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開発者プラットフォーム

FineProxy API & MCP

コードからプロキシ運用を自動化するか、AIエージェントを接続できます。対応機能、安全対策が適用される範囲、プロバイダー切り替え前に既存の連携を監査する方法を確認してください。

REST API49件のOpenAPIオペレーション
MCPサーバー49個のエージェントツール
アクセススコープ指定されたAPIキー

1つのプラットフォーム、2つの自動化方法

APIとMCPは、同じスコープ指定されたFineProxyキーを使用し、同じ顧客ワークフローを提供します。操作する主体がアプリケーションかAIエージェントかに応じて選択してください。

REST · OpenAPI 3.1

アプリケーションにFineProxyを組み込む

バックエンド、スクリプト、CIジョブ、社内パネル、またはノーコードワークフローから、文書化されたHTTPエンドポイントを使用します。現在のクライアント仕様はダッシュボードで確認できます。

コードで次のことを行う必要がある場合に最適です：
  • AIモデルを使わずに決定論的ワークフローを実行する
  • OpenAPIに照らしてリクエストとレスポンスの形式を検証する
  • 再試行、キュー、ログ、デプロイを自ら制御する
APIドキュメントを開く

JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP

AIエージェントに制御されたアクセスを付与する

Cursor、Claude、VS Code、Cline、n8n、またはその他のMCPクライアントをFineProxyサーバーに接続します。エージェントには、APIキーのスコープで許可されたツールが提供されます。

エージェントに次のことを行わせたい場合に最適です：
  • 在庫、サービス、使用状況、サポート履歴を確認する
  • 承認済みのサービス操作を見積もり、実行する
  • 障害を診断し、推奨される変更を説明する
ダッシュボードでMCP設定を開く

移行前に既存の連携を監査

Markdownファイルを1つダウンロードし、リポジトリと一緒にコーディングエージェントへ添付して、用意された監査プロンプトを実行します。最初のパスは読み取り専用で、互換性、アダプター、阻害要因、変更が必要な正確なコードを特定します。

読み取り専用の移行監査プロンプト
添付されたFineProxy Agent Packを読み、このリポジトリを調査してください。

最初のパスではコードを変更しないでください。

現在のプロキシプロバイダーが設定または呼び出されている箇所をすべて見つけてください。各ワークフローを、文書化されたFineProxyの機能と比較してください。以下を報告してください：
1. 完全に互換性があるワークフロー。
2. アダプターまたはデータ変換が必要なワークフロー。
3. 未対応または不明確な挙動。
4. 必要なFineProxy API権限。
5. 変更対象となる正確なファイルとコードパス。
6. 認証とシークレット保存方法の変更。
7. ロールバックを含む段階的な移行計画。
8. 切り替え前に必要な結合テスト。

エンドポイントを推測で作らないでください。Agent Packまたは現在のOpenAPI仕様で確認できない事項は、すべて質問として明記してください。

監査で確認すべき項目

  1. 01現在のプロバイダーが初期化され、呼び出されている場所
  2. 02認証とシークレット保存方法の違い
  3. 03サービスの購入、更新、キャンセル、IP更新のフロー
  4. 04プロキシリストの形式、プロトコル、ポート、認証方式
  5. 05国の選択、許可リスト、接続数上限
  6. 06ページネーション、再試行、冪等性、エラー、レート制限の処理
  7. 07請求、使用状況分析、サポート、Webhookの依存関係
  8. 08コードを編集せずに作成する、ファイルごとの移行・テスト計画

エンドポイント単位で実装する場合は、ダッシュボードからダウンロードした現在のOpenAPIファイルもエージェントに渡してください。Agent Packには、意図的に認証情報や非公開のアカウントデータを含めていません。

自動化できること

公開ページでは、すべてのエンドポイントを再掲するのではなく、完全なワークフローを説明しています。個々のリクエストを実装する際は、最新のOpenAPI仕様を使用してください。

01

購入とプロビジョニング

リアルタイムの在庫を確認し、正確な国別構成を計算して、ダッシュボードのウォレットから注文します。

  • 利用可能な国と現在のIP在庫を一覧表示する
  • 資金を確定せずに複数国パッケージを見積もる
  • 価格ガードと冪等性キーを使用して購入する
02

サービス管理

プランが要求された操作に対応している場合、サポートチケットを待たずに有効なサービスを操作できます。

  • サービスを更新、一時停止、復元、またはキャンセルする
  • IPを交換または追加し、認証情報を更新する
  • 自動更新、許可リスト、接続アドオンを管理する
03

分析と診断

アカウントとサービスのテレメトリを使用して、負荷、信頼性、接続先の挙動を調査します。

  • 使用状況の概要と時系列データを読み取る
  • 主な接続先とエラーカテゴリーを確認する
  • 診断結果と運用上の推奨事項を受け取る
04

請求とサポート

プロキシ運用を、それに伴う財務およびサポートのワークフローと連携させます。

  • 請求書を確認し、請求書PDFをダウンロードする
  • ウォレットへの入金を開始し、状態を確認する
  • サポートチケットを作成、確認、返信、クローズする
05

プロキシアクセス

購入したプロキシ経由でアプリケーションが接続するために必要な設定を取得します。

  • ローテーションプロキシの接続設定を読み取る
  • サービスのログイン名とパスワードを変更する
  • 許可リストでIPごとの接続数上限を管理する
06

イベントとアカウント

外部システムの同期を維持し、セキュリティに関係するアカウント情報を確認します。

  • Webhookと配信処理を設定する
  • プロフィールデータ、呼び出し元IP、ログイン履歴を読み取る
  • 必要最小限の権限を選択してAPIキーを管理する

プラットフォームが行わないこと

FineProxyの自動化には意図的に境界が設けられています。アクセスは、キー、サービスプラン、リアルタイムの在庫、明示的な安全確認によって決まります。

付与されたスコープ外へのアクセスは不可

APIキーに必要な権限が含まれていない限り、ツールやエンドポイントはリソースを読み取ったり変更したりできません。

wallet:spendなしでの支出は不可

財務スコープがない場合、購入、更新、有料のIP更新は利用できません。

破壊的操作を暗黙に実行しない

取り消せない操作には明示的な確認フラグが必要です。読み取りリクエストの副作用として実行されることはありません。

MCP経由でソースコードへアクセスしない

FineProxy MCPが操作するのは顧客アカウントです。スクリプトを監査するには、コーディングエージェントにそのスクリプトまたはリポジトリへのアクセスも別途付与する必要があります。

在庫のないリソースは保証しない

国別の提供可否と数量はリアルタイムの在庫に照らして確認されます。自動化によって在庫にないリソースを注文することはできません。

非アクティブなパートナーはパートナーAPIを利用不可

パートナー仕様とレポート用エンドポイントは、アカウントがアクティブなパートナーステータスを持つ場合にのみ表示されます。

数分でエージェントを接続

ダッシュボードで専用のAPIキーを作成し、エージェントに必要なスコープだけを選択して、MCP設定をクライアントに配置します。実際のキーはシークレットまたは環境変数に保存してください。

mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}

OpenAPI 3.1

実装には最新の仕様を使用

ダッシュボードには、精選されたクライアント向けOpenAPI 3.1仕様、リクエスト例、レスポンススキーマ、生成されたクライアントコードスニペットが表示されます。アクティブなパートナーには、別途パートナー仕様も提供されます。

インタラクティブなAPIリファレンスを見る

実用上最小限の権限セットを選択

読み取りアクセスと書き込みアクセスは分離されています。調査や移行監査では読み取り専用スコープから始め、書き込みまたは財務アクセスは、それを必要とするワークフローにのみ追加してください。

customer:read

顧客プロフィールとアカウント情報を読み取ります。

customer:write

顧客情報を更新します。

wallet:read

ウォレット残高とウォレットデータを表示します。

wallet:deposit

ウォレットへの入金を作成し、監視します。

wallet:spend

自動化によるウォレット資金の使用を許可します。

services:read

サービス、プロキシ設定、サービス状態を表示します。

services:write

サービスとアドオンを作成または変更します。

tickets:read

サポートチケットとそのメッセージを読み取ります。

tickets:write

チケットを作成、返信、更新、またはクローズします。

catalog:read

製品、オプション、国、現在の在庫を読み取ります。

usage:read

サービスの使用状況と診断分析を読み取ります。

webhooks

Webhookサブスクリプションを作成、管理します。

維持すべきセキュリティのデフォルト

  • アプリケーションまたはエージェントごとに個別のAPIキーを作成し、それぞれ独立して失効できるようにします。
  • 監査は読み取り専用スコープで開始します。提案された計画を確認した後にのみ、services:writeまたはwallet:spendを追加します。
  • キーは環境変数またはシークレットマネージャーに保存し、ソースコード、プロンプト、スクリーンショット、コミット済みのMCP設定には決して保存しないでください。
  • 購入には、見積もりで示された予想合計額を使用します。価格が変わった場合、追加料金が暗黙に請求されるのではなく、操作が拒否されます。
  • タイムアウトした財務リクエストを再試行する際は冪等性キーを再利用し、同じ操作に二重請求されないようにします。
  • イベントを重要なワークフローに組み込む前に、Webhook署名と配信履歴を確認します。

まず可視性を確保し、その後で制御権限を付与

読み取り専用の監査により、財務アクセスや書き込みアクセスを付与せずに移行の実現可能性を判断できます。計画が承認されたら、スコープを必要最小限に絞った本番用キーを作成し、最新のOpenAPI仕様に基づいて実装してください。