシを使用する必要があるすべてのアプリに対して、同じ手順を繰り返すことができます。 Proxifierはルールを上から順に処理します。 アプリケーション固有のルールは Default ルールよりも上に配置してください。
Windows 10 & 11でプロキシを無効化（オフ）にして「プロキシなし」に設定する方法
Windows 11でプロキシを無効にする方法をお探しの場合は、次を開いてください 設定 → ネットワーク & インターネット → プロキシ. “設定を自動的に検出する”をオフにし、“プロキシサーバーを使う”を無効にします。これにより、Windowsのプロキシ設定が完全に解除され、直接インターネット接続が復元されます。
Windowsがこのネットワークのプロキシ設定を自動検出できませんでした — 解決方法は？
エラー“Windowsはプロキシ設定を自動的に検出できません” 通常、自動構成の設定が正しくないことが原因で表示されます。 開く コントロールパネル → インターネットオプション → 接続 → LAN の設定 で“設定を自動的に検出する”を無効にし、変更を適用してネットワーク接続を再起動してください。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。