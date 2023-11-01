REST · OpenAPI 3.1
アプリケーションにFineProxyを組み込む
バックエンド、スクリプト、CIジョブ、社内パネル、またはノーコードワークフローから、文書化されたHTTPエンドポイントを使用します。現在のクライアント仕様はダッシュボードで確認できます。コードで次のことを行う必要がある場合に最適です：
- AIモデルを使わずに決定論的ワークフローを実行する
- OpenAPIに照らしてリクエストとレスポンスの形式を検証する
- 再試行、キュー、ログ、デプロイを自ら制御する
開発者プラットフォーム
コードからプロキシ運用を自動化するか、AIエージェントを接続できます。対応機能、安全対策が適用される範囲、プロバイダー切り替え前に既存の連携を監査する方法を確認してください。
APIとMCPは、同じスコープ指定されたFineProxyキーを使用し、同じ顧客ワークフローを提供します。操作する主体がアプリケーションかAIエージェントかに応じて選択してください。
REST · OpenAPI 3.1
バックエンド、スクリプト、CIジョブ、社内パネル、またはノーコードワークフローから、文書化されたHTTPエンドポイントを使用します。現在のクライアント仕様はダッシュボードで確認できます。コードで次のことを行う必要がある場合に最適です：
JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP
Cursor、Claude、VS Code、Cline、n8n、またはその他のMCPクライアントをFineProxyサーバーに接続します。エージェントには、APIキーのスコープで許可されたツールが提供されます。エージェントに次のことを行わせたい場合に最適です：
Markdownファイルを1つダウンロードし、リポジトリと一緒にコーディングエージェントへ添付して、用意された監査プロンプトを実行します。最初のパスは読み取り専用で、互換性、アダプター、阻害要因、変更が必要な正確なコードを特定します。
添付されたFineProxy Agent Packを読み、このリポジトリを調査してください。
最初のパスではコードを変更しないでください。
現在のプロキシプロバイダーが設定または呼び出されている箇所をすべて見つけてください。各ワークフローを、文書化されたFineProxyの機能と比較してください。以下を報告してください：
1. 完全に互換性があるワークフロー。
2. アダプターまたはデータ変換が必要なワークフロー。
3. 未対応または不明確な挙動。
4. 必要なFineProxy API権限。
5. 変更対象となる正確なファイルとコードパス。
6. 認証とシークレット保存方法の変更。
7. ロールバックを含む段階的な移行計画。
8. 切り替え前に必要な結合テスト。
エンドポイントを推測で作らないでください。Agent Packまたは現在のOpenAPI仕様で確認できない事項は、すべて質問として明記してください。
エンドポイント単位で実装する場合は、ダッシュボードからダウンロードした現在のOpenAPIファイルもエージェントに渡してください。Agent Packには、意図的に認証情報や非公開のアカウントデータを含めていません。
公開ページでは、すべてのエンドポイントを再掲するのではなく、完全なワークフローを説明しています。個々のリクエストを実装する際は、最新のOpenAPI仕様を使用してください。
リアルタイムの在庫を確認し、正確な国別構成を計算して、ダッシュボードのウォレットから注文します。
プランが要求された操作に対応している場合、サポートチケットを待たずに有効なサービスを操作できます。
アカウントとサービスのテレメトリを使用して、負荷、信頼性、接続先の挙動を調査します。
プロキシ運用を、それに伴う財務およびサポートのワークフローと連携させます。
購入したプロキシ経由でアプリケーションが接続するために必要な設定を取得します。
外部システムの同期を維持し、セキュリティに関係するアカウント情報を確認します。
FineProxyの自動化には意図的に境界が設けられています。アクセスは、キー、サービスプラン、リアルタイムの在庫、明示的な安全確認によって決まります。
APIキーに必要な権限が含まれていない限り、ツールやエンドポイントはリソースを読み取ったり変更したりできません。
財務スコープがない場合、購入、更新、有料のIP更新は利用できません。
取り消せない操作には明示的な確認フラグが必要です。読み取りリクエストの副作用として実行されることはありません。
FineProxy MCPが操作するのは顧客アカウントです。スクリプトを監査するには、コーディングエージェントにそのスクリプトまたはリポジトリへのアクセスも別途付与する必要があります。
国別の提供可否と数量はリアルタイムの在庫に照らして確認されます。自動化によって在庫にないリソースを注文することはできません。
パートナー仕様とレポート用エンドポイントは、アカウントがアクティブなパートナーステータスを持つ場合にのみ表示されます。
ダッシュボードで専用のAPIキーを作成し、エージェントに必要なスコープだけを選択して、MCP設定をクライアントに配置します。実際のキーはシークレットまたは環境変数に保存してください。
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
}
}
}
}
OpenAPI 3.1
ダッシュボードには、精選されたクライアント向けOpenAPI 3.1仕様、リクエスト例、レスポンススキーマ、生成されたクライアントコードスニペットが表示されます。アクティブなパートナーには、別途パートナー仕様も提供されます。インタラクティブなAPIリファレンスを見る
読み取りアクセスと書き込みアクセスは分離されています。調査や移行監査では読み取り専用スコープから始め、書き込みまたは財務アクセスは、それを必要とするワークフローにのみ追加してください。
customer:read
顧客プロフィールとアカウント情報を読み取ります。
customer:write
顧客情報を更新します。
wallet:read
ウォレット残高とウォレットデータを表示します。
wallet:deposit
ウォレットへの入金を作成し、監視します。
wallet:spend
自動化によるウォレット資金の使用を許可します。
services:read
サービス、プロキシ設定、サービス状態を表示します。
services:write
サービスとアドオンを作成または変更します。
tickets:read
サポートチケットとそのメッセージを読み取ります。
tickets:write
チケットを作成、返信、更新、またはクローズします。
catalog:read
製品、オプション、国、現在の在庫を読み取ります。
usage:read
サービスの使用状況と診断分析を読み取ります。
webhooks
Webhookサブスクリプションを作成、管理します。
読み取り専用の監査により、財務アクセスや書き込みアクセスを付与せずに移行の実現可能性を判断できます。計画が承認されたら、スコープを必要最小限に絞った本番用キーを作成し、最新のOpenAPI仕様に基づいて実装してください。