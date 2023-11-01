読み取り専用の移行監査プロンプト 監査プロンプトをコピー

添付されたFineProxy Agent Packを読み、このリポジトリを調査してください。 最初のパスではコードを変更しないでください。 現在のプロキシプロバイダーが設定または呼び出されている箇所をすべて見つけてください。各ワークフローを、文書化されたFineProxyの機能と比較してください。以下を報告してください： 1. 完全に互換性があるワークフロー。 2. アダプターまたはデータ変換が必要なワークフロー。 3. 未対応または不明確な挙動。 4. 必要なFineProxy API権限。 5. 変更対象となる正確なファイルとコードパス。 6. 認証とシークレット保存方法の変更。 7. ロールバックを含む段階的な移行計画。 8. 切り替え前に必要な結合テスト。 エンドポイントを推測で作らないでください。Agent Packまたは現在のOpenAPI仕様で確認できない事項は、すべて質問として明記してください。